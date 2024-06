Morris Community High School announces second semester honor roll

A generic photo of schoolbooks and an apple. (Shaw Local News Network)

Morris Community High School has announced the honor roll and high honor roll for the second semester of the 2023-24 school year.

Honor Roll – 9th Grade

Colten Russel Bautista Tyner, Connor James Bogard, Sydney Ann Brandt, Hillary Audrey Browntwum, Jazmin Elizabeth Cabello, Bianca Victoria Cardona, Nathalie Gabriela Cespedes, Diego Cisneros, Brock Dylan Claypool, Logan Alan Conroy, Adalyn Sky Corwin, Melody Desiree Funches, Sophia Ann Geiss, Aiden James Gillespie, Mckenna Lynn Gliwa, Mason Paul Goffinet, Mioalexander Govea, Aiden Michael Graham, Boose Robert Haberkorn, Olyve Angeline Havens, Luke Howard Huntley, Grady Ray Hutchcraft, Brycen Daniel Johnson, Robert Joseph Kennedy, Braden Richard Knezevich, Isabella Giulianna Kunz, Landon Andrew Kupiec, Kenzington Marie Lavery, Wyatt Jeffrey Linn, Genaro Sebastian Lucatero, Kayla Marie McCarthy, Eli James McDonnell, Lauren Nichole Melby, Jacob Thomas Meloun, Addyson Corinne Miles, Rosemary Lynn Misener, Jonaven Antonio Neely, Halie Elizabeth Olson, Ashtyn Grace Oppenlander, Anali Delilah Ortega, Zoey Lin Overton, Quaid Jeremey Phillips, Daemien Savino Plemmons, Zaniyah Lynette Nicole Portis, Lyla Mae Quevedo, Angela Marie Rivera, Ky Joseph Scalf, Kaliyah Addison Schmaedeke, Gabriela Segura, Griffin James Blake Shannon, Kahne Anthony Siler, Isabella Lynn Smego-Layne, Ethan Charles Smith, Mckinley John Smith, Dayne Jay Stacy, Kaelin Renee Strainis, Autumn Rose Street, Taylor Jean Svoboda, Everett Ryne Swanson, Peyton Joan Uher, Ella Raign Walker, Emma Marie Weber, Colton Michael Wolsfeld, Alan Xique, Payton Elizabeth Zomboracz.

High Honor Roll 9th Grade

Cole Thomas Anderson, Brady Otto Armstrong, Madilynn Leigh Babcock, Brady James Babington, Vivian Lee Benson, Colin Thomas Bertino, Xander Mcintyre Braun, Clarissa Marianny Cardenas, Adrienne Kathleen Cherven, Lilyan Lynn Conroy, Heidi Lynn Cook, Aidan Liggan Donahue, Tyler Christopher Downey, Natalie Elizabeth Fithian, Amber Pearl Frederick, Mia Denise Frias, Caleb Allen Fulkerson, Briana Renee Gamboa, Nicholas Ilko Gentchev, Estefany Gonzalez-Guerrero, Amy Marie Gunn, Lani May Hanley, Grady Nicholas Jensen, Leslie Juarez-Osorio, Jackson Robert Knapp, Leah Marie Laughary, Aubrey Sue Lines, Vivian Alejandra Lopez, Michael Anton McCarthy, Caden Matthew Medler, Jocelyn Mendez, Loralie Addison Muffler, Addyson Nichole Olson, Taylor Avery Peterson, Camryn Marie Pfeifer, Helen Elizabeth Ritke, Ivette Sedano, Madelyn Louise Shell, Sean Gregory Skrtich, Olivia Kristen Ann Stanley, Aiden Jacob-Scott Swan, Cuyler Eugene Swanson, Noah Trejo, August Daniel Valdivia, Efrain Valencia Jr, Dakota James Welch, Audrey Elizabeth Williams, Maddie Karleen Wills.

Honor Roll – 10th Grade

Aidan Ryan Aldrich, Spencer Matthew Alvarez, Julieta Arciniega-Tamayo, Marissa Ann Barkley, Cassie Ione Bernal, Aubrey Lynn Bormet, Aubrey Lane Brooks, Yadhira Caballero, Alexis Carlos, Dylan Edward Cleek, Thyra Emma Condon, Sarah Ann Crisman, Austin Spencer Delahera, Addison Grace Dworak, Lilliana Anne Garcia, Vanessa Guerrero, Addison Mae Hackett, Lillian Katherine Hansen, Emmanuel Haro Vizcaino, Keshawn Harris, Dulce Maria Hernandez, Mylie Taylor Hughes, Brianna Lee Hunt, Alexander Christian Kott, Cade Matthew Laudeman, Martin Joseph Lauterbach, Tamatoa Alapati Shimasaki Le’Au, Hunter Garret Lindenborn, Hannah Rose Linn, Zara Alejandra Lugo, Hayden Daniel Macdonald, Kaylee Emma Maddox, Lukas Andrew Malaise, Braydon Lee Mark, Jeffrey Louis Martinez, Lillian Grace Mateski, Grace McNabb, Ryan Chance McNames, Xavier Jay Medina, Owen Thomas Noon, Landon James Norris, Shreya N Patel, Aldo Emilio Perez, Emily Lorene Ranallo, Nicola Wayne Revels, Mason Nathaniel Schwinn, Carter Daniel Skoff, Anthony Tyler Smith, Giselle Soto, Brooke Susan Thorson, Bryce Douglas Varner, Charlie Lucas James Voss, Aiden Riley Whennen, Jaxen Joseph Wiers, Anna Elizabeth Williams, Adam Laverne Wren, Dulce Maria Xique.

