BCR boxscores for Week 2, 2025

AT PRINCETON
Rockridge 36, Princeton 29
|1
|2
|3
|4
|Total
|Rockridge
|15
|0
|7
|14
|36
|Princeton
|22
|7
|0
|0
|29
Scoring plays
R - Wheatley 25 pass from Schwigen, 6:49 1Q
P - Caldwell 80 kickoff return (Etheridge run), 6:37 1Q
P - Etheridge 65 run (Clevenger kick), 3:20 1Q
R - L. Steele 17 pass from Schwigen, 2:00 1Q
P - Lanham 42 run (Clevenger kick), 0:23 1Q
P - Etheridge 4 run (Clevenger kick), 9:02 3Q
R - L. Steele 7 pass from Schwigen (Morales kick), 4:21 3Q
R - Schwigen 8 run (Morales kick), 10:03 4Q
R - Schwigen 3 run (Morales kick), 0:45 4Q
|Yardsticks
|RR
|P
|First downs
|17
|15
|Total net yards
|367
|311
|by rushing
|26-127
|46-276
|by passing
|240
|35
|Passing (C-A-I)
|13-23-0
|3-7-1
|Penalties-yards
|2-10
|5-37
|Fumbles-lost
|0-0
|2-2
Individual statistics
RUSHING: RR - Cullen 13-54 (2 TDs), Sowards 8-39, Dye 5-34. P - Etheridge 19-184 (2 TDs), Lanham 14-86, Agushi 3-6.
PASSING: RR - Schwigen 13-23-0, 240 yards (3 TDs), P - Lanham 3-7-1, 35 yards.
RECEIVING: RR - L. Steele 5-97 (2 TDs), Sowards 2-41, Osborne 1-31, C. Wheatley 3-21 (TD), O. Steele 2-13, A. Wheatley 1-25. P - Etheridge 1-25, LaPorte 2-10.
AT EUREKA
Eureka 35, St. Bede 0
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|St. Bede
|0
|0
|0
|0
|0
|Eureka
|14
|7
|7
|7
|35
Scoring plays
E - Knapp 40 run (kick), 1Q
E - Knapp 40 run (kick), 1Q
E - Knapp 10 run (kick), 2Q
E - Bunting 37 pass from Knapp (kick), 3Q
E - Bunting 11 pass from Knapp (kick), 4Q
|Yardsticks
|SB
|E
|Total net yards
|94
|382
|by rushing
|25-59
|52-282
|by passing
|35
|100
|Passing (A-C-I)
|3-11-0
|7-10-0
|Fumbles-lost
|2-1
|0-0
|Penalties
|4-25
|2-10
Individual statistics
RUSHING: SB - Marquez 10-26, Hermes 1-19, Ferrari 4-9, Hirst 2-8, Ca. Riva 2-3, Ch. Riva 1-(-2), McGunnigal 4-(-4). E - Knapp 23-138 (3 TDs), S. Hoffman 17-94, F. Hoffman 5-32, Gladsen 4-34, Stoller 1-(4), Klaus 2-(-12).
PASSING: SB - Ferrari 3-10-0, 35 yards. E - Knapp 7-10-0, 100 yards (2 TDs).
RECEIVING: SB - Marquez 1-18, McGunnigal 1-15, Ca. Riva 1-2. E - Bunting 2-48 (2 TDs), Klein 2-29, F. Hoffman 1-12, Hinricksen 1-7, Stoller 1-4.
AT SPRING VALLEY
E-P 19, Hall 7
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|E-P
|0
|6
|7
|6
|19
|Hall
|0
|0
|0
|7
|7
Scoring plays
E-P - Milem 2-yard run (run failed), 9:58 2Q
E-P - Adams 50 pass from Winckler (kick), 3Q
Hall - Sterling 44 pass from Glynn (kick), 11:45 4Q
E-P - Adams 24-yard pass from Winckler (kick), 4Q
Individual statistics
RUSHING: E-P Hovey 63 yards. Hall - B. Curran 4-18, Redcliff 5-15, Glynn 10-8.
PASSING: E-P Winckler 93 yards (2 TDs). Hall - Glynn 6-15-1, 86 yards (TD).
RECEIVING: E-P Adams 4-93, Hall - Sterling 2-56 (TD), Curran 3-30, Redcliff 1-0.
AT MANLIUS
Annawan-Wethersfield 49, Bureau Valley 10
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|total
|Bureau Valley
|0
|2
|0
|8
|10
|A-W
|21
|7
|14
|7
|49
BV scoring plays
BV - Safety 3:17 2Q
BV - Stewart 5 run, 9:25 4Q
Individual stats
RUSHING: A-W - Heitzler 3-87 (2 TDs), Horrie 4-54 (TD), Heston 2-46 (TD), Verstraite 2-18, Thurston 1-8 (team totals: 12-213). BV - Stewart 16-47, Richter 1-43, Donnelly 5-23, Shane 4-20, Carrington 12-17, Barkman 4-16, W. Smith 4-16, Litherland 1-(-2), team totals: 47-180.
PASSING: A-W - Heitzler 6-8-0, 82 yards (2 TDs), BV - Litherland 2-4-0, 17 yards.
RECEIVING: A-W - Horrie 2-28 (TD), Thurston 1-28 (TD), Park 1-14, Goodley 1-8, Jape 1-4, BV - Martin 1-11, Foster 1-6.