BCR boxscores for Week 2, 2025

Princeton quarterback Gavin Lanham races for a 42-yard touchdown against Rockridge Friday night at Bryant Field. The Rockets won 36-29.

Princeton quarterback Gavin Lanham races for a 42-yard touchdown against Rockridge Friday night at Bryant Field. The Rockets won 36-29. (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

AT PRINCETON

Rockridge 36, Princeton 29

1234Total
Rockridge15071436
Princeton2270029

Scoring plays

R - Wheatley 25 pass from Schwigen, 6:49 1Q

P - Caldwell 80 kickoff return (Etheridge run), 6:37 1Q

P - Etheridge 65 run (Clevenger kick), 3:20 1Q

R - L. Steele 17 pass from Schwigen, 2:00 1Q

P - Lanham 42 run (Clevenger kick), 0:23 1Q

P - Etheridge 4 run (Clevenger kick), 9:02 3Q

R - L. Steele 7 pass from Schwigen (Morales kick), 4:21 3Q

R - Schwigen 8 run (Morales kick), 10:03 4Q

R - Schwigen 3 run (Morales kick), 0:45 4Q

YardsticksRRP
First downs1715
Total net yards367311
by rushing26-12746-276
by passing24035
Passing (C-A-I)13-23-03-7-1
Penalties-yards2-105-37
Fumbles-lost0-02-2

Individual statistics

RUSHING: RR - Cullen 13-54 (2 TDs), Sowards 8-39, Dye 5-34. P - Etheridge 19-184 (2 TDs), Lanham 14-86, Agushi 3-6.

PASSING: RR - Schwigen 13-23-0, 240 yards (3 TDs), P - Lanham 3-7-1, 35 yards.

RECEIVING: RR - L. Steele 5-97 (2 TDs), Sowards 2-41, Osborne 1-31, C. Wheatley 3-21 (TD), O. Steele 2-13, A. Wheatley 1-25. P - Etheridge 1-25, LaPorte 2-10.

AT EUREKA

Eureka 35, St. Bede 0

1Q2Q3Q4QTotal
St. Bede00000
Eureka1477735

Scoring plays

E - Knapp 40 run (kick), 1Q

E - Knapp 40 run (kick), 1Q

E - Knapp 10 run (kick), 2Q

E - Bunting 37 pass from Knapp (kick), 3Q

E - Bunting 11 pass from Knapp (kick), 4Q

YardsticksSBE
Total net yards94382
by rushing25-5952-282
by passing35100
Passing (A-C-I)3-11-07-10-0
Fumbles-lost2-10-0
Penalties4-252-10

Individual statistics

RUSHING: SB - Marquez 10-26, Hermes 1-19, Ferrari 4-9, Hirst 2-8, Ca. Riva 2-3, Ch. Riva 1-(-2), McGunnigal 4-(-4). E - Knapp 23-138 (3 TDs), S. Hoffman 17-94, F. Hoffman 5-32, Gladsen 4-34, Stoller 1-(4), Klaus 2-(-12).

PASSING: SB - Ferrari 3-10-0, 35 yards. E - Knapp 7-10-0, 100 yards (2 TDs).

RECEIVING: SB - Marquez 1-18, McGunnigal 1-15, Ca. Riva 1-2. E - Bunting 2-48 (2 TDs), Klein 2-29, F. Hoffman 1-12, Hinricksen 1-7, Stoller 1-4.

AT SPRING VALLEY

E-P 19, Hall 7

1Q2Q3Q4QTotal
E-P067619
Hall00077

Scoring plays

E-P - Milem 2-yard run (run failed), 9:58 2Q

E-P - Adams 50 pass from Winckler (kick), 3Q

Hall - Sterling 44 pass from Glynn (kick), 11:45 4Q

E-P - Adams 24-yard pass from Winckler (kick), 4Q

Individual statistics

RUSHING: E-P Hovey 63 yards. Hall - B. Curran 4-18, Redcliff 5-15, Glynn 10-8.

PASSING: E-P Winckler 93 yards (2 TDs). Hall - Glynn 6-15-1, 86 yards (TD).

RECEIVING: E-P Adams 4-93, Hall - Sterling 2-56 (TD), Curran 3-30, Redcliff 1-0.

AT MANLIUS

Annawan-Wethersfield 49, Bureau Valley 10

1Q2Q3Q4Qtotal
Bureau Valley020810
A-W21714749

BV scoring plays

BV - Safety 3:17 2Q

BV - Stewart 5 run, 9:25 4Q

Individual stats

RUSHING: A-W - Heitzler 3-87 (2 TDs), Horrie 4-54 (TD), Heston 2-46 (TD), Verstraite 2-18, Thurston 1-8 (team totals: 12-213). BV - Stewart 16-47, Richter 1-43, Donnelly 5-23, Shane 4-20, Carrington 12-17, Barkman 4-16, W. Smith 4-16, Litherland 1-(-2), team totals: 47-180.

PASSING: A-W - Heitzler 6-8-0, 82 yards (2 TDs), BV - Litherland 2-4-0, 17 yards.

RECEIVING: A-W - Horrie 2-28 (TD), Thurston 1-28 (TD), Park 1-14, Goodley 1-8, Jape 1-4, BV - Martin 1-11, Foster 1-6.

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL