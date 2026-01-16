Minooka Community High School Announces First Semester Honor Roll Students

Minooka Community High School congratulates the following students who earned first-semester honor roll for the fall of 2025. Students have attained a grade point average of 3.0-3.74 to earn honor roll and 3.75 or higher to achieve high honor roll at the end of the semester. Students are listed alphabetically from 9th grade to 12th grade, with high honors listed first.
2025-2026 S1 9th High Honor Roll
Hamdi Ali, Luisa Alvarado, Hajra Amir, Bridget Armstrong, Kaylin Austin, Julianna Bain, Jason Baker-Psik, Ashley Barnes, Angelina Battung, Analia Bello, Caleb Bizzotto, Zoey Blasing, Aleksandra Bogacz, Madelyn Boley, Christopher Bongwele, Illy Bouhlal, Jonathan Boyce, Olivia Brandolino, Alliyah Broderson, Samuel Buchanan, Kayla Buligan, Allison Bullard, Evan Bullis, Alexandra Bultema, Grace Burian, Matthew Calderon, Ontario Caples, Ben Carli, Cadence Carlson, Hailey Carroll, Kennedy Carroll, Alison Carter, Julian Cavaliere, Cruz Caves, Mason Cebrzynski, Matthew Chaplin, Ryan Chignoli, Abigayle Chojnicki, Matthew Ciancanelli, Vincenzo Cipriani, Jackson Clark, Madison Condon, Alexia Cordova, Cilas Cosmano-Sevilla, Alena Costabile, Kyla Cundari, Gavin D’Amico, Colton Davis, Lilliana Day, Hayden Deacetis, Addison Dean, Lillia DeHoff, Julia Dela Cruz, Adelyn Delaney, Joseph Delgado, Miley DeRudder, Antonio Diaz, Patrick Dondlinger, Brianna Dorman, Ellee Dudgeon, Jillian Dykstra, Owen Feltz, Isabella Ferreti-Raucci, Preston Ferry, Brayden Franson, Aubrey Frazier, Morgan Freidt, Lyam Froylan, Levi Gehris, Violet Gendeman, Jackson Gornick, Kaitlyn Govoni, Madelyn Graefen, Gianna Grey, Jordan Hale, Avery Harrison, Reagan Harvey, Hope Hastings, Ethan Heap, Abigail Hernandez, Jeremiah Hernandez, Vincent Hernandez, Luke Hodapp, Augustine Igric, Ellie Jauregui, Nikola Jelenkovic, Jackson Joachim, Hailey Johnson, Parisa Juraeva, Mia Kaminski, Rebekah Kaney, Lily Keltner, Magnolia Kenealy, Jackson Kenney, Eshan Khan, Jada Kittler, Brooke Kovar, Kylie Kozak, Henry Kuchar, Jayne Kuchar, Brendan Kurns, Teresa Kwiatkowski, Megan Laken, Charley Lechelt, Bristol Lee, Brett Legner, Kylie Lewandowski, Meja Ligeika, Logan Logothetis, Keilana Lyles, Brett Maines, Brianna Mancera, Violet Manning, Justin Mark, Caleb Marklund, Zoey Martino, Claire Mascolino, Mason McCullagh, Tyler McNeal, Broden McNichols, Meara McTighe, Cade Meckley, Leslie Medina, Lexie Minda, Drake Monson, Gerardo Moreno, McKenna Morley, Rory Moxley, Margaret Mravle, Katelyn Muntwyler, Colin Murdie, James Murray, Makenna Nahs, Chase Naylor, Abigail Neveau, Claire Neyhart, Kaylee Nguyen, Renee Nolan, Elyse Noonan, Arya Novotny, Morgan Nyalka, Cailyn O’Brien, Janelle Olivas, Hunter Olson, Arielle Ondreja, Violet Ormins, Krista Osborne, Adrian Pantoja, Jayah Parker, Nolan Parks, Sharad Patel, Sonali Patel, Carson Paul, Yzabella Pescetto, Carter Petracek-Andersen, Elise Petrick, Benjamin Phillips, Bridget Phillips, Reagan Pickett, Elizabeth Pierce, John Pietrzyk, Ashley Pilon, Kensington Pilon, Michael Pizzo, Eleanor Porath, Robert Potenza, Andrew Prenger, Sarah Prybell, Elijah Pucel, Mia Ramirez, Jayden Ramos, Katherine Rangel, Benjamin Raschke, Chance Rasmussen, Emma Rayhill, Abigail Retzke, Aylin Reyes, Austin Richardson, Samantha Richardson, Ryker Rigsby, Jaxson Roberts, Gavin Rogers, Mary Rogers, Gavin Romashko, Reese Rujawitz, Ariana Saavedra, Logan Saieg, Tonatiuh Sanchez, Fatima Sanchez-Chaparro, Wesley Sassenger, Emily Schultz, Teagan Schuman, Alaina Scorzo, Sydney Sedorook, Jackson Sheehan, Sadie Short, Jacob Smerica, Nathaniel Smith, Greysen Smith, Emmalee Snodgrass, Maxson Sola, Madison Stafford, Genesis Stansberry, Mya Steiskal, Chase Steurer, Emilee Stevenson, Lainey Stroud, Evelyn Tallman, David Taniacao Loudlar, Noha Tharp, Nathan Theobald, Anna Thompson, Alea Uribe, Jesse Vercler, Jacob Vertin, Meadow Vincolisi, Luke Vogel, Landon Walker, Hunter Weiss, Ryan Werve, Brayden Whitfield, Ayla Whitley, James Whittom, Alli Widlowski, Evelyn Wilson, Emily Winkler, Evan Wisniewski, Anthony Woloszczuk-Mrugala, Meghan Wright, Brooklynn Young, Emily Zabala.
