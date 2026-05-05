Here are IHSA playoff soccer pairings for Kendall County-area teams

The IHSA has released the girls soccer playoff schedule. Here are pairings for Kendall County-area teams.
Class 3A Oswego Regional
Tuesday, May 19
No. 7 Neuqua Valley vs. No. 11 Metea Valley, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
No. 2 Oswego vs. Winner Match 1, 10 a.m.
Class 3A Naperville Central Regional
Wednesday, May 20
No. 8 West Aurora vs. No. 10 Yorkville, 5 p.m.
Friday, May 22
No. 1 Naperville Central vs. Winner Match 1, 6 p.m.
Class 3A Oswego East Regional
Tuesday, May 19
No. 3 Benet vs. No. 14 Bolingbrook, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Waubonsie Valley vs. No. 9 Oswego East, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 4:30 p.m.
Class 1A Genoa-Kingston Regional
Monday, May 18
No. 1 Genoa-Kingston vs. No. 8 Sandwich, 4:15 p.m.
Tuesday, May 19
No. 4 Plano vs. No. 5 Rosary, 4:15 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 4:15 p.m.