St. Charles middle school honor rolls for second quarter of 2022-23 school year

Second quarter honor roll recipients have been announced for Community Unit School District 303′s Thompson and Wredling Middle Schools. Lists may not include all honor roll recipients, as parents have the option to request this information on their child be withheld.
Thompson sixth grade “A” honors: Reese Ackman, Clara Anderson, Madeline Atkinson, Charlotte Auer, Jacob Auriemma, Reese Babcock, Meagan Baby, Sophia Banwart, Joseph Barton, Jack Bellue, Shaelyn Bianucci, Mallory Blomquist, Maeve Bolsoni, Cienna Bolster, Harmony Bruno, Kacie Burkholder, Delaney Cantu, Samantha Carpenter, Reid Chabura, Caitlin Cox, Daniel Croessmann, Kennedy Crowder, Lily Daniluk, Travis Davies, Gabriela Duarte, Michael Dwyer, Kai Edgar, Joseph Evans, Madilyn Felt, Elijah Flanagan, Grace Forkner, Leona Fu, Grant Gaddum, Gavin Ganser, Shaili Ghayal, Chesney Given, Andy Gorski, Hannah Griffin, Elsa Grimm, Payton Han, Vivienne Hancock, Jamie Harley, Vivian Harwell, Ava Hastert, Ethan Jakobsen, Ryan Jordan, Viktor Kamin, Meryl Kaplan, Matilda Karkosch, Dillon Kiriakakis, James Kleefisch, Isabelle Koller, Orion Lanctot, Samantha Laterza, Jethro Leshy, Jacob Licht, Leif Litland, Grant Livingston, Hailey Lutz, Oliver Lynch, Sofia Lyons, Sofia Malalis, Krishna Mani, Brynn Maple, Eva Marquez, Sophie Marshall, Greta Mazurova, Madison McDowell, Sophia Meilahn, Alyssa Mennella, Donovan Miller, Jackson Miller, Emily Moline, Peter Molloy, Malin Mortensen, Michael Murray, Hieu Nguyen, Brielle Novy, Kelsey Nudera, Sloane O’Bryan, Lyla Pakosta, Liam Patel, Belle Patrick, Ian Peterson, Tenley Petschke, Anthony Pistilli, Aubree Potter, Adrienne Rabe, Kruze Rich, Dillon Rukel, Hayden Rybaski, Jackson Schiffbauer, Macklyn Schluchter, Ruby Schumacher, Evelina Schwartzkopf, Alisha Sharma, Kathryn Shook, Angelina Smith, Lila Soszynski, Charlotte Straub, August Swanson, Shay Szczechowski, Tristan Taglia, Aubrey Talbot, Anna Taylor, Allison Taylor, Logan Tucker, Quentin Vitek, Kiren Walker, Meara Walsh, Liam Walsh, Olivia Weldon, Mallory Wiese, Brandon Wollenberg, Chelsea Yabes, Finley Zanders, Ford Zanders
Thompson sixth grade “A/B” honors: Francesca Abbinante, Lucy Arduino, Taylor Arrington, Claire Ashbrook, Lana Bahn, Grayson Belli, Brianne Berg, Shae Besch, Madelyn Bisbee, Jake Blust, Brooks Bohner, Alexander Bradt, Aidan Branka, Cody Bredlau, Carter Bruggeman, Ashley Bryniczka, Anca Butaci, Muhammad Bux, Charlie Cabel, Adan Camacho, Morgan Campbell, Isabella Casey, Madden Castle, Gia Cavallo, Jillian Chavez, Reid Christensen, Nikolas Cichlar, Kaley Collins, Christopher Cruz, Riley Curtis, Aiden Curtis, Eden Custer, Tristan D’Andrea, Jacob Davila, Jordan Davila, Francesca Dellegrazie, Nico DeSantis, William DiFatta, Elizabeth