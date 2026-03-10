St. Carlos Acutis seventh grade volleyball advances to state

The St. Carlo Acutis’s seventh grade volleyball team won the IESA Class 1A Sectional in Annawan on Monday, defeating Kewanee Visitation 25-20, 25-16. The Miracles advance to the state tournament against Cissna Park at 4:30 p.m. on Friday in Clinton. Pictured, front row: Raegan Entwistle, Addy Mavity, Maeve Brandt, Emma Radtke and Peyton Harrison. Back row: Head coach Christina Hanson, Madelyn Jasiek, Sierra Biagioni, Sophia Morrow, Callie Hanson, Evey Gedraitis, Chloe Short and assistant coach Tara Duncan. (Photo provided by Christina Hanson)