IHSFCA All-State Teams Released

The Illinois High School Football Coaches Association recently announced its All-State football teams for each of the eight classifications and the ranks of 8-man football.

Each team includes a list of 18 first-team players and a list of honorable mention players.

Class 8A

Name School Position Class Ethan Aghakhan Stevenson OL/DL Senior Christos Alexandros Lockport OL Senior Michael Baker Loyola WR/K Senior Kyan Berry-Johnson Bolingbrook WR Senior Kenneth Cooley East Aurora WR/DB/RB Senior Jake Curry Edwardsville QB Senior Mason Ellens Glenbard West RB/DB/WR Junior Luis Estrella West Aurora LB Senior Cayden Garcia Minooka DL Senior Ryan Jackson Lyons QB Senior Josh Janowski Lincoln-Way East OL Senior Eli Liapis Plainfield North DB Senior Joshua Manecke Downers Grove South OL Senior Maverick Ohle Naperville Central DL Senior Cole Ostendorf York LB Senior Justin Scott St. Ignatius OL/DL/RB Senior Devan Van Ness Barrington DL Senior Luke Williams Naperville North WR Senior

Honorable mention: Cole Arl, Naperville North; Dominik Ball, Palatine; Nate Canning, Glenbrook South; Conner Durkin, Lincoln-Way East, Iose Epenesa, Edwardsville; Ishmael George, South Elgin; Lebarion Gilmore, Stagg; Haiden Janke, Huntley; Luke Mailander, York; John McAuliffe, Marist; Nick Peipert, Barrington; Bryce Provis, Waubonsie Valley; Terrence Smith, West Aurora; Charlie Snoreck, Sandburg; Jordan Suggs, O’Fallon; Eddie Tuerk, Lyons; KeShawn Wiley, Joliet West; Jonas Williams, Bolingbrook.

Class 7A

Name School Position Class Joe Barna Wheaton North DL/TE Senior Ryan Boe Batavia QB Senior Cael Brezina Downers Grove North LB/DL/TE Senior Joey Campagna Lincoln-Way West RB Senior Ben Cooper Maine West LB/TE/QB Senior Matt Crider Wheaton Warrenville South RB Senior Jake Furtney St. Charles North LB/TE Senior Carson Grove Hersey WR/DB Senior Ethan Kohl Bradley-Bourbonnais QB Senior Bradyn Little Quincy QB Junior Eric McClain Glenbard East DB/WR Senior Vincent Muci West Chicago RB/DB Senior Dexter Niekamp Normal Community DL/TE Senior Anthony Palano Buffalo Grove WR/RB/DB Senior Arthur Palicki Willowbrook QB Senior Jack Philbin Glenbrook North QB/DB/P Senior Andrew Schiller Lincoln-Way Central K/P Senior I’Marion Stewart Kenwood WR Senior

Honorable mention: Owen Anderson, Prospect; Noah Battle, Downers Grove North; Tommy Davis, Normal Community; Ben Fiegel, Batavia; Davon Grant, DeKalb, Brandon Hansen, Mundelein; Anthony Hood, Whitney Young; Cole Klawikowski, Hampshire; Marquise Lightfoot, Kenwood; Nathaniel Marshall, Fenwick; Michael McDonough, Andrew; Will Nolan, Hersey; Darren Pennell, Collinsville; Ethan Plumb, St. Charles North; Paulie Rudolph, Jacobs; Cole Warren, Hononegah; Augustus Winkler, Glenbard East

Class 6A

Name School Position Class A.J. Abrams Blue Island Eisenhower WR Senior Lincoln Adams Lake Zurich LB/RB Senior Caleb Apodaca Wauconda DL/OL Senior Jack Barnhart Champaign Centennial DL/OL Senior Robert Battle III East St. Louis QB Senior Mikeshun Beeler Simeon DL Senior Smiley Bradford East St. Louis DB Senior Andy Burburija Crystal Lake South DL/OL Senior Troyer Carlson Kaneland QB Senior Kennarius Chandler Kankakee LB Senior David Finfer Highland Park QB Senior Mark Helm Glenwood OL Senior Ben Jorczak Normal West OL Senior Jacob Katauskas Lemont OL Senior Kainon McQueary Washington RB/DB Senior Myles Mitchell Richards RB/LB Junior Andrew Prio Cary-Grove RB Senior Nate Stempowski Geneva QB Senior

Honorable mention: Sencerre Brown, Normal West; Gavin Camp, Normal West; Javius Catlin, Rockford East; Kellen Davis, Centennial; Marques Easley, Kankakee; Aric Johnson, Kaneland; Andre Lovett, Blue Island Eisenhower, Anthony Martorano Jr., Vernon Hills; Jason Penza, Crystal Lake Central; Tony Phillips, Kankakee; Quinn Schambow, Libertyville; Phillip Shaw IV, Danville; Austin Synoga, Richards; Jesse Watson, East St. Louis.

