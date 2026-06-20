Lee, Whiteside, Ogle property transfers for June 8-12, 2026

Lee County
Warranty Deeds
Hvarre Holdings Llc to Matthew Beard, 747 YINGLING DRIVE, DIXON, $325,000
St Marys Cement U S Llc to Kandie Sue Manning and Warren Gridley, 3 Parcels: 07-02-27-300-009, 07-02-28-456-990, and 07-02-33-226-005, $39,071
Loren K Davidaon and Loren K Barthelt to Maria M Carmona and Marcelo Fidelio Rojas, 1 Parcel: 13-21-12-179-044, $16,500
Andrew G Mccannon and Marie A Mccannon to Chad Brooks and Melissa Brooks, 608 MAIN ST, ASHTON, $205,000
Jonathan Wadsworth and Kendra Wadsworth to Richard Surowiak, 1024 IDLE OAK RUN, DIXON, $297,500
Candace A Trad, Melissa A Robinson, and Melissa A Palucki to Tracy A Brady, 1355 SUBLETTE RD, SUBLETTE, $365,000
Sauk Valley Bank & Trust Company to Dixon Grand Hall Inc, 1 Parcel: 16-07-11-127-013, $300,000
Charlie Vopinek and Maureen Vopinek to Jacek Daukszewicz and Anna Agnieszka Daukszewicz, 1 Parcel: 13-21-11-203-011, $22,250
James E Baughman and Kay M Baughman to Kris J Reid and Tonisia Reid, 1 Parcel: 13-21-02-476-010, $17,000
Joseph Thomas Shafer and Patricia Ann Shafer to Ferdinand Hans Hepp Iii and Heather Marie Hepp, 1 Parcel: 13-21-12-153-008, $29,700
Ashley Johnson to Samantha Thomas, 910 1ST STREET W, DIXON, $110,000
Stacy Bullock and Kori Bullock to Paw Paw Properties Llc, 316 CHICAGO ROAD, PAW PAW, $0.00
Lou Ann Mcmillion to Nathan E Fahs, Schonnie D Gross, and Schonnie D Fahs, 125 STATE ST S, FRANKLIN GROVE, $213,000
Rodney I Wallace Trustee and Rodney I Wallace Trust to Robert Willey and Andrea Willey, 747 KELLER DRIVE, DIXON, $36,000
Delores J Dysart to Lisa K Smith, 414 CARROLL AVENUE, DIXON, $125,000
Michael A Floto, Kenneth W Floto, Linda Kay Matheson, Mary Ann Foster, and Joan E Floto to Jessica Data and Joseph Data, 1936 HOOSIER RD, FRANKLIN GROVE, $345,000
Thomas J Hartnett Iii to Woosung Investments Llc, 745 OTTAWA AVE N, DIXON, $75,000
Michael P Digrazia and Christine S Digrazia to Dgr 1 Llc-Hill Drive 1, 1011 HILL DRIVE N, DIXON, and 1013 HILL DRIVE N, DIXON, $0.00
Michael P Digrazia and Christine S Digrazia to Dgr 1 Llc-Hill Drive 2, 1015 HILL DRIVE N, DIXON, and 1017 HILL DRIVE N, DIXON, $0.00
Delmer Miller Jr and Nicole Miller to Brett Hensen and Julie C Hensen, 507 HENNEPIN AVENUE N, DIXON, $221,550
Ryan R Johnson and Gavana H Wanniarachchi to Robert J Senese, 304 CHAMBERLIN ST W, DIXON, $174,900
Jason S Wilcox and Elizabeth A Wilcox to Raelynn Celeste Dennison, 402 WOODSIDE PLACE, DIXON, $249,000
Jeremy Bollman to Nathan Hollinger, 1554 HILLISON ROAD, AMBOY, $350,000
Sue Becker, Demi Becker, and Dennis S Becker to Demi Becker, 1 Parcel: 13-21-11-451-004, $0.00
Sue Becker, Demi Becker, and Dennis S Becker to Sue Becker, 1702 LEE CENTER ROAD, AMBOY, $0.00
Ryan Henkel to Dennis S Becker, 1644 SUBLETTE RD, AMBOY, $0.00
Pamela J Oleson to William White and Debra White, 1 Parcel: 13-21-02-427-001, $21,000