2025-2026 S1 9th Grade Honor Roll
Grace Albert, Victoria Alvarado, Paige Anderson, Jayden Aranda, Emma Baker, Bennett Balamut, Blake Barrett, Carson Bayer, Finley Becker, Brooklynn Bettega, Haddie Binns, Austin Bird, Michael Bizzotto, Sydni Boe, Pyper Bomstad, Anthony Boozer, Zachary Bormet, Macey Boyd, Trenton Brown, Ava Bucciarelli, Mia Burman, Mila Butthajit, NiaLani Cage, Pearl Cape, Nicholas Carr, Colin Carroll, Jaslene Castillo, James Cebulski, Vincent Colabuono, Miller Conroy, Liam Contreras, Olivia Contreras, Brayden Coriell, Joshua Costa, Logan Cox, Averie Crumly, Taneice Dean, Malia DeMello, Jason Deutscher, Samuel Dezir, Payton Dolan, Rylan Dudley, Cooper Eggman, Evan Eiler, Aidan Ellspermann, Yahir Escobedo, Lillian Falkner, Breanna Fasano, Mason Feltner, Brooke Fish, Masen Forneris, Paige Forster, Ava Foster, Brayden Fox, Brody Fox, Gianna Frana, Jackson Fraser, Ilias Frausto, Taylor Fry, Haylee Gabriel, Davian Gama, Alyssa Gamblin, Jesus Garcia, Jayda Garner, Melody Garretson, Emma Garrett, Lana Geisler, Zackary Goc, Kristoffer Gomez, Rowen Gonzalez, Jaylen Gordon, Maddison Gossage, Dylan Graham, Esteban Guerrero, Audrina Habel, Gianna Hadala, Julian Hanson, Steve Haqq, Brady Harris, Madisyn Hayes, Ethan Hearns, Wyatt Heidel, Jackson Herbst, Jocelyn Hernandez-Jaimes, Evelyn Hester, Chelsi Heyob, Ryleigh Hilger, Lilliana Hisey, Hailey Hoffrage, Alick Holland, Bella Horstmann, Caden Hrpcha, Jonathan Isaacson, Gabriele Jasute, Zachary Jesionowski, McKenna Jordan, Estevan Jorge, Jasmine Kaney, Brycen Kezele, Jane Kochanek, Kelly Krueger, Isabelle Lancor, Blake Larson, Jackson Laska, Avery Layne, Ethan Lehmann, Ethan Lima, Parker Lite, Edward Lomax, Luis Lomeli, Geovani Loza, Javyn Mabry-Fox, DeJuan Majors, Evan Manno, Carmella Mareci, Samantha Marfoe, Adah Margeson, Milo Margliano, Marcello Martinez, Mia Martinez, Hailey Masters, Lucas Maul, Liam Mcconnaughay, Aiden McGregory, Scarlett McPhillips-Newcomb, Jason McReady, Coen Meckley, Ariel Miller, Ellie Miller, Matthew Morton, Nolan Moyer, Brock Murdie, Nicholas Musil, Maya Mwaba, Alexia Noe, Susanna Novak, Hector Olivares, Presley Palasz, Bentley Peck, Mary Pehlke, Ella Penhale, Suzanne Penhale, Alexa Perkins, Isabella Pero, Evan Petrick, Cameron Pfeiffer, Raylee Pleshar, Eastyn Pohlman, Sophia Prokop, Joshua Przespolewski, Jennifer Ragan, Gianni Ramirez, Mayah Range, Dylan Ranon, Noah Reynolds, Morgan Ricketts, Madelyn Ringbauer, Camila Rios, Marifer Rios, Rollin Robison, Dillion Rogers, Sophia Rosado, Mateo Ruiz, Bennett Rujawitz, Ella Saindon, Evee Saindon, Julissa Sanchez, Riley Schuler, Jenny Schultz, Jonathon Sherman, Mia Siegel, Annabelle Sierra, Katelyn Simpson, Lucas Simpson, Braezlynn Skopac, Emily Smith, Elena Soloy, Liam Sontag, Addison Specht, Milo Spreitzer, Hailey Stack, Gianna Stahurski, Alyson Stanojlovic, Ethan Struven, Delso Studer, Tessa Stutte, Tyree Summers, Alec Swanson, Ryleigh Sweeney, Ryley Tamez, Kalia Taylor, Kenzie Taylor, Scarlett Taylor, Jaxson Thompson, Grady Throw, Jillian Todd, Alaina Torres, Landon Truell, Ethan Tvrdik, Trace Urban, Eva Valdez, Logan Valenzuela, Jacob Van Eycke, Nicholas Vargas, Rebecca Vazquez, Santiago Vieyra, Lilah Warner, Kacey Weaver, Anthony West, Keira Weydeman, Rose Wolf, Parker Wujek, Hayden Yanko, Yurem Zarco, Cassandra Zavala, JiaYou Zhang.