Class 5A

Name School Position Class Austin Alexander Marian Catholic DB/WR Senior Dom Beres St. Francis LB Senior Carter Button Morris QB Senior Michael Champagne Glenbard South QB Senior Martin Cohen Antioch RB/DB Senior Dom Creatore Prairie Ridge RB/DB Senior Chris Durr Morgan Park WR/DB Senior John Fallaw Prairie Ridge OL/DL Senior Jack Gallier Mahomet-Seymour DL/OL Senior Burke Gautcher Sycamore DB Junior Dillan Johnson Joliet Catholic DL Senior Gabe Kaminski Nazareth DL/TE Senior Alessio Milivojevic St. Francis QB Senior Cam Ron Mitchell Jacksonville RB/DB Senior Navontae Nesbit Mount Vernon RB Senior Gary Rutherford Peoria LB/WR Senior Cam Williams Glenbard South WR/DB Senior AJ Zweeres Morris WR/DB/P Senior

Honorable mention: Jack Anderson, Glenbard South; Eduardo Antunez, Evergreen Park; Lucas Austin, Sterling; Askia Bullie, Westinghouse; Nick Day, Antioch; Ty Dykes, Metamora; Grant Gensler, Rochelle; Carlos Hazelwood, Tinley Park; Daryle Jones, Centralia; Cale Kimbro, Mattoon; Tyler Lofton, Marian Catholic; Dedric Macon, Freeport; Lane Mahnesmith, Triad; Brett Michel, Morton; Quincy Robinson, Corliss; Jacon Swartz, Morris; Erimus Wright, Hillcrest.

Class 4A

Name School Position Class Aiden Archibald Charleston DL Senior Aaron Ball St. Laurence RB Senior Preston Baker Breese Central QB Junior Landin Benson Coal City RB/K/P Junior Henry Buecker Rochester DB/WR Senior Ki’on Carson Lincoln RB Senior Braden Clark Kewanee QB/DB/K Senior Dayvion Ellis St. Viator WR/RB/DB Junior Joseph Gliatta IC Catholic RB/DB Senior Sam Herring Murphysboro RB/LB Senior Waleed Johnson Plano RB/DB Senior Brett Kasper Wheaton Academy QB/DB Senior Michael McLaughlin Peoria Notre Dame OL/DL Senior Issac Phipps Cahokia LB/DL Junior Jaden Rodriguez Ridgewood QB Senior Brandon Skelcher Carterville QB Senior Cole Stuart Freeburg QB/WR/DB Senior Brayden Trimble Mount Zion WR/DB Junior

Honorable mention: Karmelo Abernathy, Murphysboro; Harrison Bartosik, Waterloo; Griffen Becker, Breese Central; Christian Benning, Streator; Gavin Carpenter, Coal City; Alejandro Duarte, Kewanee; Myles Green, De La Salle; Ethan Head, Wheaton Academy; Cooper Kmet, St. Viator; Desean Logan-Russell, Phillips; Parker Lyons, Rochester; Dennis Mandala, IC Catholic; Jack Martens, Richmond-Burton; Tucker Murphy, Freeburg; Cameron Schroth, Mount Zion; Jakai Vaughn, Herrin; Terrance Weatherspoon, Dyett.

Class 3A

Name School Position Class George Asay Montini WR/RB/LB Senior Noah Bass Clinton OL Senior Braddock Cates Williamsville RB Junior Cooper Christensen Sullivan QB/DL Junior Jared Claunch Byron OL/DL Junior Caden Considine Byron RB/LB Sophomore Chris Doetch North Boone WR/LB Senior Aaron Fikuart DuQuoin OL Senior Noah Laporte Princeton WR/DB Junior Chase Litwiler Olympia LB/TE Senior Alex Marre Montini RB/WR Senior Payne Miller Princeton OL/DL Senior Blayne Sisson Mt. Carmel QB Senior Logan Smith St. Joseph Ogden QB Senior Brock Suding Tolono Unity LB Senior A.J. Sypherd Litchfield RB/LB Senior Luke Teschke Monticello QB/LB Senior Evan Wells Roxana RB/LB Senior

Honorable mention: Hudson Ault, Prairie Central; Aiden Ballinger, Sullivan; Luke Barry, Benton; Robert Boyd-Meents, Paxton-Buckley-Loda; Christy Domitien, Beardstown; Andrew Gillihan, Mt. Carmel; James Herring, Roxana; Cooper Hoffman, Durand-Pecatonica; Asher Kight, Mt. Carmel; Eric Miebach, Tolono Unity; Rex Pfeifer, Reed-Custer; Tristin Potts, Clinton; Coy Taylor, St. Joseph-Ogden; Keontae Williams, Noble/Johnson; Dwayne Wilmington, DuQuoin; Nolen Yeary, Olympia.

