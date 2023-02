Waubonsee Community College announces fall 2022 Dean’s List

The Dean’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a minimum 3.5 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours, according to a news release from the college.

The Dean’s List honors the following students from the fall 2022 semester at the college:

Aurora

Paul Abrica, Jullian Acosta, Elizabeth Aguilar, Alex Aguilera, Aldair Aguirre, Rafael Aguirre, Felix Alanis, Agustin Alberto Martinez, Abiodun Alegbeleye, Charnise Alexander, Brian Almaraz, Allyson Altamirano, Ramon Alvarez Jr, Lizbeth Amezquita Pintor, Shyam Amirthalingam, Emma Anderson, Benjamin Androvic, Christopher Angelakos, Anthony Aparicio, Daniel Arceo, Leah Ariano, Hasham Arif, Ethan Awalt, Kaylee Babcock, Jeremy Baerga, Matheus Baglioli, Deidra Bailey, Nedia Bajlozi, Taryn Balli, Andres Barajas, Emely Barcenas, Angela Barrientos, Tiana Bass, Dakota Bednowicz, Haleigh Bernard, Kyle Bowler, Aubrey Bransky Hemphill, Jake Burns, Gabriel Cano, Jesus Cano Garcia, Dominique Cantu, Benjamin Caquesse, Kimberly Carrasco, Carina Carrera, Juliana Casas, Karen Castellanos, Claribel Castillo, Marissa Castillo, Angel Castro, Jacqueline Chavez, Jaciel Cortez, Evelia Cruz, Kaizon Cummins, Garrit Curfs, Arriana Dallmann, Vanessa Davila, Diego De Loera, Psalmantha Dolusic, Gloria Echegoyen, Stephanie Engel, Jason Esparza, Alyssa Esquivel, Crystal Fabela, Hannah Faulkner, Angel Favela Heynez, Kenzie Feliciano, Brady Finn, Jocelyn Fuentes, Mayra Garcia, Ruby Garcia, Saydees Garcia, Jazmin Garcia Malagon, Carla Garcia Ruiz, Giselle Garza, Jocelyn Garza, Joseph Glasgow III, Dulce Gomez, Annet Gomez-Arellano, Jesus Gonzalez, Jose Gonzalez, Megan Grobe, Marie Gudino, Nahomi Guzman, Hayley Heinz, Elizabeth Hernandez, Katherine Hernandez, Teresa Hernandez, Ahjah Hill, Alyssa Hodges, Ashton Houtz, Eh Hser, Hafsa Hussain, Jesus Ibarra, Uwase Irankunda, Natali Jauregui, Kameron Johnson, Nicholas Johnson, Emalie Jones, LaTorie Jones, Brenda Juarez, Flavio Juarez, Kyle Kehe, Samuel Keller, Ashleen Landa, Jeffrey Lang, Karen Lewis, Joel Lopez II, Hugo Losoya Jr, Jordyn Madsen, Lizbeth Magana, Anayeli Maldonado, Ryan Marcotte, Nina Marshall, Michel Martell, Carlos Martinez, Kimberly Martinez, Stephanie Martinez, Candace Marx, Charlotte Matheny, Cody McCoy, Izabela McPartland, Rasha Merei, Adair Miranda, Ireri Miranda-Gonzalez, Jeanette Montero, Jarisnet Montoya Zaragoza, Gabriel Moreno, Alexis Moss, Kevin Munguia, Cindy Munoz Sr, Nancy Murguia-Padilla, Emila Nikoloska, Jennifer Ornelas-Chaidez, Yamileth Ortiz, Cassandra Panzarella, Om Patel, September Paw, Esmeralda Perea, Jizette Perez, Yessenia Perez, Madison Perry, Davarius Phillips, Annabelle Pisciotta, Aaliyah Portillo, Chuy Pozos, Iyanni Pryor, Diego Quintanilla, Gabrielle Rabanal, Mia Radeke, Ella Radeztsky, Abigail Ramirez, Anabel Ramirez, Dulce Ramos, Zhamara Recendez, Jack Resler, Ella Reum, Alexis Reyes, Natalie Reyes, Norma Reyes, Nereyda Rios, Kenneth Roberts, Cindy Rocha, Luz Rocha, Joshua Rojas, Juan Rojas Jr, Saul Rojas, Eileen Rojo, Brandon Rouse-Valadez, Melanie Salmeron, Jeremy Sanchez, Nadia Santana, Nathalia Santiago, Ryan Schmidt, Javier Seda-Pagan, Victor Serrano, Nathanael Shumway, Sebastian Sillas, Jose Silva, Amy Sotelo, Colin Speers, Brock Stanley, Hannah Stephens, Joshua Suydam, Magdalene Szweda, Ayden Szymczak, Viorica Tetelea, Betsy Torres, Josslyn Torres, Ruben Torres, Vanessa Torres, Yarely Torres, Monique Trevino, Yaritza Trevino, Tanya Trinidad, Hayden Truby, Miguel Valdez, Vanessa Valenciano, Angelique Vargas, Mariah Vega, Janet Velasco, Tyler Vermaat, Griselda Villafuerte, Viodela Villalba, Marco Villalpando, Lynette Villanueva, Andres Villarreal, Jacob Vinci, Zoe Weeks, Alexei Werbach, Tsion White, Charles Williams IV, Jervarie Woods, Asma Yawari, Briana Zazueta, Mariselina Zombe

