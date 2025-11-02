Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Illinois Valley

Woodland Elementary and Junior High honor roll, 1st quarter 2025-2026

Honor Rolls

Honor Rolls

By Kate Santillan

Woodland Elementary and Junior High schools recently announced the honor roll for the first quarter of the 2025-2026 school year.

High honor roll

Fourth grade: Michael Adams, Linus Coley, Callie Defenbaugh, Raiya Follmer, Masen Fowlers, Dominic Garza, Luca Gilkerson, Zeppelin Kissell, Mason Koetz, Henley Long, Jack Losey, Hannah Marsinko, Jacob Ostring, Matthew Parcher, Colby Reel, Henry Reel, Averi Rowney, Madelyn Sass, Barbara Simmons, Eli Torres, Charlotte Venturi, Grace Weimer

Fifth grade: Izach Carlton, Caroline Centko, Gwen Chapman, Reese Handzus, Brooklyn Hunt, Colson Jones, Piper Lefler, Summer Long, Dakota Moore, Valentina Rodriguez, Sophie Rogers, Brooke Sass, Gwen Wissen

Sixth grade: Olivia Decker, Gracelynn Ondek, David Ostring, Vrushal Patel, Liliana Reel, Victoria Reel, Adalyn Renken, Andrew Salisbury, Wyatt Stephens, Annagail White

Seventh grade: Quintin Clift, Alex Freer, Chaislie Scassiferro

Eighth grade: Anya Bussell, Owen DeMoss, Caelan Jenkins, Josephine Johnson, Jaylin Lowe, Vivien McCoy, Henry Shockley, Grayson Wissen

Honor roll

Fourth grade: Bentley Dedic, Garrett Gragson, Jeremiah Granados, Jace Handzus, Maddux Johnson, Khloe Libby, Leena Meinders, Sage Phillips, Harper Reynolds, Richard Simmons

Fifth grade: Ava Adams, Kali Brown, Onyx Carrillo, Todd Hollander, Gracie James, Elizabeth Llamas

Sixth grade: Tori Brown, Jacey Emanuelson, Morgan Handzo, Jenavieve Johnson, Jayden McCranie, Aubrey McMeen, Jayla Pierce, Owen Starkey, Jacelyn Wachowski

Seventh grade: Priscilla Arevalo, Harley Breese, Avery Brust, Erin Christie, Kaiden Clift, Arayah Day, Hannah Decker, Hannah Dedic, Monroe Denham, Stanley Duda, Briggs Handzus, Rylee Reel, Jacob Simmons

Eight grade: Sedalia Carroll, Molly Chismarick, Kai’Lee Fowlers, Jasmine Garza, Kaylynn Gragson, Piper Grubaugh, Ellie Jones, Harlee Lovrant, Joshua Martinec, Bradley Matsko, Maggie McGeorge, Elizabeth Reel, Elodie Starkey, Gabryella Stith

La Salle CountyMyWebTimesStreatorIllinois Valley Front Headlines