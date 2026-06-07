Woodland Elementary, Junior High honor roll, 4th quarter 2025-2026

Woodland Elementary and Junior High School in Streator announced its honor roll for the fourth quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Fourth grade: Michael Adams, Tealy Burnley, Linus Coley, Bentley Dedic, Raiya Follmer, Dominic Garza, Luca Gilkerson, Jace Handzus, Mason Koetz, Jack Losey, Hannah Marsinko, Jacob Ostring, Matthew Parcher, Colby Reel, Henry Reel, Barbara Simmons, Charlotte Venturi, Grace Weimer
Fifth grade: Caroline Centko, Gwendolyn Chapman, Reese Handzus, Brooklyn Hunt, Gracie James, Colson Jones, Piper Lefler, Summer Long, Valentina Rodriquez, Sophie Rogers, Brooke Sass, Gwendolyn Wissen
Sixth grade: Jersey Armour, Wesley Bennett, Olivia Decker, Kylen Dimmig, Jacey Emanuelson, Dalton Eskew, Jenavieve Johnson, Ryder Muse, Gracelynn Ondek, David Ostring, Vrushal Patel, Liliana Reel, Victoria Reel, Andrew Salisbury, Jacelyn Wachowski
Seventh grade: Avery Brust, Erin Christie, Hannah Decker, Easton Defenbaugh, Monroe Denham, Rylee Reel
Eighth grade: Anastasia Bussell, Owen DeMoss, Kaylynn Gragson, Josephine Johnson, Jaylin Lowe, Grayson Wissen
Honor roll
Fourth grade: Michael Clark, Callie Defenbaugh, Masen Fowlers, Garrett Gragson, Jeremiah Granados, Maddux Johnson, Henley Long, Sage Phillips, Averi Rowney, Madelyn Sass, Richard Simmons, Abel Stephens, Eli Torres
Fifth grade: Ava Adams, Izach Carlton, Onyx Carrillo, Todd Hollander, Adalynn Lankford
Sixth grade: Tori Brown, Scarlette Gee, Jovantae Green, Morgan Handzo, Anthony Howard, Jayden McCranie, Dalyn Renken, Owen Starkey, Wyatt Stephens
Seventh grade: Priscilla Arevalo, Harley Breese, Kaiden Clift, Quintin Clift, Arayah Day, Hannah Dedic, Lianna Flores, Briggs Handzus, Connor Koetz, Chaislie Scassiferro, Jacob Simmons, Dutch Wachowski
Eighth grade: Molly Chismarick, Jasmine Garza, Piper Grubaugh, Ellie Jones, Vivien McCoy, Elizabeth Reel, Henry Shockley, Gabryella Stith