Bartlett

Jameson Garcia

Batavia

Karen Altamirano, Emily Ano, Nathan Brandon, Eric Braun, Ekaterina Bryan, Benjamin Budke, Jacob Canada, Carolina Chaidez, Adrian Colon, Michael Dugo Jr, Maci Dunn, Jillian Enger, Cale Farrar, Renee Forsyth, Thomas Fowler, Hannah Freitag, Nathan Galas, Talia Gallas, Haily Gibbs, Molly Giesen, Summer Gunnell, Catherine Hall, Makayla Hamilton, Emma Harvey, Abigail Herron, Gianna Jensen, Liam Keane, Josh Kibler, Brandon Knautz, Adam Kuschewski, Aidan Lange, Noah Laurich, Ethan Lechnick, Christine Lindenfeld Fasshauer, Liam Lo, Brendan Locke, Ephren Manning, Mateo Marquez, John Masen, Joseph Miller, Zainab Moosvi, Connor Muschong, Megan Muzzey, Alice Neville, Luke O’Connor, Zachary Olson, Samantha Orjuela, Alec O’Toole, Jessica Paoletti, Zachary Parsons, Grace Pavnica, Benjamin Pelech, Julia Pelech, Byron Peters, Derek Plauck, Gianna Positano, Kyerra Prince, James Przybylski, Brett Puttin, Fabian Reyes, Riley Sachse, Gilbert Salazar, Gabrielle Samii, Cole Schrank, Kathleen Schroeder, Samantha Scolaro, Ethan Slaughter, Jakob Sliczniak, Grace Smogur, Carrigan Star, Dylan Stevens, Dawid Szeliga, Kendall Tollas, John Trnka, Alexa VanderLuitgaren, Amy Wahrman, Samantha Waldron, Alycia Warmus, Emma Weirich, Reese Wheatley