Dirck, Jeffrey Dunaway, William Dunn, Maecy Durrow, Camile Eisenmenger, Emma Ellis, Isabel Fitzsimmons, Elijah Flint, Violet Flores, Damian Forgwe, Liliana Fraas, Rylie Full, James Gilbert, Madilyn Gilpin, Nathan Gleason, Abigail Govreau, Camilla Grzybek, Sarah Guerra, Garrett Guilbert, Sloane Gustafson, Reese Hamilton, Phoenix Hansen, Benjamin Hastert, Olivia Havlovic, Jesus Hernandez Mendez, Cayden Hlotke, Maxwell Holm, Pierce Hunt, Raphaelle Jackson, Thomas Jakobsen, Kelsey Jurcik, Ford Karalis, Siddharth Karthik, Kyla Kasten, Brooklyn Kawecki, Joshua Kersten, Mason Killion, Jack Kissinger, Jacob Kizy, Cecilia Kloss, Amelia Koester, Eli Kohn, Kassidy Kozlik, Maren Krzysiak, Logan CONTACT: Scott Harvey Community Unit School District 303 201 S. Seventh Street St. Charles, IL 60174 331.228.5000 Lagatuz, Andrew Leigl, Jessica Lesniak, Gabriela Lim, Ethan Lundquist, Greyson MacDougall, Jack Marshall, Levi Mejdrich, Makaila Melcher, Maximiliana Meyers, Rion Miller, Daniel Miller, Hayley Moose, Saashi Naidu, Ryker Nelson, Vera Nelson, Xavier Ofiara, Michael O’Hara, Colin Orr, Lucas Ostrowski, Emilio Palacios, Ryan Pallan, Robert Palmer, Jeremy Pantoja, Meera Patel, Shea Patel, Tanay Pedarla, Mario Pena, Jack Peters, Evelyn Ponce, Vivienne Rabe, Elizabeth Radman, Dylan Reyes, Hogan Rice, Benjamin Robbins, Jude Rodney, Gisselle Salinas, Gavin Schambach, Emma Schnarr, Tyler Shipka, Corbin Sinnett, Sophia Skrzynecki, Matthew Sliwa, Zachary Smith, Molly Snyder, Orion Steaman, Harrison Such, Eva Sudar, Eli Sypniewski, Sophia Taglia, Abigail Terpstra, Ira Tiwari, Anthony Tochimani, Sophia Troka, Isabella Trotta, Gabriella Turner, Alexandrina Ulysse, Lincoln Underkofler, Zoey Vallee, Andrew VanDinther, Victoria Villanueva, Logan Wagner, Josephine Wallace, Jameson Walters, Zoe Walton, Liam Wendel, Abigail Werner, Ainsley Whitlock, Zachary Wiff, Jack Wisner, Jett Wollack, Nicole Woo, Timothy Yegge, Fillorona Zebica
Thompson seventh grade “A” honors: Cole Anderson, Kathlyn Bainbridge, Mikayla Barone, Conrad Bauer, Mollie Berg, Aria Bhate, Ellison Bohner, James Bright, Autumn Busleta, Emerson Garcia, Grant Catizone, Colin Cave, Simon Choi, Paige Choi, Makayla Copstead, London DeShazo-Griffin, Abdullah Dogar, Francesca Fevold, Siri Forsell, Milena Franks, Reese Full, Caden Gabryel, William Gallentine, Olivia Genutis, Abigail Gizewicz, Amber Gorka, Audrey Greco, Michael Grimm, Lillian Hanson, Chloe Harry, Abigail Johnson, Avery Joseph, Sumea Kendic, Jibraan Khan, Madison Kirch, Sophia Kizy, Paige Kluczenko, Alex Lewinski, Nadia Lis, Ashton Losurdo, Devin Lougheed, Maegen Lynch, Landon McCall, Grace McClure, Monica Meseke, Liam Morgan, Garrett Mruk, Holden Munier, Piper Murdough, Hazen Murray, Elizabeth Orals, Bryce Oster, Maria Olivia Pascual, Falak Patel, Kailey