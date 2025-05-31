Minooka Community High School announces second semester honor roll

9th Grade Honor Roll
Leyden Aagesen, Gavin Adamic, Nolan Anderson, Brandon Anicua, Alisson Atwood, Greyslin Baade, Isaiah Baker, Brayden Balamut, Haley Barnes, Madelyn Barnes, Nicholas Bennish, Mason Berscheid, Mira Bezaire, Ariana Bibian, Kara Blasing, Isabella Branshaw, Michael Broderson, Emersyn Brouwer, Kathryn Brown, Jason Brozek, Dariusz Bryjak, Addison Byrer, Isabella Carey, Aiden Carroll, Evelyn Cawthorne, Ribhu Chaher, Maleiah Chavez, Brendan Chew, Tyler Ciszek, Sailor Cobb, Clark Collofello, Emma Concannon, Audrey Conquest, Jason Conteh, Elena Corsi, Jenna Craig, Ella Crombie, Alfred Dagon, Nathan Danielson, Alli Daw, Maya Decker, Nora DeGroot, Cameron Dela Cruz, Nathan Desiderio, Elaina Dilworth, Sofia Dimitriu, Natalia Dimovski, Keeleigh Dobbyn, Alaina Dolezal, Keegan Driscoll, Caroline Duszak, Coby Dykstra, Emma Dyxin, Logan Dzak, Evelyn Eder, Linda Eid, Clara Essary, Westcott Evans, Sean Faison, Tea Fields, Colin Finan, Chase Fishman, McKenzie Fitzgerald, Keighera Fleming, Caleb Fonck, Elliot Forte, Scarlett Fox, Colton Francisco, Ashton Frederick, Eli Freeman, Caleb Gabrys, Ariana Garcia, Olivia Gaudio, Clara Getsoian, Lucinda Goddard, Alexandria Gonzalez, Emily Govoni, Sara Grasley, Dragos Gusanu, Gianna Hahn, Franek Hajnos, Sophia Harper, Gianna Harrison, Drake Hartwell, Madylyn Hawker, Brody Hedberg, Quinn Hetzel, Scarlett Hoefferle, Ethan Homerding, Cameron Hromadka, Gavin Hubbard, Taylor Huguelet, Aiden Hult, Aubrey Hummel, Brooklyn Hunter, Jessica Ingram, Kiersten Jaskowiak, Olivia Jiovanazzo, Charlotte Johannessen, Aubrey Johnson, Kyle Johnston, Carolina Jorge, Julius Juarez, Abigail Jungles, Emilio Jusino, Jackson Kanara, Keaton Kapellas, Liam Kaplan, Madelyn Karstensen, Olivia Kedzierski, Melina Kenealy, Ella Kennedy, Kayleigh Kennedy, Ashanti Kesse, Samuel Kies, Khloe Kinzler, Josiah Knowles, Christian Knutsen, Sophie Koerner, Andrew Koons, Jakob Koppers, Seth Koranda, Raegan Krajack, Sophia Krause, Kayla Krevis, Emily Kunkle, Lilian Lagunas, Samantha Lauer, Graham Lee, Brynn Letko, Sullivan Lipscomb, Jackson Locke, Kevin Looney, Daniela Lopez, Justin Lopina, Alyssa Lorenz, Peyton Loustaunau, Gavin Lyons, Jackson Maas, Nicolette Macias, Mia Maffeo, Yanelli Magana, Margaret Marino, Alejandro Martinez, Malayna Martinez, Natalie Martinez, Mia McCammon, Justice McClain, Penelope McCollom, Jayla McDarment, Michael Mcintyre, Taylor McLaughlin, Paige McLawhom, Aiden Miller Kvarta, Paige Mitchell, Priyanka Mondesir, Dorian Mordan, Ailyn Morgan, Theodore Murawski, Calista Nebel, Derek Nestorowicz, Faye Novinski, Eric Null, Senam Nyonyoh, Viviana Obregon, Craig OHalloran, Pryce Olson, Avery Oppermann, George Orenic, Ximena Ostreko, Ada Ott, Jade Palmateer, Alexander Pappageorge, Lillian Pappageorge, Tithi Patel, Emily Patla, Brody Paul, Arabella Pehlke, Mason Pens, Quinn Peppmuller, Olivia Perez, Colton Persha, Savannah Pershall, Alexa Peterson, Allison Pilon, Alexa Platt, Johnathan Potenza, Brooklyn Pounovich, Nakul Praveen Nair, Evan Preboy, Derek Michael Prybyla, Austin Purcell, Alexia Ramirez, Kaylynn Ramirez, Allison Rasmussen, Mason Raspolich, Jillian Rayola, Lindsey Reece, Reagan Reed, Ryan Resar, Izak Richmond, Jennileen Rios, Emersyn Roberts, Cecelia Rockrohr, Charlotte Rockrohr, Adriana Rodriguez, Hailee Rodriguez, Logan Rodriguez, Malia Rogers, Basilio Rosales, Lillian Rouskey, Andrea Samek, Alexandria Samuilis, Alexis Seneker, Emily Sens, Lauren Sepulveda, Avery Skoglund, Jadin Skoniecke, Morgan Skwarczynski, Ruby Smith, Makaila Sobhi, Landon Sopkin, Leah Spelde, Brooke Stanojlovic, Colton Stevenson, Gavin Stieg, Robert Stoedter II, Allisyn Stone, Scarlett Stupak, Lauren Surges, Nicholas Tapia, Gage Taylor, Kayden Thomasson, Sadie Throw, Emily Timm, Kylie Vega, Addison Veleker, Aby Ventsias, Jacob Von Holten, Payton Warren, Serenity Washington, Henry Watkins, Connor Wierzbowski, Mason Willis, Owen Wilson, Jackson Wyer, Thomas Zbranek, Carter Zemaitis, Gavin Ziech, McKenna Zurek, Nathan Zybak.
