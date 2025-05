Dozens of Times-area youth qualify for IESA 1A/2A State Track Meet

The 2025 IESA Class 1A/2A State Track Meet is being held this weekend at EastSide Centre in East Peoria, and The Times area saw a bevy of area young athletes qualify out of various sectionals.

Class 3A/4A junior-high track and field runs one week behind the smaller schools, with the IESA’s final meet for 3A/4A scheduled for May 23-24.

Here is a list of state qualifiers from The Times coverage area (with schools in parentheses) listed by event.

girls 7-1A pole vault: Carly Taylor (Ransom/St. Michael), Madi Perino (Milton Pope)

girls 8-1A pole vault: Cora Chapman (Milton Pope)

boys 8-1A pole vault: Kaden Meents (Milton Pope)

girls 7-1A shot put: Leah Smith (Cornell), Mazzy Withey (Waltham), Chelsea Yee (Wallace), Carly Taylor (Ransom/St. Michael), Ziva Zachary (Lostant)

boys 7-1A shot put: Rie Jones (Flanagan)

boys 8-1A shot put: Michael Polich (Grand Ridge), Douglas Smith (Flanagan)

girls 7-1A discus: Leah Smith (Cornell)

boys 7-1A discus: Ryan Rush (Woodland)

boys 8-1A discus: Michael Polich (Grand Ridge), Drake Booker (Lostant)

girls 7-1A high jump: Kennedy Kirkpatrick (Wallace)

boys 8-1A high jump: Lincoln Hebel (Milton Pope), Aiden Walls-Houston (Woodland), Bronko Withey (Waltham)

girls 7-1A long jump: Harper Carlson (Wallace), Sara Monsess (Lisbon)

boys 7-1A long jump: Mitchell Hatteberg (Lisbon)

girls 8-1A long jump: Leah Kearfott (Grand Ridge)

boys 8-1A long jump: Daniel Hoffmann (Earlville), Eli Kapraun (Flanagan)

girls 1-7A 100 hurdles: Emmi Moore (Wallace), Natali Moriarty (Lostant)

boys 7-1A 110 hurdles: Zain Piccato (Grand Ridge)

boys 7-1A 110 hurdles: Bronko Withey (Waltham), Lincoln Hebel (Milton Pope), Harrison Mathre (Lisbon)

girls 7-1A 100: Mya Wesseh (Lisbon)

boys 7-1A 100: Gavin Coleman (Milton Pope)

boys 7-1A 100: Daniel Hoffman (Earlville), Eli Kapraun (Flanagan)

girls 7-1A 200: Mya Wesseh (Lisbon)

boys 7-1A 200: Gavin Coleman (Milton Pope)

boys 8-1A 200: Daniel Hoffman (Earlville), Eli Kapraun (Flanagan)

girls 7-1A 400: Ryleigh Eggenberger (Cornell), Harper Carlson (Wallace)

boys 7-1A 400: Mitchell Hatteberg (Lisbon)

boys 8-1A 400: Bentley DiLuciano (Waltham), Harrison Mathre (Lisbon)

girls 7-1A 800: Alyssa Bell (Grand Ridge)

boys 7-1A 800: Landon Lyons (Cornell)

girls 8-1A 800: Sonja Friestad (Lisbon)

boys 8-1A 800: Mason Decker (Woodland), Brayden Runyan (Milton Pope)

girls 7-1A 1,600: Stella Andree (Wallace)

boys 7-1A 1,600: Crayton Chapman (Milton Pope), Landon Lyons (Cornell)

girls 8-1A 1,600: Cora Chapman (Milton Pope)

boys 8-1A 1,600: Brayden Runyan (Milton Pope), Devyn Henneberry (Waltham)

girls 7-1A 4x100: Wallace, Lesbon

boys 7-1A 4x200: Cornell

girls 8-1A 4x200: Milton Pope

boys 8-1A 4x200: Milton Pope, Earlville

boys 7-1A 4x400: Lisbon

girls 8-1A 4x400: Milton Pope, Lisbon

boys 8-1A 4x400: Milton Pope

girls 7-2A pole vault: Kailey Smith (Seneca)

boys 7-2A pole vault: Dallen Myers (Seneca)

girls 7-2A shot put: Emilia Holman (Seneca)

boys 7-2A shot put: Brayden Backos (Serena)

girls 8-2A shot put: Emma Eggenberger (Dwight), Ella Jane Burke (Washington)

girls 7-2A discus: Emilia Holman (Seneca)

boys 7-2A discus: Nash Miner (Dwight)

girls 8-2A discus: Emma Eggenberger (Dwight), Ella Jane Burke (Washington)

boys 8-2A discus: Lane Bassett (Washington), Grant Hakes (Fieldcrest), Ellis Brown (Serena)

girls 7-2A high jump: Lena Greskoviak (Fieldcrest), Adilynne Barry (Somonauk), Danielle Kinser (Seneca)

girls 8-2A high jump: Ivory Bryant (Fieldcrest), Natillie Wozniak (Washington)

boys 72A long jump: Ethan Haradon (Washington)

girls 8-2A long jump: Ella Roberts (Somonauk), Clare Forrest (Fieldcrest)

boys 8-2A long jump: Connor Hollenback (Serena), Anthony Perez-Garcia (Marseilles)

boys 7-2A 110 hurdles: Reece Conroy (Fieldcrest)

girls 8-2A 100 hurdles: Ivory Bryant (Fieldcrest), Natalia Hein (Washington)

boys 8-2A 110 hurdles: Connor Medina (Marseilles), Rocco Talarico (Somonauk), Killian Berkland (Marseilles)

girls 7-2A 100: Lena Greskoviak (Fieldcrest)

girls 8-2A 100: Ella Roberts (Somonauk), Chloe Leithliter (Dwight)

boys 7-2A 200: Cody Runge (Serena)

girls 8-2A 200: Ell Roberts (Somonauk), Chloe Leithliter (Dwight), Alexa Larson (Somonauk)

boys 8-2A 200: Connor Hollenback (Serena), Anthony Perez-Garcia (Marseilles), Caleb Peters (Dwight)

girls 7-2A 400: Bailey Schaefer (Seneca)

girls 8-2A 400: June Woods (Dwight)

boys 8-2A 400: Gavin Stokes (Washington), Eli Hammers (Washington), Connor Medina (Marseilles)

girls 8-2A 800: Hadleih Mitchey (Fieldcrest)

boys 7-2A 1,600: Sebastian Juneau (Somonauk)

girls 8-2A 1,600: Hadleih Mitchey (Fieldcrest), Brielle Deacon (Somonauk), Maggie Hamer (Somonauk), Caylin Cantlin (Serena), Talia Jenkins (Seneca)

boys 8-2A 1,600: Cooper Jones (Seneca), Liam Baima (Seneca), Chase Dickmann (Somonauk)

boys 7-2A 4x100: Serena

girls 8-2A 4x100: Somonauk, Fieldcrest

boys 8-2A 4x100: Somonauk

girls 7-2A 4x200: Somonauk

girls 8-2A 4x200: Dwight

boys 8-2A 4x200: Serena, Washington

girls 7-2A 4x400: Seneca, Serena

boys 7-2A 4x400: Seneca, Serena, Somonauk

boys 8-2A 4x400: Fieldcrest, Somonauk

boys 8-2A 4x400: Washington, Serena