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Prep Sports | Illinois Valley

NewsTribune softball stat leaders for the 2026 season

L-P pitcher Taylor Vescogni lets go of a throw to L-P on Tuesday, March 24, 2026 at Little Sibera Field in Princeton.

L-P pitcher Taylor Vescogni lets go of a pitch against Princeton earlier this season in Princeton. Vescogni led the area in ERA (1.31) and strikeouts (266). (Scott Anderson)

By Kevin Chlum

A look at the softball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Mendota, Princeton, Bureau Valley, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.

Batting average

PlayerAverage
Anderson (Henry) .610
Oertel (Princeton).607
Ad. Scherer (Earlville).592
Heiberger (St. Bede).589
Balestri (St. Bede).511
Timmerman (Fieldcrest).500
Larsen (Hall).483
Margis (Putnam County).482
Slingsby (St. Bede).459
Au. Scherer (Earlville).449

Home Runs

PlayerHome runs
Oertel (Princeton)17
Lawson (Princeton)13
Riva (La Salle-Peru)10
Balestri (St. Bede)10
Bosnich (St. Bede)8
Heiberger (St. Bede)7
Piano (La Salle-Peru)5
Anderson (Henry-Senachwine)5
Ad. Scherer (Earlville)5
Frederick (La Salle-Peru), Larsen (Hall),
Diaz (Mendota), Au. Scherer (Earlville), Miller (Earlville)		4

Triples

PlayerTriples
Anderson (Henry-Senachwine)9
Margis (Putnam County)7
Au. Scherer (Earlville)5
Parcher (Putnam County)4
Oertel (Princeton)4
Frederick (L-P), Bosnich (St. Bede), Larsen (Hall),
Delphi (Hall), Pyszka (Putnam County),
Henkel (Mendota), Gaspardo (Henry), Sprague (Henry)		3

Doubles

PlayerDoubles
Oertel (Princeton)19
Saylor (Mendota)16
Balestri (St. Bede)14
Holocker (Putnam County)13
Anderson (Henry-Senachwine)13
Gibson (Princeton)12
Margis (Putnam County)11
Thompson (Mendota)11
Lawson (Princeton)11
Ad. Scherer (Earlville)11

RBIs

PlayerRBIs
Balestri (St. Bede)60
Oertel (Princeton) Riva (La Salle-Peru)59
Lawson (Princeton)45
Heiberger (St. Bede)43
Ad. Scherer (Earlville)43
Riva (La Salle-Peru)38
Bosnich (St. Bede)31
Gibson (Princeton)28
Au. Scherer (Earlville)28
Slingsby (St. Bede)27

Runs

PlayerRuns
Oertel (Princeton)55
Slingsby (St. Bede)49
Lawson (Princeton)48
Balestri (St. Bede)45
Keutzer (Princeton)40
Bosnich (St. Bede)39
Heiberger (St. Bede)38
Anderson (Henry)36
Margis (Putnam County)34
Lawton (Earlville)33

Steals

PlayerSteals
Keutzer (Princeton)34
Piano (La Salle-Peru)31
Slingsby (St. Bede)28
Frederick (La Salle-Peru)17
Margis (Putnam County)17
Oertel (Princeton)16
Bosnich (St. Bede)15
C. Pellegrini (Hall)15
Sprague (Henry)15
Burke (St. Bede)14

Pitching wins

PlayerW-L
Strauch (St. Bede)16-2
Vescigni (La Salle-Peru)14-9
Ad. Scherer (Earlville)12-6
Reviglio (Princeton)11-5
Eckert (Henry-Senachwine)11-7
Holocker (Putnam County)11-17

ERA

PlayerERA
Vescogni (La Salle-Peru)1.31
Ad. Scherer (Earlville)2.60
Strauch (St. Bede)2.73
Eckert (Henry-Senachwine)3.57
C. Boudreau (La Salle-Peru)3.58

Strikeouts

PlayerStrikeouts
Vescogni (La Salle-Peru)266
Krewer (Hall)151
Ad. Scherer (Earlville)126
Strauch (St. Bede)121
Holocker (Putnam County)121
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