9th Grade Honor Roll
Zakaria Abdelhadi, Abigail Ahlstrom, David Akers, Matteo Andrade, Maliyah Arnold, Noah Austin, Noah Austin, Derek Avila, Brycen Babecki, Florian Baftiri, Kyleigh Bailey-Hooper, Jace Becker, Madison Behnke, Caleb Bell, Anthony Belmont, Noah Belt, Kailey Bermingham, Drew Betts, lan Bielanski, Tegan Bleuer, Quinn Bowden, Riley Boyer, Zoe Bravo, Grace Brewer, Benjamin Britton, Hope Brooks, Orianna Brucks, Alexandria Burcar, Evan Burke, Diego Caldera, Gianna Caldwell, Kinsley Capist, Benjamin Carey, Danella Carrera, Angelina Carrizosa, Haylie Carroll, Andrew Ceko, Kaitlyn Celeski, Alexander Collins, Luke Congoran, Emma Connolly, Emilia Contreras, Makenna Cronin, Kylah Cronk, Lola Crowther, Armani Davenport, Blake Davis, Madison Deaton, Zooey Dertinger, Evan Devereux, William DeWalt, Anastasia Dewey, Layla Dobczyk, Elijah Dolbee, Henry Donley, Gavin DuPree, Cora Evans, Scarlett Fayman, Caleb Fitzgerald, Lucas Flanagan, Shelby Frakes, Aden Gamero, Jaxon Ganster, Anna Garbrecht, Dominick Garcia, Cooper Liam Gardner, Olivia Garland, Ethan Gass, Avery Gladkowski, Gavin Gold, Rylie Gottschild, Jakob Grant, Gianna Gura, Trevor Hebert, Sarah Heimer, Cooper Hill, Emma Hone, Cameron Hughes, Payton Hurtado, Sophia Husa Christopher Jarmusz, Daniel Jasso, Emily Johnson, Gianna Johnson, Kendall Johnston, Mia Joutras, Hayden Kapanowski, Rayanna Khairallah, Arhaan Khan, Raegan Kies, Madelyn Kilgore, Levi Klein, Gianna Klicpera, Caleb Kokal, Wyatt Kopecky, Brooklyn Kozlowski, Cullen Kramski, McKinley Kren, Brooklynn Leathers, Fabian Lechuga, Brooklyn Lehner, Quinn Locke, Nicole Loehman, Alvaro Magana Jr, Andres Manjarrez, Drake Marco, James Markham, Kendall Martin, Makayla Martinez, Michaela Martinez, Hazel Martinez-Filak, Dilynn Marwitz, Emilee Mattison, Ethan McClain, Isla McDaniel, Kara McGinnis, Gavin Mchugh, Grace McMillin, Owen McMillin, Jasey Mejia, Julian Melendez, Arijah Mendoza, Grace Miller, Jayden Mills, Annabelle Morris, Carter Morris, Mason Morrison, Landon Mortensen, Natalie Mrozek, Angelo Munoz, Nicholas Munoz, Savannah Mwaba, Kaylum Myers, Noah Naser, Brock Nasra, Alexander Nieto, Kooper Nurczyk, Maddison Nurczyk, Emma Odegaard, Miguel Ortega, Esteban Osomio, Peyton Pantazes, Isabella Papandria, Tillden Papp, Christian Paramo, Audrey Parfet, Alexander Parrack, Jacob Pecka, Julian Ragusa, James Reed, Hailey Remington, Ashley Ringelsten, Jesse Rios, Evan Roemer, Evan Rogina, Abigail Rohrbach, Emely Roldan, Juan Rosales, Rafael Rosales, Michael Sanchez, Quinn Schiffbauer, Jack Schramm, Vincenzo Schrementi, Oscar Schubert, Lilly Schue, Kaelyn Schuster, Sadie Schutter, Stacie Schwab, Jacob Scranton, Rahim Shahid, Makenzie Shaw, Darin Siebert, Faith Sieloff, Jernee Simmons, McKenna Sirek, Payton Sirek, Sophie Sleyko, Brianna Smicker, Ryann Spivey, Alyssa Stroening, Shae Stuchly, Dylan Sutter, Mallory Sweeney, Violet Talley, Maxwell Taylor, Thomas Tellor, Alayna Thompson, Colin Turvey, Ameri Vallera, Benjamin Vawser, Gabriel Vera, Parker Waddell, Eljah Walker, Taylor Walker, Livia May Warcholek, Lela Wehrle, Alayna Weydeman, Luxx Whillock, Joshua Witcofski, Hayden Wojowski, Noah Wolfe, Alexander Workman, Mya Yakich.
