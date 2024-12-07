Northlawn Junior High School honor roll, 1st trimester 2024-2025

Northlawn Junior High School in Streator released its honor roll for the first trimester of the 2024-25 school year.
High honor roll
Eighth grade
Joshua Abbott, Olivia Brandenburg, Brinn Byrne, Madisyn Campbell, Daxton Carter, Maya Cassani, Savannah Christenson, Brianna Clark, Ryker Deardurff, Bella Denizad, Olivia Flanery, Fernanda Flores, Grant Foltin, Owen Fryman, Kellen Gassman, Ariana Gavina, Alexandria Hafer, Addison Henson, Liana Hert, Brooklyn Higginbotham, Marleigh Holocker, Adriana Kearfott, Emery Lehman, Kyla Love, Peyton Marin, Elijah Milian, Ayla Morgan, Harmony Morgan, William Overocker IV, Ava Palko, Cessily Patton, Londyn Roberts, Jaxon Rzasa, Erik Santoyo, Ellie Scheuer, Eli Shearer, Brody Sliker, Jazlene Urbano, Stephanie Wargo, Alexander Wickman, Rileigh Zavada
Seventh grade
Lydia Augustine, Ahmya Burns, Sophia Coss, Michael Cunningham, Makenna Davies, Reece Diaz, Alexandria Edwards, Melina Flores, Braelyn Fritts, Joselyn Garcia Aguilar, Abigail Granados, Chloee Guynn, Lydia Henderson, Anika Hert, Dax Irving, Hattie Kaschak, Mae Ketcham, Aiden Kirkreit, Keira Knox, Luis Lopez, Brooks McCloskey, Caleb Ohmes, Aria Palko, Alaina Patterson, Carter Rathbun, Noah Serna, Oliver Snyder, Owen Taylor, Alyssa Thomas, Amyla Urbanec, Lorelei Vannote, Phoenix Velazquez, Braydon Vickers, Vincent Wang, Kole Yuhas
Sixth grade
Silas Angelico, Scarlett Arkels, Owen Basina, Kayleigh Bowling, Melisa Chavez, Eve Copeland, Lucy Crow, Andrew Cunningham, Logan Decker, Tristan Emm, Zadie Eplin, Chad Ferguson, Ava Ferris, Izzabella Friedrich, Oliviah Friedrich, Reyna Gullens, Charleigh Heilman, Austen Henson, Summer Hill, Donald Hornback, Londen Huichapa, Amiyah Issa, Ava Jacobs, Kaelynn Johnson, Lorelei Kashak, Josiah Kates, Braison Kelly, Blaze Kolesar, Jersey Lurz, Kane McCloskey, Mason Moore, Veralyn Moreno, Kali Muncy, Jemmah Nelson, Keaton Oswald, Leander Pacelt, Corbin Palko, Brinda Patel, Elizabeth Pearson, Aarion Peck, Alexandria Pedelty, Levi Petersen, Adam Phillips, Zachary Piszczor, Ryder Rafferty, Britton Risley, Jionni Sanchez, Ella Sharisky, Sophia Stratton, Julian Urbano, Benito Villalobos, Paloma Villalobos, Zander Yurich
Fifth grade
Fallyn Albert, Jaxton Anderson, Liliana Arevalo, Ryann Berg, Kara Breeding, Ethan Bryant, Weston Campbell, Hadley Davies, Graham Diaz, Remington Ferguson, Jessica Gonzalez, Giovanni Gutierrez, Reyli Guzman, Blake Harlan, Cambrynn Higginbotham, Izabel Hill, Kayla Hoang, Ian Jones, Alexander Kendall, Logan Lansford, Cheznie Miller, Eli Mitchell, Connor Overocker, Kailey Rathbun, Ella Roe, Chris Romulus, Brooklyn Schwahn, Karsyn Stewart, Angela Stoughton, Leonardo Velazquez, Diego Villalobos, Willow Ward, Grady Young, Lydia Zmia, Gabriel Zuniga
Honor roll
Eighth grade
Abigail Bauman, Audrey Baznik-Wilson, Jalaya Berry-Robinson, Aaliyah Duncan, Maliyah Dunning, Ivan Duran, Cooper Gallick, Leigha Gammie, Liam Graham, Carter Heider, Bailey Holcomb, Heaven Jackson, Brooklyn Jacobus, Somaya Kates, Dakota Levy, Miles McKinnie, Shantrice Morton, Katie Murphy, Gracie Nixon, Krystal Osborne-Duffy, Payten Plymire, Brian Sims, Zaelyn Solis, Marissa Stith, Milo Studnicki, Ashton Turner, Gael Villalobos, Adam Vitzthum, Mark Warwick, Andrew Yurkus
Seventh grade
Fernando Alvarado, Brooklyn Anderson, Jenavicia Baca, Juliette Baca, Penelope Biros, Madison Bottoms, Sienna Brown, Kesleigh Carter, Aria Ceballos, Anyekin Contreras-Fernandez, Lailoni Davis, Jenna Decker, Isaiah Diveley, Fallon Galvan, Wynter Glass, Andrew Gonzalez, Leona Hall, Roman Huey, Aiden Johnson, Sophi Marin, Benjimin Mascote, Walter Moton IV, Mia Rafferty, Bradley Riendeau, Miya Scott, Jose Serna, Robert Sims, Jazlyen Thompson
Sixth grade
Jaime Arevalo, Yulia Arevalo, Addison Berg, Trenton Bottoms, Piper Brandenburg, Landen Broyles, Zachary Byars, Jade Carrillo,Taden Chapman, Victor Chavez, Milah Cosby, Savannah Davies, Rocco Decker, David Eichorn, Camila Flores, Jacob Fredrikson, Waylon Freehill, Kinsley Freeman, Mylee Graham, Eliza Greer, Alayna Gutierrez, Viviana Gutierrez Granados, Gavin Hallam, Alaysia Hunter, Annalynn Kolesar, Jaxon Lopeman, Serenity Mayhew, Victoria McCormick, Drake McDonald, Gavin McMeen, Dixie Retoff, Rayland Rivers, Sophia Robertson, Sydnie Taylor, Kenzie Telford, Austin Van Name
Fifth grade
Matthew Brewer, Kaedyn Brown, Kila Cave, Augustine Cervantes, Sophie Cerwin, Lola Cook, Liviyana Danko, Jaxson Eplin, Joseph Gisler, Izabella Hall, Morgan Handzo, Lamaree Horton, Cambria Jones, Maddex Lansford, Ryley Leonard, Jerazceleh Limon, Ryan Lowry, Jesse Mendoza, Presley Oldenburg, Keynzie Plymire, Caleb Rice, Andrea Rodriguez, Ariella Smith, Sophianna Smith, Logan Vannote, Aubrielle Verduzco, Mason Vickers