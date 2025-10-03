IHSA flag football playoffs begin: Who, where and when are Will County teams playing?

Monday, October 6
Flag football: Romeoville Regional – Plainfield North vs. Plainfield Central 4 p.m., Romeoville vs. Joliet Central 5:30 p.m., Bolingbrook vs. Plainfield East 7 p.m.; Kankakee Regional – Kankakee vs. Plainfield South 4:30 p.m., Oswego vs. Minooka 6 p.m.
Tuesday, October 7
Flag football: Romeoville Regional – Bradley-Bourbonnais vs. Plainfield North/Plainfield Central winner 5 p.m.; Romeoville/Joliet Central winner vs. Bolingbrook/Plainfield East winner 6 p.m.; Kankakee Regional – Yorkville vs. Kankakee/Plainfield South winner 4:30 p.m., Joliet West vs. Oswego/Minooka winner 6 p.m.
Thursday, October 9
Flag football: Romeoville Regional – championship 5 p.m.; Kankakee Regional – championship 6 p.m.
Monday, October 13
Flag football: Danville Sectional – semifinals 5 p.m. & 6:30 p.m.
Tuesday, October 14
Flag football: Danville Sectional – championship 6 p.m.
Friday, October 17
Flag football: IHSA State Finals Tournament (Willowbrook)
Saturday, October 18
Flag football: IHSA State Finals Tournament (Willowbrook)