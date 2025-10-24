Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Illinois Valley

DePue Junior High School honor roll, 1st quarter 2025-26

Education News from Shaw Local News Network

Education News from Shaw Local News Network (Shaw Local News Network)

By Kate Santillan

DePue Junior High School recently announced its honor and high honor rolls for the first quarter of the 2025-26 school year.

Honor roll

Sixth grade: Giana Ford, Nataly Morales Reyes, Kora Salazar

Seventh grade: Jonathan Alonso Arreola, Leonardo Cucul, Giovanni Morales, Cynthia Patino, Nathaly Sandoval - Morales

Eighth Grade: Estrella Avila, Xitlali Colon, Azaylia Perez, Regan Smith, Noah Yanez

High honor roll

Sixth grade: Alan Acosta - Arevalo, Dayana Godinez, Colten Rivers, Averie Saepharn, Hannah Thomson

Seventh grade: Jose Caracheo, Sara Castro, Willy Garcia, Bradyn Limberg, AJ Sarabia, Giovanni Sosa, Emilie Thomson

Eighth grade: Victoria Aguirre, Yulissa Mejia, Genesis Torres

Bureau CountyBCRDePueIllinois Valley Front Headlines