News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Here are IHSA playoff soccer pairings for Kendall County-area teams

Oswego’s Jordyn Washington (18) celebrates with Aubrey Eirich (5) after Elrich scored a goal against Bartlett during a soccer mach in the Plainfield Classic at Plainfield North High School. (Sean King for Shaw Local News Ne)

By Joshua Welge

The IHSA has released the girls soccer playoff schedule. Here are pairings for Kendall County-area teams.

Class 3A Oswego Regional

Tuesday, May 19

No. 7 Neuqua Valley vs. No. 11 Metea Valley, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

No. 2 Oswego vs. Winner Match 1, 10 a.m.

Class 3A Naperville Central Regional

Wednesday, May 20

No. 8 West Aurora vs. No. 10 Yorkville, 5 p.m.

Friday, May 22

No. 1 Naperville Central vs. Winner Match 1, 6 p.m.

Class 3A Oswego East Regional

Tuesday, May 19

No. 3 Benet vs. No. 14 Bolingbrook, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Waubonsie Valley vs. No. 9 Oswego East, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 4:30 p.m.

Class 1A Genoa-Kingston Regional

Monday, May 18

No. 1 Genoa-Kingston vs. No. 8 Sandwich, 4:15 p.m.

Tuesday, May 19

No. 4 Plano vs. No. 5 Rosary, 4:15 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 4:15 p.m.

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.