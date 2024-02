Kishwaukee College names 2020 summer, fall graduates

Kishwaukee College has announced the graduates for summer and fall 2020.

Graduation honors are divided into three categories based on final cumulative grade point average on a 4.0 scale: summa cum laude indicates a cumulative GPA between 3.75-4.0; magna cum laude indicates a cumulative GPA between 3.5-3.749; and cum laude indicates a cumulative GPA between 3.25-3.499. Students who fulfill requirements for a certificate and have a final cumulative GPA of 3.25 or higher are awarded a certificate with distinction.

The graduate total for both semesters is 303 students who completed a total of 310 degrees and certificates for summer and fall 2020.

The following local students completed the requirements for graduation from Kishwaukee College:

Clare – Jonathan W. Bingham, CERT, paramedic, with distinction

Cortland – Julissa Castro, Associate in Arts; Nayeli Castro, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Ericka Coletti, AA; Dylan Farrell, Associate in Science, cum laude; Lisa Guzinski, AAS, registered nursing, summa cum laude, PTK; Benjamin Holda, AA; Brittany Melton, CERT, therapeutic massage, with distinction; Haley Miller, CERT, basic nurse assisting; Felipe Moreno Jr., AS, magna cum laude; Joelle Morken, AA, cum laude; Lauren Ross, AA; Abigail Shows, AA; Jacob Watson, AA

DeKalb – Hope Akers, AS, magna cum laude; Alexandra Alter, AA, PTK; Michael Alvarado, AA; Lauren Angel, AA, cum laude; Sandy Aquino, AS; Hernan Banuelos, AS; Stephanie Basile, AS; Daijah Bloomingbird, AA; Amber Bowen, CERT, therapeutic massage, with distinction; Colton Bradt, AS, magna cum laude; Emmett Brei, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Taylor Brinker, CERT, criminal investigations, with distinction, CERT, criminal justice management, with distinction; Amanda Brown, CERT, Gateways ECE Level 2, with distinction; Rachael Bumber, AAS, registered nursing; MaTia Camero, CERT, basic nurse assisting; Olivia Clausen, AS, summa cum laude, PTK; Jordan Clifton, CERT, EMT, with distinction; Zachary Davis, Associate in Engineering Science; Jose DeJesus, AS; Carlos Diaz, AAS, automotive technology; Connor Dixon, CERT, social role of law enforcement; Amelasky Dorantes, AS; Zachary Dresch, AA, magna cum laude; Kashawn Edgeworth, CERT, basic nurse assisting; Stephanie Eichstaedt, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Kareem Elkwae, AS; Daniel Engstrom, AA; Armando Espinoza, AA; Kevin Fagan, AA; Matthew Fleming, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Daniel Franklin, AAS, paramedic; Siobhan Gallagher, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Renee Garcia, CERT, basic nurse assisting; Victoria Goluszka, AS, cum laude; Ethan Graves, CERT, basic welding technology, with distinction; Monique Griggs, AA; Audrey Guio, AA, cum laude; Neopatra Hawkins, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Devin Hershberger, AS; Johnathan Hillier, AA, summa cum laude; Jessica Holuj, AAS, radiologic technology, summa cum laude, PTK; Melissa Hudson, AS, magna cum laude; Kayla Hyde-Kotchavar, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Gabriela Ibarra, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Jeffrey Jamrock, CERT, EMT, with distinction; Kinga Jarzabek, CERT, EMT, with distinction; Meghan Johnson, AS, magna cum laude; Michael Johnson-Kueny, AA, summa cum laude; Dennysha Kizer, AS, cum laude; Mila Kvasnicka, AA, cum laude; Cristian Landa, AA; Jenna Lane, AA; Ashley Lannom, AS; Chloe Lucas, AA, PTK; Cody Marbutt, Associate in General Studies; Dylan Martillaro, AS; Savannah Mathis, AAS, registered nursing; Dakota Montavon, AS, summa cum laude, PTK; Adalynne Norman, AA, summa cum laude, PTK; Miriam Nunez, AS, PTK; Lisa Ortegel, AAS, registered nursing, magna cum laude; Amanda Ortiz-Beckett, AS; Kayla Palmer, AS; Tania Pensado-Salazar, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Melchor Perez Pineda, AS; Sarah Pinion, CERT, basic nurse assisting, with distinction; McKenna Poff, AAS, radiologic technology, summa cum laude; Brittney Quinn, CERT, basic nurse assisting; Emily Reese, AS; Rebekah Reynolds, AS, summa cum laude, PTK; Saavana Robles, AS; Veronica Rodriguezchin, AAS, registered nursing; Kany Rojo, AA; Amanda Ross, CERT, EMT; Madison Ross, CERT, EMT; Emma Rourke, AA; Ruby Shrestha, AS, summa cum laude; Cameron Smith, AA; Lily Smith-Riel, AA, summa cum laude, PTK; Audry Starzyk, AA, PTK; Monique Strege, AA; Margaret Struthers, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Hannah Sutter, AA, summa cum laude, PTK; Andrew Swift, AS; Aisha Tanaka, CERT, basic nurse assisting; Roely Tjenreng-Barber, AS; Andrew Tyner, AA, summa cum laude; Rebecca Vidales, AA, cum laude; Lisa Vogel, AAS, registered nursing, magna cum laude

