Morris Elementary announces 1st quarter honor roll

Here are the students that achieved Honor Roll and High Honor Roll for the first quarter of the 2024-25 school year.

High Honor Roll

Sixth grade: Avery Anderson, Samantha Ashcraft, Dominick Betzwiser, Maya Black, Anthony Bobbit, Aksel Braun, Zackary Braun, Quinn Britt, Israel Caballero, Mia Chambers, Aliya Eichhorst, Eleanor Englert, Matthew Ericks, Graham Florman, Zaira Garcia, Haden Hamilton, Quentin Holding, Carson Hulbert, Harper Hunt, Ryder Kein, Jonathan Leggero, Noah Lohse, Connor Martin, Arienne Medler, Elijah Musick, Liam Ochoa, Harlow Patterson, Bianca Perez, Breezy Pichardo-Harder, Mia Rocha, Paxton Seidel, Jaxon Spell, Vivienne Stefanski, Marlene Valadez, Billie Zelko

Seventh grade: Clara Burgess, Angela Castillo, Kaylynn Clausen, Brooklyn Damato, Milton De La Rosa, Ellie Esgar, Noelle Feistamel, Victoria Granados Mora, Dominik Henderson, Kailey Hitt, Archer Jensen, Evelyn Kjellesvik, Emily Mcintyre, Marissa Morris, Jaden Morrison, Oliver Nelson, Avarie Patrick, Austin Raymer, Brealyn Robinson, Jette Sandeno, Kane Sanders, Cole Scalf, Eli Smyk, Ayla Thanadabouth, Hunter Vari, Selina Zheng

Eighth grade: Bella Animashaun Harris, Cruz Bachert, Tristan Backhus, Adalyn Blumberg, Sebastian Braun, Colin Brooks, Jesse Byerly, Brian Campechano, Vidiana Canjura, Aniston Caputo, Sophie Cardona, Lesley Carrillo, Camila Chavez, Karishma Chavez, William Edler, Tameron Gooch, Mercedes Gutierrez, Madalyn Hansen, Lily Harms, Colby Harrison, Garner Jensen, Andrew Jessup, Jackson Klicker, Connor Laughary, Kinsley Lines, Charlotte Massong, Trevor Mitoraj, Alec Morrison, Fiona Morrison, Sophia Olson, Angelina Ortega, Abigail Padilla-Nunez, Cora Passerman, Dylan Pearcy, Zander Peterson, Melody Polak, Olivia Ramos, Bryson Shannon, Myles Shenberg, Aiden Smolkovich, Abigail Vignali, Parker Wills, Elizabeth Windy, Finnegan Wright, Hao Wu, Rylan Zumwalt.

Honor Roll

Sixth grade: Dylan Anders, Izabella Collins, Jude Costello, Hartley Goldsberry, Ava Graham, Willa Hall, Kayden Hetelle, Angel Johnson, Maverick McKerrow, Riley Needem, Payton Phillips, Jase Pretzer, Angelina Prignano, Angelina Salazar, Emmalina Salazar-Kuebler, Lillian Smith, Hana Verdiramo.

Seventh grade: Isabella Connery, Christopher Esgar, Zoe Flahavin, Patrick Hansen, Makayla Henderson, Daniel Henson, Theresa Holdren, Reese Kieft, Noah Melendez, Tucker Nosal, Jackson Patterson, Kenya Prado, Vincent Rager, Esmeralda Razo, Jovani Santana, Elayna Schroder, Maxwelle Shenberg, Julius Storm, Harlow Strom, Braydon Walker.

Eighth grade: Nathaniel Ashcraft, Gabriella Browntwum, Valentina Cardona, Julian Castaneda, Ryan Flahavin, Lillian Hougas, Annabelle OConnor, Cyncere Rucker, Irene Salazar-Dorado, Kaylynn Sawyer, Aniylah Shaheer, Benjamin Stahl, Brynne Thorson, Nolan Tucker, Emilia Wolenczuk, Tysen Young.

Morris Elementary has a high honor roll and a regular honor roll for sixth, seventh and eight grade students. Students must maintain a 3.75 GPA and have no lower than a B to be eligible for high honor roll, and they must maintain a 3.5 GPA to to be eligible for honor roll.