10th Grade High Honor Roll
Xaidrien Adams, Emma Anderson, Adelai Archer, Jack Arnold, Dana Arreola, Nathan Austin, Cain Baade, Sophia Bailey, Jacob Baker, Andrew Bankovic, Aidan Beaird, Alvaro Bello, Maleah Belton, Vanessa Berumen, Aubrey Bird, Lillian Bishop, Alayna Boe, Cayle Bomstad, Emma Bozinovich, Aidan Brenn, Olivia Brick, Alexia Bukala, Quinn Bumgarner, David Burkhead, Vincent Caliendo, Alexis Cantu, Tyler Carli, Ava Carlson, Olivia Carr, Naya Carter, Sarah Casey, Jerzie Caves, Tayber Chally, Joseph Chiappini, Oliver Churnovic, Gabriel Ciesielski, Brianna Cintora, Samantha Ciszek, Benjamin Clark, Lena Conroy, Connor Coons, Benjamin Corcoran, Emilia Costabile, Isabella Costabile, Ava Costilla, Delaney Coyne, Amanda Cronin, Alanna Cruz, Christa Cundari, Jaedyn D' Amico, Brooke Daurer, Hannah Davis, Logan Davis, Logan Davis, Hallie DeFisher, Layla DeHoff, Natalie DeJesus, Jonathan Dezir, Kaylee Dominguez, Francesca Doyle, Savannah DuBois, William Dykstra, Tyler Ebel, Olivia Edson, Meryem Erbas, Chase Erickson, Melissa Esparza, Alexandra Ewing, Cassondra Eyer, Edward Fabrizio, Oliver Feltz, Callyn Ferencak, Joseph Ferreti-Raucci, Hannah Finkelstein, Tyler Firlit, Lilliana Flores, Kaitlyn Formenti, Jasmine Frazier, Trey Frederick, Ashlyn Freeman, Jazlyn Freeman, Tesla Garcia, Ivy Genens, Ethan Gonzalez, Benjamin Goss, Emma Grant, Abby Gue, Alexandria Guerrero, Ethan Guzy, Connor Hamilton, Connor Harvey, Brooklynn Hedberg, Kylie Hendrickson, Mia Hinrichs, Kayla Hoffrage, Liam Holford, Nora Holzer, Jenna Hu, Jianna Ibarra, Aidan Jacques, Audrey James, Gavin Janeczek, Vincent Jarmusz, Brenna Jarzyna, Mila Jelenkovic, Victoria Jesionowski, Matthew Jimmerson, Paige Joachim, Connor Johnson, Tyler Johnson, Daisah Kaney, Rachel Kaney, Bleriana Kasa, Farie Kasa, Addison Kendall, Carter Kenney, Lillian Keyser, Jordan King, Leah Kleckauskas, Felicity Koehler, Reese Konrath, Olivia Krakar, Ainslie Krasnican, Mason Kwait, Myles Langston, Corrina Larson, Jason Leach, Sydney Leipart, Mackenzie Lenahan, Robert Lightner, Bennett Lindstrom, Camila Lopez, Ayden Loucks, Isabelle Lowing, Maddox Lundeen, Alexandra Macias, Logan Mackin, Alyssa Mahoney, Noah Malone, Rylie Manning, Hayden Mannon, Edgar Manzo, Michael Marchiniak, Brayden Marino, Cashton Marlow, Charlotte Matejka, Mckena Mauk, Lily Mayer, Brooke McAleer, Courtney McCarthy, Carlee McGee, Maria Mcilheran, Morgan McKenna, Kayleigh McMaster, Audrey Medina, Alexander Mendygral, Sophie Messer, Grace Metke, Juliet Michalesko, Lydia Michalesko, Abigail Minch, Grace Minett, Isabella Mireles, Claire Monreal, Ronan Monson, Serenity Morris, Zoe Moxley, Emery Murawski, Mia Narducci, Leah Nelson, Natalie Nolan, Marian Nordsell, Gillian Novotny, Allison Odegaard, Lucas Olsen, Joylyn Opare-Ameyaw, Adam Oswald, Bradley Overpeck, Ruchi Patel, Madelyn Peiffer, Adelynn Pena, Ariana Perez, Madelyn Peters, Aubrey Phad, Benjamin Pierce, Vincent Pizzo, Tyler Pochordo, Isabella Ponce, Conor Powers, Hayden Rapp, Emily Rasmussen, Camden Rath, Tyler Remmie, Julia Remus, Bennett Robinson, Ava Rockrohr, Anabelen Rodriguez, Brendan Rohr, Zuzanna Sadelska, Mark Julius Sagun, Omar Salazar, Molly Schramm, Nora Seeman, Avery Selk, Trinity Shelby, Macy Short, William Simpson, Nolan Skedel, Mya Sliva, Grace Smith, Maddux Smith, Presley Smith, William Smith, Jaely Solberg, Addison Sontag, Hunter Stallings, Zoe Stancampiano, Kailey Stange, Sophia Strong, Peyton Stukel, Audrey Stupak, Piper Sullivan, Brooke Sutherland, Madelyn Sweis, Kate Tadel, Sydney Tamez, Jason Termanas, Cary Terrill, Samuel Thomas, Liliana Tihlark, Mikayla Tomczyk, Cayson Iraxier, Alessandra Valentin, Sophia Vallejo, Ava Ventsias, Alison Vera, Emily Vertin, Mason Vogt, Hayden Volkmar, Vincent Wagner, Courtney Walter, Charles Walton, Lindsey Warren, Remington Wenzel, Hudson Westlake, Julian Witt.