2025-2026 S1 10th Grade High Honor Roll
Gavin Adamic, Nolan Anderson, Brandon Anicua, Alisson Atwood, Greyslin Baade, Florian Baftiri, Brayden Balamut, Haley Barnes, Madelyn Barnes, Madison Behnke, Caleb Bell, Nicholas Bennish, Mira Bezaire, Ariana Bibian, Kara Blasing, Isabella Branshaw, Zoe Bravo, Emersyn Brouwer, Kathryn Brown, Jason Brozek, Dariusz Bryjak, Addison Byrer, Kinsley Capista, Isabella Carey, Danella Carrera, Aiden Carroll, Evelyn Cawthorne, Andrew Ceko, Kaitlyn Celeski, Maleiah Chavez, Brendan Chew, Tyler Ciszek, Alexander Collins, Clark Collofello, Emma Concannon, Audrey Conquest, Jason Conteh, Elena Corsi, Jenna Craig, Ella Crombie, Lola Crowther, Nathan Danielson, Alli Daw, Maya Decker, Nora DeGroot, Cameron Dela Cruz, Nathan Desiderio, Elaina Dilworth, Natalia Dimovski, Keeleigh Dobbyn, Alaina Dolezal, Caroline Duszak, Coby Dykstra, Emma Dyxin, Linda Eid, Clara Essary, Westcott Evans, Scarlett Fayman, Tea Fields, Colin Finan, Chase Fishman, McKenzie Fitzgerald, Keighera Fleming, Caleb Fonck, Elliot Forte, Scarlett Fox, Colton Francisco, Ashton Frederick, Eli Freeman, Caleb Gabrys, Anna Garbrecht, Ariana Garcia, Olivia Gaudio, Clara Getsoian, Avery Gladkowski, Lena Goeschelbauer, Alexandria Gonzalez, Emily Govoni, Sara Grasley, Gianna Hahn, Franek Hajnos, Sophia Harper, Gianna Harrison, Drake Hartwell, Madylyn Hawker, Brody Hedberg, Isabella Hedberg, Quinn Hetzel, Cooper Hill, Evie Hisey, Scarlett Hoefferle, Ethan Homerding, Cameron Hromadka, Gavin Hubbard, Nicholas Hudoba, Taylor Huguelet, Aiden Hult, Aubrey Hummel, Brooklyn Hunter, Kiersten Jaskowiak, Olivia Jiovanazzo, Charlotte Johannessen, Aubrey Johnson, Gianna Johnson, Lacey Johnson, Kyle Johnston, Carolina Jorge, Abigail Jungles, Emilio Jusino, Jackson Kanara, Hayden Kapanowski, Keaton Kapellas, Liam Kaplan, Madelyn Karstensen, Olivia Kedzierski, Melina Kenealy, Ella Kennedy, Braydan Keth, Samuel Kies, Khloe Kinzler, Christian Knutsen, Sophie Koerner, Andrew Koons, Jakob Koppers, Seth Koranda, Brooklyn Kozlowski, Raegan Krajack, Sophia Krause, Kayla Krevis, Savannah Kujak, Ethan Kunkle, Samantha Lauer, Brooklyn Lehner, Brynn Letko, Jackson Locke, Quinn Locke, Kevin Looney, Daniela Lopez, Justin Lopina, Alyssa Lorenz, Jackson Maas, Nicolette Macias, Mia Maffeo, Alvaro Magana, Yanelli Magana, Margaret Marino, Alejandro Martinez, Makayla Martinez, Malayna Martinez, Michaela Martinez, Natalie Martinez, Mia McCammon, Justice McClain, Penelope McCollom, Jayla McDarment, Kara McGinnis, Michael Mcintyre, Taylor McLaughlin, Paige McLawhorn, Grace Miller, Priyanka Mondesir, Ailyn Morgan, Landon Mortensen, Theodore Murawski, Savannah Mwaba, Brock Nasra, Calista Nebel, Derek Nestorowicz, Faye Novinski, Eric Null, Senam Nyonyoh, Viviana Obregon, Maggie Offerman, Pryce Olson, Avery Oppermann, George Orenic, Ximena Ostreko, Ada Ott, Jade Palmateer, Isabella Papandria, Alexander Pappageorge, Lillian Pappageorge, Audrey Parfet, Tithi Patel, Emily Patla, Brody Paul, Jacob Pecka, Mason Pens, Quinn Peppmuller, Olivia Perez, Colton Persha, Alexa Peterson, Allison Pilon, Allison Pineda, Alexa Platt, Johnathan Potenza, Brooklyn Pounovich, Nakul Praveen Nair, Evan Preboy, Derek Przybyla, Austin Purcell, Kaylynn Ramirez, Allison Rasmussen, Mason Raspolich, Jillian Rayola, Lindsey Reece, Hailey Remington, Ryan Resar, Izak Richmond, Emersyn Roberts, Cecelia Rockrohr, Charlotte Rockrohr, Adriana Rodriguez, Hailee Rodriguez, Logan Rodriguez, Malia Rogers, Rafael Rosales, Andrea Samek, Alexis Seneker, Lauren Sepulveda, Makenzie Shaw, Faith Sieloff, Avery Skoglund, Jadin Skoniecke, Morgan Skwarczynski, Ruby Smith, Makaila Sobhi, Landon Sopkin, Leah Spelde, Ryann Spivey, Brooke Stanojlovic, Colton Stevenson, Gavin Stieg, Robert Stoedter, Allisyn Stone, Scarlett Stupak, Lauren Surges, Mallory Sweeney, Gage Taylor, Kayden Thomasson, Alayna Thompson, Addison Veleker, Aby Ventsias, Jacob Von Holten, Taylor Walker, Payton Warren, Serenity Washington, Sadie Webb, Lela Wehrle, Mya Yakich, Thomas Zbranek, Carter Zemaitis, McKenna Zurek.
