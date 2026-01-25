Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

Field set for 2026 Little Ten Conference Boys Basketball Tournament

Newark's Reggie Chapman (3) goes up with a short, one-handed shot against Indian Creek on Tuesday, Jan. 13, 2026, in Shabbona.

Newark's Reggie Chapman (3) goes up with a short, one-handed shot against Indian Creek. (Gary E Duncan Sr. for Shaw Local)

By Brian Hoxsey

Seeds and schedules are set for the 2026 Little Ten Boys Basketball Tournament, hosted by Somonauk High School.

This year is the 107th edition of the event.

Saturday, Jan. 31

Game 1 - #8 Leland vs. #9 Earlville, 1 p.m.

Game 2 - #10 LaMoille vs. #7 DePue, 2:30 p.m.

Monday, Feb. 2

Game 3 - #1 Newark vs. Leland/Earlville winner, 5:30 p.m.

Game 4 - #4 Serena vs. #5 IMSA, 7 p.m.

Tuesday, Feb. 3

Game 5 - #2 Hinckley-Big Rock vs. LaMoille/DePue winner, 5:30 p.m.

Game 6 - #3 Indian Creek vs. #6 Somonauk, 7 p.m.

Thursday, Feb. 5

Consolation bracket (at Somonauk Middle School)

Game 7 - Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 5:30 p.m.

Game 8 - Loser of Game 5 vs. Loser of Game 6, 7 p.m.

Championship bracket

Game 9 - Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 5:30 p.m.

Game 10 - Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 7 p.m.

Friday, Feb. 6

Game 11 - Consolation championship, 5 p.m.

Game 12 - 3rd-place, 6:30 p.m.

Game 13 - Championship, 8 p.m.

Boys BasketballLa Salle CountyHigh School SportsPremiumMyWebTimesLeland PrepsEarlville PrepsLaMoille PrepsDePue PrepsNewark PrepsSerena PrepsSomonauk PrepsIllinois Valley Front Headlines
Brian Hoxsey

Brian Hoxsey

I worked for 25 years as a CNC operator and in 2005 answered an ad in The Times for a freelance sports writer position. I became a full-time sports writer/columnist for The Times in February of 2016. I enjoy researching high school athletics history, and in my spare time like to do the same, but also play video games and watch Twitch.