DePue Junior High School honor roll, 1st quarter 2025-26

DePue Junior High School recently announced its honor and high honor rolls for the first quarter of the 2025-26 school year.
Honor roll
Sixth grade: Giana Ford, Nataly Morales Reyes, Kora Salazar
Seventh grade: Jonathan Alonso Arreola, Leonardo Cucul, Giovanni Morales, Cynthia Patino, Nathaly Sandoval - Morales
Eighth Grade: Estrella Avila, Xitlali Colon, Azaylia Perez, Regan Smith, Noah Yanez
High honor roll
Sixth grade: Alan Acosta - Arevalo, Dayana Godinez, Colten Rivers, Averie Saepharn, Hannah Thomson
Seventh grade: Jose Caracheo, Sara Castro, Willy Garcia, Bradyn Limberg, AJ Sarabia, Giovanni Sosa, Emilie Thomson
Eighth grade: Victoria Aguirre, Yulissa Mejia, Genesis Torres