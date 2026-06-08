A look at Princeton High School softball hitting records

Here’s an updated look at offensive school records through the 2026 season for Princeton High School softball as researched by BCR Sports Editor Kevin Hieronymus:
|All-time record
|Player
|Season record
|Player
|Most hits
|144
|Abby Jaques (2012-15)
|65
|Avah Oertel (’26)
|Batting average
|.528 (115-218)
|Amber Briddick (1998-00)
|.615 (40-65)
|Amber Briddick, (’00)
|Home runs
|35
|Avah Oertel (2024-present)
|17
|Avah Oertel (’26)
|RBIs
|137
|Avah Oertel (2024-present)
|59
|Avah Oertel (’26)
|Doubles
|35
|Avah Oertel (2024-present)
|19
|Avah Oertel (’26)
|Triples
|12
|Dawn Nissen, Mary White (1998-00)
|7
|Jessica Martell (’12)
|Runs scored
|118
|Keely Lawson (2024-26)
|55
|Avah Oertel (’26)
|Stolen bases
|71
|Caroline Keutzer (2023-26)
|35
|Dawn Nissen (’03)
Top 5 lists
Hits: Career - Abby Jaques 144, Dawn Nissen (2000-03) 141, Avah Oertel 132, Amber Briddick 115, Taylor Williams (2008-11) 114. Season - Avah Oertel (2026) 65, Brooke Kamphuis (2012) 60, Martell (2013) 48, Jaques (2015) 47, Nissen (2003) 42
Average: Career - Briddick .523 (115-218), Avah Oertel .491 (132-269), Tiah Romagnoli .455 (40-88), Isa Ibarra (2021-23) .445 (61-137), Jaques .438 (144-329). Season - Briddick (1990) .615 (40-65), Oertel (2026) .607, Jaques (2015) .540 (47-83), Bro. Kamphuis (2012) .525 (60-114), Briddick (1998) .493 (23-53)
Home runs: Career - Avah Oertel 35, Jaques 25, Izzy Gibson (2022-26) 17, Nissen 17, Mckenzie Hecht (2019-22) 14. Season - Oertel (2026) 17, Keely Lawson (2026) 13, Oertel (2025) 12, Jaques (2015) 12, Nissen (2000) 8
RBIs: Career - Martell 110, Jaques 110, Oertel 108, Nissen 102, Makenzie Hecht 82. Season - Oertel (2025) 59, Lawson (2024) 45, Oertel (2025) 43, Nissen (2000) 41, Briddick (2000) 37
Doubles: Career - Martell 32, Oertel 28, Jaques 24, I. Gibson 23, Nissen 22. Season - Oertel (2026) 19, Martell (2012) 13, Izzy Gibson (2026) 12, Lawson (2026) 10, Mary White (1998) 9, Jaques (2015) 9
Triples: Career - Nissen 12, White 12, Martell 11, Jaques 8. Season - Jaques (2015) 5, White 4 (3 times), Oertel (2026) 4
Runs scored: Career - Lawson 118, Jaques 111, Briddick 106, Oertel 96, Williams 96. Season - Oertel (2025) 54, Bro. Kamphuis (2012) 52, Lawson (2026) 48, Mary White (1990) 40, Nissen (2002) 39
Stolen bases: Career - Keutzer 71, Makayla Hecht 66, Briddick 58, Klingenberg 47, Nissen 41. Season - Nissen (2004) 35, Keutzer (2026) 34, Bro. Kamphuis (2012) 31, Makayla Hecht (2024) 31, Briddick (1999) 25