Mlr Investments Llc to Virtucom Enterprises Inc, 2158 ILLINOIS ROUTE 26, DIXON, $475,000
Steven J Counihan and Janet L Counihan to Lisa Anne Holub and Cody A Holub, 706 HENNEPIN AVENUE S, DIXON, $199,900
Michael Lopez and Giedre Lopez to Daniel Bonnell Sr, 1107 UNIVERSITY ST, DIXON, $157,250
Jeffrey H White to Justin J White and Kacie J White, 2300 4TH ST W, DIXON, $135,000
Larry E Reaver and Sandra M Reaver to Kiersten N Winge and Aaron T Winge, 65 PALMYRA RD, STERLING, $150,000
Quit Claims
Marla Schienberg to Erik K Evenson, 903 MADISON AVENUE, DIXON, $0.00
Janna L Harvey, Janna Ulrich, and Janna Purvis to Brandon J Ulrich, 1927 IL RT 38, ASHTON, $0.00
Richard Hanson to Bridget A Hanson, 3402 US RT 30, LEE, $10.00
Edwin E Helt and Edwin C Helt to Vivian Helt and Edwin E Helt, 1560 CHICAGO STREET, DIXON, $0.00
Joseph T Heavner and Susanne E Heavner to Joseph T Heavner Trustee and Heavner Family Trust, 513 MORGAN ROAD, AMBOY, $0.00
Susan M Jasper to Susan M Jasper Trustee and Susan M Jasper Revocable Trust, 4 Parcels: 03-04-30-300-001, 06-03-36-326-004, 06-03-36-376-014, and 06-03-36-376-015, $0.00
Trustee’s Deeds
Kenneth E Benner Trustee, Trust No 101, and Trust No 102 to Kristen B Edecker and Bryan E Edecker, 3572 MCGIRR ROAD, LEE, $981,800
Barbara Harrison Co-Trustee, Curtis Harrison Co-Trustee, Shirley A Harrison Grantor Trust, Cecil E Harrison Credit Shelter Trust, and Cecil E Harrison Grantor Trust to Drew W Goy and Nichole R Goy, 1256 INLET ROAD, AMBOY, $150,000
Andrew L Near Ii Co-Trustee, Carol A Near Co-Trustee, Andrew L Near Ii Trust, and Carol A Near Trust to Michael Dale Master and Sally Ann Deming, 721 YINGLING DR, DIXON, $372,000
Ted N Hvarre Co-Trustee and Hvarre Familyl Trust to David Henson and Melissa A Henson, 1913 LEOPARD DRIVE W, DIXON, $599,000
Anne Drew Trustee and Anna Marie Pietrolonardo Declaration Of Trust Trustee to Jeremy Bollman, 1554 HILLISON ROAD, AMBOY, $0.00
Sharon A Miller Trustee and Sharon Miller Trust 1 to Ogle Station Tavern Llc, 912 MAIN STREET, ASHTON, $150,000
Deeds in Trust
Kelly Ann Mceniry to Richard R Kennay Trust, Doris J Kennay Trustee, Doris J Kennay Trust, Richard R Kannay Trustee, 1954 PRAIRIE ROAD, ASHTON, $2,176,510
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Jerry L Beeler, Lisa D Beeler, and Xuan L Duong to Erin Theresa Adams and Steven Michael Adams, 1 Parcel: 01-14-400-009, $25,000
Nicholas E Wright and Cortnee Wright to Isabel Wherry, 919 9TH AVE, FULTON, $190,000
Patrick D Balsley to Jeremey Hicks, 10288 CALHOUN ROAD, ROCK FALLS, $165,000
Delaney Wetzell to Dale Bertolozzi and Shelly Bertolozzi, 31769 THOME RD E, ROCK FALLS, $235,000
Leopoldo Paz Ramirez and Martha L Ruiz Serrano to Brady Fossett and Gabriel Fossett, 612 15TH AVENUE, STERLING, $182,000
Sterling Federal Bank to Taurino U Segretto, 1007 4TH AVENUE, STERLING, $40,000
Cynthia Moore Trustee and Paul L Huizenga Trust to Katie M Jensen, 1211 16TH AVE, ERIE, $141,000
