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Illinois Valley

A look at Princeton High School softball hitting records

Princeton's Avah Oertel follows through on her swing during the Tigresses' 15-0, four-inning victory on Thursday, May 7, 2026 in Princeton.

Avah Oertel has set Princeton softball career and season records for home runs (35/17), RBIs (137/59) and doubles (35/19) and single-season record for runs scored (55). (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

Here’s an updated look at offensive school records through the 2026 season for Princeton High School softball as researched by BCR Sports Editor Kevin Hieronymus:

All-time recordPlayerSeason recordPlayer
Most hits144Abby Jaques (2012-15)65Avah Oertel (’26)
Batting average.528 (115-218)Amber Briddick (1998-00).615 (40-65)Amber Briddick, (’00)
Home runs35Avah Oertel (2024-present)17Avah Oertel (’26)
RBIs137Avah Oertel (2024-present)59Avah Oertel (’26)
Doubles35Avah Oertel (2024-present)19Avah Oertel (’26)
Triples12Dawn Nissen, Mary White (1998-00)7Jessica Martell (’12)
Runs scored118Keely Lawson (2024-26)55Avah Oertel (’26)
Stolen bases71Caroline Keutzer (2023-26)35Dawn Nissen (’03)

Top 5 lists

Hits: Career - Abby Jaques 144, Dawn Nissen (2000-03) 141, Avah Oertel 132, Amber Briddick 115, Taylor Williams (2008-11) 114. Season - Avah Oertel (2026) 65, Brooke Kamphuis (2012) 60, Martell (2013) 48, Jaques (2015) 47, Nissen (2003) 42

Average: Career - Briddick .523 (115-218), Avah Oertel .491 (132-269), Tiah Romagnoli .455 (40-88), Isa Ibarra (2021-23) .445 (61-137), Jaques .438 (144-329). Season - Briddick (1990) .615 (40-65), Oertel (2026) .607, Jaques (2015) .540 (47-83), Bro. Kamphuis (2012) .525 (60-114), Briddick (1998) .493 (23-53)

Home runs: Career - Avah Oertel 35, Jaques 25, Izzy Gibson (2022-26) 17, Nissen 17, Mckenzie Hecht (2019-22) 14. Season - Oertel (2026) 17, Keely Lawson (2026) 13, Oertel (2025) 12, Jaques (2015) 12, Nissen (2000) 8

RBIs: Career - Martell 110, Jaques 110, Oertel 108, Nissen 102, Makenzie Hecht 82. Season - Oertel (2025) 59, Lawson (2024) 45, Oertel (2025) 43, Nissen (2000) 41, Briddick (2000) 37

Doubles: Career - Martell 32, Oertel 28, Jaques 24, I. Gibson 23, Nissen 22. Season - Oertel (2026) 19, Martell (2012) 13, Izzy Gibson (2026) 12, Lawson (2026) 10, Mary White (1998) 9, Jaques (2015) 9

Triples: Career - Nissen 12, White 12, Martell 11, Jaques 8. Season - Jaques (2015) 5, White 4 (3 times), Oertel (2026) 4

Runs scored: Career - Lawson 118, Jaques 111, Briddick 106, Oertel 96, Williams 96. Season - Oertel (2025) 54, Bro. Kamphuis (2012) 52, Lawson (2026) 48, Mary White (1990) 40, Nissen (2002) 39

Stolen bases: Career - Keutzer 71, Makayla Hecht 66, Briddick 58, Klingenberg 47, Nissen 41. Season - Nissen (2004) 35, Keutzer (2026) 34, Bro. Kamphuis (2012) 31, Makayla Hecht (2024) 31, Briddick (1999) 25

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Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL