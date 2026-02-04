IVCC names fall 2025 academic honors list

Illinois Valley Community College recently announced its academic honors list for the fall 2025 semester.
The list honors students who earned a GPA of 3.25 to 3.74 in six or more semester hours.
Illinois Valley Community College students named to the list include:
- Amboy: Samantha O’Brien
- Ancona: Kelsey Cuchra, Taylor Heidenreich, Layna Wilcoxen
- Cedar Point: Kinnason Jackson, Jacob Kasperski, Katelin Moon
- Cherry: Natalie Eltrevoog, Alyssa Larimer
- Compton: Erick Vasquez
- Cornell: Ella Derossett
- Dalzell: Clayton Barkley, Clayton Fusinetti, Alejandro Maldonade-Guzma, Chelsea Penney, Hunter Pozzi
- DePue: Janette Hernandez Flores, Vivian Lopez, Adriana Mejia, Julisa Perez, Miranda Torres, Yesenia Valle, Diego Madrigal, Gavin Marquez, Lizbeth Paz
- Dwight: Audrey Claypool
- Earlville: Maren Atherton, Aaden Browder, Matthew Farrell, Shelby Garbacz, Madelynn Glade, Hayden Glant, Livvie Glover, Valerie Helmer, Dajche Lewis, Bailey Miller, Jeffery Peterson, Addison Scherer, Hunter Schubbe, Tai Sheehan, Elizabeth Vazquez
- Franklin Grove: Ian Untz
- Grand Ridge: Aubry Farrell, Araceli Gutierrez, Steven Hladovcak, James Maltby, Landon Sawin, Madilyn Soulsby
- Granville: Ethan Askeland, Drew Carlson, Lauren Henderson, Krystal Lopez, Jennifer Luke, Jake Migliorini, Grace Pecchio, Cheyenne Smith
- Hennepin: Camryn Christiansen, Ava Hatton, Abigail Koester, Addalynn Leatherman, Toby Marciniak, Alex Rodriguez, Megan Wasilewski
- Henry: Ryan Carlson, Russell Cheney, Elizabeth Knuckey, Hayden Martin, Daniel Thompson
- LaMoille: Lola Hauge, Teagan Hewitt, Jillian Pinter, Heather Slaughter, Leah Stamberger, Nataleigh Wamhoff, Jennifer White
- La Salle: Nathali Aguirre, Kaitlyn Anderson, Haylee Baker, Fabricio Barron Lopez, Heather Benson, Lily Bosnich, Mario Castillo, Liam Clarkson, Nora Corona Aguirre, Erik Cruz, Samuel Dickey, Robert Downey, Christian Fox, Madalyn Freeman, Aliah Garcia, Nakia Gebhardt, Juan Gonzalez, Abigail Hammerich, Jennifer Harju, Austin Johnson, Alexa Kallis, Allison Kubiak, Luke Lewis, Aiden McLaughlin, Jade Mendoza, Jabulile Mooketsi, Molly Mudge, Emily Nieto, Meghann Ostler, Kristina Penaverde, Michael Peters, Gracie Politsch, Lillian Pollnow, Trajan Raffety, Aiden Redcliff, Vance Redlich, Francis Reynolds, Jasmine Rios, Ashley Rivera, Wesley Ruppert, Alyssa Savitch, Amber Selvig, Sadie Strawser, Ty Terzick, Amanda Tremper, Manessa Trench, Noah Van Schaick, Brandon Vazquez, Alex Washkowiak, Emma Woulfe, Olivia Wyzgowski
- Ladd: Kaitlyn Coutts, Abianne Giachetto, Gabriella Giachetto, Alexandria Kunkel, Zachary Kunkel, Faith Pikula, Ella Sartain, Addison Sherman, Emma Slingsby, Mia Wenzel, Paige Worden, Vincent Worden
- Long Point: Hailey Ruff, Darin Schultz, Justice Weidert