Donald R Tyler and Sharon Tyler to Opendoor Property Trust I, 4002 ROCK FALLS ROAD W, ROCK FALLS, $240,000
Jennifer Carskaden to Prime Point Rentals Llc, 1905 14TH AVE, ROCK FALLS, $55,000
Emily M Weaver, Marcia M Smith Estate, and Callen Smith to 700 5th Avenue Llc, 700 5TH AVENUE, ERIE, $210,000
Nancy L Pape to Garrett C Hlubek, 12228 BLACK RD, MORRISON, $125,000
Donald E Schmitt Trustee and Vicki Jacobs Special Needs Trust to Tanner J Barron and Kristy Kruger, 19381 LUTHER RD, STERLING, $210,000
Jennie L Lench, Bruce Coers, and James Coers to Arlyn J Hostetler and Keisha J Hostetler, 2 Parcels: 23-29-100-003 and 23-29-200-006, $2,152,206
Aaron R Tarbill and Brianna Tarbill to Joanna Zielinski, 1108 HARVEY DR, STERLING, $160,000
Charles E Avery and Charissa Avery to Alfred Lee, 505 8TH AVE, STERLING, $50,000
Vertia Irene Hurches to Carli Wheeler, 112 7TH AVE, STERLING, $95,000
Beverly A Cooper Trust to Tanner J Shipp, 60 GROVE STREET, PROPHETSTOWN, $118,000
Greenstate Credit Union to Kimberlin Properties Llc, 302 BLUFF STREET N, ALBANY, $32,000
Robert L Hill to Ryan S Samson and Kelli M Samson, 507 CHURCH ST S, ALBANY, $0.00
Relo Property Llc to Maritsa Dejesus, 1813 18TH AVE, STERLING, $89,900
Joseph Lewis to Stacey L Summers, 1009 8TH AVE, STERLING, $106,690
Sauk Valley Bank to Brent Adams, 502 1ST AVE, STERLING, $75,000
Leah E Christensen to Kevin B Ross and Sherri L Ross, 124 5TH ST, FULTON, $402,000
Robin Denise Hein to Wayne Richards, Timmy J Aune, and Katherine E Jacobs, 507 JENKRAN ST, UNIT 3, MORRISON, $95,000
Michael A Balk and Josie Balk to Charles W Bush and Carrie B Bush, 101 WINFIELD ST E, MORRISON, $100,000
Wayne A Abell to Owen A Trenholm and Angel J Trenholm, 304 5TH ST E, ROCK FALLS, $99,900
Barbara Tieman to Huy V Le, 2101 7TH AVE, STERLING, $240,000
Steven D Gilmore to Cody J King, 2512 SANBORN STREET, STERLING, $42,000
Michael F Wahl and Amanda L Wahl to Nicolas D Lareau and Jennifer L Lareau, 1 Parcel: 05-35-400-021, $35,400
Rene Menez and Alma Menez to Carrie D Smith and Kimberly Diann Oday, 702 6TH AVE, ROCK FALLS, $67,000
Judith A Kohl to Manuel Lopez and Beatrice Lopez, 606 7TH AVE, ROCK FALLS, $35,500
Matthew T Hinrichs to Payton J Gerlach, 304 WALNUT ST, PROPHETSTOWN, $136,000
Gary L Meyer, Darlene J Meyer, and Amy E Meyer to Gordon D Zaagman and Paulette J Zaagman, 3 Parcels: 09-13-300-002, 09-24-100-002, and 09-24-326-001, $2,383,490
Quit Claims
Linda L Frerichs to Frank W Manning and Lola J Manning, 2 Parcels: 01-14-400-011 and 01-14-400-020, $0.00
Araceli Castllo to Saul Serrano, 1307 HARVEY DRIVE, STERLING, $0.00
Charles D Josephsen Trust to Jbck Properties Llc, 1001 6TH ST W, STERLING, $15,000
Edward A Gale and Sharon L Gale to Edward A Gale Trust and Sharon L Gale Trust, 3009 ISLAND VIEW DR, ROCK FALLS, $0.00
James C Ellicott and Kathleen L Ellicott to Eric A Fitzwater and Jane K Fitzwater, 510 JENKRAN ST, #6, MORRISON, $0.00
Doug Christensen Jr and Douglas Christensen Aka to Douglas Christensen and Deanna M Christensen, 705 GRACE AVE, ROCK FALLS, $0.00
Richard A Anderson Jr, Terry Anderson, and Sharolyn D Anderson Estate to Richard A Anderson Jr, 1 Parcel: 11-19-278-019, $0.00
Marlin W Nielsen and Cheryl E Nielsen to Marlin W Nielsen Trust, 2 Parcels: 22-32-100-003 and 22-33-300-002, $0.00
Jonathan Wilson to Jessie M Wilson, 1601 14TH AVE., ROCK FALLS, $0.00
Trustee’s Deeds
Jennie L Lench Trustee and Earl Coers Trust to James Coers, Jennie L Lench, and Bruce Coers, 2 Parcels: 23-29-100-003 and 23-29-200-006, $0.00
Sherwood D Bryan Trustee, Sherwood D Bryan Trust, and Judith N Bryan Trust to Ronald L Johnson and Claudia J Johnson, 514 SUNSET DRIVE, PROPHETSTOWN, $230,000
Kim M Neisewander Trust to Danny J Yanes, 816 LEROY AVE, ROCK FALLS, $160,000
Executor’s Deeds
Robert P Kriha Estate to Paul D Young, 819 5TH AVE, ERIE, $11,000
Robert L Hill to Ryan S Samson and Kelli M Samson, 507 CHURCH ST S, ALBANY, $113,000
Sources: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Michael O Kelly, Brina D Kelly, and Brina D Brown to Bryce D Erbes and Ashleigh M Erbes, 1 Parcel: 5287 E Canfield Rd, Oregon, $430,000
Megan A Mckay and Megan A Smith to Tyler R Mckay and Taylor M Stoddard, 1 Parcel: 1164 W 2nd St, Byron, $190,000
Renate Poirier to William F Wright and Victoria A Wright, 3 Parcels: 421 Des Moines Ln, Taylor Township; 419 Des Moines Ln, Taylor Township; and 417 Des Moines Ln, Taylor Township, $9,900
Barbara L Bergner to Jacob W Bergner, 1 Parcel: 405 S 7th St, Oregon, $0.00
Theresa J Boyd to David L Ferris and Jacqueline R Ferris, 1 Parcel: 409 Barbara St, Mt. Morris, $220,000
Kathleen P Lee to Michaela J Spanbauer and Michael J Spanbauer, 3 Parcels: South Park Dr, Byron; 301 E South Park Dr, Byron; and South Park Dr, Byron, $131,500
Edward R Messenger Jr, Justine E Messenger, and Justine E Dearvil to Erik Boehmke, 1 Parcel: 404 S 9th St, Oregon, $125,000
Robert L Borgmann and Betty K Borgmann to Robert L Borgmann and Betty K Borgmann, 1 Parcel: 112 W 6th St, Byron, $0.00
Douglas Radenbaugh to Kimberly Johnson, 1 Parcel: 1103 Burlington Way, Scott Township, $335,000
Patti J Jennings to Dustin Groen and Tayla Groen, 1 Parcel: 310 S 1st Ave, Forreston, $205,000
Michael J Kelsey to Madelyn Mcconnell, 1 Parcel: 808 N Crestview Tr, Byron, $212,000
Thomas E Hanlin to Risen Rentals Llc, 1 Parcel: 404 E 2nd St, Byron, $330,000
Kathleen E Mulson to Anthony A Peterson and Michelle M Peterson, 1 Parcel: 105 W 5th St, Leaf River, $20,000
Katherine E Jacobs to Leah M Beneventi, 1 Parcel: 224 Ave H, Rochelle, $140,500
Wayne R Sanford and Charlotte N Sanford to Maxime Van Os, 1 Parcel: 10835 E Barron Rd, White Rock, Township, $388,000
James F May Trustee, Merilyn D May Trustee, Stanley E Elson Trustee, Nancy J Elson Trustee, and Elson Family Tr1 to Jose Gonzalez Romero and Margarita Flores-Curiel, 1 Parcel: 619 N 14th St, Rochelle, $104,500
Jaime Bugarin to Jaime Julianna Huston and Sean Ryan Huston, 1 Parcel: 109 S 9th St, Rochelle, $135,000