Patterson, Lauren Perkins, Gabriel Pimsner, Emmett Rigertas, Lucille Roth, Matthew Russ, Jillian Salter, Anthony Sanfilippo, Sarah Schiltz, Margaret Schoenfelder, Ariana Selusnik, Shika Shah, Caden Shanahan, Celia Sherman, Erin Skidmore, Julian Skrzynecki, Bode Smith, Qori Strotkamp, Avanna Swanson, Avery Szuch, Olivia Taormina, Jane Tegmeyer, Clara Vivirito, Benjamin Von Essen, Fiona Wendel, Paige Werneth, Baila Wick, Megan Willis, Sienna Woodmancy
Thompson seventh grade “A/B” honors: Lilyana Aguayo, Aiza Ahmed, Katherine Anderson, Mark Andrzejewski, Francesco Anzaldi, Leah Arroyo, Clara Baker, Brooklyn Battista, Lilija Benks, Giovanna Berardi, Jude Bergstresser, Laila Bibbings, Nathan Bibbings, Sophia Bieber, Louis Bole, Georgia Bowen, Cadence Brubaker, Persephonie Bunker, Camila Cano Guerra, Rita Cantafio, Liam Carey, Beckem Carney, Audrina Chanthaboury, Jayden Chrisos, Lola Cichlar, Zackary Collins, Abigail Collins, Nicholas Compton, Brody Copp, Daila Cuevas, Kalli Dahl, Autumn Davis, Ryne Michael De Guzman, Nolan DeGroot, Alicia DeMarco, James Doyle, Kyle Doyle, Margo Drozdz, Maxymilian Dzioban, Blake Eastman, Elena Espinosa, Karolina Ewko, Lillian Farrell, Elizabeth Faulds, Oliver Franz, Christina Gambla, Vincent Garbato, Giuliana Gattuso, Gina Genge, Rehan Girniwala, Emilia Grass, Parker Greene, Melanie Guzman, Elle Heffron, Caden Heflin, Cruz Herrera, Ava Hinrichs, Seth Hizon, Grady Hopkins, Stella Hoppes, Michael Howard, Kayla Jarosz, Lola Jennings, Elleanor Jenrette, Mila Jilka, Alexis Johnson, Chase Kasten, Jacob Kelley, Noah Kelly, Atika Khan, Alexander Kinzle, Evan Kizman, Logan Kline, Jenna Kloese, Myla Kochis, Jackson Kostuch, Jacob Koziol, Sadie Kruk, Brigita Kupsyte, Nathan Ladines, Conner Landrey, Nora Lange, William Larkowski, Jayden Lee, Zoe Lotesto, Eli Martin, Sonia Maslowski, Kai Maxfield, Aidan McClure, Joseph Meisenheimer, Mya Mikos, Easton Miller, Evan Morrison, Peter Morton, Eleanor Muellner, Marcello Narcisi, Annelise Nightlinger, Brock Noble, Emily Oanes, Calvin Padigos, Mateo Palacios, Charles Perry, Maggie Peters, Fiona Post, Isabella Quinn, Lauren Raska, Maxwell Rodda, Isabella Romero, Alex Ross, Bennett Schatzeder, Ainsley Schlesser, Tea Schmitz, Shiloh Schoenholz, Elizabeth Schoessling, Connor Shafi, Madisen Shanahan, Rayhan Sheik, Juliet Silverberg, Sydney Stieb, Lucia Stippich, Kayden Swantek, Madison Taft, Alexis Tedesco, Jacob Turoff, Deiterik Urbasic, Samuel Velazco, Olivia Votaw, Preston Wallace, Ruby Weasler, Justene Weil, Mazie Westermann, Lia Widerski, Cole Winkler, Emily Wood, Bryce Yang
