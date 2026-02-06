IVCC names fall 2025 Presidential Honors List

Illinois Valley Community College recently announced its Presidential Honors List for the fall 2025 semester.
The list honors students who received a GPA of 3.75 to 4.0 in 12 or more semester hours.
Illinois Valley Community College students named to the list include:
- Arlington: Blair Stuepfert, Kylie Znaniecki
- Benson: Nolan Hunter
- Cherry: Morgan Hoscheid
- Coal City: Molly Ramsden
- DePue: Curtis Harrison, Mariana Rodriguez-Martinez, Arianna Garcia, Jasmine Morales
- Dwight: Dylan Ramsey
- Earlville: John Ballas, Audree Dorn, Tanner Faivre
- Granville: Esmeralda Avila, Enzo Holocker, Kylee Moore
- Hennepin: Raymond Terando
- La Moille: Carley Collett, Luke Flanagan, Mary Pinter
- La Salle: Isabella Argubright, Emily Clayton, Ava Currie, Jorge Delao, Nathaniel Hansen, Kylie Hill, Katelyn Kiska, Jaxon Kozak, Callie Mertes, Rutger Noordegraaf, Nicholas Olivero, Haylee Pangrcic, Raymond Reed, Vanessa Sago, Brianna Sanchez, Jela Santos, Aubrey Siebert, Elizabeth Sines, Nolan VanDuzer
- Leland: Serenity Guzman
- Lostant: Phoebe Kammer, Robert Templeton
- Magnolia: Kacie Coleman, Sarah Johnson
- Mark: Chloe Andersen, Aidan DeGroot
- Marseilles: Camryn Beals, Tobias Burkey, Ian Cool, Corwin Diaz, Aidan Hardee, Addyson Miller, Jessie Robinson, Brenton Sampson, Allison Scheib, Evan Snook, Maria Stelling
- Mazon: Lucas Tousignant
- Mendota: Hope Baratta, Ava Eddy, Cameron Escatel, Cameron Kelly, Torren Martin, Samuel Matura, Korinne Miars, Stacy Pavnica, Maybrianna Schultz, Alysa Sharp, Talia White
- Morris: Francis Przekwas, Cynthia Rosas
- Oglesby: Royce Beavers, Sarah Daugherty, Natalie Glynn, Emily Guadarrama, Avi Heess, Caitlyn Kmetz, Grace Newman, Zachary Quick, Jack Reppin, Sophia Woods
- Ohio: Garreck Trent
- Ottawa: Kalie Andersen, Sienna Banushi, Cole Bruemmer, Gabrielle Cooper, Victoria Donkle, Keagan Duffy, Gino Fascetta, Tracy Foreman, Todd Gay, Ashley Gipson, Kailey Goetsch, Ashton Grady, Connor Hanouw, Mary Heermann, Sebastian Kerley, Kayleigh Kirsch, Calie Kolesar, Sara Martinez, Sarah McGrath, Cadyn Miller, Agustin Mojica, Keely Nelson, Morgan Nelson, Jason Norton, Kealey Rick, Allison Rohwer, Finn Rosengren, Oliver Ruvalcaba, Lilliana Samolitis, Alan Sifuentes, Grace Taylor, Hailey VonPerbandt, Haley Waddell, Hannah Waddell, Maya Zeman
- Peru: Ayden Barajas, Sophie Bratkovich, Leonidas Bruins, Yohann Cha, Aiden Cheek, Casey Clennon, Kevin Donnell, Kylie Ellerbrock, Madison Flatness, Gretchen Hauger, Lily Jeppson, Litzy Lopez, Alyvia Lucas, Jacob Maier, Mary McClain, Katlynn Monaghan, Antonio Phlippeau, Eleanor Radtke, Kevin Rynke, Jaxon Schneider, Jonathon Sonnenberg, Benjamin Suarez
- Princeton: Cadience Bickett, Allyson Bohms, Grace Killin, Josephina Leone, Mariska Mount, Tyson Phillips, Fiona Wempe
- Ransom: Leilani Zavada, Mya Zavada
- Sandwich: Hannah Fish
- Seneca: Grace Beland, Blake Hjerpe, Ian Watkins
- Sheffield: Madelyn Mahnesmith, Tessa Stocking
- Sheridan: Lanee Cole, Caleb Crabbe, Hannah Ernat
- Spring Valley: Valery Arzaga, Aaron Baltikauski, Takoda Dhesse, Karen Martinez, Luis Reyes, Brooke Spoonmore, Tyler Walsh
- Standard: Madeleine Hunter
- Streator: Cheyenne Chandler, Brandon Connell, Payton Crawford, Zoe Crawford, Connor Decker, Indyana Hernandez, Gavin Howard, Shelby Hutton, Mina James, Cloee Johnston, Dezirea Jordan, Leah Krohe, Alexandra Mahan, Kylie Nettleingham, Olivia Pastirik, Malayna Pitte, Klay Schaffner, Wyatt Shultz, Danielle-Crystal Sterner
- Tiskilwa: Zoey Byers
- Toluca: Serenity Diaz, Alan Gonzalez, Nolan Sutherland
- Tonica: Megan Hoover, Sarah Kruswicki, Megan Stasiak
- Utica: Danica Scoma
- Walnut: Angela Ritter