2025-2026 S1 10th Grade Honor Roll
Leyden Aagesen, Abigail Ahlstrom, Katarina Alley-Roros, Matteo Andrade, Nathan Ariagno, Maliyah Arnold, Noah Austin, Kyleigh Bailey-Hooper, Jace Becker, Anthony Belmont, Noah Belt, Kailey Bermingham, Mason Berscheid, Drew Betts, Ian Bielanski, Tegan Bleuer, Mia Blunt, Gianna Boudonck, Riley Boyer, Connor Brandani, Grace Brewer, Michael Broderson, Hope Brooks, Orianna Brucks, Diego Caldera, Gianna Caldwell, Emma Callham, Benjamin Carey, Jake Carrico, Angelina Carrizosa, Haylie Carroll, David Castro, Finnegan Clower, Sailor Cobb, Luke Congoran, Emma Connolly, Makenna Cronin, Kylah Cronk, Alfred Dagon, Armani Davenport, Blake Davis, Madison Deaton, Evan Devereux, Anastasia Dewey, Sofia Dimitriu, Elijah Dolbee, Henry Donley, Keegan Driscoll, Isabelle Dumstorf, Logan Dzak, Haide Escobedo, Cora Evans, Sean Faison, Caleb Fitzgerald, Lucas Flanagan, Owen Fleck, Shelby Frakes, Christian Frangella, Aden Gamero, Dominick Garcia, Cooper Gardner, Olivia Garland, Ethan Gass, Madison Giblin, Emma Glorioso, Lucinda Goddard, Gavin Gold, Malena Gordin Blanco, Rylie Gottschild, Jameson Groark, Gianna Gura, Dragos Gusanu, Logan Gutierrez, Bennett Hackney, Trevor Hebert, Sarah Heimer, Emma Hone, Lillian Howland, Cameron Hughes, Addison Hulbert, Sophia Husa, Jessica Ingram, Christopher Jarmusz, Joshua Jimoh, Michael John, Emily Johnson, Kendall Johnston, Mia Joutras, Julius Juarez, Giada Juritza, Caliaegh Kaiser, Kayleigh Kennedy, Ashanti Kesse, Rayanna Khairallah, Arhaan Khan, Raegan Kies, Madelyn Kilgore, Levi Klein, Gianna Klicpera, Josiah Knowles, Seth Kochalka, Caleb Kokal, Wyatt Kopecky, McKinley Kren, Brooklynn Leathers, Graham Lee, Sullivan Lipscomb, Nicole Loehman, Gavin Lyons, Anaya Mackowiak, Andres Manjarrez, James Markham, Kendall Martin, Hazel Martinez-Filak, Dilynn Marwitz, Emilee Mattison, Matthew McCabe, Ethan McClain, Joshua McComb, Isla McDaniel, Gavin McHugh, Jack McKirdie, Grace McMillin, Jasey Mejia, Aiden Miller Kvarta, Devlyn Miravete, Paige Mitchell, Dorian Mordan, Annabelle Morris, Carter Morris, Mason Morrison, Alina Moyle, Natalie Mrozek, Nicholas Munoz, Jillian Mutz, Amirah Naaz, Noah Naser, Lukas Nowak, Kooper Nurczyk, Maddison Nurczyk, Emma Odegaard, Craig OHalloran, Miguel Ortega, Esteban Osornio, Peyton Pantazes, Elijah Pedraza, Arabella Pehlke, Anthony Pens, Roxana Perez, Savannah Pershall, Madison Peterson, David Pratt, Julian Pulido, Julian Ragusa, Alexia Ramirez, Joselyn Ramirez, James Reed, Reagan Reed, Bobbie Reid, Matthew Renzi, Ashley Ringelsten, Jennileen Rios, Jesse Rios, Evan Roemer, Evan Rogina, Abigail Rohrbach, Emely Roldan, Basilio Rosales, Juan Rosales, Kyla Ross, Lillian Rouskey, Alexandria Samuilis, Michael Sanchez, Quinn Schiffbauer, Jack Schramm, Vincenzo Schrementi, Oscar Schubert, Alexis Schuman, Sadie Schutter, Stacie Schwab, Jacob Scranton, Jernee Simmons, McKenna Sirek, Payton Sirek, Brianna Smicker, Alyssa Stroening, Shae Stuchly, Nicholas Tapia, Maxwell Taylor, Thomas Tellor, Joscelyn Thompson, Sadie Throw, Emily Timm, Ameri Vallera, Benjamin Vawser, Kylie Vega, Parker Waddell, Elijah Walker, Livia Warcholek, Henry Watkins, Charles Welsh Tai, Alayna Weydeman, Luxx Whillock, Isabel White, Caden Williams, Melody Williams, Mason Willis, Owen Wilson, Joshua Witcofski, Hayden Wojowski, Noah Wolfe, Alexander Workman, Jackson Wyer, Zeena Zamora, Gavin Ziech, Nathan Zybak.
2025-2026 S1 11th Grade High Honor Roll
Drake Adams, Xaidrien Adams, Princess Lyna Aidoo, Princess Lynette Aidoo, Emma Anderson, Adelai Archer, Jack Arnold, Dana Arreola, Nathan Austin, Cain Baade, Sophia Bailey, Jacob Baker, Andrew Bankovic, Payton Barnes, Aidan Beaird, Joseph Beitler, Alvaro Bello, Maleah Belton, Vanessa Berumen, Aubrey Bird, Lillian Bishop, Alayna Boe, Cayle Bomstad, MaryAnn Bonnes, Emma Bozinovich, Aidan Brenn, Olivia Briick, Alexia Bukala, Quinn Bumgarner, David Burkhead, Jordi Caballero, Vincent Caliendo, Alexis Cantu, Tyler Carli, Ava Carlson, Sarah Casey, Jerzie Caves, Tayber Chally, Joseph Chiappini, Oliver Churnovic, Gabriel Ciesielski, Brianna Cintora, Samantha Ciszek, Benjamin Clark, Lena Conroy, Connor Coons, Emilia Costabile, Delaney Coyne, Amanda Cronin, Alanna Cruz, Christa Cundari, Jaedyn D’Amico, Brooke Daurer, Arianne Davila, Hannah Davis, Logan Davis, Miah Davis, Layla DeHoff, Natalie DeJesus, Jonathan Dezir, Kaylee Dominguez, Francesca Doyle, Savannah DuBois, William Dykstra, Tyler Ebel, Olivia Edson, Meryem Erbas, Chase Erickson, Melissa Esparza, Hailey Evans, Alexandra Ewing, Cassondra Eyer, Edward Fabrizio, Oliver Feltz, Callyn Ferencak, Joseph Ferreti-Raucci, Hannah Finkelstein, Tyler Firlit, Lilliana Flores, Kaitlyn Formenti, Jasmine Frazier, Trey Frederick, Jazlyn Freeman, Tesla Garcia, Samantha Geers, Ivy Genens, Ethan Gonzalez, Riley Gorak, Benjamin Goss, Emma Grant, Abby Gue, Alexandria Guerrero, Connor Hamilton, Rylan Hartnett, Brooklynn Hedberg, Kylie Hendrickson, Mia Hinrichs, Kayla Hoffrage, Liam Holford, Jenna Hu, Jianna Ibarra, Aidan Jacques, Audrey James, Gavin Janeczek, Nathan Janulis, Vincent Jarmusz, Brenna Jarzyna, Mila Jelenkovic, Victoria Jesionowski, Matthew Jimmerson, Paige Joachim, Connor Johnson, Tyler Johnson, Daisah Kaney, Rachel Kaney, Bleriana Kasa, Farie Kasa, Addison Kendall, Carter Kenney, Milton Kessler, Lillian Keyser, Jordan King, Leah Kleckauskas, Felicity Koehler, Reese Konrath, Olivia Krakar, Chelsea Kurns, Mason Kwait, Myles Langston, Jaxson Leach, Sydney Leipart, Mackenzie Lenahan, Robert Lightner, Camila Lopez, Ayden Loucks, Isabelle Lowing, Mia Macak, Alexandra Macias, Logan Mackin, Noah Malone, Rylie Manning, Hayden Mannon, Edgar Manzo, Michael Marchiniak, Brayden Marino, Cashton Marlow, Charlotte Matejka, Mckena Mauk, Lily Mayer, Brooke McAleer, Courtney McCarthy, Carlee McGee, Maria McIlheran, Morgan McKenna, Audrey Medina, Sophie Messer, Juliet Michalesko, Lydia Michalesko, Abigail Minch, Grace Minett, Isabella Mireles, Ronan Monson, Serenity Morris, Emery Murawski, Brea Murphy, Ava Nahs, Natalie Nahs, Mia Narducci, Leah Nelson, Brian Ngong, Natalie Nolan, Gillian Novotny, Allison Odegaard, Rilyn OHern, Molly Olkiewicz, Lucas Olsen, Joy Opare-Ameyaw, Joylyn Opare-Ameyaw, Gage Osborne, Adam Oswald, Madelyn Peiffer, Ariana Perez, Giselle Perez-Salgado, Madelyn Peters, Aubrey Phad, Benjamin Pierce, Vincent Pizzo, Tyler Pochordo, Hayden Rapp, Emily Rasmussen, Camden Rath, Tyler Remmie, Julia Remus, Bennett Robinson, Ava Rockrohr, Anabelen Rodriguez, Sarah Rogowski, Brendan Rohr, Keira Rucka, Zuzanna Sadelska, Mark Julius Sagun, Omar Salazar, Molly Schramm, Alyanna Schubert, Nora Seeman, Avery Selk, Trinity Shelby, Gabriella Sherman, Macy Short, William Simpson, Nolan Skedel, Mya Sliva, Grace Smith, Presley Smith, Addison Sontag, Hunter Stallings, Zoe Stancampiano, Kailey Stange, Sophia Strong, Audrey Stupak, Piper Sullivan, Brooke Sutherland, Kate Tadel, Sydney Tamez, Samuel Thomas, Maddux Tindal, Mikayla Tomczyk, Cayson Traxler, Alessandra Valentin, Joshua Vargas, Ava Ventsias, Emily Vertin, Mason Vogt, Vincent Wagner, Rylan Walsh, Courtney Walter, Charles Walton, Lindsey Warren, Remington Wenzel, Hudson Westlake.
2025-2026 S1 11th Grade Honor Roll
Kiley Adelmann, Geovany Aguilar, Joseph Aguilar, Jackson Airola, Brooke Alamprese, Tyler Allen, Carlos Almazan, Hayden Anderson, Tristen Andreas, Cloee Aune, Alaina Austin, Abram Avina, Daegan Barten, Laylah Basler, Jillian Bean, Luciana Belmont, Addeline Bersano, Tyler Beverly, Hunter Biederman, Ava Blumhardt, Ava Brady, Jack Bromann, Lynzee Brown, Nehemiah Brown, Payton Budge, Brandon Burke, Natalie Burkett, Jonathan Bush, Camila Bustos, Dylan Calleros, Madelyn Canty, Stephanie Canty, Olivia Carr, Eli Carter, Naya Carter, Lacey Chada, Caitlyn Ciesla, Ella Clark, Charlie Cleary, Kevin Cole, Jacob Contreras, Benjamin Corcoran, Isabella Costabile, Autumn Crescenti, Nicholas Cullen, Landon Currie, Maximiliano Dalgo, Mohammed Dastgir, Aspen Daurer, Logan Davis, Jayden DeBaltz, Brennan Deering, Hallie DeFisher, Nathan DiCosola, Amina Diggs, Dominic DiLorenzo, Alex Dorgan, Thomas Dowda, Paxton Durkin, Benjamin Dvorak, Michael Dwyer, Christian Egwunwoke, Michael Ellerbrock, McKenzie Enright, Senay Erbas, Giovanni Esparza, Alexander Esquivel, Caden Faust, Grayor Feeney, Alyson Felix-Garcia, Matthew Fiday, Mika Fiedler, Nathaly Flores, Shea Freckelton, Ashlyn Freeman, Aaron Freidt, Delilah Garcia-Gallardo, Aaron Gastelum, Fiona Gerrity, Isabella Gidzinski, Karli Gossen, Kyle Green, George Grey, Reed Gummerson, Tred Gunderson, Jayla Gura, Aiden Gutierrez, Ethan Guzy, Cameron Hairald, Hytham Hamdan, Jacob Hamilton, Alexis Hanrahan, Juriah Harlan, Zaylon Harvey, Emily Heiden, Elizabeth Henkaline, Aaliyah Henningsen, Erick Hernandez, Tania Hernandez-Jaimes, Abigail Herzog, Maia Holt, Nora Holzer, Jahki Hopkins, Kameron Huber, Claire Ihde, Zaide Iniguez, Bryanna Jacobs, Leland James, Casey Janicki, Jaymee Jaskowiak, Kailey Jefferson, Arianna Johnson, Carmin Jones, Tristan Jones, Olivia Kasmer, Alexander Katzel, Eveline Kessler, Lauren Klimchak, Ava Koppen, Aiddan Kopstain, Chace Krier, Bailey Krippel, Abigail Lara, Dale Larson, Aaliyah Lincoln, Bennett Lindstrom, Dominic Loffredo, Zayda Lopez, Madison Lowell, Ryan Lukasik, Maddox Lundeen, Devonte Lyles, Bryce Lyons, Gracie Madsen, Alyssa Mahoney, Ashlynn Malcer, Toby Mareno, Nicole Mariscal, Brayden Martin, Ariana Martinez, Carter Matejka, Jaslyn Matter, Victoria McAleer, Madelyn Mccabe, Thomas McClimon, Kaylee McGowan, Kayleigh McMaster, Reagan McReynolds, Vivianne Meade, Erin Meadows, Thomas Mendoza, Alexander Mendygral, Grace Metke, Kaden Meyer, Phoebe Milbourn, Aiden Miller, Loghan Miller, Chloe Miner, Jack Mitchell, Claire Monreal, Jose Monroy, Johnathan Mormann, Kelsey Moulesong, Zoe Moxley, John Murdie, Amanda Murphy, Jayden Muschkat, Daisy Musser, Abigail Narducci, Alexis Nickel, Dillon Niner, Matthew Nix, Marian Nordsell, Teagan Nurczyk, Conor O’Brien, Caylee O’Keefe, Mason Oostema, Bradley Overpeck, Zachary Owen, Christopher Papolio, Jareq Parker, Karlyn Paschke, Javier Paz, Adelynn Pena, Davis Petrusich, Kyla Jannine Pitapit, Caylee Placko, Caroline Polito, Isabella Ponce, Howard Porath, Conor Powers, Braydon Price, Samuel Pritchard, Christina Prokopis, Marissa Puracchio, Layla Quintero, Nataly Ramirez, Carlee Rausa, James Rayhorn, Joshua Reece, Payton Reif, Jayden Reyes, Justin Rivera, Zander Robison, Kyle Rodak, Max Rodeghero, Noah Rogers, Cristian Ross, Benjamin Rouskey, Dakota Rowe, Amy Ruiz, Joseph Rutz, Ashley Ruvalcaba, Giovanni Rycraft, Naomi Salgado, Jocelyn Sanchez, Kelsey Sandin, Jaden Scacco, Ava Schenck, Madeline Schiro, Makynley Schneider, Devin Schultz, Thomas Schultz, Lucas Seabolt, Leonardo Serna, MacKenzie Shepherd, Roman Shetelynets, Gavin Sifuentes, Daniel Silzer, Jeremy Simmons, Maddux Smith, Matthew Sobol, Morgan Socha, Sydney Soliman, Camora Spayer, Victoria Steg, Peyton Stukel, Gyllian Sweeney, Madelyn Sweis, Anna Tanka, Jaxson Termanas, Cary Terrill, Eban Thompson, Ceaser Tomlinson, Athena Torrez, Gavin Toso, Julian Trejo, Anthony Trevino, Brayden Tvrdik, Gibson Urban, Nora Valentin, Sophia Vallejo, Vaughn Van Eck, Caitlin VanAcker, Cristian Vargas, Valeria Vargas, Autumn Vaughn, Alison Vera, Ethan Vescovi, Sofia Voight, Jaxson Waddell, Brianna Walsh, Brendan Webb, Matthew Weil, Dylan Weiss, Gavin Weiss, Braedyn Wietting, Whittaker Windham, Julian Witt, Noah Worrell, Eli Worthington, Colin Zbacnik, Zachary Zeffield.