Big Rock

Jesus Aguirre III, Madylin Schlachter

Bristol

Nicholas Hinderer

Burr Ridge

Simona Uktveris

Campton Hills

Lily Morris

Capron

Matthew Stark

Carol Stream

Danielle Coartney Jr

Chicago

Christopher Andino

Crest Hill

Jennifer Gerken

Crown Point, IN

Luke Winkelmann

DeKalb

Rylee Levine, Connor Mason, MaLique McGhee, Andrea Van Drew, Trevor Yaeger

Earlville

Jessica Barry

Elburn

Madison Bayard, Olivia DiChiarro, Joshua Felix, Finn Hansen, Andrew Hauser, Aaron Heinrich, Aileen King, Austin Laub, Courtney Lowitzki, Danielle MacMillan, Joseph McGehee, Kaitlyn McGehee, Colby Metcalf, Delaney Miller, Ryan Mueller, Alyssa Piemonte, Elizabeth Shroka, Ella Siblik, Noah VanDerVoorn, Aiden Watkiss, Adam Wold

Elgin

Wendy Lopez

Elk Grove Village

Ryan Daubenspeck

Geneva

Justin Altmayer, Jared Beigel, Natalia Bork, Justin Bryski, Jack Capo, David Christ, Alexander Craig, Colton Dannewitz, John Danos, Christopher Drew, Rebecca Feldhaus, Delia Franz, Lauren Gale, Hariana Galvan, Baylor Gianetto, Sydney Goodell, Sydney Hein, Colin Hervey, Grace Jaeger, Brandon Jenkins, Margaret Lane, Cooper Laurin, Bridget Lawley, Owen Leach, Serena Lewis, Madelynn Lindeblad, Gina Loiacono, Jackson Markett, Desirae Mastalka-Hollister, Kailin McCoy, Christian Miller, Anna Modaff, Delainey Montague, Abigail O’Connor, Trevor Olsen, Klara Ori, Joseph Poythress, Ethan Price, Luke Schulenburg, Brianna Seybold, Jack Smith, Lukas Sutterlin, Faisal Sweiss, Connor Thomas, Grace Van Breda, Mullen Weber, Lindsey White, Ryan Wirsing, Megan Wyer

Green Bay, WI

Ian Selissen

Hinckley

Cameron Atkins, Carina Forbes, Mason McKee, Madelyn Schubbe, Judson Scott, Joshua Shelton, Sameera Sumner, Arianna Thomas, Ashleigh Wackerlin

Huntley

Whitney Mariani

Leland

Chase Blocker, Joshua Cleveland, Alexander Todd, Julia Winckler

Maple Park

Faith Brandonisio, Isabella Haulk, Daniel Massa, Randal Oliver, Seth Ruckh Jr

Millington

Ryan Bezely

Minooka

Ana Garcia Sergio

Montgomery

Soad Ajaj, Bailey Alvarado, Aydia Aniszewski, Ademir Aviles, Katelyn Beaudette, Brody Brant, Alma Briones, Collin Bryant, Emilio Cadena, Breanna Carr, Jordan Davis, Lauren Dinnsen, Guadalupe Duarte, Nathan Frost, Alexia Garcia, Andrea Garcia, Armanni Garcia, Jennifer Garcia, Samantha Garcia, Dasha Garrett, Reagan Giese, Ennio Gonzalez, Samarah Hammick, David Hernandez, Oscar Hernandez Jr, Christina Hernandez-Mora, Olivia Herrera, Faith Hodges, Madeline Holowczak, Cailin Isidro, Benjamin Kovack, Sydney Kuntzman, Emily Lamantia, Aaliyah Larry, Jessica Little, Antje Ludvigson, Alea Martinez, Madeline McReynolds, Horichelle Meli Tiotsop, Chloe Mellman, Jeovanny Molina, Rylie Montgomery, Alexia Muniz, Scarlet Munoz, Mellanie Portillo, Sharon Redwanz Johnson, Elizabeth Rivera, Madelyn Rizzuto, Teresa Ruffo, Taylor Schur, Hailey Simmons, Ryan Smith, Christian Sobecki, Trevor Squires Jr, Alejandra Tapia, Caitlin Walters, Nathan Warner, Jonathan Weihofen, Evan Wells, Truman Willson, Liam Wong, Christopher Zarcone

