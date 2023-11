Putnam County Junior High honor rolls, 1st quarter 2023-24

Putnam County Junior High has announced its honor roll and high honor roll for the first quarter of the 2023-24 school year.

High honor roll

Sixth grade

Anahi Avila, Garrett Billups, Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Jio Castro, Chloe Christiansen, Ayden Dienst, Calvin Fiedler, Makenna Goulding, Savannah Grasser, Natalie Guadiana, Murphy Hopkins, Anniston Judd, Emily Konczak, Nathaniel Lenczewski, Avery Lenkaitis, Brandon Linton, Caius Lunsford, Brennon McDonald, Jolene Poole, Anthony Popurella, Garrit Smith, Annabella Sondgeroth

Seventh grade

Mason Askeland, Jace Boedigheimer, Emmy Carboni, McKlay Gensini, Richie Glenn, Brooklyn Gorski, Naomi Hammerich, Gwen Heeley, Hannah Heiberger, Eli King, Joselyn Lopez, Emmett Main, Damian Marcum, Carson McDonald, Kami Nauman, John Placher, Anna Poignant, Tula Rue, Sawyer Smith, Ella Sokolowski, Callen Wiesbrock, Bailee Vice

Eighth grade

Nora Bertalot, Sofia Borri, Brodee Grandadam, Avery Grasser, Kennedy Holocker, Andy Poignant, Maddox Poole, Myah Richardson, Finley Rue, Lydia Schaper, Sarah Schennum, Ella Schrowang, Piper Terando, Alicia Vasquez-Barraras, Tyson Zuniga

Honor roll

Sixth grade

Izzy Bartoluzzi, Luca Carboni, Ayden Clark, John Cooper, Cayden Bush, Jaycee Dickey, Hayden Doyle, Luke Gabrielse, Alex Gonzalez, Jacob Hahn, AJ Kloet, Kohlton Mateika, Brooklyn McCart, Colton Nicoli, Geoffery Pagani, Anabiel Peterson, Kinsey Pierski, Luis Ramirez, Landen Robertson, Colton Sabotta, Jayden Serna, Dylan Spratt, Kynzie Thomas, Daniel Watson, Nolan Weddell, Shelby Willard

Seventh grade

Caiden Ahrens, Casey Blanford, Ian Durden, Tori Eutis, Kya Fox, Bentley Parsons, Makenzie Setters, Peyton Smith, Paityn Soule, Yaneli Walker-Alfano, Makenna Wrobleski

Eighth grade

Mya Barajas, Carter Baxter, Aurora Bickerman, Eli Brown, Eden Carlson, Matthew Davis, Payson Fiorentini, Dylan Haycraft, Jack Jessen, Madeleine Magnuson, Cohen Pierski, Stevie Richetta, Riley Rocha, Ari Romero, Roberth Ruiz, Seth Sandberg, Wyatt Sheppard, Tinlee Sistek, Quincy Smith, Carter Smoode, Bailey Terzick, Meghan Wiley, Zander Zimmerlein