10th Grade Honor Roll
Gianna Adelfio, Kiley Adelmann, Joseph Aguilar, Jackson Airola, Tyler Allen, Carlos Almazan, Natalie Andrews, Cloee Aune, Alaina Austin, Abram Avina, Benjamin Bachman, Payton Barnes, Laylah Basler, Jillian Bean, Emma Bedinger, Joseph Beitler, Luciana Belmont, Tyler Beverly, Hunter Biederman, MaryAnn Bonnes, Lynzee Brown, Nehemiah Brown, Brandon Burke, Natalie Burkett, Camila Bustos, Jordi Caballero, McKenzie Carey, Eli Carter, Lacey Chada, Caitlyn Ciesia, Charlie Cleary, Carlos Corral, Thomas Cranston, Autumn Crescenti, Nicholas Cullen, Landon Currie, Maximiliano Dalgo, Mohammed Dastgir, Aspen Daurer, Arianne Davila, Miah Davis, Brennan Deering, Matthew Diaz-Prado, Nathan DiCosola, Dominic DiLorenzo, Aliyah Disera, Michael Dwyer, Lola Edgcomb, Christian Egwunwoke, Michael Ellerbrock, Cameron England, Senay Erbas, Alexander Esquivel, Hailey Evans, Grayor Feeney, Matthew Fiday, Mika Fiedler, Shea Freckelton, Aaron Freidt, Rylee Gabriel, Aaron Gastelum, Samantha Geers, Dominick Gerovac, Fiona Gerrity, Isabella Gidzinski, Riley Gorak, Karli Gossen, Trenton Grabs, George Grey, Reed Gummerson, Tred Gunderson, Cameron Hairald, Hytham Hamdan, Juriah Harlan, Elizabeth Henkaline, Aaliyah Henningsen, Erick Hernandez, Gino Hernandez, Tania Hemnandez-Jalmes, Abigall Herzog, Bryanna Jacobs, Casey Janicki, Nathan Janulis, Jaymee Jaskowiak, Kalley Jefferson, Evan Jenks, Aranna Johnson, Carmin Jones, Iristan Jones, Olivia Kasmer, Milton Kessler Jr, Eveline Kessler, Lucas Kirner, Lauren Klimchak, Ava Koppen, Aiddan Kopstain, Chace Krier, Bailey Krippel, Chelsea Kurns, Ka’Liyah Lacey, Dale Larson, Madison Lehr, Logan Lewandowski, Aaliyah Lincoln, Zayda Lopez, Madison Lowell, Ryan Lukasik, Bryce Lyons, Mia Macak, Gracie Madsen, Anisah Maksutoska, Ashlynn Malcer, Toby Mareno, Nicole Mariscal, Julia Marsh, Carter Matejka, Madelyn Mccabe, Kaylee McGowan, Elana McGuire, Declan McNichols, Reagan McReynolds, Vivianne Meade, Enzo Messineo, Kaden Meyer, Aiden Miller, Loghan Miller, Chloe Miner, Jack Mitchell, Kelsey Moulesong, John Murdie, Amanda Murphy, Jayden Muschkat, Daisy Musser, Natalie Nahs, Abigail Narducci, Lucas Narducci, Dillon Niner, Matthew Nix, Teagan Nurczyk, Caylee O’Keefe, Rilyn OHern, Molly Olkiewicz, Mason Oostema, Joy Opare-Ameyaw, Jocelyn Ortiz, Gage Osborne, Christopher Papolio, Jareq Parker, Karlyn Paschke, Ethan Paul, Javier Paz, Giselle Perez-Salgado, Davis Petrusich, Caylee Placko, Caroline Polito, Howard Porath, Olivia Poulsen, Braydon Price, Samuel Pritchard, Christina Prokopis, Marissa Puracchio, Maria Quezada, Layla Quintero, Jessica Ragan, Wyatt Ratcliff, Carlee Rausa, James Rayhorn, Jayden Reyes, Zander Robison, Kyle Rodak, Max Rodeghero, Sarah Rogowski, Cristian Ross, Benjamin Rouskey, Dakota Rowe, Keira Rucka, Amy Ruiz, Benjamin Russell, Joseph Rutz, Giovanni Rycraft, Naomi Salgado, Jocelyn Sanchez, Kelsey Sandin, Madeline Schiro, Makynley Schneider, Alyanna Schubert, Devin Schultz, Thomas Schultz, Lucas Seabolt, Madison Sedorook, MacKenzie Shepherd, Gabriella Sherman, Gavin Sifuentes, Jeremy Simmons, Morgan Socha, Sydney Soliman, William Stadler, Victoria Steg, Evan Stuchly, Gyllian Sweeney, Anna Tanka, Ahtziry Terrazas, Allison Thoms, Ceaser Tomlinson, Athena Torrez, Anthony Trevino, Nathaniel Tuton, Brayden Tvrdik, Gibson Urban, Nora Valentin, Vaughn Van Eck, Caitlin VanAcker, Cristian Vargas, Joshua Vargas, Valeria Vargas, Autumn Vaughn, Sofia Voight, Jaxson Waddell, Brianna Walsh, Rylan Walsh, Brendan Webb, Matthew Weil, Matthew Whalen, Braedyn Wietting, Whittaker Windham, Noah Worrell, Eli Worthington, Colin Zbacnik.