Mooseheart

Josiah Daneels

Morris

Zariah Jacques

Naperville

Ethan Andersen, Nichole Bielefeld

Newark

Eva Davis, Lauryn Rayburn, Taylor Rhodes

North Aurora

Katelyn Aldridge, Emilio Ayala, Sarah Bohler, Camryn Bricco, Taylor Castro, Amanda Coronel, Allen Dominguez, Elaina Eckert, Andrew Elder, Jacob Emanuel, Emma Faust, Kristina Foster, Jonathan Garcia, Nicholas Graves, Lauren Greenwood, Mackenzie Gregory, Monica Guzman, Owen Hendricks, Emily Horsfall, Bradley Janicek, Joseph Kleist, Madison Land, Brandon Leciejewski, Bennett Lind, Bibi Mercado, Luke Mitchell, Mary Ngo, Lily Passalaqua, Ashanti Rangel, Sara Roman Cartagena, Sarah Rowley, Cade Rundle, Julie Schimpf, Isaiah Shipp, Jacob Skokna, Jacob Sosnowski, Jonathan Vega

Orland Park

Kayla Carmona

Oswego

Victoria Akers, George Alba, Renee Arias, Aiden Avalos, Elizabeth Beamish, Caleb Bierman, Malaika Bryant, Armand Bullock, Taylor Burrow, Demitri Cantu, Hayden Castle, Alan Castro, Isaac Cejas, Benjamin Chabot, Jacob Christopherson, Luke Deany, Gregory Deck, Gianna DeLeo, Rolando Delgado, Aliya DiStefano, Jacob Doggett, Joshua Doucet, Dania Duffin, Melissa Endrenal, Landa Evans, Adam Farrow, Meghan Feltes, James Ferguson, Alexander Forsell, Andrew Gabaldon, Jessica Garcia, Elizabeth Garrigan, Brian Gates, Laura Gonzalez, Sarah Guiney, Brian Gunier, Madison Hartmann, Emily Holland, Ahmad Hussan, John Janssens, Sara Jarquin, Wynelle Jno-Lewis, Joseph Johnson, Sarah Kelsheimer, Nathan Kennedy, Nabeeha Khan, Tyler Knight, Michela Laricchia, Riana Lodor, Lucas McCarty, Lillian Meier, Christina Melnic, Santiago Mendoza Carlson, Foster Menkem, Aiden Michaels, Kyle Montgomery, Jatniel Morales Gomez, Chanell Morrick-Biesterfeld, Sir Emmett-Lee Nelson, Ryan Nguyen, Joseph Niesman, Brock Noll, Garrett O’Grady, Mackenzie Parr, Kailey Partin, Nathan Petsche, Thomas Picha, Ethan Potts, Ryan Rathman, Taylor Riley, Kylie Roehl, Evan Rosalez Cobb, Giselle Rubio, Kaila Schlinger, Parker Schlueter, Rebecca Schoolfield, Megan Schraft, Katie Schwanz, Stephanie Sendra, Patricia Shipp, Sean Smiley, Esteban Torres, Omarion Vivrette, Noah Wagner, Katherine Walden, Olivia Walko, Zoe Wareman, Brendan Whowell, Caitlin Williams

Plainfield

Essece Chadha, Roman de la Rosa, Lukas Gacek, Dominic Griseta, Peyton Olsen, Breanna O’Malley-Molk, Michael Remlinger, Dylan Scott, Brianna Wilkie, Leah Wilkie

Plano

Angelica Arias, Evan Armour, Giselle Avila, Nicolas Baltierrez, Grace Benson, Evelyn Bueno, Leah Cadena, Rachel Carter, Kelby Castillo, Luke Cesich, Johann Chaidez, Redjep Dalipi, Sean Earwood, Kendal Flodstrom, Charles Gabrillo, Abigail Garcia, Payton Heiden, Tania Hernandez, Schuyler Hobik, Katelynn Hourselt, Nathan Hunt, Gabriela Isitt, Lytzy Jaimes, Anna Jimenez, Jessica Jimenez, Lainey Kovarik, Cesar Lozada, Nathaniel McGarr, Omar Murillo, Christian Nunez, Grace Oldeen, Alejandra Ortiz Miranda, Elizabeth Randerson, Angela Renteria, David Rivera, Monique Romero, Giselle Urbina, Ryan Wanda, Hannah West

St. Charles

Savannah Grau, Claire Kennedy, Braden Korsgarden, Barry O’Neill, Matthew Powell

San Antonio, TX

Michael Kammenzind

Sandwich

Julie Baez, Elizabeth Davis, Erika Eberle, Amy Fraire, Michael Goff, Josephine Gonzalez, Leah Hawkins, Jacqueline Hernandez, Amelia Hollembeak, Paxton Hutson, Connor Laube, O’Ryan Lawlor, Austin Nash-Cavanagh, Lindsay Oberhart, Alondra Piedra, Nolan Reilly, Eliza Rygiewicz, Jaden Somlock, Katherine Staffeldt, Kaylee Swickert, Ethan Weeks

Sheridan

Nevada Beatty, Joushua Henne, Mitchell Henne

Somonauk

Regan Grandgeorge, Jacquelin Harvey, Rylie Merkel, Danielle Picard, Lydia Quattrochi, Annaleisa Valela

South Elgin

Jacob St. John

Sugar Grove

Jacob Aguinaga, Alyssa Barnes, Nathaniel Baumgartner, Peter Clementz, Logan Cunz, Hailey DeCore, Adam Dekker, Bridget DiBella, Lilian Drenthe, Nicholas Eriksen, Emily Fisher, Molly Frey, Eric Hernandez, Gina Kocmoud, David Kolev, Madeline Lancaster, Samantha Lawrence, Giacomo Liga, Riley Lindsey, Karina Lopez, Zachary Puett, Nicholas Regelbrugge, Liliana Rios, Michael Schroeder, Jai Sekhon, Riley Skeen, Zachary Sloniger, Colin Staub, Meleah Stloukal, Rosemarie Striedl, Matthew Uzarraga, Brandon Weissmann, Grant Williams

Sycamore

Joshua Kuefler, Diana Mora

Virgil

Steven Markham

Warrenville

Marisa Gaita

Waterman

Ethan Bond, Anna Mae Cox, Rachel Diaz, Ivan Ibarra

Wayne

Eesaar Qasim

West Chicago

Stephen Garrison, Joseph Widick

Yorkville

Rooqaiat Adeleye, Daniel Anguiano, Alexander Bidzinski, Ryan Buck, Juliana Colon, Samantha Damato, Michael Defrancisco, Haley Duncan, Paige Ebner, Kaden Galliano, Matthew Garrett, Andrew Golinski, Katie Graebner, Faith Graunke, James Green, Emma Grigsby, Rebecca Hansma, Kayla Heitz, Zachary Herbst, Cameron Hermann, Gina Hightower, Claudia Johnson, Kayla Kennelly, Anna Knox, Josephine Koenig, Melenie Krider, Jacob Luytjes, Jack McGreevy, Kaiden McKenna, Isidoro Mejia, Peggy Miene, Cory Moon, Carlos Moreno, Dahminick Murison, Micaela Olsen, Marina Olvera, Venessia Partida, Anabela Penland, Ryan Potrawski, Rachel Prinz, Carolyn Procopos, Reem Qattum, Patrick Regan, Joshua Reifsteck, Ariadne Robles, Alexandria Rudis, Eric Schweisthal, Dominic Scott, Zahra Shahid, Vincent Tofteland, Tyler Tuma, Jacob Vandermyde, Adrielle Vargas-Kozich, Jenna Washburn, Kendall Wayne, Samuel Wiesbrook, Lydia Wiewiora, Sarah Wulff, Concetta Zamora, Ryan Zielie