Genoa – Jordan Bender, AAS, registered nursing, cum laude; Kayleigh Bender, AAS, registered nursing, cum laude; Natalie Botello, AS; Lindsey Brendle, AAS, registered nursing; Holly Brickson, AAS, registered nursing; Briana Busche, AA; Jonah Callahan, AA, cum laude; Dylan Campbell, CERT, diesel power/equipment repair, with distinction; Kerri Collins, AAS, registered nursing; Alyssa Cotham, AS; Hanna Fiorini, AAS, registered nursing; Madelynn Grismer, AA, cum laude; Anna Hansen, AS, summa cum laude, PTK; Debra Hanson, AA; Jesus Lara-Parra, CERT, law for policing, with distinction, CERT, social role of law enforcement, with distinction; Stephanie Marshall, AS; Icela Mendoza, AS, cum laude; Hector Mercado Jr., AA; Sarai Orozco, AS, cum laude; Nathan Shannon, AS, cum laude; Julia Springer, AS; Colin Strader, AA; Luz Vasquez, AS

Harvey – Khaliyah Thomas, AS

Hinckley – Tyler Beckman, AA

Kingston – Nicole Reszke, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Jessica Wojdyla, AS

Kirkland – Joseph Duncan, CERT, computer-aided architectural drafting, with distinction; Sarah Lyons, AAS, registered nursing, cum laude; Zachary Miller, AA, magna cum laude; Samantha Piper, AAS, registered nursing, magna cum laude; Cory Rylko, AAS, registered nursing, magna cum laude

Malta – Madi Bicksler, AS, cum laude; Trevor Fox, CERT, basic automotive technology; Angela Sietsema, AAS, radiologic technology, summa cum laude, PTK

Maple Park – Marissa Klumb, CERT, basic nurse assisting, with distinction

Sandwich – Windy Chunn, CERT, basic nurse assisting; Sera Dalki, CERT, basic nurse assisting, with distinction

Shabbona – Devin Probst, AS, magna cum laude; Hunter Rowland, AS, summa cum laude, PTK; Kimberly Rotella, AAS, hort sustainable/general, AAS, horticulture greenhouse

Sycamore – Tracy Allighen, CERT, EMT; Ashley Altepeter, AA; Chelsey Bjelland, AAS, registered nursing, magna cum laude; Nathan Borgarding, CERT, industrial electricity, with distinction; Levee Callahan, Associate in Engineering Science, magna cum laude; Celia Carpenter, AS, magna cum laude, PTK; Kendall Colness, AS; Lauren Coon, AAS, registered nursing; Derrick Crome, AS; Zeynep Demir, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Ryan Diedrich, CERT, EMT, with distinction; Madison Drake, AS; Kerina Evenson, AA, summa cum laude, PTK; James Fant, CERT, basic automotive technology; Stephanie Fisher, AAS, registered nursing; Ashley Foltz, AAS, registered nursing; Hannah Frielink, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Kiely Gilbert, AA; Karina Gallegos-Lazaro, AS; Xavier A. Gliesman, AS; Cora Hanson, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Daniel Hayes, AS; Julia Heller, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Carrie Ann Holden, AA, cum laude; Matthew Hunter, AA; Katie Kelly, AA; Samantha Krzykowski, AA; Jonathan Kurtzman, Associate in Fine Arts/Art Option; Karly Lakowski, AAS, registered nursing; Sofia Maciel, AAS, registered nursing; Robert Metsker, CERT, social role of law enforcement; Samuel Misch, AS, magna cum laude, PTK; Connor Nave, CERT, EMT; Keegan O’Donnell, AA; Stephany Penate, AS, cum laude; September Perez, AAS, radiologic technology; Meghan Pinter, AAS, marketing and management, summa cum laude, PTK; Karina Ponce, AS, summa cum laude; Kayla Puentes, AA, cum laude; Val Schnurr-Trebe, CERT, basic welding technology, with distinction; Sarah Seibert, AAS, registered nursing, magna cum laude; Audrey Shipley, AS; Jonathon Siuda, AAS, diesel power technology; Trevor Smith, AS; Nathan J. Staniec, CERT, advanced automotive technology, with distinction; Alaina Thompson, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Eric Tronc, AA; Joseph Warren, AS; Reann Way, AS; Jennifer Wells, AAS, criminal justice-general, cum laude; Hannah Yetter, CERT, basic nurse assisting, with distinction; Deanna Zimmerman, AA, summa cum laude

Waterman – Heather Clanton Brown, AAS, radiologic technology; Samantha Phillips, AA