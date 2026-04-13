A look at Princeton High School softball hitting records

Former BCR Player of the Year Dawn Nissen is one of the all-time leaders for Princeton High school Softball. She played from 2000-03. (BCR file photo Charlie Ellerbrock)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at offensive school records for Princeton High School softball as researched by BCR Sports Editor Kevin Hieronymus:

All-time recordPlayerSeason recordPlayer
Most hits144Abby Jaques (2012-15)60Brooke Kamphuis (’12)
Batting average.523 (115-218)Amber Briddick (1998-00).615Amber Briddick (’00) (40-65)
Home runs25Abby Jaques, Avah Oertel (2024-27)12Abby Jaques (’16), Avah Oertel (’25)
RBIs110Abby Jaques, Jessica Martell43Avah Oertel (’25)
Doubles32Jessica Martell (2009-12)13Jessica Martell (’12)
Triples12Dawn Nissen, Mary White (1998-00)7Jessica Martell (’12)
Runs scored111Abby Jaques52Brooke Kamphuis
Stolen bases59Makayla Hecht35Dawn Nissen (’03)

Top 5 lists

Hits: Career - Abby Jaques (2012-15) 144, Dawn Nissen (2000-03) 141, Amber Briddick (1998-00) 115, Taylor Williams (2008-11) 114, Jessica Martell 112. Season - Brooke Kamphuis (2012) 60, Martell (2013) 48, Jaques (2015) 47, Nissen (2003) 42, Briddick (2000) 40

Average: Career - Briddick .523 (115-218), Tiah Romagnoli (1999) .455 (40-88), Isa Ibarra (2021-23) .445 (61-137), Jaques .438 (144-329), Kelsea Klingenberg .429 (100-233). Season - Briddick (1990) .615 (40-65), Jaques (2015) .540 (47-83), Bro. Kamphuis (2012) .525 (60-114), Briddick (1998) .493 (23-53), Briddick (1999) .487 (32-76),

Home runs: Career - Avah Oertel (2023-27) 25, Jaques 25, Izzy Gibson (2022-26) 17, Nissen 17, Mckenzie Hecht (2019-22) 14. Season - Oertel (2025) 12, Jaques (2015) 12, Nissen (2000) 8, Nissen (2002) 7, Gibson (2024) 7

RBIs: Career - Martell 110, Jaques 110, Oertel 108, Nissen 102, Makenzie Hecht 82. Season - Oertel (2025) 43, Nissen (2000) 41, Keely Lawson (2024) 39, Briddick (2000) 37, Jaques (2015) 37

Doubles: Career - Martell 32, Oertel 28, Jaques 24, I. Gibson 23, Nissen 22. Season - Martell (2012) 13, Mary White (1998) 9, Jaques (2015) 9, Bethany Schmidt 8, Romagnoli (1999) 8

Triples: Career - Nissen 12, White 12, Martell 11, Jaques 8. Season - Jaques (2015) 5, White 4 (3 times),

Runs scored: Career - Jaques 111, Briddick 106, Oertel 96, Williams 96, White 93, Makayla Hecht 90. Season - Bro. Kamphuis (2012) 52, Mary White (1990) 40, Nissen (2002) 39, Briddick 38 (2 times)

Stolen bases: Career - Makayla Hecht 59, Briddick 58, Caroline Keutzer (2023-26) 49, Klingenberg 47, Nissen 41, Bro. Kamphuis 39. Season - Nissen (2004) 35, Bro. Kamphuis (2012) 31, Makayla Hecht (2024) 31, Briddick (1999) 25, White (2011) 24

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL