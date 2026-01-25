Field set for 2026 Little Ten Conference Boys Basketball Tournament

Newark's Reggie Chapman (3) goes up with a short, one-handed shot against Indian Creek. (Gary E Duncan Sr. for Shaw Local)

Seeds and schedules are set for the 2026 Little Ten Boys Basketball Tournament, hosted by Somonauk High School.

This year is the 107th edition of the event.

Saturday, Jan. 31

Game 1 - #8 Leland vs. #9 Earlville, 1 p.m.

Game 2 - #10 LaMoille vs. #7 DePue, 2:30 p.m.

Monday, Feb. 2

Game 3 - #1 Newark vs. Leland/Earlville winner, 5:30 p.m.

Game 4 - #4 Serena vs. #5 IMSA, 7 p.m.

Tuesday, Feb. 3

Game 5 - #2 Hinckley-Big Rock vs. LaMoille/DePue winner, 5:30 p.m.

Game 6 - #3 Indian Creek vs. #6 Somonauk, 7 p.m.

Thursday, Feb. 5

Consolation bracket (at Somonauk Middle School)

Game 7 - Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4, 5:30 p.m.

Game 8 - Loser of Game 5 vs. Loser of Game 6, 7 p.m.

Championship bracket

Game 9 - Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4, 5:30 p.m.

Game 10 - Winner of Game 5 vs. Winner of Game 6, 7 p.m.

Friday, Feb. 6

Game 11 - Consolation championship, 5 p.m.

Game 12 - 3rd-place, 6:30 p.m.

Game 13 - Championship, 8 p.m.