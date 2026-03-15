Carlo Acutis eighth grade volleyball wins regional title

The St. Carlo Acutis eight grade volleyball team defeated Dimmick 25-22, 19-25 , 25-13 to win an IESA Class 1A regional championship at Dimmick. The Miracles (17-0) will play Kewanee Visitation (15-0) in the sectional Monday at Annawan. Team members are Pippa Phillips, Elyse Grubich, Brenna Waszkowiak, Sadie Sticka, Callie Fusinetti, Natalia Diaz, Alicia Garcia, Eva Postula, Kaitlynn Olson, Yariela Robles, Creek Williams, Lucy Burkart, Sophia Cipriano-Trainor, Lovelyn Beck, Avery Torres and Theresa Panicucci. Coaches are Michelle Olson, Jamie Policky and Liz Grzybowski.

The St. Carlo Acutis eight grade volleyball team defeated Dimmick 25-22, 19-25 , 25-13 to win an IESA Class 1A regional championship at Dimmick. The Miracles (17-0) will play Kewanee Visitation (15-0) in the sectional Monday at Annawan. Team members are Pippa Phillips, Elyse Grubich, Brenna Waszkowiak, Sadie Sticka, Callie Fusinetti, Natalia Diaz, Alicia Garcia, Eva Postula, Kaitlynn Olson, Yariela Robles, Creek Williams, Lucy Burkart, Sophia Cipriano-Trainor, Lovelyn Beck, Avery Torres and Theresa Panicucci. Coaches are Michelle Olson, Jamie Policky and Liz Grzybowski. (Photo provided by Liz Gryz)

