Millbrook Junior High announces honor rolls

Millbrook Junior High School recently announced students named to the Honor Roll for the fourth quarter grading period of the 2021-22 school year. An * denotes students with 4.0 grade point average.

A (3.5) Honor Roll

Eighth grade

Stephine Anderson, Noah Baker, Blerim Berisha, *Heather Buhle, *Shae Cotton, Isabella Dierzen, Morgen Hergenhahn, *Aiden Hermann, Travyn Holmstrom, *Cody Kulbartz, Miranda McBroom, Jennifer Mikkelsen, Andrea Molina, *Daniela Pasillas, Sadie Pottinger, *Kolton Rizzo, Jacob Seyller, Garett Snyder, Kaden Stanford, Toby Steffen, *Liam Stewart, Sarah Zarko

Seventh grade

Austin Brown, Rylan Cass, Sadie Clausel, *Jaxon Collins, Samantha Cotton, Annalyse Creps, Makenzie Doss, Logan Guardiola, *Taylor Jeffers, Adelaide Johnson, *Tessa Kot, Malia Maddox, Caleb Morgan, Vyvienn O’Connell, Hannah Severson, Shawn Seyller, Ezekiel Stewart, Gavin Storey, Evan Toftoy, Owen Underhill, Rylie Young

Sixth grade

Tess Acosta, Perla Badillo, *Madison Brown, *Rylie Carlson, James DiClementi, Melanie Gonzalez, *Hadley Hergenhahn, Katelyn Hobbs, Scarlett Hopkins, Jacey Johnson, James Kath, Dorothy Klatt, *Eastin McBroom, Brayden Miller, Makaylee Minnis, Jonathan Nicosia, Patricia Pedroza, Cayla Pottinger, Liam Smith, Ethan Stanford, *Ashlen Underhill, Tuckyr Vana, Wren Winner

Fifth grade

Nolan Anderson, Timothy Blanchard, Jaxon Brunke, Olivia Callier, Zoey Carlson, Clayton Christian, Sean Crowe, *Teighan English, Dakota Getz, Dylan Guardiola, Claudia Heubel, Nora Johnson, Dylan Kulbartz, Sophia Ludwig, Bryson Ness, Jakob Nichols, Kenzie Nichols, Tanner O’Connell, Amaris Pasillas, Jacob Severson, Mason Seybold, Allison Walker

B (3.0) Honor Roll

Eighth grade

Emma Dierzen, Yaimara Martinez, Miley Nichols, Adam Redmond, Daniel Venegas

Seventh grade

Nathan Adams, Kaidden Bailey, Emma Ceja, Leland Dippold, Madison Hobbs, AJ Olson, Dylan Thomas, Matthew Underhill

Sixth grade

Liam Begovac, Mason Hernandez, Azael Martinez, Ethan Redmond, Colin Shields

Fifth grade

Kainnen Bailey, Trevor Bender, Teagen Britz, Talyn Holmstrom, Mason Kyes, Evan Maddox, Monica Pedroza, Madelyn Smieszkal