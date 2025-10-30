Shaw Local

Holy Cross School honor roll, 1st quarter 2025-2026

Holy Cross School in Mendota

Holy Cross School in Mendota (Photo provided)

By Kate Santillan

Holy Cross School in Mendota recently announced its honor roll for the first quarter of the 2025-2026 school year.

Honor roll

Fifth grade: Eleanor Gahan, Nikolas Gahan, Madilyn Hayward, Kyle Henkel, Alexia Lerma, Connor Reppin, Tiberius Schwingle, Carly Smith

Sixth grade: Rose Beetz, Kinsley Cassidy, Langdon Hammers, Kayden Hunt, Noah Mathesius, Aiden Moreno

Seventh grade: Mason Atherton, Brady Aughenbaugh, Nolan Henkel, Brooklyn Mauch

Eighth grade: Blake Cyrocki, Leo Engels, Sophia Figueroa, Olivia Frank, Shanelle Koplin

High honor roll

Fifth grade: Adan Delao, Daniel Escatel, McKenna Faber, Shayne Full, Morgan Happ, Frank Hochstatter, Will Hornung, PJ Konopka, Cecilia Ortiz, Brooks Pawlowski, Kohen Piller, Jase Reppin, Savy Richey, Ella Wujek

Sixth grade: Bridget Cackley, Carissa Doll, Isabel Lemus, Addison Mathesius, Juliana Ortiz, Ellyn Schmidt

Seventh grade: Nicole Cervantes, Eliana Escatel, Samantha Escatel, Henry Happ, Paul Hochstatter, Mingxi Huang, Sofia Lemus, Armani Quintana, Brooklyn Shakespeare, Ally Tillman, Jaxson Zimmerlein

Eighth grade: Emme Beetz, Cale Full, Linda MacDonald, Lillee Monterastelli, Camden Pawlowski, Ellye Reppin, Molly Wilson

