Holy Cross School honor roll, 1st quarter 2025-2026

Holy Cross School in Mendota recently announced its honor roll for the first quarter of the 2025-2026 school year.
Honor roll
Fifth grade: Eleanor Gahan, Nikolas Gahan, Madilyn Hayward, Kyle Henkel, Alexia Lerma, Connor Reppin, Tiberius Schwingle, Carly Smith
Sixth grade: Rose Beetz, Kinsley Cassidy, Langdon Hammers, Kayden Hunt, Noah Mathesius, Aiden Moreno
Seventh grade: Mason Atherton, Brady Aughenbaugh, Nolan Henkel, Brooklyn Mauch
Eighth grade: Blake Cyrocki, Leo Engels, Sophia Figueroa, Olivia Frank, Shanelle Koplin
High honor roll
Fifth grade: Adan Delao, Daniel Escatel, McKenna Faber, Shayne Full, Morgan Happ, Frank Hochstatter, Will Hornung, PJ Konopka, Cecilia Ortiz, Brooks Pawlowski, Kohen Piller, Jase Reppin, Savy Richey, Ella Wujek
Sixth grade: Bridget Cackley, Carissa Doll, Isabel Lemus, Addison Mathesius, Juliana Ortiz, Ellyn Schmidt
Seventh grade: Nicole Cervantes, Eliana Escatel, Samantha Escatel, Henry Happ, Paul Hochstatter, Mingxi Huang, Sofia Lemus, Armani Quintana, Brooklyn Shakespeare, Ally Tillman, Jaxson Zimmerlein
Eighth grade: Emme Beetz, Cale Full, Linda MacDonald, Lillee Monterastelli, Camden Pawlowski, Ellye Reppin, Molly Wilson