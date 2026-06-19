St. Bede Academy announces 2nd semester honor roll

Dr. David Lawrence, principal of St. Bede Academy in Peru, has announced St. Bede’s honor roll for the second semester of the 2025-26 school year.

Dr. David Lawrence, principal of St. Bede Academy in Peru, has announced St. Bede’s honor roll for the second semester of the 2025-26 school year.

Freshmen: Beatrice Affelt, Aliyanna Arteaga, Bruno Baker, Anthony Barto, Aksel Bernal, Tegan Brandt, Ella Burke, Emersyon Carboni, Gretchen Carden, Payton Davis, Stella Denny, Damien Dissell, Yiming Duan, Jack Duncan V, Henry Duttlinger, Bentlea Ernat, Jemma Finley, Cooper Frasco, Liv Gahan, Jonathan Garcia, McKlay Gensini, Kahne Gentert, Kiley Gentert, Elliana Giacalone, Caleb Heersink, Hannah Heiberger, Jack Hermes, Adrian Hermosillo, Quinn Holly, Qinghao Hu, Blake Hueneburg, Allison Inman, Evan Jasiek, Garrett Kelly, Emma Kenney, Madelyn Kueker, Gavin Lamboley, Reid Lenhausen, Yuzhehan Ma, Maliya Massamba, Landon Moss, Kamryn Nauman, Truc Anh Nguyen, Fernando Orozco, Jyllian Pozzi, Fiona Robinson, Layton Rue, Joseph Savitch, Nolan Siebert, Lily Tielebein, Isabella van den Berg, Luke Vogelgesang

Sophomores: Hope Antkowiak, Maks Baker, Landon Balestri, Alicia Barreras, Michael Benge, Jackson Bogatitus, Gabriel Bunch, Isabella Camacho, Tongtong Cao, Isaac Caracheo, Ty Carls, Tzu-Tao Chang, Kylie Coons, Ayla Coventry, Jameson Daley, David De La Torre, Nicholas Del Pilar, Meilin Duan, Quinn Entrican, Luke Fess, Bear Fitzpatrick, Gavin Fivek, Haozhe Guo, Jiahe Guo, Yitong Han, Nicolette Hanck, Mason Haskell, Connor Holly, Yue Hu, Jieming Huang, Yizhe Huang, Jacob Inman, Jinseong Kim, Sadie Leffelman, Kijah Lucas, Jyzel Martin, Gaby Martinez, Parker McClain, Valeria Mendez, Morgan Mercer, Johnathan Michael, Teagan Mullane, Maksymilian Niedzwiedz, Nelle Potthoff, Olivia Raef, Addison Raffety, Graham Ross, Finley Rue, Mary Simonetta, Elsie Soliman, Josephine Trujillo, Elida Untz, Preston Vasquez, Hanna Waszkowiak, Yitong Xue

Juniors: Faith Ankiewicz, Yesenia Avila, Demian Baker, Caleb Barto, Claire Bontz, Chloe Brandt, Sean Brayton, Brody Burris, Calen Cass, Xuanhe Cui, Nha Dang, Geno Dinges, Kate Duncan, Jaylynne Finley, Kyra Finley, Grace Gahan, Daniel Garcia, Cecilia Giacalone, Raudel Hermosillo Jr., Brennen Hirst, Emma Huffaker, Lila Koehler, Ella Lamboley, Nhien Le, Chenxuan Lin, Landon Marquez, Lucy Maus, Emma Mavity, Stuart McGunnigal, Son Nguyen, Stephanie Ni, Niko Pappas-Anniballi, Thu Anh Pham, Chase Riva, Olivia Ross, Ranbir Saini, Alaina Schulz, Ishvir Singh, Mackenzie Stanbary, Macy Strauch, Bryce Stuepfert, Alexandrew Tillman, Alec Tomsha, Huy Phuoc Tran, Maleigha Trench, Carter Vasquez, Ariana Villava, Kerstin Williams

Seniors: Margaret Arkins, Alp Arslan, Ava Balestri, Genavyve Barnes, Landon Boggio, Lily Bosnich, Savannah Bray, Noah Buck, August Burr, Drew Carboni, Caden Carls, Chuanyang Chen, Anna Cyrocki, Emerald De La Torre, Jose De La Torre, Madeline Fabish, Gino Ferrari, Harrison Fess, Ashton Gonzales, Mae Hagenbuch, Weston Heersink, Aiden Hermes, Zachary Husser, Isaac Kang, Bokyung Kim, Jihun Kim, Lili McClain, Ruby Michels, Ella Mudge, Loc Ngo, Sophia Ni, Jillian Pinter, Trajan Raffety, Xiangyi Ren, Carson Riva, Chipper Rossi, Alyssa Savitch, Emma Slingsby, Lillian Soliman, Ryan Soliman, Shujie Song, Miranda Torres, Julian Villava, Peiwen Wu, Xindi Wu, Hongsheng Yang, Ayla Yeske, Yannis Yong, Kian Zeller, Ruihan Zhang, Yijing Zhang