Thompson eighth grade “A” honors: Evolet Anell, Allie Bardouniotis, Avery Barnes, Brody Bates, Damian Biernacki, Pierce Bittman, Lyla Blomquist, Bryler Boeck, Evan Busleta, Sophia Casiello, Kenneth Chang, Devan Chigurupati, Marcus Cho, Keira Connolly, James Corcoran, Alexander Ellensohn, Gretchen Erwin, Lily Evans, Grace Funke, Ruby Garcia, Abigail Glassmeyer, Alexis Govreau, Frank Graves, Brady Habas, Caleigh Higgins, Ashton Hirth, Isabelle Humes, Adela James, Emery Johnson, Cole Kelly, William Komerska, Jack Leigl, Hannah Lutz, Josephine Lynch, Alexandra Lynch, Aubrianna Magana, Riya Mani, Jared Martinez, Martine Mika, Clive Newman, Alyssa Oblak, Blake Padron, Luke Padron, Amy Pan, Kaden Potter, Louis Ramos Inesta, Gwen Reed, Hunter Schuette, Sadie Sempsrott, Rehana Shah, Adeline Shook, Benjamin Sliwa, Maya Soszynski, Samuel Stecher, Jason Striegel, Sofia Trinidad, Mia Varghese, Brady White, Hayden Wojcik, Sophia Wollenberg
Thompson eighth grade “A/B” honors: Shazor Ahmed, Christopher Akpede, Josephine Baird, Sophia Baker, Ashlyn Bell, Brooke Beller, Camden Bolster, Nazar Borysiuk, James Bryner, Anna Bryniczka, Andrew Burnette, Ryan Cameron, Luke Chabura, Nathan Chang, Grace Collar, Leighton Colley, Landon Conroy, Ellie Corcoran, Leo Cozzi, Ethan Cullerton, Tyler Custer, Scarlett Dickerson, Chase Dohrman, Maximiliano Duarte, Carter Dudensing, Madilynn DuPuis, Jakub Dzioban, Parker Eisenmenger, Faith Fair, Mackenzie Finn, Kaya Fraszczak, Isabella Garcia, John Gatto, Sydney Given, Juliana Gonzalez, Sean Groselak, Brooklyn Grossi, Graham Guilbert, Jillian Hammer, Lenore Hanson, Momoko Hashimoto Jorgensen, Graham Heiliger, Adilyn Herrera, Samuel Hill, Macie Hornstrom, Gavin Hoyt, Camila Huerta, Jonathan Infantino, Theodore Jakobsen, Ryan Kadlec, Addison Kashuba, Sadie Kendra, Luca Ketter, Christian Kiriakakis, Kayla Kleefisch, Kaylee Knabe, Lucas Krecker, Riley Kruis, Holly Krywaruczenko, Max Kugar, Rowan Kuta, Joshua Lack, Jack Laraia, Max Lawson, Isabel Leppin, Stephanie Lu, Austin Lykins, Olivia Lykins, Wyatt Lykins, Nolan Maple, Amalia Marquez, Katelyn McGovern, Alec McLeish, Maeve Mulcahy, Madison Murphy, Orrin Nelson, Myalily Nielsen, Emily Niemann, Benjamin Nitsch, Chase Novy, Caoilinn ONeill, Evangeline Osbourne, Riley Pakosta, Brandon Pham, Jacob Piper, Darsh Poovanna, Shawn Puri, Sarah Raissouni, Reese Ratliff, Shannon Reid, Adrian Renteria, Amelia Rukel, Chloe Scanlon, Joseph Schaefer, Charlotte Schatzeder, Jesse Schiltz, Rylan Schluchter, Kathleen Seckel, Madalyn Sempsrott, Alexa Serador, Jackson Skopek, Avril Soto Perez, Stefanie Straiton, Lauren Striegel, Andrei Suello, Garrett Sychowski, Evan Sypniewski, Aiden Szawlowski, Mia Szczepanik, Giselle Sztuk, Travis Taylor, Olivia Thilgen, Brentae Thomas, Kaelie Tomalak, Kelsie Tomalak, Brody Tomalak, Stella Trask, Oliver Ulaszek, Aubrey Underkofler, Danielle Vasilikos, Evangeline Wada, Kyle Wanielista, Don Rocco Watt, Evelyn Wilson, Iris Windsor, Noa Wolf, Aleksander Woo, Samuel Wozniak, Alexander Xotla
