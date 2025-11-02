Woodland Elementary and Junior High honor roll, 1st quarter 2025-2026

Woodland Elementary and Junior High schools recently announced the honor roll for the first quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Fourth grade: Michael Adams, Linus Coley, Callie Defenbaugh, Raiya Follmer, Masen Fowlers, Dominic Garza, Luca Gilkerson, Zeppelin Kissell, Mason Koetz, Henley Long, Jack Losey, Hannah Marsinko, Jacob Ostring, Matthew Parcher, Colby Reel, Henry Reel, Averi Rowney, Madelyn Sass, Barbara Simmons, Eli Torres, Charlotte Venturi, Grace Weimer
Fifth grade: Izach Carlton, Caroline Centko, Gwen Chapman, Reese Handzus, Brooklyn Hunt, Colson Jones, Piper Lefler, Summer Long, Dakota Moore, Valentina Rodriguez, Sophie Rogers, Brooke Sass, Gwen Wissen
Sixth grade: Olivia Decker, Gracelynn Ondek, David Ostring, Vrushal Patel, Liliana Reel, Victoria Reel, Adalyn Renken, Andrew Salisbury, Wyatt Stephens, Annagail White
Seventh grade: Quintin Clift, Alex Freer, Chaislie Scassiferro
Eighth grade: Anya Bussell, Owen DeMoss, Caelan Jenkins, Josephine Johnson, Jaylin Lowe, Vivien McCoy, Henry Shockley, Grayson Wissen
Honor roll
Fourth grade: Bentley Dedic, Garrett Gragson, Jeremiah Granados, Jace Handzus, Maddux Johnson, Khloe Libby, Leena Meinders, Sage Phillips, Harper Reynolds, Richard Simmons
Fifth grade: Ava Adams, Kali Brown, Onyx Carrillo, Todd Hollander, Gracie James, Elizabeth Llamas
Sixth grade: Tori Brown, Jacey Emanuelson, Morgan Handzo, Jenavieve Johnson, Jayden McCranie, Aubrey McMeen, Jayla Pierce, Owen Starkey, Jacelyn Wachowski
Seventh grade: Priscilla Arevalo, Harley Breese, Avery Brust, Erin Christie, Kaiden Clift, Arayah Day, Hannah Decker, Hannah Dedic, Monroe Denham, Stanley Duda, Briggs Handzus, Rylee Reel, Jacob Simmons
Eight grade: Sedalia Carroll, Molly Chismarick, Kai’Lee Fowlers, Jasmine Garza, Kaylynn Gragson, Piper Grubaugh, Ellie Jones, Harlee Lovrant, Joshua Martinec, Bradley Matsko, Maggie McGeorge, Elizabeth Reel, Elodie Starkey, Gabryella Stith