- Lostant: Piper Kammer, Sydney Samek, Jacob Weinreich
- Magnolia: Jazmin Vazquez-Barreras
- Malden: Grace Glancy
- Mark: Alec Degroot, Quinn Postula
- Marseilles: Kaden Araujo, Olivia Borowski, Kelis Bryan, Clara Cartwright, Ashton Collins, Emmalee Crosby, Bernadette Dittmer, Juliana Graves, Anne Marie Haugabook, Beyonce Hogue, Stephanie Johnson, Anabelle Jones, Kendall Jones, Sydney Jorgenson, Ellyse Kovash, Libby Kovash, Grant McCloskey, Packston Miller, Lilia Muffler, Titus Pinkston, Tammy Reddick, Ethan Sallee, Malachi Snyder, Kendall Whiteaker, Peter Wilcox, Robert Yankura
- Mazon: Vivienne Cronkrite, Daniel Isham, Hayden Pfeifer, Aurora Weber
- McNabb: DaiLynn Curley, Alexis Glenn, Lily Thompson
- Mendota: Fernando Arteaga, Jorge Arteaga, Kamdyn Becket, Alex Beetz, Ava Beetz, Gracie Botts, Janae Burns, Yasmeen Camarillo, Janae Carr, Kimberly Cedillo, Litzy Celis, Itzel Cervantes, Johan Cortez, Airam Cuevas, Juan Delao, Laylie Denault, Payton Diaz, Dane Doyle, Joshua Figueroa, Shannon Figueroa, Kyra Finley, Angelica Godina, Giselle Gomez, Sienna Gonzalez, Claire Hanson, Charles Heiting, Bryan Herrera, Alexander Holland, Addisyn Jones, Hannah Kunz, Aubrey Land, Theodore Landgraf, Gabriella Lewis, Dylan Macklin, Anthony Melendez, Brittney Miers-Shiell, Katelyn Mikolasek, Kooper Novak, Luis Nunez, Cruz Orozco, Nevaeh Orozco, Genevieve Salander, Santos Salinas, Jessie Schaefer, Kaelyn Schwemlein, Lillian Soliman, Ryan Stevenson, Joseph Stewart, William Swope, Aden Tillman, Paislee Tillman, Sydney Tolley, Anna Valdes, Adrian Vela, Kathy Zamora
- Morris: Makenzie Moore, Juliet Mueller
- Oglesby: Stacie Albiter, Kylie Ambrose, Violet Baker, Abigail Beckcom, Braylin Bond, Maxwell Brager, Caitlyn Carrico, Torii Chaney, Jose De La Torre, Shaye Erber, Jessica Guzman, Camille Huckleba, Adam Kasperski, Abby Kilmartin, Lauren Kolczaski, Raleigh Leininger, Amy Luaisa, Henry Mertel, Matthew Mickelson, Price Peterlin, Alliah Pourchot, Bret Rice, Logan Roberts, Madelyn Smudzinski, Gwendolin Tomsha, Zachary Yborra
- Ohio: Sydney Scully, Lukas Summers
- Ottawa: Anastassia Adams, Robert Anderson, Garret Baxter, Jason Bell, Matthew Bernabei, Emily Brandis, Morgan Brown, Emma Brueckert, Brandon Carr, Denisse Carranco, Carter Chiaventone, Teagan Cole, Nevaeh Corcoran, Annamaria Corsolini, Lucas Craig, Ryne Cunniff, Audrey Davis, Kaitlyn Davis, Morgan Day, Easton Debernardi, Lauren Denny, Brennan Dilley, Griffin Dobberstein, Dawson Dresbach, Caden Durdan, Alejandra Espinoza, Jacob Ewers, Sean Farrell, Kristina Fisher, Sunshine’s Flourish, Bhawna, Jaycie Frederick, Bria Frey, Taylor Gamons, Marcus Givs, Jasmin Gomez, Karen Gomez, Leah Green, Michelle Gutierrez, Riley Haage, Samantha Halterman, Staci Hermann, Mickie Herzog, Grace Honiotes, Hunter Hopkins, Jack Huggins, Finley Jobst, Jordan Johnson, William Jones, Nalani Kosin, Malysa