High Honor Roll – 10th Grade

Chace Daniel Bachert, Connor Michael Barth, Carly Ann Bols, Ava Marie Conley, Griffyn Richard Cowell, Logan Alan Deck, Emilee Kathleen Doss, Parker Wesley Fleetwood, Sophia Naomi Garcia, Emma Sophia Gilbertson, Caitlin Therese Gile, Megan Ruth Glerup, Layla Grace Granby, Margaret Jane Haas, Brian Joseph Haish, Madeline Grace Hamer, Alyssa Anne Jepson, Addison Rose Lanahan, Lissette Leon, Layla Jade Linder, Gianna Georgia Marino, Juan Emmanuel Martinez, Chase Patrick McConnell, Hayden Weiss McGhee, Murray C McNichol, Grace Patricia Misener, Alderson Harvey Morrison V, Milena Keri Muffler, Brooklynn Rose Nigro, Isabell Jeneane Nissen, Olivia Kathleen Novick, Kylie Ellen Overbeck, Molly Kate Passerman, Aanya Hari Patel, Brodie Christopher Peterson, Olivia Grace Peterson, Olyvia Lynn Cass Preuser, Skyler Clare Saelens, Sophie Rae Sanders, Jace Aaron Scalf, Lorna Rose Seamans, Brenna Morine Sheets, Lauren Angela Sheets, Logan Kyle Sparrow, Riley Paige Tedford, Noemi Iris Trejo, Courtney Anne Tybor, Ella Camille Urbasek, Rowan Dempsey Wampler, Alexis Jillian Williams, Jonathan James Zarbock.

Honor Roll – 11th Grade

James William Addis, Tyler Christopher Allsworth, Kedzie Keira Auwerda, Nazim Baftiri, Jackson Aubrey Bertram, Anna Rose Bibly, Brett William Bounds, Ava K Brewer, Joaquin Caleb Bridges, Owen Thomas Chapman, Morgan Mikayla Congo, Janelle Donahue, Karson Lee Dransfeldt, Liam Tyre Eber, Rahyana Nyla Egan, Macie Sue Ferguson, Madison Gabrielle Gansel, Emma Ann Geiss, Dakota Ray Goff, Kohen Matthew Gross, Hayden Finn Hackett, Kane Matthew Hanson, Kaci Elizabeth Jackson, Keira Ann Janosz, Emily Rebecca Larsen, Carmela Marie Lopatka, Jessica Kate Mann, Christopher Romeo Ochoa, Trey Allen Olson, Tristan Roberto Olvera, Ayden Edward Oppenlander, Andrea Isabel Perez, Taylin Violet Phillips, Sophia Jocelynne Plemmons, Ella Grace Pool, Zoe Annora Redmond Stanley, Gisselle Dioselyn Reyes, Kimberly Rodriguez, Mia Lynn Sanches, Ashton Cole Schmaedeke, Noelani Isabell Schomig, Brady Scott Schwinn, Hayden Elizabeth Seaholm Cowman, Eric Ryan Shear, Devin Ashley Shenberg, Iris Soberano, Tyler Michael Terrell, Richard Raymond Thiel, Angel Zidane Valderrama, Colin Kent Voss, Steven George Wagner, Jack Connor Wheeler.

High Honor Roll – Grade 11

Jacqueline Aguilera, Connor Dale Ahearn, Jason Alexander Ajlan, Dominic Benjamin Alvarez, Brandon Glenn Anderson, Blaine Michael Beshoar, Julia Marie Borgstrom, Meghan Bzdill, Brian Chen, Maximiliano Cobarruvias, Taylor Brooke Cotter, Michael Andrew Cuthbertson, Shelby Grey Doss, Andrew James Engelke, Mackenzie Leslie Enger, Joey Armando Frias, Callie Faith Fulkerson, Nicole Elizabeth Noelle Gagnon, Jazlin Lexia Gonzalez, Harmony Jeanelle Heisterman, Daniel Anthony Hess, Aric Steven Huettemann, Cameron Elizabeth Lee Johnson, Lili Annabella Johnson, Julia Nicole Knoblich, Elise Jeanne Knudson, Kaylee Rae Ludvigsen, Angel Luna, Carolina Maravilla, Charles Gary Martello, Danica Lorraine Martin, Makensi Lee Martin, Logan Robert Matzen, Grace Elizabeth Mennenga, Brenna Catharine Mills, Reagan Elaine Oelschlager, Leah Nicole Ortiz, Bergen Paulson, Colin Joseph Pfeifer, Ayla Phillips, Marleyna Julianna Price, Ashlyn Rae Punke, Bradley James Healy Raffel, Cameron David Raymer, Emma Grace Savoree, Jordyn James Shannon, Macy Lynn Shell, Donovan Patrick Smith, Paige Renee Swanson, Brianne Nicole Temme, Nevaeh Denise Terry, Brandy Samantha Valencia-Farias, Paityn Rae Valentine, Jack Daniel Wilkinson, Griffin Michael Zweeres.

