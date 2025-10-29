Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Illinois Valley

Here are Halloween trick-or-treat times in the Illinois Valley

Kids dressed in Halloween theme costume enter for the Illinois Valley Pistol Shrimp Halloween in July on Wednesday, July 23, 2025 at Schweickert Stadium in Peru. The event featured a Trick or Treat Scavenger Hunt presented by Peru Federal Savings Bank, Pregame Performance from the Hocus Pocus Hags and a kids costume parade.

Kids dressed in Halloween theme costume enter for the Illinois Valley Pistol Shrimp Halloween in July on Wednesday, July 23, 2025 at Schweickert Stadium in Peru. The event featured a Trick or Treat Scavenger Hunt presented by Peru Federal Savings Bank, Pregame Performance from the Hocus Pocus Hags and a kids costume parade. (Scott Anderson)

By Kevin Solari and Maribeth M. Wilson

With Halloween creeping closer, here is a list of trick-or-treat hours for the Illinois Valley.

La Salle: 5-7 p.m.

Peru: 5-7 p.m.

Ottawa: 6-8 p.m.

Streator: 5-7 p.m.

Princeton: 5-8 p.m.

Oglesby: 5:30-7:30 p.m.

Mendota: Downtown, 3-5 p.m., Neighborhoods 5-7 p.m.

Utica : 5:30-7:30 p.m.

Spring Valley: 5 to 7 p.m.

Lostant: 5 to 7 p.m.

Tonica:5:30-7:30 p.m.

Grand Ridge: 6-8 p.m.

Marseilles: 5-7:30 p.m.

Seneca:5-7 p.m.

Ladd:5-7 p.m.

Cherry: 5:30 to 7:30 p.m.

La Moille: 5 to 7 p.m.

Walnut: 5 to 8 p.m.

Hennepin: 5 to 7 p.m.

Granville: 6-8 p.m.

Village of Mark: 6 -8 p.m.

Magnolia: 5-7

La Salle CountyNewsTribuneIllinois Valley Front HeadlinesMyWebTimesBCR
Kevin Solari

Kevin Solari

Kevin Solari is a regional editor for the Shaw Local News Network

Maribeth M. Wilson

Maribeth M. Wilson has been a reporter with Shaw Media for two years, one of those as news editor at the Morris Herald-News. She became a part of the NewsTribune staff in 2023.