11th Grade High Honor Roll
Mikolaj Adamczyk, Delaney Adams, Amina Amir, Leilani Arnold, Cole Arvanis, Eli Battaglia, Katie Bautista, Nicholas Behnke, Jonathon Berscheid, Emma Best, Jayla Blount, Benjamin Bormet, Cooper Bowman, Olivia Boyd, Gavin Brandani, Amelia Bryjak, William Buchanan, Jacob Bucko, Kate Buligan, Alexis Burcenski, Marcel Butryn, Janari Caesar, Addison Cailteux, Andrew Calderon, Madeline Carlisle, Brayden Carison, Dominic Carrico, Ell Chavez, Natalie Ciancanelli, Samantha Cimarolli, Nicolas Cimino, Thomas Clarke, Audrey Clower, Atreyu Collins-Davis, Michael Collofello, Ethan Conquest, Adam Cook, Jase Cook, Holli Coughlen, Olivia Coyne, Ava Crites, Benjamin Cyrkiel, Elliott Dahlberg, Addison Davis, Aubrey Davis, Katelyn Davis, Peighton DeGraaf, Liliana Delgado, Mercedes Delgado, Ryan DeLuca, Ethan Denton, Allison Devereux, Peyton Devine, Elise Dicharo, Alla Dobrovolska, Alexia Dolezal, Lydia Dondlinger, Madelyne Dostall, Colbie Dudson, Lilla Eid, Therese Escano, Wesley Evans, Meridith Fair, Payton Farrar, Colton Fitzgerald, Alexa Flores, Alexander Foster, Alexandra Foster, Leslie Franco Gomez, Aricia Froylan, Madeline Fry, Drake Gabriel, Delaney Gallegos, Zachary Ganster, Blake Garbin, Cameron Garcia, Keziah Gaston, Zoey Gawthorp, Eden Goddard, Loren Goldstein, Sophia Gonzalez, Madison Govoni, Abigale Granto, Lacey Grozik, Khloe Gurnitz, Chelsea Gutierrez, Macie Hadala, Erin Hagstrom, Brayden Hairald, Mariah Haley, Jaelle Hamilton, Madison Havican, Elias Heabel, Lucas Heap, Callie Hefner, Coye Hefner, Luke Hoge, Ryan Hoge, Kyah Homerding, Jack Hopman, Katherine Horvat, Maya Hubbard, Bryan Huerta, Elijah Jacknick, Alyssa Jarman, Amelia Jendro, Eric Jeziorczak, Noa Johnson, Chloe Juskiewicz, Allison Kagay, Ryan Keener, Ava Kelly, Cody King, Madelyn Kiper, Andrew Kittler, Carter Klein, Andersen Klemme, Preston Klug, Benjamin Knowles, Ava Knutsen, Margaret Kolpak, Ethan Koranda, Alanna Koukas, Adam Kueltzo, Olayemi Kupoluyi, Samantha Kuziel, Lukas Kwiatkowski, Maya Kycior, Aiden LaMont, Dominic Larkin, Victona Lehotan, Jocelyn Leon, Kacie Long, Joel Lopez, Sofia Loustaunau, Nolan Lowry, Zeke Madding, Matthew Maffeo, Ella Mailhiot, Julia Mailhiot, Sean Malloy, Sebastian Mancera, Miknaela Mangabhal, Grace Mangun, Edie Mareci, Aimee Marklund, Alexander Martin, Jaime Martinez, Niko Martinez, Breleigh Mauk, Andrew Maxfield, Alyssa McElray, Brody McManus, Gavin McReynolds, Cole Medlin, Adelina Memedoska, Lauren Mick, Blake Middleton, Savannah Miller, Todd Miller, Marilyn Mondragon, Dante Mordan, Emma Morton, Alayna Mravle, Cadence Murphy, McKenna Murphy, Robert Murphy, Morgan Nash, Clara Novak, Alexander Null, Anjolaoluwa Omowole, Madison Pappageorge, Manya Patel, Abigail Patterson, Kyra Rayne Paulauskas, Alyssa Pena, Barrett Pennington, Christine Perez, Buchanan Petrovic, Max Phillips-Mantia, Isabella Pitcher, Hunter Poe, Brayden Poort, Lillianne Prokop, Laney Przybyla, Payton Psinas, Kyle Rauen, Avery Reda, Sophia Reda, Benjamin Reyes, Lilian Reyes, Jessica Robbins, Felipe Rodriguez, Liliana Rodriguez, Christian Roemer, Edgar Ruiz, Elsie Ruiz, Nina Salkeld, Dulce Sanchez, Jasmine Sanchez, Isabel Sanchez-Lyons, Kendal Sangiacomo, Nathan Schalk, Giada Schrementi, Matthew Sergeant, Hailey Silverman, Adin Slavik, Elijah Slavik, Sydney Sleyko, Jayden Sola, Aron Souvannasot, Faith Spelde, Summer Starks, Lotta Steiner, Kara Stoedter, Justin Stone, Kathen Stonitsch, Leah Stonitsch, Natalie Stuart, Wyatt Stupak, Parker Sukley, Lincoln Sullivan, Natalie Sweeney, Kendall Thomas, Alexandra Tomlinson, Madison Torres, Nathan Torres, Stephanie Ulm, Abigail Underhill, Wendy Valdivia, Jordan Vazquez-Smith, Gianna Velarde, Nelah Vertin, Samuel Von Holten, Kennedy Walker, Ella Wallace, Ethan Walsh, Reanna Wells, Brooke Wikoff, Guenevere Winters, Zachary Witcofski, Nicole Wolfe, Madison Zabala, Adriana Zid.