Kozich, Taylor Kramer, Chad Krause, Chris Krone, Chloe Larson, James Lawsha, Heidi Legare, Masen Libby, Virginia Maltas, Matthew Masters, Jennifer McCague, Mia Misener, Kaylee Monroe, Zulee Moreland, Isabella Morris, Emily Myre, Alonso Navarro, Kyle Nehring, Cassandra Nelson, Sydney Odell, Ava Offermann, Shyla Palmer, Ishika Patel, Giada Pattelli, Shelby Pena; Xina Perez, Ryan Peterson, Jessica Peura, Jackson Poggi, Heavyn Powell, Ethan Price, Leiya Reilly, Madison Richmond, Emma Rinearson, Nora Rinearson, Jaxon Rix, Diego Rockford, Jacob Rosetto, Kaley Schiltz, Franklin Schuemann, Jenna Setchell, Caden Shreve, Jacob Siena, Devlin Smith, Tristin Solan, Nelson Stolp, McKinzie Tarbox, MacKinnley Thompson, Hector Valdez, Jace Veith; Gwyneth Verona, Ava Weatherford, Charles Whitney, Tiffany Willet, Kerstin Williams, Brandon Wilson, Shaun Wilson, Sidney Wilson
- Paw Paw: Brian Linsner
- Peru: Alex Ankiewicz, Faith Ankiewicz, Margaret Arkins, Adrian Arzola, Michelle Baker, Ashley Bice, Lyla Brady, Gavin Bratkovich, Leah Burkart, Devyn Castelli, MacKenzie Chiapelli, Jessica Cortes, Luke Credi, Garet Dellinger, Jacey Donnell, Marly Escatel, McKenna Fanning, Jazsmin Farley, Isaac Fletcher, Zachary Frank, Jackson Funfsinn, Brianna Garcia, Coral Garcia, Erik Garcia, Carly Garretson, Crystal Glynn, Claire Griffin, Nicholas Hachenberger, Clare Hammerich-Cook, Weston Heersink, Aiden Hermes, Bokyung Kim, Lila Koehler, Caden Lamps, Adam Lane, Ronald Larson, Jacob Lowery, Cassidy Malcolm, Lucy Maus, Lili McClain, Rahim McKee-Strong, Matt Mentgen, Emir Morales, Olivia Orteza, Jackson Piecha, Bilkize Purelku, Tanisha Ramsey, Aaliyah Roache, William Rosario, Ashley Rossman, Marissa Rutishauser, Ayipey Salinas, Daisy Selser, Julia Serna, Adisyn Siekierka, Alyssa Siekierka, Ishvir Singh, Jakob Stumm, Clare Suarez, Matthew Szczepaniak, Duy Tran, Thi Tran, Nick Venjakob, Xindi Wu
- Princeton: Ashley Anderson, Elizabeth Arkels, Tyler Birkey, Levi Boggs, Wyatt Bohms, Taryn Brooks, Mia Buccini, Nathan Byers, Dawson Carey, Evan Driscoll, Casey Etheridge, Meg Fisher, Angela Frost, Jayden Fulkerson, Gabriel Glass, Lydia Hardy, Vance Hayes, Makayla Hecht, Julia Johnson, Lauren Johnson, Caroline Keutzer, Ava Knaak, Braydyn Kruse, Ella Lamboley, Heather Loftus, Matthew Lord, Claire Lovgren, Olivia Lund, Kathy MacIczak, Haylee Mancini, Noah Martin, Kaitlyn McCarter, Michael McClain, Tomas Morales, Stephanie Ni, Alison Quigley, Lea Quinlan, Reese Reviglio, Sylvie Rutledge, Christopher Schertz, Olivia Scott, Edwin Serrano, Jadah Shipley, Jace Stuckey, Kylie Tangerose, Rachael Woolley
- Putnam: Thomas Downey, Jocielyn Hays
- Ransom: Madisyn Trainor
- Rutland: Tayli Allen
- Seatonville: Conlan Cwikla, Toni Newton, Salvador Romero, Chipper Rossi
