Putnam County High School Honor Roll, first quarter 2023-2024

Putnam County High School announced its honor roll for the first quarter of the 2023-2024 school year.
High honor roll
Freshmen
Peyton Barto, Cadence Breckenridge, Brooklin Brown, Itaty Castro, Emberlyn Cwikla, Caden Ellena, Daphne Heeley, Patrick King, Maya Lenczewski, Zachary LeQuia, Veronika Mack, Alexis Margis, Payton Olson, Timmber Skinner, Rodolfo Villagomez, Jaxon Weger, Sarah Wiesbrock
Sophomore
Nolan Bence, Braden Bickerman, Cadience Bickett, Jaden Busch, Greta De Boer, Johana Del Abra, Jackson Delhotal, Ella Irwin, Nathaniel Johll, Derick Kauffman, Addalynn Leatherman, Ryan Oliver, Ella Pyszka, Alexander Rodriguez, Sydney Samek, Teaghan Sarver, Carson Schlosser, Annamae Smith, Johnathon Stunkel, Eric Vipond, Brayden Zuniga, Devin Zupec
Juniors
Cole Abraham, Chloe Andersen, Ethan Askeland, Emelia Bouxsein, Mason Brannon, Drew Carlson, Kacie Coleman, Deacon Cwikla, Jacob Edens, Alexis Glenn, Julian Goulding, Bailey Herr, Enzo Holocker, Phoebe Kammer, Meredith Lamis, Garrett Luke, Miles Main, Lisa Myres, Courtney Oliver, Caitlyn Sager, Anna Sandberg, Broedy Sandberg, Matthew Schennum, Ayden Serrine, Jaden Siegmann, Margaret Spratt, Hannah Taliani, Lily Thompson, Valeria Villagomez, Amos Vincent, Daric Wiesbrock
Seniors
Allen, Kylee; Avila, Esmeralda; Baker, Blake; Balma, Trevor; Boggio, Madison; Breckenridge, Salina; Christiansen, Camryn; Cimei, Hailey; Cwikla, Conlan; Dauck, Hayden; Dove, Joshua; Doyle, Gabrielle; Durbin, Alyssa; Fluech, Alyssa; Grant, Emelia; Gualandi, Tucker; Harris, Orlando; Hatton, Ava; Henderson, Emma; Henderson, Lauren; Johnson, Sarah; Keesee, Logan; McCook, Claire; Moore, Kylee; Moutray, Avery; Myres, Alexander; Nelson, Christopher; Pohlson, Noah; Reveles, Miguel; Richetta, Maggie; Samek, Spencer; Strack, Hannah; Stunkel, Paxton; Taliani, Drew; Taylor, Jonathan; Vipond, Cole; Walder, Miles; Wasilewski, Megan
Honor roll
Freshmen
Braiden Actis, Ayla Berlin-Smith, Natalie Brandner-Dinoto, Bryson Floyd Brown, Kale Coleman, Jacob Furar, Hayleigh Green, McKenna Jagg, Justin Murphy, Shany Ochoa, Chloe Parcher, Adrian Rivera, Dakota Robbins, Seth Saepharn, Andrew Taylor, Paige Tonioni, Kannon Tune, Waverly Watson, Kennedy Worby, Wyatt Zellers.
Sophomores
Adam Acquisto, Madison Ahlstrom, Cole Boedigheimer, Maxwell Brester, Ashley Cano, Vincen Dobson, Carter Grandadam, Traxton Mattingly, Zackery Siegmann
Juniors
Brooklyn Brester, Isabelle Brown, Cadence Coleman, Kade Gensini, Briseis Millan, Griffin Smith, Jaden Stoddard, Triston Walter, Madison Wasilewski
Seniors
Boedigheimer, Brock; Cimei, Gavin; Goulding, Neveah; Mack, Roman; Mosqueda, Julia; Ochoa, Jose; Saepharn, Owen; Sandoval, Gabriel; Stunkel, Josiah; Trinidad Jr, Ricardo; Vincent, Annabel