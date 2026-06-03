Kaneland’s Erin Doucette, Sycamore’s Izzie Segreti, Ottawa’s Chloe Carmona named Interstate 8 soccer MVPs

Interstate 8 2026 All-Conference Team
As voted by the coaches
Most Valuable Players: Erin Doucette, sr., Kaneland; Izzie Segretti, sr., Sycamore; Chloe Carmona, jr., Ottawa
Kaneland: Erin Doucette, sr., Corinne Faivre, so., Kyra Lilly, sr., Taylor Mills, so., Adriana Warrington, sr.
Sycamore: Grace Amptmann, sr., Cortni Kruizenga, sr., Addison Rodriguez, jr., Kelsie Ryder, so., Izzie Segreti, sr.
Ottawa: Taylor Brandt, sr., Chloe Carmona, jr., Georgia Kirkpatrick, so.
LaSalle-Peru: Lily Higgins, sr., Vicky Tejada, sr.
Morris: Kenzie Ahearn, so., Madelynn Zamora, so.
Rochelle: Zoe Norberto-Gonzalez, so.