Wredling sixth grade “A” honors: Gianna Anticevich, Violet Arbulu, Gabriella Ascher, Gavin Beebe, Sienna Bellville, Ella Bernhard, Matthew Beth, Sylvia Charlson, Chloe Chatton, Quinci Chu, Heather Colbert, Charles Conboy, Amelia Dziedzinskyj, Abeile Edwards, Liliana Escaro, Isabella Frolich, Robert Frolich, Gabriella Garcia, Alice Gromada, Benjamin Gruel, Syed-Umar Hasan, Connor Hibel, Ayden Hunter, Allison Jahnke, Rionna Jeffrey, Cole Joselane, Annalise Keenon, Patrick Kichka, Miles Kirk, Anna Kouvelis, Collin Kowalski, Savannah Kroncke, Kevin Lu, Tessa Mallon, Michael Mayer, Reagan McAdams, Audrey Miquelon, Eleanor Mkrtschjan, Keira Moore, Elliot Morgan, Layla Nyberg, Keira O’Connell, Christabel Okemena, Ryland Pariso, Simran Patel, Lexie Patterson, Stefanie Pinello, Connor Pluskwa, Sage Riordan, Kacper Romanek, William Ross, Dristi Sanchala, Claire Schneider, Ryan Schrandt, Evangeline Shaw, Maya Sheikh, Gavin Sickel, Hannah Sit, Sienna Soga, Anna Sponzilli, Reese Spyrnal, Seraphina Stevens, Juliana Sweas, Ryker Tumminaro, Maria Vogel, Kayden Walzer, Olivia Wesner, Alvin Wong, David Yeun, Jenna Yeun, Mark Zars
Wredling sixth grade “A/B” honors: Sophia Ahmed, Shan Ahsan, Arianna Alejo, Liam Alhambra, Raian Ayavong-Pennese, Maximus Aye, Grace Bachenberg, Gabriella Ballard, Lucille Barthel, Eli Bautista, Mackenzie Bryan, Kyle Burgess, Diego Cabral, Emily Carlino, Lily Cathey, Carson Catozza, Nitya Chauhan, Tiara Ching, Brayden Ciullo, Elizabeth Costanzo, Claire Covington, Beckett Cuchna, Kali D’Amato, Aliana Daniello, Ava Davis, Wyattt de Luna, Jackson DeCore, Aditi Deepa Sriram, Nathaniel Del Rosario, Rachel Deutmeyer, Nolan Dill, Charles Dodd, Finnick Donehoo, Brenn Donehoo, Akasha Eddy, Justus Emery, Erika Enders, Giavanna Farinella, Alishba Fasih, Jaxon Feiza, Daniel Finn, Garrett Fish, Jase Fosser, Daniel Franco, Madelyn Frey, Michael Gaertner, Bradley Galloway, Anabel Garcia-Zamudio, Maria Giangrasso, Cy Goeders, Mary Katherine Griswold, Izabella Groman, Jason Gross, Audrey Gruel, Connor Guerin, Annaliese Guth, Rylan Haan, Quinn Hadley, Philip Hammer, Luella Hanks, Jaelynn Hawkins, Alexander Heuer, Christian Hillebrenner, Carl Hocker, Lucas Huyser, Logan Ingram, Giuliana Jaquinde, Charlotte Jenkins, Gary Jenkins, Gabriella Jereb, Landon Jones, Liam Juskevice, Cameron Kave, Chantelle King, Kylie Kirsten, Emma Konopacki, Gabriella Konstantinidis, Katelyn Kosiek, Madeline Kostuk, Gabriel Koziol, Catherine Krelle, Alayna Krzystofiak, Caleb La Rosa, Nadia Langer, Ryan LaRose, Kayla LaRose, Shawn Lazare, Katie Lazor, Quinn Leahy, Kaylee Leciejewski, Suzanne Lietz, Haley Lipnisky, Liliana Litro, Annisa Little, Riley Martin, Carter McGown, Giselle Mehreioskouei, Leah Mejdrich, Adam Mendala, Vincent Mendenhall, Tenley Metzke, Avery Miki, Dean Minaglia, Christian Morales, Juliana Morgan, Lily Mowry, Noah Muckom, Julia Murdock, Grace Nord, Chase Odle, Ester Oleynik, Willow Olman, Alex Opalka, Marcus Ozzello, Jancarlos Padilla, Alana Reese Paluero, Noelle Park, Nia Patel, Parthvi Patel, Om Patel, Atharva Patel, Brady Paul, Aubrey Perez, Steven Perry II, Hannah Peterson, Miles Poelsterl, Haley Racz, Sahana Ramanan, Brayden Remes, McKay Rigsby, Hussain Rizvi, Camilla Roake, Emily Robbins-Jones, Ryan Rockwood, Aiden Rushing-Ortiz, Carter Saengdarapheth, Michael Sanalitro, Zane Santiago, Nikola Sarich, Charley Schellerer, Eva Schmidt, Nicholas Schoenenberger, Riley Schoonhoven, Vivaan Shah, Saina Shah, Mason Siemens, Mason Siemers, Jaxon Siemers, Nicholas Sigalos, Steven Singh, Brady Smith, Katelyn Smith, Edward Snoble, Joseph Stan, Aidan Steinhauser, Morgan Stone, Kyle Stuart, Daniel Sullivan, Cordelia Symons, Asher Tappan, Julia Taulbee, Olivia Tavernier, Wesley Taylor, Shubham Thakkar, Samuel Tofilon, Joseph Toma, Isaac Totten, Dylan Tran, Ava Tran, Mallory Trickle, Svetlana Vahmistrovs, Haley Volker, Dashel Von Qualen, Kaylee Waite, Ethan Ward, Tyler Watanapongse, Lacy Watson, Charles Welch, Abigail Wojnar, Evan Wojtyla, Karim Yassine, Amber Yurek
Wredling seventh grade “A” honors: Brooklyn Ainley, Christian Alakkatt, Ellis Amezotchi, Hasnain Asghar, Elaina Asimor, Jake Bambalas, Quinn Barber, Hayden Bastian, Kayla Beu, Ved Bhagat, Thea Bike, Laine Boudreau, Aden Carbajal, Mairead Carlson, Joseph Daniluk, Himmat Dhillon, Miles Dill, MaKenna Dorman, Jaclyn Eakins, Molly Ehrmantraut, Ryyhan Essani, Nolan Fabian, Marianna Finkley, Hallie Foulkes, Peyton Fraser, Mia Fuscone, Dweny Geeth, Tabitha Genuardi, Brynn Gibbard, Maggie Gibson, Elizabeth Gockman, Josslyn Greco, Sean Halpenny, Hunter Hanson, Massimo Howard, Avriana Hudock, Emerson Ishman, Samantha Jahnke, Anmol Jayswal, Veer Jiyani, Jacob Karpilovsky, John Kelly, Ayla Khan, Katherine Kollman, Natalia Konstant-Jedrzejczak, Alex Koshy, Delilah Koutoupis, Hayden Kruse, Aiden Langelan, Jakub Lapinski, Hannah Maksimuk, Chloe Mallon, Makayla Martin, Lilianne Merrell, Alana Michalski, Tess Mitrenga, Mia Murphy, Sydney Murvine, Sylvia Norris Pizarro, Liam Petrovich, Allan Pixton, Jayden Roy Quines, David Rodriguez, Milan Sanchala, Brooklyn Schilb, Emma Rose Schwartz, Dominick Sewell, Riya Shah, Natalie Sieloff, Byrdie Smith, Gianna Spina, Hannah Stone, Dominic Strada, Leah Sutherland, Henry Talbot, Trevor Tanlim, Krish Thakkar, Hiteshi Thakkar, Shreeya Thakker, Saanvi Thakker, Amelia Thavong, Brooklyn Thompson, Khai Todd, Wells Triplett, Maxton Vavrek, Delaney Wagner, Madelyn Walker, Addison Wetzel, Logan Whitaker, Jacob Woods, Emma Paige Wright, Hayley Wright, Zoe Zars, Owen Zehelein, Amber Zeilenga
