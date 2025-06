2025 Princeton Mile results

Here are the results and top age division runners in Saturday’s Princeton Mile Race:

Elite division men: 1. Jake Gillum, 27, Metamora 4:08; 2. Colin Mickow, 35, Oswego 4:15, 3. Elijah House, 20, Sheffield, 4:30; 4. Brock Loftus, 21, Ohio, 4:36

Elite division women: 1. Claire Fuhlhage, 25, Normal, 5:04; 2. Amanda Mackenzie Brownrigg, 24, Wheaton 5:19; 3. Ashley Heagy, 23, Peru, 5:28

First Princeton finishers: Male - Brian Taylor, 41, 5:19. Female - 1. Alexandra Waca, 16, 6:17

Open finishers: Top 3 male - 1. Michael Marshall, 28, LaSalle, 4:42; 2. David Thompson, 44, East Moline, 4:45; 3. Brian Taylor, 41, 5:19. Top 3 female - 1. Payton Frueh, 16, Ohio, 6:00; 2. Alexandra Waca, 16, 6:17; 3. Avery Waca, 17, Princeton, 6:33

14 & under: Top 3 male - 1. Brady Gross, 13, Tiskilwa, 5:46; 2. George Keutzer, 14, Princeton, 6:00; 3. Theo Bonucci, 13, Princeton, 6:05. Top 3 female - 1. Avery May, 12, Princeton, 6:55; 2. Maycie Munson, 12, Tiskilwa, 7:07; 3. Lauren Driscoll, 12, Princeton, 7:36

15-19: Top 3 male - 1. Cristian Rodriguez, 15, DePue, 6:03; 2. Joel Odell, 15, Princeton, 6:25; 3. Parker Nink, 16, Princeton, 6:39. Top 3 female - 1. Payton Frueh, 16, Ohio, 6:00; 2. Alexandra Waca, 16, 6:17; 3. Avery Waca, 17, Princeton, 6:33

20-29: Top 3 male - 1. Michael Marshall, 28, LaSalle, 4:42; 2. Brent Loftus, 26, Princeton, 5:32; 3. Logan Bopes, 22, Wyanet, 6:12. Top 3 female - 1. Abby Jensen, 22, Princeton, 10:04; 2. Emily Robbins, 20, Princeton, 16:12; 3. Emma Hess, 28, DeKalb, 17:51

30-39: Top 3 male - 1. Jay King, 35, Walnut, 6:16; 2. John Zearing, 33, Princeton, 6:35; 3. Michael Zearing, 31, Princeton, 7:27. Top 3 female - 1. Abby Vladika, 37, Princeton, 6:38; 2. Ashlynn Fredenhage, 31, Tiskilwa, 8:12; 3. Elisia Monier, 31, Princeton, 8:31

40-49: Top 3 male - 1. David Thompson, 44, East Moline, 4:45; 2. Brian Taylor, 41, 5:19; 3. Josh Mabry, 45, Princeton, 6:14. Top 3 female - 1. Rachel Waca, 46, Princeton, 7:03; 2. Shawn Yepsen, 45, Princeton, 8:50; 3. Mandy Burash, 45, Hennepin, 8:14

50-59: Top 3 male - 1. Matthew Allard, 50, Ohio, 6:17; 2. Anthony Claussen, 51, Malden, 8:09; 3. Joachim Schneider, 53, 10:08. Top 3 female - 1. Loretta Gibson, 55, Walnut, 8:17; 2. Jannifer Powelson, 57, Princeton, 13:17; 3. Tracy Robbins, 50, Princeton, 16:11

60 & over: Top 3 male - 1. Dennis Nink, 63, Princeton, 7:21; 2. Tom Marquis, 68, Princeton, 9:16; 3. Dan Foelsk, 63, Batavia, 11:44. Top 3 female - 1. Peg Maciejewski, 61, Princeton, 10:41; 2. Kathy Lampkin, 65, Wyanet, 14:42; 3. Carol Piper, 65, Princeton, 14:43