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Kane County Chronicle

Kaneland’s Erin Doucette, Sycamore’s Izzie Segreti, Ottawa’s Chloe Carmona named Interstate 8 soccer MVPs

Co-champion Spartans, Knights place 5 on all-conference team, Pirates with 3

Kaneland's Erin Doucette pushes the ball ahead of Sycamore's Isabelle Segreti during their game Monday, April 13, 2026, at Kaneland High School.

Kaneland's Erin Doucette pushes the ball ahead of Sycamore's Isabelle Segreti during their game Monday, April 13, 2026, at Kaneland High School. (Mark Busch)

By Russ Hodges

Interstate 8 2026 All-Conference Team

As voted by the coaches

Most Valuable Players: Erin Doucette, sr., Kaneland; Izzie Segretti, sr., Sycamore; Chloe Carmona, jr., Ottawa

Kaneland: Erin Doucette, sr., Corinne Faivre, so., Kyra Lilly, sr., Taylor Mills, so., Adriana Warrington, sr.

Sycamore: Grace Amptmann, sr., Cortni Kruizenga, sr., Addison Rodriguez, jr., Kelsie Ryder, so., Izzie Segreti, sr.

Ottawa: Taylor Brandt, sr., Chloe Carmona, jr., Georgia Kirkpatrick, so.

LaSalle-Peru: Lily Higgins, sr., Vicky Tejada, sr.

Morris: Kenzie Ahearn, so., Madelynn Zamora, so.

Rochelle: Zoe Norberto-Gonzalez, so.

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Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.