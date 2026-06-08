La Salle-Peru High School announces spring semester honor roll

La Salle-Peru Township High School has announced its spring 2025-2026 semester honor roll, recognizing students for academic achievement.
High Scholarship
Seniors
Isaac Adams, Ransom Akin, Keean Atkins, Cade Bankson, Marlee Bankson, Mariska Beck, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Brady, Lillian Brown, Gabriella Bulak, Liliana Cabrera, Victoria Campbell, Clarissa Casas, Emily Castaneda, Addyson Champlin, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Angel Clausen, Drew Depenbrock, Aliha Diaz, Armando Dimas, Reece Doerr, Regan Doerr, Kiely Domyancich, Lillian Dowding, Daniel Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Ava Engels, Marly Escatel, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, Joseph Gallicchio, KJ Gallik, Enrike Garcia, Wesley Gardner, Adrian Gonzalez, Giavanna Grebner, Dagny Greer, Cayla Grieve, Tiffanie Grygiel, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Serenity Hannen, Cameron Harper, Jameson Hill, Mazalyn Jackson, William Jean, Emma Jereb, Madelaine Johns, Collin Kalsto, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Cade Kilmartin, Jordin Kinsella, Conner Kolowski, Christian Konczak, Keya Kowalski, McKenzie Krzyaniak, Alayna Lair, Giovani Legrenzi, Christian Limberg, Jessica Liu, Hunter Loebach, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Alec Mandujano, Max Marx, Ever McCormick, Reason McCormick, Mackenzie McCoy, Gracie Miller, Adan Molina, Diego Mondragon, Molly Mudge, Sofia Nanez, David Nave, Benjamin Nicholson, Emily Nieto, Brionna Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Scarlett O’Connell, Joseph Patyk, Evelina Pelka, Callie Perra, Karmen Piano, Lanie Ploch, Gracie Politsch, Meredith Politsch, Sophia Pyszka, Sebastian Quercia, Johnathan Ricci, Anna Riva, Brianna Ruppert, Miley Sadnick, Nathaniel Salinas, Lucila Sandoval, Quinn Sherman, Abby Smudzinski, Erick Sotelo, Tyler Spelich, Lydia Steinbach, Manuel Tejada, Vicky Tejada, Darlyn Tejada-Guardado, Radia Thompson, Kenny Tran, Clara Vaske, Emerson Vasquez, Taylor Vescogni, Evan Wallace, Bolander Weitl, Dane Wicinski and Marissa Windsor
Juniors
Parker Abens, Evan Allen, Geno Argubright, Peyton Arthur, Jose Ayala, Lexi Ballerini, Gianni Baracani, Kaden Bertuli, Michael Booker, Margaret Boudreau, Ryne Bubela, Georgianette Buffo, Camryn Burrell, Eliana Cervantes, Makenzie Chamberlain, Sophia Chiero, Charley Clifford, Alexander Crane, Alex Crooks, Adelyn Dawson, Sydney Delphi, Dominic DiLuciano, Serenity Dobrydnia, Kiley Doughty, Mianna Durando, Aubrey Duttlinger, Leah Dzik, Daniel Edwall, Greyson Ernat, Reese Fenza, Frances Frick, Jeniah Gaitan, Julia Garcia, Camdeyn Gillan, Camden Greathouse, Gwendolyn Gress, Madelyn Gross, Logan Grzywa, Matthew Haeffner, Jacob Hall, Damon Hash, Carson Herman, Ryker Hernandez, Jett Hill, Alexus Hines, Hayden Hubinsky, Mason Huitron, Jackson Hungerford, Levi Johnson, Marissa Jones, Allison Kiska, Quinn Klobucher, Kyle Kmetz, Morgan Knowles, Dylan Kofoid, Emma Kolczaski, Brandon Lamps, Adelyn Leone, Joel Lightle, Sarah Lowery, Christopher Mackrow, Audra Marincic, Jocelyn Martinez, Paityn Maurice, Ella McCauley, Aiden McCray, Ismael Mejia, Annabella Messina, Madess Mitchell, Jaron Morscheiser, Mason Morscheiser, Jackson