Honor Roll – 12th Grade

Zackary David Benson, Alexa Grace Biros, Makenna Anne Boyle, Dulcinea Faith Cabreda, Isabella Hope Cabreda, Signey Louise Carter, Hailey Jo Childress, Eric Cruz Ocampo, Aden Jonathan Delahera, Kira Lynn Dergo, Branden E Dite, Paul Francis Donahue, Kyler Evan Engelman, Ivan Escatel, Claire Marie Feldman, Emmalee M Fletcher, Ario James Franzetti, Caelyn Marie Goffinet, Maria Gutierrez, Anthony David Haynes, Ashley Guadalupe Hernandez, Abigail Faith Hougas, Daniela Jimenez Castro, Isaac Jimenez Castro, Cadence Lynnea Kent, Mark Alan Kiger, Hailee Rose Lankus-Gabel, Carter Michael Laudeman, Emma Grace Leavitt, Matthew Scott Leone, Brooklyn Abigail Lind, Brianna Suzanne Little, Joshua Loza, Gabriella Christina Lyons-Calderon, William Martin Martello, Brennan Michael Martin, Brandi Lin Matney, Erica Lynn McCormick, Amber Marie McNabb, Vaughn Michael Mills, Adan Isidro Mondragon, Lucas Keith Munsell, Alex Mateo Ochoa, Corey Shane Olson, Mia Alexandra Olvera, Sara Perez-Cuatlacuatl, Adriana Lynn Pretzer, Hector Junior Ramos, Maddox Xavier Reta, Daniel Mora Riley, Nathan James Rossio, Myah Rae Sager-Butler, Janese Santana, Hannah Rae Schultz, Tyler Daniel Semlar, Antonesseo Devourne Sheegog Jr, Zachary Keith Smolkovich, Caleb Alexander Stage, Kaylee Elizabeth Tybor, Adrian Valenzuela, Michael Valverde, Kendra Michelle Vasquez, Stephanie Vera, Joseph Dylan Vinachi, Reagan Brian Weber, Elise Mckenna West, Charles Michael Wright, Emilia Grace Zacha.

High Honor Roll – 12th Grade

Riley Daniel Ahearn, Bennett D Ammer, Katelyn Rose Bachert, Dominic Anthony Bertone, Maya Alejandra Valentina Boelman, Selena Caldera, Xavier Alexander Corum, Giavana Angelina Escobedo, Nathan Tyler Etavard, Ally Christine Fisher, Christian Isaac Fithian Morales, Emma Elise Frobish, Valeria Guadalupe Garcia, Alaina Ellen Gates, Angela Antoinettemarie Georgaklis, Meghan Victoria Guth, Angelina Rose Haish, Emily Cyndilou Haymes, Benjamin Timothy Holliday, Jared Michael Houck, Christopher Egor Hovious, Mason August Hulbert, Logan Charles Huston, Colby Jacob Johnson, Amanda Marie Joseph, Zoey Marie Kennedy, Chloe Nicole Lamaze, Joseph William Lanahan, Emma Renee Lawson, Alondra Cristina Lugo Martinez, Madeline Margaret Luke, Kade William John Maddox, Jake Robert Mann, Samuel Craig Mateski, Braden Donald Matthews, Ella Grace McDonnell, Alayna Elizabeth Mueller, Miranda Ashley Muffler, Lydia Grace Neikirk, Gracie Ann Nelson, Caston Michael Norris, Stephanie Nicole Olena, Melisa Olivares, Kaleb Jon Olson, Andrew Lawrence Paull, Haven Nichole Perdomo, Aubrey Lynn Phillips, Faith Aidalinda Ragan, Ariana Marie Ramos, Makayla Elizabeth Reed, Taylor Mai Singleton, Ava Nichole Smith, Margaret Lea Stuebinger, Jacob Thomas Swartz, Aidan Gregory Twait, Elaina Ann Vidales, Aaron Lloyd Wills, Anthony Lance Xydakis, Melany Zavala, Alexa Ann Zaver, Ambrose Joseph Zweeres.