IHSA flag football playoffs begin: Who, where and when are Will County teams playing?

Joliet West's Tamia Saunders makes an interception during a varsity flag football game against Joliet Central at Joliet Central on Oct. 2, 2025.

Joliet West's Tamia Saunders makes an interception during a varsity flag football game against Joliet Central. (Laurie Fanelli)

By J.T. Pedelty

Monday, October 6

Flag football: Romeoville Regional – Plainfield North vs. Plainfield Central 4 p.m., Romeoville vs. Joliet Central 5:30 p.m., Bolingbrook vs. Plainfield East 7 p.m.; Kankakee Regional – Kankakee vs. Plainfield South 4:30 p.m., Oswego vs. Minooka 6 p.m.

Tuesday, October 7

Flag football: Romeoville Regional – Bradley-Bourbonnais vs. Plainfield North/Plainfield Central winner 5 p.m.; Romeoville/Joliet Central winner vs. Bolingbrook/Plainfield East winner 6 p.m.; Kankakee Regional – Yorkville vs. Kankakee/Plainfield South winner 4:30 p.m., Joliet West vs. Oswego/Minooka winner 6 p.m.

Thursday, October 9

Flag football: Romeoville Regional – championship 5 p.m.; Kankakee Regional – championship 6 p.m.

Monday, October 13

Flag football: Danville Sectional – semifinals 5 p.m. & 6:30 p.m.

Tuesday, October 14

Flag football: Danville Sectional – championship 6 p.m.

Friday, October 17

Flag football: IHSA State Finals Tournament (Willowbrook)

Saturday, October 18

Flag football: IHSA State Finals Tournament (Willowbrook)

J.T. Pedelty

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 26 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.