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Class 1A state baseball tournament at a glance

Putnam County Baseball players celebrate sectional championship win against Fulton on June 6, 2026 at Putnam County High School in Granville.

Putnam County baseball players celebrate after winning the sectional championship. The Panthers (25-11) play North Clay (35-4) in a Class 1A state semifinal at 1 p.m. Friday in Champaign. (MaKade Rios for Shaw Local)

By Kevin Chlum

Here’s a look at the Class 1A state tournament, which is Friday and Saturday at Illinois Field in Champaign, and the four teams that qualified.

Schedule

Friday - Tremont vs. Routt Catholic, 10 a.m.; Putnam County vs. North Clay, 1 p.m.

Saturday - Third-place game, 10 a.m., Championship, 1 p.m.

Putnam County Panthers

Coach: Chris Newsome (11th season, 213-124)

Record: 25-11

Past state appearances: 1972, 1979, 1982, 1998 (fourth), 2008 (third), 2013 (second)

Statistical leaders: Offense: Batting average - Johnathon Stunkel .440, Traxton Mattingly .426, Kade Zimmerlein .413; Home runs - Stunkel 7; Triples - Stunkel 5, Mattingly 4, Zimmerlein 2; Doubles - Mattingly 17, Stunkel 12, Zimmerlein 9, Maddox Poole 9; RBIs - Stunkel 39, Zimmerlein 30, Poole 24, Mattingly 24, Wyatt Zellers 22, Carter Hochstatter 21; Runs - Mattingly 49, Stunkel 48, Zimmerlein 32, Peyton Barto 27, Poole 26. Pitching: W-L - Stunkel 9-3, Zimmerlein 7-2, Rudy Villagomez 3-0, Poole 3-1. IP - Stunkel 72, Zimmerlein 49, Poole 36, Villagomez 35. ERA - Stunkel 1.46, Villagomez 2.00, Zimmerlein 2.14, Poole 2.33; Strikeouts - Stunkel 92, Zimmerlein 72, Poole 33.

North Clay Cardinals

Coach: John Frech (15th season, 326-123)

Record: 35-4

Past state appearances: 2021 (first)

Statistical leaders: Offense: Batting average - Jack Compton .462, Ian Jones .441, Carder Walden .429; Home runs - Cayden Craig 7, Cody Zimdars 4, Walden 4, Cooper Lewis 3, Jones 2; Triples - Compton 4, Trenton Ingram 2, Craig 2; Doubles - Compton 11, Lewis 10, Jones 10, Walden 10, Trevan Sidwell 8, Ingram 8; RBIs - Craig 48, Jones 45, Compton 40, Walden 39, Zimdars 35; Runs - Compton 52, Lewis 42, Zimdars 41, Brodie Adair 37, Craig 37. Pitching: W-L - Compton 9-1, Jones 9-1, Sidwell 7-1, Zimdars 4-0; IP - Compton 61, Jones 51, Sidwell 48, Zimdars 25; ERA - Zimdars 0.56, Compton 0.69, Compton 0.82, Jones 1.92, Sidwell 2.04; Strikeouts - Compton 77, Jones 66, Zimdars 48, Sidwell 46.

Tremont Turks

Coach: Eddie Betson (second season, 63-8)

Record: 36-2

Past state appearances: 2011 (fourth)

Statistical leaders: Offense: Batting average - Andrew Dawson .511, Justin Muselman .470, Griffin Meeker .470, Aaron Dawson .400; Home runs - Andrew Dawson 6, Meeker 5, Josh Papenhause 2, Hunter Smith 2; Triples - Meeker 7, Andrew Dawson 6, Muselman 3, Papenhause 2; Doubles - Meeker 16, Muselman 16, Papenhause 15, Andrew Dawson 13, Jake Williams 11; RBIs - Papenhause 50, Andrew Dawson 49, Meeker 45, Muselman 32; Runs - Muselman 65, Meeker 59, Andrew Dawson 49, Papenhause 45. Pitching: W-L - Smith 10-0, Andrew Dawson 9-0, Chase Rhodes 8-1; IP - Andrew Dawson 52, Rhodes 51, Smith 49; ERA - Rhodes 0.55, Pierce Patterson 1.05, Smith 1.43, Andrew Dawson 1.62; Strikeouts - Rhodes 107, Andrew Dawson 88, Smith 55.

Routt Catholic Rockets

Coach: Ryan Turner (sixth season, 142-58-1)

Record: 24-12

Past state appearances: 2008 (first), 2024 (third)

Statistical leaders: Offense: Batting average - Brady Turner .416, Talon Thompson .391, Bryson Mossman .382; Home runs - Kale Reich 3, Anson Butcher 2, Mossman 2; Triples - Mossman 4, Turner 4, Thompson 3; Doubles - Turner 13, Butcher 10, Reich 10, Thompson 8; RBIs - Turner 36, Mossman 33, Reich 26; Runs - Mossman 40, Thompson 26, Samuel Long 25, Turner 22, Butcher 21. Pitching: W-L - Turner 8-2, Jonas Brown 4-1, Jacob Brown 4-3, Reich 3-3; IP - Turner 65, Reich 42, Jacob Brown 38, Jonas Brown 33; ERA - Turner 1.72, Reich 4.17, Jacob Brown 5.16; Strikeouts - Turner 116, Reich 40, Jacob Brown 26, Jonas Brown 24.

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