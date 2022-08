On campus: Oswego student named to Nebraska Dean’s List

Ryan Reynolds of Yorkville has earned a spot on the Academic Dean’s List for the spring 2021 semester at orthwestern College in Orange City, Iowa.

Grace Pagone of Oswego has been named to the Deans’ List at the University of Nebraska-Lincoln for the spring semester of the 2020-21 academic year.

Local students named to Wisconsin Lutheran College’s Dean’s List for the spring 2021 semester include Peyton Hartman of Montgomery, Hannah Jordan of Yorkville and Megan Scott of Yorkville.

Illinois Wesleyan University’s announced its Dean’s List for the spring semester of the 2020-21 academic year. The following local students made the list: Josie Corrao of Oswego, Josh Mabazza of Oswego, Steven Watts of Oswego, Nicolas Lidinsky of Sandwich, Bobby Reichert of Yorkville and Sydney Runge of Yorkville.

Kaylee Harris of Montgomery earned a BS Hotel Restaurant & Tourism, Business Administration Minor, Spanish Minor from University of Wisconsin-Stout.

Aurora University has named the following students to the Dean’s List for the spring 2021 semester. The Dean’s List recognizes full-time undergraduate students who have earned a 3.6 GPA or higher. Students recognized with high honors (*) have earned a perfect 4.0.

Montgomery: Nicole Acevedo*, Luis Alvarez*, Julia Ammari*, Brooke August*, Kerixtzy Ballines, Samantha Barcelona, Jacob Barnard*, Amelia Barone, Stephanie Beger*, Michael Boerst*, Daisy Borjon*, Emily Buckley*, Jenna Butler*, Sarah Carver, Kaitlyn Caul*, Kayla Corirossi*, Gabriella Curatola*, Andrea De la Cruz*, Brian De la Torre*, Brianna Dinnsen*, Tanner Dissell*, Karime Dominguez*, Arielle Encabo, Ashley Encabo*, Osvaldo Feliciano Ramos*, Bertha Garcia*, Estefania Gibson, Kendra Guske, Melissa Gutierrez*, Christopher Hernandez, Karina Hernandez*, Gustavo Herrera*, Yaritza Herrera*, Sheena Hester*, Emma Hurd*, Alona Jones, Bryanna Kigyos*, Kacper Kucia, Jordynn Lane, Kendyll Leifheit, Elizabeth Lonyay*, Jacob Loveland, Mickayla Lovero*, Adam Macey, Macenzie Marsden*, Elizabeth Moreno*, Nadine Munyansanga, Cailey Nichols, Samuel Ochoa*, Niki Patel*, Kelsey Patrick, Elizabeth Pawlowski*, Eric Poe, Rachna Ravishankar*, Brandi Riess*, Tiffany Rios, Adriana Rivas, Katya Rodriguez*, Alondra Salazar, Phillip Salisbury*, Haley Sendzimer, Piper Senft*, Jacob Smith*, Ariana Sowers, Ashley Squires*, Kaitlyn Tamburrino, Kayla Tejero*, Alondra Torres, Crystal Torres, Jessica Trevino, Elizabeth Tully*, Anjelica Vargas*, Vanessa Warner, Christopher Wennmacher*, Olivia White*, Sebastian Wong*, Aja Wrobleski*

Newark: Nathan Akre, Paul Pope*, Justin Sartori*, Rebecca Sweeney*, Taylor Thrall*, Dylan Tuttle, Kendra Zitt*

Oswego: Lauren Alesia*, Alejandro Amezola*, Laura Anastacio*, Mahum Ayaz, James Barbosa, Lemar Barbosa*, Amy Becker*, Brittanny Bieneman*, Nicholas Boes*, Mason Brauer*, Michael Brennan*, Janne Brown, Kayla Bumalay*, Jeffrey Burchett, Cagney Cappelli, Kaitlyn Christie*, Lindsey Christoffel*, Austin Cole*, Rylee Coppes*, Raquel Corral, Noe Couvat-Duterrail*, Skylar Denoyer*, Thomas Doody, Kara Dziedzic*, Brooke Dziewiatkowski*, Sarah Elliott*, Christopher Fabbri*, Amira Fane*, Maryam Fazal, Gillian Galarza, Yaritsa Gamboa, Marilee Garrett, Kora Gerber, Madison Gossman, Elvia Grimes, Antonio Gutierrez, Kade Gutierrez, Caitlyn Hartley*, Taylor Hilliard*, Hannah Hively, Lucas Ingram*, Karen Kallmann*, Alexandria Kirch*, Evan Kocsis*, Emilee Krause, Kamile Kudirkaite*, MacKenzie Lee*, Dominick Liberatore*, Josue Maya*, Laila Mengesha*, Abigail Menter*, Carrie Miller*, Lauren Mitchell*, Madison Mosier*, Keara Netherton*, Megan Newton*, Edward Ouille*, Kallahan Parker, Antonio Pasillas, Dasha Akina Pates*, Olivia Pepich*, Jaidith Pick*, Kate Pirc*, Alyssa Pomillo*, Joana Raices*, Emily Rauch, Raelyn Reichert, Ryan Reichert*, Nathan Ricken*, Carinne Robbins, Dilayni Saka, Ardita Saliu*, Alison Sanders*, Ashley Sanders*, Crystal Sandoval, Samantha Saunders*, Samantha Sendra*, Maria Siragusa*, Georgia Smeu*, Nicholas Snopek*, Abigail Sobczak*, Trent Stafford*, Austin Svehla, Kelvin Thomas*, Margaret Tiffany, Phillip Torres*, Valeria Torres, Anna Van Riper*, Andrea Villafuerte, Troy Warner, Megan Wille*, Mitchell Young*, Amber Yurgil*, Jordan Zwiezen

Plano: Trey Ambrose, Kayla Bartosz*, Aliyah Clark*, Aubrey Flodstrom*, Jordan Heller*, Hannah Hupe, Anna Love*, Margrethe Marie Makasiar*, Emilly Marrero, Jannelle Melendez, Brian Morales*, Alec Tisberger, Auston Walton*

Yorkville: Cristian Apantenco, Jenna Arnold*, John Avery*, Sydnei Avery, Carlie Bakel, Kassidy Brown*, Kourtlyn Brown*, Cailee Butler*, Isabella Carrera, Daniel Chacon*, Jacob Cobb*, Megan Coe*, Esmeralda Colin, Karla Corona*, Jacklyn Darnell*, Gianna Davis, Dana Drier*, Jasmine Dwyer*, Adam Esposito*, John Fisher*, Jakob Gartung*, Joselyn Gonzalez, Molly Green*, Angelica Guzman, Madeline Hames, Olivia Hames, Jonah Hart*, Ashley Hartman, Brianna Havlik*, Jacob Hernandez, Melanie Hernandez*, Casey Hettinger*, John Hunter*, Ryanna Johnson, Blythe Keuning, Michael Klimavicius*, Kaitlyn Kolar*, Brianna Kristin, Matthew Kucharik, Jessica Luptak*, Alejandro Magana*, Alexandra Martin*, Cheyenne Mauricio*, Ryan Motto, Rachel Novak*, Jonathan Nunez, Payton Pacetti*, Natalie Paoli*, Alexis Payne*, Catherine Peterson*, Avah Quintero*, Alexis Rutherford*, Tiffany Rutherford*, Emily Saunders*, Megan Schwartz*, Skyler Sheffer*, Rex Staudacher, Evan Stoneberg*, Chloe Suter*, Christina Trochowski*, Abigail Valenzuela*, Jessica Villalpando*, Cameron Williams