Myers, Desmond O’Dell, Zayden O’Dell, Connor O’Flanagan, Cody Orabutt, Anthony Padilla, David Palmer, Cashius Pappas, Prit Patel, Elexander Pena, April Pescetto, Zachary Pescetto, Paige Picco, Addison Piecha, Santiago Pineda, Henry Pinter, Joslynn Piscia, Lyla Ploch, Landon Puetz, Dorina Purelku, Keira Ratajczak, Gertrude Rathbun, Abigail Raya, Leah Ricci, Demetrio Salazar, Addison Schweickert, Endrew Sell, Jaelyn Sell, Olivia Sereno, Cole Setchell, Paisleigh Shonk, Emma Short, Cameron Shutt, Michaela Smith, Gavin Sondgeroth, Adrian Soto, Gage Southall, John Sowers, Kyle Spelich, Breckin Spence, Caleb Strand, Benjamin Swanson, Briannah Tarkowski-Doubet, Jakob Terzick, Alexandra Trinidad, Shayla Turczyn, Mallorey Van Duzer, Gianni Verucchi, Riley Videgar, Mason Walsh, Anna Weitl, Clara Weitl, Rhyan Westerman, Payton Wren, Micheal Yankee and Owen Zborowski
Sophomores
Ryleigh Baldwin, Kathy Baltazar, Ava Bara, Killian Bauer, Emily Beavers, Caleb Bjerkaas, Reginald Boatner, Bree Bokus, Briggs Brown, Riley Buffo, Margaret Bumgarner, Adalberto Castaneda, Jaidyn Castelli, Ellie Ceresa, Sophie Chapin, Mia Chase, Addyson Ciesielski, Alexzander Clappier, Madilyn Cooley, Erin Crandall, Mary Craven, Collin Crew, Liliana Danekas, Lyric Davis, Peyton DeMaso, Mia Dille, Clare Domyancich, Anthony Dowding, Evan Downey, Ellie Draper, Madonna Duncan, Aiden Dziarnowski, Carter Dzik, Avalyn Edwall, Sydney Franklin, Kalista Frost, Reagan Fundell, Elysa Garcia, Hope Garncarz, Arley George, Justyn Griglione, Katie Gruenwald, Grayson Grzybowski, Kevin Guo, Grant Haage, Kale Harden, Landon Harty, Lilah Hauter, Alaina Hernandez, Maci Horn, Hailey Hudkins, Cooper Jackson, Charlie Jeppson, Viktoria Jordan, Abigail Kawiecki, Griffin Kellett, Audrianna Kennett, Isla Kilday, Logan Kirkman, Sophia Konczak, William Kummer, Owen Lamps, Ella Lannen, Eva Larios, Kolten Leffelman, Nathan Leffers, Nina Leffers, Rosalie Leininger, Faith Leopold, Ariana Lesman, Ayden Lesman, Emily Lowery, Shawn Marshall, Alejandro Mason, Aaliyah Matos, Espen McFadden, Julia McLaughlin, Adelene Medina, Avery Mertes, Kiera Mertes, Quinn Mertes, Mia Michaelson, Connor Mickelson, Mackenzie Miller, Evelyn Milton, Alexander Monjaras-Aguirre, Lily Morscheiser, Kacper Murawski, JoAn Murphy, Andrew Olivero, Emmitt Olsen, Isabella Pacheco, Miller Pangrcic, Adan Pantoja, Theadora Pappas-Anniballi, Brooklyn Pelka, Rylee Peterson, Aydia Petre, Jenna Pode, Addison Puetz, Madyson Putman, Isabella Pyszka, Addison Quiles, Vivianna Raccuglia, Luke Reinmann, Mariah Roberson, Riley Russell, Jeshua Salazar, Jalynn Sanders, Adalyn Schmitt, Mayla Schmitt, Avery Scordo, Tegan Sebastian, Delia Sellers, Carson Sellett, Annika Skoog, Charlie Slusarek, Ryan Sobkowiak, Chase Southall, Emma Spayer, Janelle Steele, Mollie Thomson, Emma Tomlinson, Makinley Torres, Camden Vasquez, Valeria Vazquez, Ma Bea Athena Villena, Lilly Whitecotton, Avery Zborowski and James Zimmerman
Freshmen