11th Grade Honor Roll
Lukas Aagesen, Muhammad Al-Hinnawi, Vanessa Alegria, Madelyn Allison, Angelica Amador, Rozlynn Arias, Andrew Aspan, Jaxon Banner, Zayden Barnwell, Sierra Beers, Trent Bezaire, Ella Binzen, Kathryn Boe, Abigail Boron, Mia Borracci, Gavin Borton, Areon Bowens, Hayden Bowman, Joseph Bradtke, Thomas Bradtke, Riley Brandani, Samuel Brown, Kamryn Bucciarelli, Blake Burnett, Devin Buzzelli, Candice Cameron, Santino Capodice, Averie Carlyle, Aubrey Carter, Zane Caves, Addison Ceko, Sabina Charlebois, Addyson Cimino, Eliana Cipriani, Chase Cissell, Kameron Cole, Aiden Collins, Cole Collins, Cristiano Contreras, Cayden Cook, Gia Cox, Adrienne Craig, Justin Crompton, Addison Crumly, Halley Dabbouseh, lyler Dahlin, Mallory Davis, John Deavers, Jocelyn Delaney, Charlee Desiderio, James Dial, Christopher Domagalski, Malachi Downs, Sarah Doyle, Ella Dragisic, Ahnika Dudley, Jason Duy, Parker Dyxin, Jack Egan, Abby Egizio, Amani Elateeq, Lucas Eskra, Nadyia Esparza, Brianna Espinoza, Irelyn Farrell, Isabella Fasano, Gianna Filipponi, Jacob Fink, Abigail Fish, Kooper Fisher, James Franson, Violet Freeman, Zachary Freund, MyKenzie Fronek, Ashley Fuse, Kevon Gamblin, Alexis Gamino, Montserrat Garcia, Sophia Garcia, Anthony Garifo, Claire Gatorano, Blake Gilberg, Aiden Glidic, Makayla Goelz, Nathan Gonzalez, Nicole Goyette, Syed Hamid, Padraig Harrington, Rhett Harris, John Heimer, Kayla Henry, Leonardo Hernandez, Daniela Hernandez-Jaimes, Emma Hill, Kayleigh Hill, Julia Hoffman, Jordyn Hopkins, Sincere Hopkins, Sadie Huels, Stephen Huffman, Payton Isaacson, Charles Jacobs, Noah James, Morgan Jantolak, Broden Johnson, Kayla Johnson, Lauren Johnson, Lillian Johnson, Makenna Johnson, William Johnson, Miles Kantorski, Mackenzie Kapanowski, Kameron Kapellas, Katherine Kelly, Christian Kennon, Addison Kerley, Brooklyn King, Olivia Kohl, Nicholas Koren, Kendall Kozak, Brady Kozlowski, Brandon Krippel, Jaiyeola Kupoluyi, Alexa Lakota, Kaiden Lambert, Blake Lapsey, Ivan Le, Amelia Lemberg, Sean Lewis, Alejandro Lomeli, Nicholas Lowing, Jayden Mahomes, Ethan Mahoney, Madden Manthey, Emma Marino, Logan Markee, Tyler Martin, Giovanni Martinez, Tessa Martinez, Evan Mattison, Aaron Maxwell, Maddie McBride, Sean McCammon, Amayia McCants, Logan McCarthy, Alexander McClain, Ruby McCowan, Rylan McFadden, James McKirdie, Brianna McLean, Olivia McMillin, James Mendez, Aiden Mendoza, Danielle Meyer, Skylar Mikulec, Tyler Minda, Jackson Miranda, Riley Mitchell, Kaitlyn Morin, Lilyann Morris, Damian Nestorowicz, Alyson Nguyen, Julia Nguyen, Kayle Novak, Sophia Nuccio, Marlee Nugent, Chase Nurczyk, Clare 08#39; Brien, Sophia Oberding, Rogello Obregon, Maria Jose Ojeda Vanega, Amy Olivas, Paisley Olson, Juliana Ordonez, Gabriella Ortiz, Jackson Page, Luke Page, Kayla Ray Paulauskas, Grant Pavey, Zachary Pena, Joseph Pench, Ava Perkins, Matthew Persha, Nathan Pescetto, Natalee Petrek, Mason Pilon, Nelius Povilaitis, John Press, Morgan Prosise, Ryan Pucel, Anthony Ray, AlexisRein, Mackenzie Rex, Brynna Rigsby, Benjamin Rittof, Ulyses Rocha, Gabrielle Roddy, Brian Kodely, Andrew Koemer, Brayden Roemer, Lesly Saavedra, Halley Saenz, Sean Sample, Naith Sarcletti, Jordan Schultz, Grant Schumacher, Ryan Scott, Destini Sims, Paige Skwarczynski, Braden Smith, Marie Smith, Logan Sopkin, Morgan Sossong, Abigail Stafford, Destiny Stanciel, Kylie Steiner, Rowan Stengel, Dean Sterba, Jaxon Strum, Yangshiqi Sun, Andrew Szambelan, Keagan Taylor, Lilliana Torres, Anya Trejo Diaz, Elise Troyner, Emily Valdes, Melanie Vargas, Saul Vargas, Vincent Vega, Mya Velarde, Brody Walsh, Alexia Ward, Logan Warner, Addisyn Warren, Leah Warren, Lexie Wenckowski, Kailynn Wietting, Emerson Wilhelm, Teagan Williams, Dylan Wilson, Lorelei Wojewoda, Thomas Yancey, Jayleena Zavala, XinYan Zhang, Colin Zwolinski.
