A look at area girls basketball standings

|Area teams
|W-L
|Dixon (8-1 BNC)
|28-3
|Riverdale (10-0 TRW)
|26-3
|Newman (9-1 TRE)
|23-6
|Bureau Valley (8-3 LTC)
|22-9
|Princeton (6-4 TRE)
|21-8
|Wethersfield (9-1 LTC)
|21-9
|Sterling (8-6 WB6)
|21-9
|Ottawa (5-4 I8)
|19-9
|Sherrard (8-2 TRW)
|18-9
|Kewanee (7-3 TRE)
|18-12
|St. Bede (5-2 TCC)
|18-14
|Erie-Prophetstown (5-5 TRE)
|15-10
|LaSalle-Peru (3-7 I8)
|13-14
|Fieldcrest (4-8 HOIC)
|14-17
|Seneca (4-3 TCC)
|13-17
|Rochelle (1-9 I8)
|12-16
|*Hall (2-8 TRE)
|11-20
|Mendota (1-9 TRE)
|11-19
|Henry-Senachwine (1-6 TCC)
|8-16
|Geneseo (2-12 WB6)
|6-24
|Streator (0-14 IC8)
|3-28
|Rock Falls (0-9 BNC)
|3-26
|Putnam County (0-7 TCC)
|2-29
|*Season completed
|Three Rivers East
|Con
|All
|Newman
|9-1
|23-6
|Kewanee
|7-3
|17-12
|Princeton
|6-4
|21-8
|Erie-Prophetstown
|5-5
|15-10
|*Hall
|2-8
|11-20
|Mendota
|1-9
|11-19
|Three Rivers West
|Riverdale
|10-0
|26-3
|Sherrard
|8-2
|18-9
|Mercer County
|6-4
|23-7
|*Monmouth-Roseville
|3-7
|5-24
|*Rockridge
|2-8
|7-19
|Orion
|1-9
|11-17
|Tri-County
|Con
|All
|Roanoke-Benson
|7-0
|21-8
|St. Bede
|5-2
|18-14
|Midland
|5-2
|23-7
|Dwight
|4-3
|21-11
|Seneca
|4-3
|13-17
|Marquette
|2-5
|10-19
|Henry-Senachwine
|1-6
|9-16
|*Putnam County
|0-7
|2-29
|Lincoln Trail
|Con
|All
|Abingdon-Avon
|10-0
|24-5
|Wethersfield
|9-1
|21-9
|Bureau Valley
|8-2
|22-9
|Princeville
|7-3
|18-13
|Knoxville
|6-4
|17-11
|Ridgewood
|5-5
|7-10
|Stark County
|4-6
|15-15
|ROWVA-Williamsfield
|3-7
|10-15
|*Galva
|2-8
|6-20
|Monmouth United
|1-9
|8-18
|West Central
|0-10
|0-24