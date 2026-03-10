Shaw Local

St. Carlos Acutis seventh grade volleyball advances to state

The St. Carlo Acutis’s seventh grade volleyball team won the IESA Class 1A Sectional in Annawan on Monday, defeating Kewanee Visitation 25-20, 25-16. The Miracles advance to the state tournament against Cissna Park at 4:30 p.m. on Friday in Clinton. Pictured, front row: Raegan Entwistle, Addy Mavity, Maeve Brandt, Emma Radtke and Peyton Harrison. Back row: Head coach Christina Hanson, Madelyn Jasiek, Sierra Biagioni, Sophia Morrow, Callie Hanson, Evey Gedraitis, Chloe Short and assistant coach Tara Duncan.

By Kevin Chlum