Michael A Wiltzius to Wayne W Stanis, Duwayne W Stanis, DuWayne W Stanis, and Jeffrey Stanis, 1 Parcel: 508 Main St, Leaf River, $20,000
Mariam E Davis to Carlos Manuel Gutierrez Jr and Hannah E Gutierrez, 1 Parcel: 501 W Green St, Forreston, $225,000
Hre Builders Llc to Kenneth R Olson and Deborah A Olson, 1 Parcel: 710 W Driscoll St, Dement Township, $30,000
Keith Barnes and Monica Barnes to Angella Hewitt, 1 Parcel: 401 St Francis Dr, Taylor Township, $2,000
Diane J Monson and Monson Properties to Matthew L Drendel, 1 Parcel: 18741 E Mowers Rd, Lynnville Township, $160,000
Anthony B Marchetti to Linda Giese, 1 Parcel: 311 S 3rd St, Oregon, $140,000
Rick A Mills and Tamara S Mills to Scott Royce and Charlotte Mosinski, 1 Parcel: 307 Portage Ln, Taylor Township, $330,000
Quit Claims
Wayne D Alderks and Nancy D Alderks to Bryce Tate Alderks, 1 Parcel: 8349 N Perryville Rd, Monroe Township, $0.00
Diane M Eichhorst to Marsha N Baker, 1 Parcel: 5025 S Hidden Heights Rd, Oregon, $0.00
Marsha N Baker to Diane M Eichhorst, 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-30-452-015, $0.00
Marsha N Baker to Diane M Eichhorst, 1 Parcel: 16-30-452-007, $0.00
Harold M Dirksen and Diane L Graham to Harold M Dirksen, 1 Parcel: 9044 E Big Mound Rd in Scott Township, $0.00
Heather White Housner to Donna White, 1 Parcel: 192 Prairie Moon Dr, Scott Township, $0.00
Quinlin K Tofa, Quinlin Mata’utia, Alexandra M Schlosser, Alexandra Mata’utia, Alexandra Matautia, and Quinlin Matautia to Quinlin Mata’utia, Quinlin Matautia, Alexandra Mata’utia, and Alexandra Matautia, 1 Parcel: 307 W Main St, Monroe Township, $0.00
Gary Ellard Lindmark and Marsha Jo Lindmark to Northern Illinois Land Bank Authority, 1 Parcel: 324 S 2nd St, Rochelle, $0.00
Thomas P Becker and Mindy Becker to Thomas P Becker and Mindy Becker, 1 Parcel: 6721 N Alpine Dr, Marion Township, $0.00
Trustee’s Deeds
Elizabeth A Hegel Trustee, Bettner Family Tr, and Agnes H Bettner Tr to Brook Logan, 1 Parcel: 410 N 4th St, Oregon Township, $164,900
Janet L Henert Tr99 and Todd Henert Trustee to Michael Hildreth and Michelle Hildreth, 2 Parcels: 5846 N Fair Oaks Dr, Monroe Township, and 1 Parcel in Monroe Township: 12-19-201-016, $310,000
Deeds in Trust
Dennis A Wiley and Charlene M Wiley to Dennis A Wiley Trustee, Charlene M Wiley Trustee, and D&c Tr326, 1 Parcel: 5868 E Bradley Rd, Marion Township, $0.00
Michael W Ortgiesen and Mary Ortgiesen to Michael W Ortgiesen Trustee and Michael & Mary Ortgiesen Revocable Land Tr Agreement1, 1 Parcel: 7024 W Oregon Trail Rd, Pine Creek Township, $0.00
Nathaniel P Haas and Natalie K Haas to Douglas M Knodle Trustee, Douglas M Knodle Tr1, Lynn H Knodle Trustee, and Lynn H Knodle Tr1, 1 Parcel: 102 S Maple Ave, Byron, $180,000
Shirley J Palmer to Shirley J Palmer Trustee, Raymond T Johnson Trustee, and Shirley J Palmer Land Tr2026, 3 Parcels in Byron Township: 04-35-400-020, 04-35-400-027, and 04-35-400-030, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office