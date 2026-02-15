Shaw Local

A look at area girls basketball standings

St. Bede Head Coach Tom Ptak high-fives Lili McClain (23) after win against Hall on Saturday, January 31, 2026 at Hall High School in Spring Valley.

St. Bede coach Tom Ptak high-fives Lili McClain (23) after the Bruins win against Hall on Saturday, January 31, 2026 at Hall High School in Spring Valley. The Bruins defeated Rockridge 57-23 in regional quarterfinal play on Saturday to improve to 18-14. They will host Princeton (21-8) at 7:30 p.m. Tuesday. (MaKade Rios for Shaw Local)

By Kevin Hieronymus
Area teamsW-L
Dixon (8-1 BNC)28-3
Riverdale (10-0 TRW)26-3
Newman (9-1 TRE)23-6
Bureau Valley (8-3 LTC)22-9
Princeton (6-4 TRE)21-8
Wethersfield (9-1 LTC)21-9
Sterling (8-6 WB6)21-9
Ottawa (5-4 I8)19-9
Sherrard (8-2 TRW)18-9
Kewanee (7-3 TRE)18-12
St. Bede (5-2 TCC)18-14
Erie-Prophetstown (5-5 TRE)15-10
LaSalle-Peru (3-7 I8)13-14
Fieldcrest (4-8 HOIC)14-17
Seneca (4-3 TCC)13-17
Rochelle (1-9 I8)12-16
*Hall (2-8 TRE)11-20
Mendota (1-9 TRE)11-19
Henry-Senachwine (1-6 TCC)8-16
Geneseo (2-12 WB6)6-24
Streator (0-14 IC8)3-28
Rock Falls (0-9 BNC)3-26
Putnam County (0-7 TCC)2-29
*Season completed
Three Rivers EastConAll
Newman9-123-6
Kewanee7-317-12
Princeton6-421-8
Erie-Prophetstown5-515-10
*Hall2-811-20
Mendota1-911-19
Three Rivers West
Riverdale10-026-3
Sherrard8-218-9
Mercer County6-423-7
*Monmouth-Roseville3-75-24
*Rockridge2-87-19
Orion1-911-17
Tri-CountyConAll
Roanoke-Benson7-021-8
St. Bede5-218-14
Midland5-223-7
Dwight4-321-11
Seneca4-313-17
Marquette2-510-19
Henry-Senachwine1-69-16
*Putnam County0-72-29
Lincoln TrailConAll
Abingdon-Avon10-024-5
Wethersfield9-121-9
Bureau Valley8-222-9
Princeville7-318-13
Knoxville6-417-11
Ridgewood5-57-10
Stark County4-615-15
ROWVA-Williamsfield3-710-15
*Galva2-86-20
Monmouth United1-98-18
West Central0-100-24
BCR
Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL