2024 BCR Girls Track & Field Honor Roll, Saturday, April 27

Here are the top area girls for track & field, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede
KEYS: + school record
Shot (35-5/35-5) - Morgan Foes (P/Sr.) 39-0 1/2, Morgan Richards (P/Sr.) 34-2, Landry Hitzler (BV/Jr.) 32-7, Savanah Bray (SB/So.) 32-5 1/4, Lynzie Cady (BV/Sr.) 31-11, Laela Shevokas (H/Jr.) 31-4, Lainey Davis (ALO/Fr.) 28-10, Kimber Zitelman (ALO/Sr.) 27-0 1/2
Discus (109-9/109-9) - Morgan Foes (P/Sr.) 120-7 1/2, Morgan Richards (P/Sr.) 111-1 1/4, Macklin Brady (SB/Sr.) 94-2, Libby Huffaker (SB/Jr.) 91-10 1/2, Kimber Zitelman (ALO/Sr.) 80-3 3/4, Lainey Davis (ALO/Fr.) 79-11, Laela Shevokas (H/Jr.) 79-6, Carly Wiggim (BV/So.) 78-9 3/4
Long jump (16-5/16-9) - Elly Jones (ALO/Sr.) 15-9 3/4, Bella Yanos (ALO/So.) 15-8 1/2, Ashlynn Weber (P/Jr.) 15-7 3/4, Grace Althaus (ALO/So.) 15-7 3/4, Stephanie Nave (ALO/So.) 15-0 3/4, Lynzie Cady (BV/Sr.) 14-11 1/4, Josie Sierens (P/Fr.) 14-4 3/4, Morgan Krieser (ALO/Fr.) 14-1, Alivia Zemke (BV/So.) 14-0 1/2, Natalia Zamora (H/So.) 13-5
Triple jump (33-5/34-8) - Ashlynn Weber (P/Jr.) 33-5 3/4, Elly Jones (ALO/Sr.) 33-5 1/2, McKinley Canady (BV/Jr.) 32-8 1/2, Stephanie Nave (ALO/So.) 30-4 1/2, Libby Endress (BV/Fr.) 30-3 3/4, Natalia Zamora (H/So.) 29-9, Libby Endress (BV/Fr.) 29-8, Stephanie Nave (ALO/So.) 28-9 1/4
High jump (5-0/5-1) - Jillian Anderson (ALO/So.) 5-1 3/4, Bella Templeton (H/Jr.) 4-10, Lexi Ketchum (ALO/Sr.) 4-8, Kate Salisbury (BV/Sr.) 4-8, Elizabeth Backer (BV/Sr.) 4-8, Josie Sierens (P/Fr.) 4-6, Kate Duncan (SB/Fr.) 4-6, Emma Wangelin (P/Fr.) 4-6
Pole vault (9-1/9-9) - Elizabeth Wozek (H/So.) 7-6, Josie Sierens (P/Fr.) 7-6, Carly Wiggim (BV/So.) 6-6
100 (12.95/12.75) - Camryn Driscoll (P/So.) 12.86, Emerald De La Torre (SB/So.) 13.07, McKinley Canady (BV/Jr.) 13.4, Maddie Althaus (A/Fr.) 13.52, Connie Gibson (BV) 13.53, Kate Salisbury (BV/Sr.) 13.65, Scarlet Fulton (P/Sr.) 13.69, Landry Hitzler (BV/Jr.) 13.7, Bella Yanos (ALO/So.) 13.79, Landry Hitzler (BV/Jr.) 13.94, Keelie Cooper (H/Fr.) 14.54, Jillian Anderson (ALO/So.) 14.54, Morgan Krieser (A/Fr.) 14.55, Brinley Kloepping (P/Fr.) 14.63, Grace Althaus (A/So.) 14.64, Georgie Fulton (P/Sr.) 14.8
200 (26.96/26.29) - Lily Bosnich (SB/So.) 26.17, Camryn Driscoll (P/So.) 26.76, Connie Gibson (BV/Sr.) 27.24, Scarlet Fulton (P/Sr.) 28.09, McKinley Canady (BV/Jr.) 28.25, Bella Yanos (ALO/So.)28.91, Maddie Althaus (ALO/Fr.) 28.64, Stephanie Nave (ALO/So.) 29.24, Addison Wessell (BV/Sr.) 29.29, Jillian Anderson (ALO/So.) 29.64, Alexa McKendry (ALO/Fr.) 29.64, Morgan Krieser (ALO/Fr.) 29.92, Josie Sierens (P/Fr.) 30.4, Keelie Cooper (H/Fr.) 31.24
400 (1:01.87/1:00.71) - Camryn Driscoll (P/So.) 1:00.9, Lily Bosnich (SB/So.) 1:04, Lynzie Cady (BV/Sr.) 1:04.18, Maddie Althaus (ALO/Fr.) 1:04.24, Connie Gibson (BV/Sr.) 1:04.36,Scarlet Fulton (P/Sr.) 1:05.85, Maggie Arkins (SB/So.) 1:06.7, Grace Althaus (ALO/Jr.) 1:08.44, Stephanie Nave (ALO/So.) 1:09.42, Aubrey Wells (ALO/Fr.) 1:09.74, Ashlyn Maupin (BV/So.) 1:09.94
800 (2:28.15/2:25.12) - Camryn Driscoll (P/So.) 2:37.9, Payton Frueh (P/Fr.) 2:38.04, Maddie Wetzell (BV/So.) 2:41.92, Emma Mussche (BV/So.) 2:44.4, Maggie Arkins (SB/So.) 2:46.6, Gemma Moore (BV/Fr.) 2:47.03, Aubrey Wells (ALO/Fr.) 2:49.8, Avery Waca (P/So.) 2:53.66, Jadelyn Wangelin (H/So.) 2:58.58, Evelyn Castelan (H/So.) 3:01.8, Emma Smudzinski (SB/Jr.) 3:04.60
1,600 (5:36.9/5:26.27) - Maddie Wetzell (BV/So.) 5:40.98, Ruby Acker (P/Fr.) 6:05.9, Gemma Moore (BV/Fr.) 6:08.6, Payton Frueh (P/Fr.) 6:10.3, Natalie Meyer (P/Fr.) 6:32.43, Alexandra Waca (P/Fr.) 6:35.41, Aubrey Wells (ALO/Fr.) 6:50.83
3,200 (12:26.55/11:47.44) - Maddie Wetzell (BV/So.) 12:14.34, Ruby Acker (P/Fr.) 13:22.8, Payton Frueh (P/Fr.) 13:35.44, Alexandra Waca (P/Fr.) 14:42.12, Natalie Meyer (P/Fr.) 14:46.21, Leah House (BV/Fr.) 14:58.95
100 hurdles (16.86/ 16.59) - +Lily Bosnich (SB/So) 15.5, Elly Jones (ALO/Sr.) 16.6, Miyah Fox (P/Sr.) 17.19, Alexa McKendry (ALO/Fr.) 18.02, Addison Wessell (BV/Sr.) 18.95
300 hurdles (49.47/48.74) - Lily Bosnich (SB/So) 47.9, Addison Wessell (BV/Sr.) 51.82, Alexa McKendry (ALO/Fr.) 54.29, Natalia Zamora (H/So.) 55.75, Sammie Wagner (SB/Jr.) 59.3, Journey Short (P/Fr.) 1:02.9, Rylee Backes (P/Fr.) 1:04.55
4x100 (52.12/50.59) - BV (C. Gibson, T. Neuhalfen, K. Salisbury, M. Canady) 51.77, PHS (Driscoll, G. Fulton, S. Fulton, M. Fox) 53.28, ALO (E. Jones, M. Althaus, A. McKendry, B. Yanos) 53.4, SBA (S. Shaver, G. Millington, M. Stanbury, E. De La Torre) 54.6, Hall (Zamora, Templeton, Wozek, Cooper) 58.35
4x200 (1:51.76/1:48.47) - BV (C. Gibson, T. Neuhalfen, K. Salisbury, M. Canady) 1:50.8, ALO (E. Jones, J. Anderson, S. Nave B. Yanos) 1:54.9, SBA (S. Shaver, G. Millington, M. Stanbury, E. De La Torre) 1:56.3, PHS (Kloepping, Sierens, G. Fulton, S. Fulton) 2:00.28, Hall (Zamora, Templeton, Wozek, Cooper) 2:07.19
4x400 (4:19.68/4:13.85) - BV (E. Mussche, K. Salisbury, C. Gibson, L. Cady) 4:21.4, ALO (M. Althaus, G. Althaus, A. Wells, L. Ketchum) 4:35.44, SBA (E. De La Torre, M. Stanbury, L. Griggs, M. Arkins) 4:45.4, PHS (Frueh, Klingenberg, Av. Waca, Driscoll) 4:46.63
4x800 (10:35.31/10:15.75) - BV (M. Wetzell, G. Moore, E. Backer, E. Mussche) 11:28.5, PHS (Av. Waca, Al. Waca, R. Lord, P. Frueh) 12:10.3