- Seneca: Addysen Applebee, Shan Ashiya Balandang, Emmelyn Blakley, Clayton Cole, Nevaeh Countryman, Madelynne Domin, Timothy Hawley, Anna Hjerpe, Kamryn Kastler, Hayden McDonald, Alana Potter, Grace Smith, Camryn Stecken, Beau Thompson, Maya Underhill, Anabelle Wright, Cadence Gregory, Adam Schmalz, Thomas Staton
- Sheffield: Mery Mueller
- Sheridan: Madison Brooker, Christina Brown, Lauren Ernat, Constance Holley, Daniela Rodriguez-Maya, Rebekah Shugrue, Sam Sweeten, Meredyth Watts, Maximus Woods
- South Wilmington: Ryan Lenzie
- Spring Valley: Joseph Bacidore, Geno Baracani, Daniel Barnes, Genavyve Barnes, Clayton Burrell, Mya Bustos, Alexis Castelan, Evelyn Castelan, Colton Crowther, Braden Curran, Ava Diaz, Katharine Doll, Gabrielle Doyle, Alexis Garncarz, Promise Giacometti, Chris Hollenbeck, Nicholas Jarosz, Audrey Kleckner, Sandra Payan, Charlie Pellegrini, Lupita Perez, Madysen Ponsetti, Logan Potthoff, Lana Ramsey, Gabriela Romero, Mason Ross, Ariana Villalobos, Ariana Villava, Natalia Zamora
- Standard: Jason Sartin
- Streator: Coltin Angelico, Lisbeth Argomaniz Garcia, Joeylynn Arkels, Evelyn Baizabal Gonzalez, Ronald Bapp, Alexandrea Beyer, Salina Breckenridge, Alex Brenbarger, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Caria Bruton, Clifton Bush, Bonnie Butzen, Julie Chaudhari, Dylan Childers, Brenden Christensen, Kaiden Connor, Noah Cosby, Samantha Danko, Sadie Darm, Zoey Dearth, Angelina Dellinger, Oriona Deshane, Connor Dodge, Clara Downey, Iris England, Blake Fialko, Hailey Freeman, Izak Gallik, Lillian Gardner, Aaliyah Glenn, Khloe Graham, Lily Graham, Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Jacob Hagie, Maia Hanafin, Joseph Hoekstra, Makenna Hood, Lydia Huey, Jacob Isermann, Gabriella Jacobs, Isabel Jasso, Kami Kelsey, Jaylei Leininger, Emilie Martin, Paulina Martinez-Gonzalez, Lily Michael, Jo Mindeman, Layzeric Moton, Cheyenne Muncy, Sidney Osland, Breanna Perrotta, Alison Ramirez, Kiley Rhodes, Kevin Rodriguez, Michael Rodriguez, Mollie Rose, Marco Salcido, Bethany Schimek, Juliana Schultz, Alexia Shepard, Shae Simons, James Sokol, Elsa Sorensen, Katelyn Stipp, Nashyla Teamer, Rylie Thomas, Talen Thompson, Lauren Trost, Andrew Vogel, Joyce Walkling, Timothy West, Aymee Wilinski, Aubrey Willey, Klint Zehr
- Sublette: Kenneth Mullins
- Tiskilwa: Lydia Johnson, Erin May, Grant Morse, Vladyslav Stepanov, Linda Wheeler, Elin Workman
- Toluca: Kalla Burns, Eyan Unruh
- Tonica: Jaden Busch, Sage Gallik, Gavin Jacobs, Ava Lambert, Kyra Newman, Lanie Ploch, Kian Zeller
- Utica: Austin Davy, Natalie Farley, Harrison Fess, Acasia Gernentz, Mae Hagenbuch, Margaret Hart, Cole Herkert, Kaitlyn Herkert, Kelton Logan, Abigail Reed, Preston Schroeder, Lydia Steinbach, Noah Steiner, Taylor Thompson, Caleb Tomaseski, Aieden Wenskunas
- Verona: Cody Clennon, Pierce Gilbertson, Tori Skelton, Ava Sulzberger
- Walnut: Roy Goetsch
- Wenona: Elijah Peterson
- West Brooklyn: Colin Kain, Avery Pierce
- Yorkville: Robert Miller