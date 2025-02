Kendall County property transfers: Sept. 26, 2024, to Jan. 31, 2025

Montgomery

Raaghavan Edayathumangalam Venkatram to Dawid and Veronica Diurczak, Residence at 2327 Prescott Drive, Montgomery, $395,000, Jan. 20, 2025.

Josephine Field to Brenda L. Pintor Valdes, Residence at 5 Pickford Road, Montgomery, $305,000, Jan. 6, 2025.

Oswego

Dunn Trust to Desiree L. Howell, Residence at 702 Wilmore Drive, Oswego, $475,000, Oct. 31, 2024.

CalAtlantic Group LLC to Sharad Dattatraya Hegde and Raksha Karkodlu Manjunatha, Residence at 324 Ellis St., Oswego, $510,000, Jan. 16, 2025.

Carrie M. Frisbie to Vinh Q. Dang and Thuy Thi Minh Tran, Residence at 34 Ridgefield Road, Oswego, $420,000, Jan. 7, 2025.

Classic Investments LLC to Ricardo Calderon and Jocelyn Fernandez, Residence at 40 West Anchor Drive, Oswego, $255,000, Jan. 28, 2025.

Stamm Trust to Kristin Blocker Vest and Dana Scott Vest, Residence at 429 S. Main St., Oswego, $320,000, Jan. 16, 2025.

M I Homes of Chicago LLC to Rajesh Rayavaram, Residence at 505 Carter Ave., Oswego, $472,500, Jan. 15, 2025.

M I Homes of Chicago LLC to Kirankumar Shiva and Gayathri Dara, Residence at 507 Carter Ave., Oswego, $469,500, Jan. 16, 2025.

Janet C. Collisi to Angela Sidney, Residence at 516 Pineridge Drive North, Oswego, $200,000, Jan. 24, 2025.

Timothy Andrus to Brian William Barker, Residence at 600 Pineridge Drive North 39, Oswego, $200,000, Jan. 14, 2025.

M I Homes of Chicago LLC to Roger Carvajal Rodriguez and Cinthya Valladares Urrea, Residence at 604 Henry Lane, Oswego, $515,000, Jan. 10, 2025.

M I Homes of Chicago LLC to Priya Gunasekaren and Balachandran Rathnakumar, Residence at 606 Henry Lane, Oswego, $488,500, Jan. 6, 2025.

CalAtlantic Group LLC to Raghunandhan Darapaneni and Sadhana Ravilla, Residence at 705 Westpoint Way, Oswego, $550,000, Jan. 6, 2025.

CalAtlantic Group LLC to Syed Azam and Saher Imtiaz, Residence at 707 Westpoint Way, Oswego, $620,000, Jan. 8, 2025.

Ronald M. Hem to John R. and Eileen M. Maly, Residence at 191 N. Adams St., Oswego, $317,000, Jan. 16, 2025.

Joel D. Pyle II to Andrew J. Antolak, Residence at 21 Partridge Square, Oswego, $350,000, Dec. 30, 2024.

Kenya N. Richardson to Lonnell R. and Kenya N. Richardson, Residence at 209 Holly Lane, Oswego, $344,049, Jan. 4, 2025.

Jacqueline C. Culp to Allison Wippel and Matthew Wippel, Residence at 201 Northampton Drive, Oswego, $458,000, Jan. 11, 2025.

Andrew J. Antolak to Jason Walker, Residence at 107 E. Washington St., Oswego, $315,000, Dec. 27, 2024.

Chicago Title Land Trust Co. Trustee to William L. Helgeson and Maria Helgeson, Residence at 12 W. Jackson St., Oswego, $525,000, Jan. 31, 2025.

Jeffrey R. Highland to Richard and Katherine Felts, Residence at 11 Ottawa Court, Oswego, $513,000, Jan. 29, 2025.

Plainfield

NVR Inc. to Morgan K. and Oscar H. Ortiz Frias, Residence at 2607 Siegel Court, Plainfield, $466,000, Jan. 24, 2025.

Gregory Adams to Abid Ali Khan and Bushra Abid Khan, Residence at 13445 Morning Mist Place, Plainfield, $610,000, Jan. 16, 2025.

D.R. Horton Inc. Midwest to Santosh Kumar Mallepalli, Residence at 13656 S. Sanibel St., Plainfield, $470,000, Jan. 21, 2025.

Plano

Kelly E. Gleason to Ildefonso and Luz Garriga, Residence at 708 Kristen St., Plano, $337,000, Jan. 2, 2025.

Rodolfo S. Vargas to Silverio Bonilla Morales, Residence at 2914 Hoffman St., Plano, $218,000, Sept. 26, 2024.

Anton A. Zika to Jorge Ivan and Isabel Chairez, Residence at 3103 Allen St., Plano, $299,000, Jan. 19, 2025.

Anthony J. Dellorto to Norbert J. and Elizabeth A. Start, Residence at 4013 Hoffman St., Plano, $267,000, Oct. 21, 2024.

Sandwich

Arturo Arreola to Gabriel Rodriguez and Lizbeth Arreola, Residence at 622 W. Center St., Sandwich, $294,000, Nov. 15, 2024.

Barbara L. Divelbiss to Nicholas Albarran, Residence at 710 Charlotte St., Sandwich, $285,000, Jan. 18, 2025.

Yorkville

NC Global LLC to Richard Yullambo Yenkong, Residence at 2821 Rood St., Yorkville, $503,000, Jan. 22, 2025.

NVR Inc. to Benjamin Lopez Valencia and Amy Elisabeth Lopez Valencia, Residence at 2864 Old Glory Drive, Yorkville, $520,000, Jan. 29, 2025.

Tim Greyer Builders Inc. to Michael Eugene Mayton, Residence at 3211 Lauren Drive, Yorkville, $450,000, Jan. 29, 2025.

Justin David McIntosh to Connor and Alexis McCue, Residence at 231 St. Joseph’s Way, Yorkville, $291,000, Jan. 7, 2025.

D.R. Horton Inc. Midwest to Brazil Zhane Jenkins and Jacob T. Drilling, Residence at 3373 Seeley Court, Yorkville, $400,000, Jan. 30, 2025.

Rally Homes LLC to Dorothy Michelle Hayes, Residence at 392 Timber Oak Lane, Yorkville, $626,500, June 21, 2024.

Abby Properties LLC to Ana and Serghei Mindru, Residence at 1149 Gillespie Lane, Yorkville, $300,000, Nov. 27, 2024.

Abby Properties LLC to Sirina Gouni, Residence at 1106 Gillespie Lane, Yorkville, $290,000, Dec. 2, 2024.

Ashley Barilla to Paul Gajewski, Residence at 1521 Cottonwood Trail, Yorkville, $263,000, Jan. 17, 2025.

Bianca C. England to Olga A. Villanueva, Residence at 1174 Hawk Hollow Drive, Yorkville, $332,000, Jan. 23, 2025.

D.R. Horton Inc. Midwest to Quincy Ilme and Iesha T. Gordon, Residence at 2745 Berrywood Lane, Yorkville, $415,000, Jan. 31, 2025.

Jessica P. Van Horn to Stephanie J. Raimondi, Residence at 3722 Bailey Road, Yorkville, $317,000, Jan. 14, 2025.