Lucas Adams, Connor Allen, Logan Barnes, Carter Barto, Lane Bassett, Annika Bauer, Rylan Bernardoni, Braden Brown, Sophia Brown, Sadie Brzozowski, Louis Budnick, Molly Bumgarner, Joseph Bunzell, Ava Busche, Romeo Cabrera, Savannah Cadwallader, Brady Calhoun, Gabriella Castaneda, Kara Ciesielski, Siena Combs, Ella Crane, Emma Credi, Wyatt Dauber, Sofija Dimitrijevich, Keegan Doubet, Kyle Doubet, Aedan Duda, Giovanni Eggersdorfer, Aubrey Eitutis, Brynleigh Engel, Eve Engels, Evan Erickson, Sailor Ernat, Gavin Espinoza, Jayden Finnell, Julius Flores, Oscar Flores, Bryce Foster, Sophia Foster, Barrett Franklin, Lilith Frey, Weston Frick, Aubrianna Gadison, Elley Gardner, Jeremiah Godina, Carylis Gonzalez, Harper Goode, Erin Grzywa, Avery Hamilton, Eli Hammers, Landon Harmon, Liam Harmon, Natalia Hein, Devyn Henneberry, MaKayla Hoffman, Vera Husemann, Emberlyn Jones, Madison Jordan, Paige Kalita, Johnathan Kamnikar, Bethany Kasperski, Cooper Kays, Aziz Khouaja, Cara Kilmartin, Kennedy Kramarsic, Jackson Layhew, Mackenzie Lentz, Carter Drake Lester, Mekalyn Lima, Chase Martin, Levi Martin, Axel Mora, Yarel Morales, Sophia Mosell, Dugan Mudge, Big John Murphy, Ashley Nave, Kaylee Newell, Joseph Niedjelski, Colton Nuske, Summer O’Brien, Ryan Owczarek, Isabella Pinter, Arriana Polk, Cierra Polk, Tierra Polk, Fiona Purelku, Ethan Pyszka, Tenley Pyszka, Addyson Rebholz, Marissa Reinmann, Aiden Repsel, Andrew Ribas, Kaine Salcido, Sofia Sarabia, Audrey Sell, Mason Setchell, Gabrielle Smith, Ruby Stash, Julia Stewart, Gavin Stokes, Peyton Thompson, Gracie Tinkler, Carson Truty, Jianna Turczyn, Anthony Turri, Aubrey Urbanski, Diku Useini, Danna Vazquez, Braelynn Vogel, Rebecca Washkowiak, Alyson Westerman, Joseph Wick, Monserrat Zamudio and Maddelynn Znaniecki
Honor Roll
Seniors
Angela Bejarano, Jazmine Boback, Yoselin Carlos, Isabelle Fonger, Draven Griffith, Griffin Hammers, Lily Higgins, Ayden Hill, Jayden Jeffries, Wyatt Kilday, Calvin Kudela, Nicholas LaGow, Marquis Lorenzi, Hailey Maltas, Griffin May, Jalene McConnell, Jeremiah Meadows, Logan Miller, Rylynd Rynkewicz, Lilliana Salcido, Caeden Small, Ceyton Urbanski, Sergio Valle, Gracie VanZuiden and Valeria Vazquez Reyes
Juniors
Angelli Alvarado, Carlos Arce, Kendal Bassett, Joseph Batson, Jonathan Beem, Drew Bosi, Rhianna Carter, Emilie Castaneda, Jareliz De Jesus, Kaitlyn Delarosa, Paizley Donnell, Lola English, Johan Escobedo, Noah Escobedo, Regina Garcia, Arthur Giese, Daniel Gutierrez, Charlotte Guttilla, Braelyn Harland, Logan Harmon, Gentiana Imeri, Josie Lynch, Cristopher Magallanes Bravo, Drake Margis, Kaitlyn Miller, Tai Nguyen, Trevione Orsborn, Gianna Seghi, Alexia Siwinski, Juan Soto, Cody Szuda, Clarissa Tejada-Guardado, Brady Twardowski and Molly Valenzuela
Sophomores
Jose Aldama Flores, Nicole Austin, Neena Baker, Dulce Bermudez, Kaitlyn Bibula, Millie Bowers, Julian Brand, Amelia Buckley, Alma CarpioSola, Brittany Clifton, Jax Does, Jacob Frederick, Jacob Gaddis, Aubree Garcia, Hunter Gordon, Baylee Hanus, Annabelle Haradon, Kailey Harper, Jayden Kissinger, Matthew Mackrow, Giavanna Manzella, Terrence Mayers, Bianca Moats, David Niemiec, Hailey O’Hare, Savannah Patron, Imani Robinson, Carter Salazar, Lyndin Spayer, Madilyn Thacker, Kash Tomsha, Cooper Turczyn, Jayce Weiden, Liam Wildhart and Kevin Word
Freshmen
Santiago De Jesus Alonso, Damian Arevalo, Knox Bankson, Ella Begly, Astrid Blanco, Sibelius Buffo, Kaleb Campbell, Ethan Delarosa, Anthony DelPivo, Eion Grotti, Miles Hawthorne, Lily Hazelwood, Ethan Hedlin, Tredon Jackson, Justin Kicinski, Grayson Konczak, Zaraiy Magana, McKaiden Martin, Tazaria McHatten, Noah Murillo, Hayden Obermiller, Grace Pack, Alfonso Padilla Jr, Israel Pantoja, Aiden Picton, Saija Pinnegar, Kristie Puchalski, Joshua Reaves, Liam Repsel, Tyler Rios, Erin Shetterly, Sophia Templeton, Logan Tipton, Trevor Tomlinson, Miles Ummel and Natillie Wozniak