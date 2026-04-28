Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

Putnam County High School honor roll, 3rd quarter 2025-2026

High Honor Roll

By Kate Santillan

Putnam County High School announced its honor roll for the third quarter of the 2025-2026 school year.

High honor roll

Freshmen: Mason Askeland, Vincent Cortes, Victoria Eutis, Richard Glenn, Brooklyn Gorski, Naomi Hammerich, Gwen Heeley, Joselyn Lopez, Emmett Main, Zellers Marcum-Zellers, Anna Poignant, Peyton Smith, Bailee Vice

Sophomores: Sofia Borri, Lilly Breckenridge, Ariel Dorado, Payson Fiorentini, Brodee Grandadam, Avery Grasser, Kennedy Holocker, Madeline Magnuson, Jackson Miller, Maddox Poole, Edilson Ruiz, Seth Sandberg, Sarah Schennum, Ella Schrowang, Mackenzie Sherman, Ian Siekierka, Quincy Smith, Piper Terando, Claire Walder, Ian Walder, Tyson Zuniga

Juniors: Peyton Barto, Ayla Berlin, Cadence Breckenridge, Brooklin Brown, Itaty Castro, Emberlyn Cwikla, Leonel Dorado, Daphne Heeley, Patrick King, Maya Lenczewski, Alexis Margis, Justin Murphy, Payton Olson, Chloe Parcher, Adrian Rivera, Timmber Skinner, Rodolfo Villagomez, Sarah Wiesbrock, Kennedy Worby

Seniors: Adam Acquisto, Madison Ahlstrom, Blake Baker, Nolan Bence, Cole Boedigheimer, Josamy Castillo Villareal, Hayden Dauck, Jackson Delhotal, Ella Irwin, Addalynn Leatherman, Traxton Mattingly, Mariah Maulfair, Ryan Oliver, Ella Pyszka, Teaghan Sarver, Matthew Schennum, Zackery Siegmann, Josiah Stunkel, Eric Vipond, Brayden Zuniga, Devin Zupec

Honor roll

Freshmen: Jace Boedigheimer, Kya Fox, Millie Harris, Elijah King, John Placher, Callen Wiesbrock, Boston Zachary

Sophomores: Maddox Barto, Eden Carlson, Jaycee Dickey, Tessa Gerling, Bentlee Hopson, Paige Kammer, Samantha Marciniak, Andy Poignant, Myah Richardson, Riley Rocha, Lydia Schaper, Tinlee Sistek, Natalia Villagomez, Amelia Wozniak

Juniors: Braiden Actis, Kale Coleman, Caden Ellena, Jacob Furar, Ali Kramer, Zachary LeQuia, Hannah Peterson, Seth Saepharn, Paige Tonioni, Jaxon Weger

Seniors: Braden Bickerman, Maxwell Brester, Jaden Busch, Ashley Cano, Alan Castro, Johana Del Abra, Jacob Dove, Andrew Gibson, Dylan Glynn, Talon Pack, Carson Schlosser, Johnathon Stunke

Bureau CountyBCRGranvilleIllinois Valley Front Headlines