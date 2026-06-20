NewsTribune softball stat leaders for the 2026 season

A look at the softball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Mendota, Princeton, Bureau Valley, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.
Batting average
|Player
|Average
|Anderson (Henry)
|.610
|Oertel (Princeton)
|.607
|Ad. Scherer (Earlville)
|.592
|Heiberger (St. Bede)
|.589
|Balestri (St. Bede)
|.511
|Timmerman (Fieldcrest)
|.500
|Larsen (Hall)
|.483
|Margis (Putnam County)
|.482
|Slingsby (St. Bede)
|.459
|Au. Scherer (Earlville)
|.449
Home Runs
|Player
|Home runs
|Oertel (Princeton)
|17
|Lawson (Princeton)
|13
|Riva (La Salle-Peru)
|10
|Balestri (St. Bede)
|10
|Bosnich (St. Bede)
|8
|Heiberger (St. Bede)
|7
|Piano (La Salle-Peru)
|5
|Anderson (Henry-Senachwine)
|5
|Ad. Scherer (Earlville)
|5
|Frederick (La Salle-Peru), Larsen (Hall),
Diaz (Mendota), Au. Scherer (Earlville), Miller (Earlville)
|4
Triples
|Player
|Triples
|Anderson (Henry-Senachwine)
|9
|Margis (Putnam County)
|7
|Au. Scherer (Earlville)
|5
|Parcher (Putnam County)
|4
|Oertel (Princeton)
|4
|Frederick (L-P), Bosnich (St. Bede), Larsen (Hall),
Delphi (Hall), Pyszka (Putnam County),
Henkel (Mendota), Gaspardo (Henry), Sprague (Henry)
|3
Doubles
|Player
|Doubles
|Oertel (Princeton)
|19
|Saylor (Mendota)
|16
|Balestri (St. Bede)
|14
|Holocker (Putnam County)
|13
|Anderson (Henry-Senachwine)
|13
|Gibson (Princeton)
|12
|Margis (Putnam County)
|11
|Thompson (Mendota)
|11
|Lawson (Princeton)
|11
|Ad. Scherer (Earlville)
|11
RBIs
|Player
|RBIs
|Balestri (St. Bede)
|60
|Oertel (Princeton) Riva (La Salle-Peru)
|59
|Lawson (Princeton)
|45
|Heiberger (St. Bede)
|43
|Ad. Scherer (Earlville)
|43
|Riva (La Salle-Peru)
|38
|Bosnich (St. Bede)
|31
|Gibson (Princeton)
|28
|Au. Scherer (Earlville)
|28
|Slingsby (St. Bede)
|27
Runs
|Player
|Runs
|Oertel (Princeton)
|55
|Slingsby (St. Bede)
|49
|Lawson (Princeton)
|48
|Balestri (St. Bede)
|45
|Keutzer (Princeton)
|40
|Bosnich (St. Bede)
|39
|Heiberger (St. Bede)
|38
|Anderson (Henry)
|36
|Margis (Putnam County)
|34
|Lawton (Earlville)
|33
Steals
|Player
|Steals
|Keutzer (Princeton)
|34
|Piano (La Salle-Peru)
|31
|Slingsby (St. Bede)
|28
|Frederick (La Salle-Peru)
|17
|Margis (Putnam County)
|17
|Oertel (Princeton)
|16
|Bosnich (St. Bede)
|15
|C. Pellegrini (Hall)
|15
|Sprague (Henry)
|15
|Burke (St. Bede)
|14
Pitching wins
|Player
|W-L
|Strauch (St. Bede)
|16-2
|Vescigni (La Salle-Peru)
|14-9
|Ad. Scherer (Earlville)
|12-6
|Reviglio (Princeton)
|11-5
|Eckert (Henry-Senachwine)
|11-7
|Holocker (Putnam County)
|11-17
ERA
|Player
|ERA
|Vescogni (La Salle-Peru)
|1.31
|Ad. Scherer (Earlville)
|2.60
|Strauch (St. Bede)
|2.73
|Eckert (Henry-Senachwine)
|3.57
|C. Boudreau (La Salle-Peru)
|3.58
Strikeouts
|Player
|Strikeouts
|Vescogni (La Salle-Peru)
|266
|Krewer (Hall)
|151
|Ad. Scherer (Earlville)
|126
|Strauch (St. Bede)
|121
|Holocker (Putnam County)
|121