2025-2026 S1 12th Grade High Honor Roll
Mikolaj Adamczyk, Madelyn Allison, Christian Alsbury, Amina Amir, Cole Arvanis, Eli Battaglia, Katie Bautista, Nicholas Behnke, Jonathon Berscheid, Emma Best, Kathryn Boe, Abigail Borjon, Benjamin Bormet, Mia Borracci, Cooper Bowman, Olivia Boyd, Gavin Brandani, Amelia Bryjak, William Buchanan, Jacob Buczko, Kate Buligan, Breeze Buonicore, Alexis Burcenski, Marcel Butryn, Janari Caesar, Addison Cailteux, Andrew Calderon, Candice Cameron, Madeline Carlisle, Brayden Carlson, Dominic Carrico, Aubrey Carter, Addison Ceko, Sabina Charlebois, Eli Chavez, Natalie Ciancanelli, Samantha Cimarolli, Addyson Cimino, Nicolas Cimino, Eliana Cipriani, Chase Cissell, Audrey Clower, Atreyu Collins-Davis, Michael Collofello, Ethan Conquest, Adam Cook, Jase Cook, Holli Coughlen, Olivia Coyne, Ava Crites, Benjamin Cyrkiel, Hailey Dabbouseh, Addison Davis, Katelyn Davis, Peighton DeGraaf, Jocelyn Delaney, Liliana Delgado, Mercedes Delgado, Ryan DeLuca, Ethan Denton, Charlee Desiderio, Allison Devereux, Peyton Devine, Elise Dicharo, Alla Dobrovolska, Alexia Dolezal, Lydia Dondlinger, Madelyne Dostall, Sarah Doyle, Ella Dragisic, Ahnika Dudley, Colbie Dudson, Jason Duy, Lilla Eid, Amani Elateeq, Therese Escano, Wesley Evans, Karina Exstrom, Meridith Fair, Isabella Fasano, Colton Fitzgerald, Alexa Flores, Alexander Foster, Alexandra Foster, Leslie Franco Gomez, Madeline Fry, Kevon Gamblin, Zachary Ganster, Blake Garbin, Cameron Garcia, Efrain Garcia, Zoey Gawthorp, Aiden Glidic, Eden Goddard, Loren Goldstein, Iliana Gonzales, Sophia Gonzalez, Madison Govoni, Nicole Goyette, Abigale Grganto, Lacey Grozik, Aidan Gubbins, Khloe Gurnitz, Chelsea Gutierrez, Macie Hadala, Brayden Hairald, Mariah Haley, Jaelle Hamilton, Madison Havican, Elias Heabel, Lucas Heap, Callie Hefner, Coye Hefner, John Heimer, Kayla Henry, Luke Hoge, Ryan Hoge, Kyah Homerding, Jordyn Hopkins, Jack Hopman, Branden Hott-Serrano, Sadie Huels, Bryan Huerta, Payton Isaacson, Charles Jacobs, Alyssa Jarman, Amelia Jendro, Eric Jeziorczak, Quinn Johannessen, Kayla Johnson, Noa Johnson, Chloe Juskiewicz, Allison Kagay, Miles Kantorski, Ryan Keener, Ava Kelly, Addison Kerley, Brooklyn King, Madelyn Kiper, Andrew Kittler, Carter Klein, Andersen Klemme, Preston Klug, Benjamin Knowles, Ava Knutsen, Margaret Kolpak, Ethan Koranda, Alanna Koukas, Kendall Kozak, Rebecca Kucera, Adam Kueltzo, Olayemi Kupoluyi, Samantha Kuziel, Lukas Kwiatkowski, Kaiden Lambert, Aiden LaMont, Dominic Larkin, Victoria Lehotan, Amelia Lemberg, Jocelyn Leon, Hailey Lipke, Kacie Long, Joel Lopez, Sofia Loustaunau, Nicholas Lowing, Nolan Lowry, Mason Lynch, Zeke Madding, Matthew Maffeo, Ella Mailhiot, Julia Mailhiot, Sean Malloy, Grace Mangun, Edie Mareci, Emma Marino, Logan Markee, Aimee Marklund, Jaime Martinez, Niko Martinez, Breleigh Mauk, Andrew Maxfield, Aaron Maxwell, Maddie McBride, Alexander McClain, Ruby McCowan, Alyssa McElray, Rylan McFadden, Olivia McGraw, Nevaeh McIntosh, Gavin McReynolds, Adelina Memedoska, Ecrin Memis, Lauren Mick, Blake Middleton, Carson Miller, Todd Miller, Riley Mitchell, Marilyn Mondragon, Dante Mordan, Emma Morton, Alayna Mravle, Cadence Murphy, McKenna Murphy, Robert Murphy, Morgan Nash, Julia Nguyen, Clara Novak, Peyton Nuccio, Alexander Null, Abbygail Ortiz, Madison Pappageorge, Manya Patel, Abigail Patterson, Grant Pavey, Alyssa Pena, Barrett Pennington, Christine Perez, Ava Perkins, Matthew Persha, Buchanan Petrovic, Max Phillips-Mantia, Isabella Pitcher, Hunter Poe, John Press, Lillianne Prokop, Laney Przybyla, Payton Psinas, Ryan Pucel, Avery Reda, Sophia Reda, Lilian Reyes, Jessica Robbins, Ezra Rodriguez, Felipe Rodriguez, Lua Rodriguez, Andrew Roemer, Christian Roemer, Edgar Ruiz, Elsie Ruiz, Nina Salkeld, Dulce Sanchez, Isabel Sanchez-Lyons, Kendal Sangiacomo, Bryan Santellan-Aguilar, Nathan Schalk, Giada Schrementi, Hailey Silverman, Elijah Slavik, Marie Smith, Jayden Sola, Logan Sopkin, Aron Souvannasot, Faith Spelde, Summer Starks, Addison Stehlik, Kylie Steiner, Dean Sterba, Kara Stoedter, Justin Stone, Leah Stonitsch, Jaxon Strum, Wyatt Stupak, Parker Sukley, Lincoln Sullivan, Yangshiqi Sun, Natalie Sweeney, Andrew Szambelan, Alexandra Tomlinson, Xander Tornow Coral, Madison Torres, Melinda Torres, Elise Troyner, Stephanie Ulm, Abigail Underhill, Emily Valdes, Melanie Vargas, Evelyn Vazquez, Nelah Vertin, Samuel Von Holten, Kennedy Walker, Ella Wallace, Ethan Walsh, Reanna Wells, Brooke Wikoff, Emerson Wilhelm, Guenevere Winters, Zachary Witcofski, Thomas Yancey, Madison Zabala, Adriana Zid, Colin Zwolinski.
