A look at Princeton High School softball hitting records

Here’s a look at offensive school records for Princeton High School softball as researched by BCR Sports Editor Kevin Hieronymus:
|All-time record
|Player
|Season record
|Player
|Most hits
|144
|Abby Jaques (2012-15)
|60
|Brooke Kamphuis (’12)
|Batting average
|.523 (115-218)
|Amber Briddick (1998-00)
|.615
|Amber Briddick (’00) (40-65)
|Home runs
|25
|Abby Jaques, Avah Oertel (2024-27)
|12
|Abby Jaques (’16), Avah Oertel (’25)
|RBIs
|110
|Abby Jaques, Jessica Martell
|43
|Avah Oertel (’25)
|Doubles
|32
|Jessica Martell (2009-12)
|13
|Jessica Martell (’12)
|Triples
|12
|Dawn Nissen, Mary White (1998-00)
|7
|Jessica Martell (’12)
|Runs scored
|111
|Abby Jaques
|52
|Brooke Kamphuis
|Stolen bases
|59
|Makayla Hecht
|35
|Dawn Nissen (’03)
Top 5 lists
Hits: Career - Abby Jaques (2012-15) 144, Dawn Nissen (2000-03) 141, Amber Briddick (1998-00) 115, Taylor Williams (2008-11) 114, Jessica Martell 112. Season - Brooke Kamphuis (2012) 60, Martell (2013) 48, Jaques (2015) 47, Nissen (2003) 42, Briddick (2000) 40
Average: Career - Briddick .523 (115-218), Tiah Romagnoli (1999) .455 (40-88), Isa Ibarra (2021-23) .445 (61-137), Jaques .438 (144-329), Kelsea Klingenberg .429 (100-233). Season - Briddick (1990) .615 (40-65), Jaques (2015) .540 (47-83), Bro. Kamphuis (2012) .525 (60-114), Briddick (1998) .493 (23-53), Briddick (1999) .487 (32-76),
Home runs: Career - Avah Oertel (2023-27) 25, Jaques 25, Izzy Gibson (2022-26) 17, Nissen 17, Mckenzie Hecht (2019-22) 14. Season - Oertel (2025) 12, Jaques (2015) 12, Nissen (2000) 8, Nissen (2002) 7, Gibson (2024) 7
RBIs: Career - Martell 110, Jaques 110, Oertel 108, Nissen 102, Makenzie Hecht 82. Season - Oertel (2025) 43, Nissen (2000) 41, Keely Lawson (2024) 39, Briddick (2000) 37, Jaques (2015) 37
Doubles: Career - Martell 32, Oertel 28, Jaques 24, I. Gibson 23, Nissen 22. Season - Martell (2012) 13, Mary White (1998) 9, Jaques (2015) 9, Bethany Schmidt 8, Romagnoli (1999) 8
Triples: Career - Nissen 12, White 12, Martell 11, Jaques 8. Season - Jaques (2015) 5, White 4 (3 times),
Runs scored: Career - Jaques 111, Briddick 106, Oertel 96, Williams 96, White 93, Makayla Hecht 90. Season - Bro. Kamphuis (2012) 52, Mary White (1990) 40, Nissen (2002) 39, Briddick 38 (2 times)
Stolen bases: Career - Makayla Hecht 59, Briddick 58, Caroline Keutzer (2023-26) 49, Klingenberg 47, Nissen 41, Bro. Kamphuis 39. Season - Nissen (2004) 35, Bro. Kamphuis (2012) 31, Makayla Hecht (2024) 31, Briddick (1999) 25, White (2011) 24