12th Grade High Honor Roll
Konrad Adamczyk, Micah Allen, Noah Allen, Jillian Alsip, Gracie Anderson, McKinzie Anderson, Davian Atwood, Samantha Backstrom, Kamryn Banach, Ariana Bandish, Jonathan Beck, Sarina Beers, Madison Berti, Kevin Bisbee, Allison Bishop, Avery Bittermann, Jessica Bittle, Nicholas Boyce, Katherine Braund, Alina Bravo, Addilyn Breier, Drew Brick, Kaleigh Brissa, Caycee Brown, Jeremiah Brown, Nathaniel Brown, Cassandra Brushaber, Kira Cailteux, Palmer Calvey, Stephen Cameron, Mariah Cantor, Marisol Carbajal, Gabriella Carlson, Amanda Carpenter, Jacob Carr, Mayson Carr, Alyson Celeski, Samuel Cernetich, Ehryana Chillis, Alicia Choate, Trevor Cichon, Addison Ciesielski, Abigail Clarke, Jack Cleary, Austin Coldwater, Makayla Cole, Isabella Collins, Taja Collins, Ty Couch, Huling Cowser, Courteney Cranston, Kameron Crayton, Rhiannon Curiel, Jazlynn Daniels, Kobey Dannenberg, Connor Davis, Natalie DeBold, Nathan DeBold, Christopher Deckinga, Sabryna DeCraene, McKenna Delaney, Erik DelToro, Erin DiBiase, Madison Dicosola, Ava Ditzler, Daniel Divello, Owen Dolbee, Stella Donley, Brianna Doyle, Kevin Driscoll, Sophia Driscoll, Tyler Edwards, Antonio Encinas, Stephanie Espinoza, Mackenzie Fisher, Payton Fisher, Audrey Fleck, Emma Foley, Nicholas Forillo, Isabella Fraser, Elizabeth Frazier, Aubrey Freeman, Jordan Freeman, Anthony Frescura, Filippo Galati, Priscilla Gamboa, Ava Garrett, Taylor Gauer, Saoirse Gaynor, Adrian Georgescu, Adam Ghouleh, Isaac Goddard, Gianna Gonzalez, Izaac Gonzalez, James Goocher, Samantha Gorak, Piper Gouwens, Zachary Graves, Veronica Grey, Alaina Guarino, Taya Gummerson, Alyssa Hallam, Hayla Hammer, Phoenix Hanna, Eliza Henderson, Colin Higgins, Ayden Hollingsworth, Marina Hristov, Christian Hughes, Samantha Hulick, James Huz, John Inde, Brendyn Jacobs, Audree Janik, Olushola Jegede, Mario Jimenez, Sterling Johnston, Jorja Juarez, Benjamin Juvinall, Benjamin Kaluza, Brianna Kareka, Isabella Karstensen, Ava Kay, Eric Kennedy, Elliot Kimbarovsky, Evan Kiper, Luke Kirin, Owen Kopecky, Richard Korczak, Kora Kotowski, Hayley Krohn, Logan Kroplewski, Madison Krummick, Zachary Kubinski, Michael Kuchar, Zachary Kunkle, Aubrey Laken, Josef Landers, Connor Latta, Maya Ledesma, Mason Lee, Taja Ligeika, Rori Locke, Abigail Loome, Arianna Loucks, Cameron Loudermilk, Addison Lowman, Rylee Ludwig, Audrey Lueshen, Annie Lukasik, Evan Lundeen, Jenny Ly, Emma Macias, Alejandro Manzo, Leah Mareno, Aidan Martinez, Lisandra Martinez, Noah Martinez, Gianna Mathis, Hannah Maxwell, Carly Mazzocchi, Kaely McCann, Meghan McCarthy, Ever McCulloch, Kaylin McGinnis, Andrew Mcllheran, Nicole McLaughlin, Brianna McMillin, Karli McMillin, Jayden Merlan, Josette Mihal, Caitlyn Miller, Elysa Miller, Logan Miller, Ethan Minch, Gabriel Mireles, Isabella Mitchell, Jayce Moore, Jocelyn Morales, Lindsay Morton, Tony Munoz, Courtney Murphy, Kyler Murphy, William Mutz, Owen Novinski, Avery ODette, Alexis Olsen, Caitlin Omiecinski, Abigail Ondreja, Landon Oostema, Sophia Oswald, Aleena Owens, Leslie Pantoja, Peyton Pech, Dino Persicketti, Noah Pharo, Halley Pierce, Nancy Prokopis, Zachary Puracchio, Luke Purcell, Timothy Quinn, Lilliana Quintero, David Rabe, Jaisin Kamirez, Ayden Kansford, Sophia Rausa, Ashlyn Reade, Brendan Regas, Carys Roberts, Charlotte Robinson, Elizabeth Robinson, Emma Robson, Mark Rodeghero, Arianna Rodriguez, Taylor Rodriguez, Kourtni Rogers, Jordan Rogowski, Brandon Rose, Faith Saldivar, Sadie Sampson, Samantha Samuilis, Tanextli Sanchez, Emma Schiffbauer, Robert Schiffbauer, Caroline Scobee, Armani Seay, Samya Sehwail, Felicity Serrano, Genevieve Shireman, Nyssa Sims, Nia Skedel, Andrew Skwarczynski, Brady Smith, Makenna Socha, Kaylie Swanson, Gabriella Tellor, Nairi Terrazas, Marianne Thomas, Rachel Timm, Angeliz Torres, Leona Trevino, Nakaiyah Tucker, Isaac Ulloa, Makayla Undesser, Caden Uphoff, Jasmin Valles, Ashley Vera Medina, Brandon Verback, Annabelle Verser, Destiny Vincitorio, Mackenzie Vogt, Wyatt Walick, Nolan Walsh, Marie Walston, Rylie Walter, Travis Wehrle Caleigh Werve, Ashley Whalen, Carter Wikoff, Sage Williams, Mia Wotecki, Allyssa Wrazien, Kaelyn Wyer, William Yankovich, Luis Zamora, Joel Zavala, Lucas Zbranek.
12th Grade Honor Roll
Brandi Abney, Cadence Acosta, Mikayla Aguilera, Safia Ait midane, Julian Alcala, Anahi Almazan, Micayla Arnold, Drew Ashack, Noah Avina, Tania Baltazar, Max Beck, Megan Belli, Zackary Belt, Ada Binns, Buddy Blackburn, Liana Blount, Kylie Boban, Jaden Boe, Matthew Bond, Keira Brucks, Izabella Buonicore, Abigail Burke, Melissa Bustos, Olivia Bylina, Isabella Cabeza, Luis Cardenas, Grace Carey, Makenna Carlin, Natilee Carlos, Silas Carlyle, Mia Carroll, Sean Cassady, Xochitl Castillo, Elizabeth Castro, Emily Chmelar, Alex Cimarolli, James Cochran, Lucy Conroy, William Convery, William Cook, Gianna Cooney, Rudy Coronado, Harrison Cowser, Olivia Culp, Kiera Cundari, Shelby Darby, Riley Daugherty, Sophia Davis, Delilah Demaso, Brooke DePolo, Francesco DiTrolio, Alaina Dunovsky, Elizabeth Egwunwoke, Mariano Escalona, Jayden Espinoza, Sophia Facchina, Destiny Faison, Addison Finney, Samuel Forte, Gavin Fox, Chase Fromm, Dylan Fuller, Vincent Garapolo, Sandra Garza, Tyler Gestel, Isabella Girardo, Seth Glasgow, Nicholas Goffin Eilers, Evelyn Gonzalez, Alexander Grady, Isabella Gutierrez, Abigail Hake, Hunter Heidel, Andrea Hernandez, Elizabeth Herrera, Jacob Hokanson, Masyn Hrpcha, John Igric, Tatum Jaeger, Aubree Jantolak, DeMarius Johnson, Joey Johnson, Justin Jones, Lillian Joritz, Nathan Kaboggoza, Tessa Kapellas, Nathaniel Karr, Roman Kazecki, Rylan Kezele, Mary Kosek, Ava Kowynia, Isabella Kowynia, Rocco Kowynia, Azriela Kruspe, Hayden Kulousek, Jacob Kuziel, Brody La Mont, Leah Larson, Alana Ledesma, Brandon Legner, Tristan Lipke, Gabriella Loetscher, Grayson Loomis, Natalie Loomis, Brianna Lopez, Jena Lopina, Brian Lozier, Jeremiah Luevano, Brody Luzbetak, Jose Macias, Aidan Mangabhai, Emilio Martinez, Maria Martinez, Eu Nyah Massey, Devin McAleer, Nyah McCallum, Mallory McCray, Jeremy McPherson, lyson Mendoza, Jack Mereness, Nathan Merlan, Dominic Messineo, Margaret Metke, Claudia Mexica Felix, Jaeden Meyer, Matthew Middleton, Ayana Miller, Kaleb Millsaps, Kayla Miranda, Halley Misicka, Nathan Mitchell, Alyssa Mlaska, Olivia Molenda, Emily Monroe, Marilyn Monroy, Brandi Moody, Keiyon Mosley-Wooley, Hannah Murdoch, Allyson Murphy, Chase Musser, Nathan Napoli, Jacob Narducci, Cailey Naylor, Jada Neill, Jamarion Newell, Della Nino, Mae Oberding, Sean OConnor, Kenadie Oldenburg, Ava Olson, Bruce Olszewski, Cynthia Ortiz, Arian Osmani, Thomas Owen, Lydia Page, Haylie Palmer, Jack Parker, Camden Peiffer, Kent Pempe, Evette Perez, Arrianna Peterson, Gwyneth Pfeifer, Anh Pham, Madison Porter, Hailey Quezada, Shirley Ralls, Alexa Raygoza, Morgan Reibenstein, Keegan Reilly, Michael Rios, Brandon Ritsos, Victoria Rivas, Laila Rochkes, Anthony Rodriguez, Jayden Rohr, Adrian Romero, Sol Nathaly Rosales Martinez, Cali Rucka, Martin Ruiz, Ilan Salas, Damian Salgado, Halie Sampson, Aiden Sanchez, Dalia Sanchez, Anthony Sandoval, Austin Sandoval, Joseph Sargent, Brianna Sarne, Gianna Scarpetta, Jack Scully, Angela Sebby, Kendall Sharp, Ambrose Silva, Jacob Simpson, Logan Sirek, Sophia Sitar, Jalynn Skaggs, Jakob Smith, Logan Smith, Madysen Smith, Mason Smith, Ava Stice, Lauren Sullivan, Camden Swanson, Kaylyn Szwedo, Brielle Taylor, Mackinley Termanas, Joshua Thomas, Caleb Thompson, Kaitlyn Thompson, Easton Toso, Quinn Turnell, Michael Tverdek, Madelyn Valadez, Marisol Vega, Gaylene Vieyra Olvera, Chase Volkmar, Madelyn Wakefield, Aidan Webb, Liam Williams, Raymond Williams, Nicholas Wodek, Gavin Wolfe, Ethan Wunar, Zaria Zamora, Brayden Zilis, Ruby Zolper.