2025-2026 S1 12th Grade Honor Roll
Joseph Adamic, Delaney Adams, Zachary Affarano, Muhammad Al-Hinnawi, Angelica Amador, Emma Ambriz, Rozlynn Arias, Leilani Arnold, Julian Arteaga, Andrew Aspan, Sofia Avila, Jaxon Banner, Zayden Barnwell, Tristin Barrios, Sierra Beers, Pierce Behnke, Trent Bezaire, Dylan Biederman, Ella Binzen, Elias Bittermann, Jayla Blount, Gavin Borton, Hayden Bowman, Joseph Bradtke, Thomas Bradtke, Riley Brandani, Layla Bridgeman, Jason Brown, Julien Brown, MaKylah Brown, Kamryn Bucciarelli, Blake Burnett, Devin Buzzelli, Santino Capodice, Averie Carlyle, Anthony Ciro, Thomas Clarke, Kameron Cole, Aiden Collins, Cole Collins, Cristiano Contreras, Cayden Cook, Melonnie Corral, Gia Cox, Adrienne Craig, Justin Crompton, Addisonn Crumly, Re’Niyah Cunningham, Lavatious Currie, Eric Dahl, Elliott Dahlberg, Mallory Davis, John Deavers, Christopher Domagalski, Anastasia Dominici, Parker Dyxin, Jack Egan, Abby Egizio, Natalie Esparza-Sosa, Brianna Espinoza, Payton Farrar, Irelyn Farrell, Gianna Filipponi, Jacob Fink, Abigail Fish, Kooper Fisher, Martin Flynn, Miles Forster, James Franson, Violet Freeman, Brookelyn Freund, Zachary Freund, MyKenzie Fronek, Aricia Froylan, Bryce Fuhrman, Ashley Fuse, Michael Gall, Delaney Gallegos, Carter Gallup, Montserrat Garcia, Sophia Garcia, Anthony Garifo, Michael Garza, Keziah Gaston, Claire Gatorano, Eric Giles, Makayla Goelz, Nathan Gonzalez, Julia Gura, Erin Hagstrom, Syed Hamid, Padraig Harrington, Rhett Harris, Noah Harrison, Temple Harrison, Haiden Hawkins, Leonardo Hernandez, Daniela Hernandez-Jaimes, Skyler Hess, Emma Hill, Kayleigh Hill, Mason Hock, Julia Hoffman, Sincere Hopkins, Katherine Horvat, Lyriks Horzepa-Rodriguez, Lydia Howard, Maya Hubbard, Emily Hucksold, Stephen Huffman, Luke Ingmanson, Elijah Jacknick, Noah James, Morgan Jantolak, Broden Johnson, Lauren Johnson, Lillian Johnson, Makenna Johnson, William Johnson, Jillyan Juarez, Mackenzie Kapanowski, Kameron Kapellas, Katherine Kelly, Omari Kesse, Sianna Kessler, Amna Khan, Cody King, Paul Kocek, Olivia Kohl, Nicholas Koren, Emily Kosek, Brady Kozlowski, Brandon Krippel, Colin Kuchay, Jaiyeola Kupoluyi, Maya Kycior, Chelsea Laheta, Alexa Lakota, Blake Lapsey, Ethan Laturell, Jayden Ledesma, Brooke Lekki, Sean Lewis, Alejandro Lomeli, Lilyana Madonis, Jayden Mahomes, Ethan Mahoney, Sebastian Mancera, Mikhaela Mangabhai, Madden Manthey, Joseph Marfoe, Tyler Martin, Adam Martinez, Karla Martinez, Nathan Martinez, Tessa Martinez, Michael Martino, Evan Mattison, Jaylaa McBride, Madelyne McCabe, Sean McCammon, Amayia McCants, Logan McCarthy, Mark McGovern, Hannah McGrew, James McKirdie, Brody McManus, James Mendez, Aiden Mendoza, Connor Meyer, Danielle Meyer, Lillee Miller, Savannah Miller, Tyler Minda, Jackson Miranda, Sarah Mison, Aileen Montesinos, Kaitlyn Morin, Oliver Murray, Damian Nestorowicz, Alyson Nguyen, Kayle Novak, Sophia Nuccio, Marlee Nugent, Chase Nurczyk, Clare O’Brien, Maria Jose Ojeda Vanega, Amy Olivas, Paisley Olson, Anjolaoluwa Omowole, Juliana Ordonez, Gabriella Ortiz, Jackson Page, Luke Page, Kayla Paulauskas, Zachary Pena, Joseph Pench, Nathan Pescetto, Briana Pierce, Mason Pilon, Brayden Poort, Morgan Prosise, Grace Quinn, Kyle Rauen, Alexis Rein, Mackenzie Rex, Benjamin Reyes, Ela Reyhanoglu, Ella Riggs, Brynna Rigsby, Ulyses Rocha, Gabrielle Roddy, Brian Rodely, Alejandra Rodriguez, Brayden Roemer, Ava Rogina, Madison Rouse, Carter Rouskey, Camden Rujawitz, Lesly Saavedra, Hailey Saenz, Olivia Salazar, Sean Sample, Gioncarlo Sanchez, Jasmine Sanchez, Evan Schenck, Andrew Schill, Jordan Schultz, Grant Schumacher, Erika Schumpert, Ryan Scott, Matthew Sergeant, Aubrey Shelby, Colin Sierra, Paige Skwarczynski, Adin Slavik, Sydney Sleyko, Aubry Smith, Braden Smith, Morgan Sossong, Abigail Stafford, Destiny Stanciel, Rowan Stengel, Kathen Stonitsch, Natalie Stuart, Seth Sumis, Lyndsey Taggart, Kaden Tahir, Nikolai Talerico, Sophia Tapia, Desiree Taylor, Keagan Taylor, Gavin Thomas, Kendall Thomas, Nathan Torres, Anya Trejo Diaz, Alena Tucker, David Valadez, Wendy Valdivia, Saul Vargas, Landon Vasilescu, Vincent Vega, Zachary Vega, Gianna Velarde, Mya Velarde, Alexia Ward, Logan Warner, Addisyn Warren, Leah Warren, Lexie Wenckowski, Katlyn Wendell, Tyler White, Kailynn Wietting, Teagan Williams, Noah Wisniewski, Lorelei Wojewoda, Nicole Wolfe, Lucas Wolski, Isabel Yanes, NyAilah Yarbrough, Jayleena Zavala, XinYan Zhang.