Wredling seventh grade “A/B” honors: Noah Abdee, Amira Abukhader, Camden Achtien, Sabrina Ahmed, Jaslynn Alarcon, John Alles, Carla Almaguer, Anabella Alongi, Katherine Anderson, Enzo Arce, Ava Armato, Kayleigh Assell, Joseph Atkins, Calleigh Bachelor, Ava Bachenberg, Raif Baig, Liam Barrett, Djamel-Eddine Belhandouz, Jordan Bentham, Nathan Berg, Jackson Bongard, Emma Bozan, Tyler Bradley, Rachel Brooks, William Brooks, Conor Burke, Kyle Burke, Emily Busam, Brooklynn Bush, Nathan Butcher, Connor Butler, Jacob Byrne, Daniel Caragher, Abbygail Carlson, Dillon Carlson, Gia Carr, Paige Chmelar, Jack Cicero, Hailey Clesen, Brody D’Amato, Luca David, Dorothea Delaney, Connor Dell, Logan Denk, Liam Diepenbrock, Henry Dodd, Brynn Eder, Brinley Eernisse, Audrey Falco, Joseph Ferroli, Ryson Finkley, Gabriella French, John Galivan, Emma Gauldin, Gianna Gjokaj, Mallory Glore, Emma Gomoll, McKinley Grohe, Sadie Guarini, Jacob Gupta, Kaylee Haehnel, Nicholas Hawe, Nayeli Hernandez, Amelia Herther, Landon Holloway, Emma Isacson, David Jahoda, Avery Jankowski, Zhihan Ji, Blake Johnson, Julia Jurkynas, Riley Juskevice, Noah Karlson, Nathaniel Kirsch, Logan Klem, Lilyann Kmieciak, Jayden Koltz, Kayla Kopecky, Nicolas Kowalski, Sarah Krohn, Efrayim Laracuente, Katelyn Le, Parker Lee, Madelyn Lewis, Brianna Leycock, David Lietz, Gabriel Lotfi, Mae Lumpp, Ephraim Massie, Macy McBroom, Thomas McDowell, Conor McQuillen, Doug Mejdrich, Emily Meredith, Molly Meshenky, Isabella Migo, Andrew Montano, Aidan Murphy, Milana Nanna, Carter Newell, Brayden Nguyen, Nataly Ocampo Fierro, Brian O’Donnell, Piper Oge, Levi Ortiz, Mason Osmun, Gargi Patel, Anshuman Patel, Pahel Patel, Anay Patel, Keya Patel, Aiden Perry, Liliana Petrovich, Shiloh Philips, Emma Phillips, Krishna Poruri, Nora Potts, Connor Prestage, Mackenzie Prieur, Haileigh Prill, Jackson Przybyl, Jake Pytlarz, Dayanara Quevedo, Cooper Rabe, Bryce Rakunas, Mia Renkiewicz, John Rigali, Tori Rohr, Tyler Roman, Owen Romberg, Kerrigan Ross, Natalie Rubin, Ava Rubly, Lily Russom, Anoushka Salwan, Taylor Scheifele, Tessa Schneider, Maya Selden, Armen Selmani, Emily Seyller, Darsh Shah, Dylan Shields, Hanley Shipbaugh, Holden Siegendorf, Kalese Simon, James Slater, Madison Sloan, Rowan Slovick, Grace Smith, Tristan Soria, Lilliana Sparacio, Jon Speciale, Kaitlyn Sprindis, Brynn Springborn, Connor Stall, Arianna Stankowski, Trevor Steinkellner, Wesley Sternowski, Tyler Stewart, Ava Stewart, Anika Sy, John Tanig, Parker Tersh, Joanna Thompson, Maximillian Thunder, Jarratt Tisch, Noah Torio, Shaan Uppal, George Valenti, Ava Van Beck, Leah Van Schagen, Edie Ware, Nyla Wasim, Adley Wilson, Victoria Zajkowski, Evan Zenker, Rachel Zimmermann, Quinn Zoller
