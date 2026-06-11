Class 1A state baseball tournament at a glance

Here’s a look at the Class 1A state tournament, which is Friday and Saturday at Illinois Field in Champaign, and the four teams that qualified.
Schedule
Friday - Tremont vs. Routt Catholic, 10 a.m.; Putnam County vs. North Clay, 1 p.m.
Saturday - Third-place game, 10 a.m., Championship, 1 p.m.
Putnam County Panthers
Coach: Chris Newsome (11th season, 213-124)
Record: 25-11
Past state appearances: 1972, 1979, 1982, 1998 (fourth), 2008 (third), 2013 (second)
Statistical leaders: Offense: Batting average - Johnathon Stunkel .440, Traxton Mattingly .426, Kade Zimmerlein .413; Home runs - Stunkel 7; Triples - Stunkel 5, Mattingly 4, Zimmerlein 2; Doubles - Mattingly 17, Stunkel 12, Zimmerlein 9, Maddox Poole 9; RBIs - Stunkel 39, Zimmerlein 30, Poole 24, Mattingly 24, Wyatt Zellers 22, Carter Hochstatter 21; Runs - Mattingly 49, Stunkel 48, Zimmerlein 32, Peyton Barto 27, Poole 26. Pitching: W-L - Stunkel 9-3, Zimmerlein 7-2, Rudy Villagomez 3-0, Poole 3-1. IP - Stunkel 72, Zimmerlein 49, Poole 36, Villagomez 35. ERA - Stunkel 1.46, Villagomez 2.00, Zimmerlein 2.14, Poole 2.33; Strikeouts - Stunkel 92, Zimmerlein 72, Poole 33.
North Clay Cardinals
Coach: John Frech (15th season, 326-123)
Record: 35-4
Past state appearances: 2021 (first)
Statistical leaders: Offense: Batting average - Jack Compton .462, Ian Jones .441, Carder Walden .429; Home runs - Cayden Craig 7, Cody Zimdars 4, Walden 4, Cooper Lewis 3, Jones 2; Triples - Compton 4, Trenton Ingram 2, Craig 2; Doubles - Compton 11, Lewis 10, Jones 10, Walden 10, Trevan Sidwell 8, Ingram 8; RBIs - Craig 48, Jones 45, Compton 40, Walden 39, Zimdars 35; Runs - Compton 52, Lewis 42, Zimdars 41, Brodie Adair 37, Craig 37. Pitching: W-L - Compton 9-1, Jones 9-1, Sidwell 7-1, Zimdars 4-0; IP - Compton 61, Jones 51, Sidwell 48, Zimdars 25; ERA - Zimdars 0.56, Compton 0.69, Compton 0.82, Jones 1.92, Sidwell 2.04; Strikeouts - Compton 77, Jones 66, Zimdars 48, Sidwell 46.
Tremont Turks
Coach: Eddie Betson (second season, 63-8)
Record: 36-2
Past state appearances: 2011 (fourth)
Statistical leaders: Offense: Batting average - Andrew Dawson .511, Justin Muselman .470, Griffin Meeker .470, Aaron Dawson .400; Home runs - Andrew Dawson 6, Meeker 5, Josh Papenhause 2, Hunter Smith 2; Triples - Meeker 7, Andrew Dawson 6, Muselman 3, Papenhause 2; Doubles - Meeker 16, Muselman 16, Papenhause 15, Andrew Dawson 13, Jake Williams 11; RBIs - Papenhause 50, Andrew Dawson 49, Meeker 45, Muselman 32; Runs - Muselman 65, Meeker 59, Andrew Dawson 49, Papenhause 45. Pitching: W-L - Smith 10-0, Andrew Dawson 9-0, Chase Rhodes 8-1; IP - Andrew Dawson 52, Rhodes 51, Smith 49; ERA - Rhodes 0.55, Pierce Patterson 1.05, Smith 1.43, Andrew Dawson 1.62; Strikeouts - Rhodes 107, Andrew Dawson 88, Smith 55.
Routt Catholic Rockets
Coach: Ryan Turner (sixth season, 142-58-1)
Record: 24-12
Past state appearances: 2008 (first), 2024 (third)
Statistical leaders: Offense: Batting average - Brady Turner .416, Talon Thompson .391, Bryson Mossman .382; Home runs - Kale Reich 3, Anson Butcher 2, Mossman 2; Triples - Mossman 4, Turner 4, Thompson 3; Doubles - Turner 13, Butcher 10, Reich 10, Thompson 8; RBIs - Turner 36, Mossman 33, Reich 26; Runs - Mossman 40, Thompson 26, Samuel Long 25, Turner 22, Butcher 21. Pitching: W-L - Turner 8-2, Jonas Brown 4-1, Jacob Brown 4-3, Reich 3-3; IP - Turner 65, Reich 42, Jacob Brown 38, Jonas Brown 33; ERA - Turner 1.72, Reich 4.17, Jacob Brown 5.16; Strikeouts - Turner 116, Reich 40, Jacob Brown 26, Jonas Brown 24.