Here are Halloween trick-or-treat times in the Illinois Valley

With Halloween creeping closer, here is a list of trick-or-treat hours for the Illinois Valley.
La Salle: 5-7 p.m.
Peru: 5-7 p.m.
Ottawa: 6-8 p.m.
Streator: 5-7 p.m.
Princeton: 5-8 p.m.
Oglesby: 5:30-7:30 p.m.
Mendota: Downtown, 3-5 p.m., Neighborhoods 5-7 p.m.
Utica : 5:30-7:30 p.m.
Spring Valley: 5 to 7 p.m.
Lostant: 5 to 7 p.m.
Tonica:5:30-7:30 p.m.
Grand Ridge: 6-8 p.m.
Marseilles: 5-7:30 p.m.
Seneca:5-7 p.m.
Ladd:5-7 p.m.
Cherry: 5:30 to 7:30 p.m.
La Moille: 5 to 7 p.m.
Walnut: 5 to 8 p.m.
Hennepin: 5 to 7 p.m.
Granville: 6-8 p.m.
Village of Mark: 6 -8 p.m.
Magnolia: 5-7