Wredling eighth grade “A” honors: Soha Alam, Anya Amin, Abidan Aziz, Grace Barnum, Leah Brett, Chloe Carlson, Adelyn Cathey, Harper Charlson, Fiona Chau, Kayla Claussner, Quentin Cuenca, Zaac Victor De Luna, Kiley Doran, Audrey Drews, Kieran Edwards, Liliana Englehart, Kate Fitzgerald, Yatziri Flores-Lopez, Brady Galbraith, Addison Goettel, Alanna Gupta, Jayden Hager, Evangeline Han, Syed Talha Hasan, Brooke Hauser, Ella Heimbuch, Kaelin Kaufman, Taylor Kegel, Nolan Krzystofiak, Rose Leslie, Ashley Mancera, Jaxson McInnis, Ella McKenney, Renee Miller, Brooke Nemecek, Nathaniel Park, Ruchi Patel, Aarnav Patel, Niyati Patel, Arjun Patel, Brandon Pregler, Anjali Rajagopal, Ivy Riordan, Delilah Luz RodeloBristol, Natalia Santelli, Martyna Sawicka, Gabriella Schmitt, Arpan Shah, Arav Shah, Aryan Shah, Adelaide Shaw, Ania Smith, Joshua Smith, Aurelia Sobol, Rebecca Strait, Zachary Sunderbruch, Sofia Tofilon, Dominick Vardalos, Erini Vardalos, Sofia Vogel, William Wade, Layla Ward, Molly Whitfield, Ella Joy Won
Wredling eighth grade “A/B” honors: Benjamin Agnitsch, Axel Anderson, Mark Atkins, Aricin Bigda, Stephanie Brennan, Damien Brenski, Nathan Brown, Nicholas Carpin, Cole Cater, Aishwarya Chavda, Caiden Ciullo, Aiden Coyne, Whitman Cuchna, Joseph D’Agostino, Michael Dal, Courtney Dawson, Baltazar Del Rosario, Brianna DeWert, Sophia DiMaria, Martin Dimitrov, Andrea Estevez, Rania Farooq, Averie Foulkes, Emily Geurts, Jake Goeders, Gabriella Gonzalez, Laine Griswold, Anthony Gundlach, Trevor Hannah, Isabella Harris, Jacob Hartmann, Zoe Hermann, Tristan Hernandez, Mikaela Hickman, Henry Hodge, Bronwyn How, Isabella Jackson, Leah Jacobs, Alexander Jones, Avery Kahlenberg, Presley Kannaka, Brooke Kaplan, Jaden Karottu, Isabella Kaschke, Dana Kave, Adnan Kendic, Jackson Klyczek, Julianna Kouba, Adrian Kumar, Eshal Lakhani, Malachi Leeper, Raine Lencioni, Michael Li, Luciano Litro, Gianna Little, Morgan Lobb, Kamonchanok Maha, Alyson Majure, Faith Maleski, Charles Marquez, Elijah Masud, Nicole Mayer, Jordyn McBride, Dylan McCabe, Isabella McGill, Jonathan Medina, Henry Miller, Alia Mishoe, Ava Mowry, Jackson Mowry, Nathan Muscarello, Lucia Negro, Dean Neokratis, Shannon O’Brien, Brooklyn O’Connor, Lorelai Olson, Benjamin Olson, Colten Pariso, Mukti Patel, Khushi Patel, Oscar Perez, Grace Phillips, Morgan Pickley, Lyla Pihl, Mia Piloto, Christian Pinello, Dylan Racz, Kaelyn Reder, Aiden Riordan, Matthew Ritchie, Julia Rodney, Nicole Romanek, Jessie Schoonhoven, Michael Sedov, Madalynn Shannon, Dylan Sickafoose, Isabela Silva, Alex Siriphong, Olivia Slater, Abigail Smith, Sienna Smythe, Declan Sons, Atharv Sood, Alexander Spizzirri, George Spyrnal, Madeleine Steinhauser, Luke Surges, Kendall Talsma, Radhika Thakkar, Sneh Thakkar, Eddy Torres, Grace Tosaw, Isabella Tran, Delilah Valerio, Kaelee Varden, William Vogel, Hudson Von Qualen, Audrey Wade, Marley White, Samuel Wollak, Giselle Zarza, Zoe Zeilenga, Katlyn Zenkner