Class 2A

Name School Position Class Christian Bentancur Marian Central Catholic WR/LB Senior Jacob Bischoff Tri-Valley LB/OL Senior Brody Boehm Shelbyville QB/DB Senior Landon Bull Rockridge LB/OL Junior Nick Charbonneau Momence DL/OL Junior Kyle Farrell Wilmington RB/LB Junior Ayden Ingram Bismarck-Henning WR/DB Senior Andrew Kelly Vandalia QB/DB Senior Cole Klein Tri-Valley RB/DL Junior Brayden Leathers Athens LB/OL Senior JT Malawy Nashville QB Senior Kaiden Maurer Maroa-Forsyth QB/DB/P Senior Dominic McKibbin Bloomington Central Catholic OL/DL Senior Cale McThenia Marian Central Catholic QB Senior Chris Peura Seneca OL/DL Senior Briar Rowland Christopher RB/DB Senior Taylin Scott Quincy Notre Dame LB Junior Drew Wichtowski Westville QB/DL Senior

Honorable mention: Isaac Blazier, Nashville; Cory Craig Jr., Athens; Grant Dobson, Auburn; Vaughn Frere, Rockridge; Brody Hancock, Shelbyville; Colin Hayes, Bloomington Central Catholic; Bryant Jenkins, Lawrenceville; Caden Mowen, Farmington; Brady Muegge, Tolono Unity; Jayce Parsons, Arthur; Kamren Schumacher, El Paso-Gridley.

Class 1A

Name School Position Class Brady Clodfelder Villa Grove DB/WR/LB Senior Austin Cummings Tuscola WR Senior Gage Dunker Lena-Winslow RB/LB Senior Elijah Genenbacher Camp Point Central RB/LB Junior Michael Haas Stockton DL/OL Senior Owen Hampton Aurora Christian WR/DB/P Senior Dierre Hill Belleville Althoff RB/DB/P Junior Eddie Jenkins Jr. Hope Academy QB Senior Tanner Kempel Lena-Winslow OL/DL Senior Owen Mulder Forreston RB/LB Senior Luke Nelson ROWVA OL/DL Senior Drew Paben Camp Point Central RB/DB Senior Colt Packer Sesser-Valier LB/QB Senior Dylan Pembrook Greenfield QB/DB Senior Zebulon Rashid Annawan Wethersfield RB/LB Junior Connor Sullivan Casey-Westfield RB/LB Senior Kohan Vetter Greenfield RB/DB Senior Bohdan Zeleznik LeRoy QB/LB Junior

Honorable mention: Maximus Bray, St. Bede; Baylen Damhoff, Fulton; Jason Dowell, Belleville Althoff; Rudy Griffing, Aurora Christian; Will Hurley, Hardin Calhoun; JaMarkus Lofton, Hope Academy; Dezmond Malone, Sesser-Valier; Blake McMechan, Cumberland; Chase Newman, Morrison; Jordan Quinn, Tuscola, Luke Rewerts, Stark County; Jamari West, Hope Academy.

8-man

Name School Position Class Brennan Blaine Amboy TE/DL Senior Peace Bumba St. Thomas More RB/LB/WR Senior Caleb Clutteur Milford/Cissna Park TE/LB Junior Brody Cuppernell St. Thomas More LB/TE Senior Blake Folgate Orangeville RB/DB/LB Senior Connor Henley South Fork OL/DL/K Senior Victor Herrera Martinsville RB/QB/LB Senior Carter Hitz West Prairie OL/DL Senior Quinn Leffleman Amboy RB/DL Junior Landon Montavon Amboy OL/DL Senior Kaden Myhres South Beloit QB/DB Senior Connor Nye Milledgeville QB/LB/K Senior Aydan Radke FCW OL/DL/RB Junior Roy Sandberg Cambridge-Ridgewood RB/LB Junior Gavin Schunke Milford/Cissna Park QB/DB Senior Taylor Snook Cambridge-RIdgewood DL Senior Brock Soltow Polo QB/RB/WR Senior Ben Vole Alden-Hebron QB/DB/LB Senior

Honorable Mention: Vincent Edwards, South Fork; Ben Horn, St. Thomas More; Lane Huffman, Bushnell-Prairie City; Clint Kemper Jr., Martinsville; Nate Kramer, Bushnell-Prairie City; Preston Moriarity, Cambridge-Ridgewood; Tyler Neukomm, Milford/Cissna Park; Lucas Norvell, Kirkland Hiawatha; Drew Novotney, FCW; Adam Parcel, Martinsville; Payton Quaintance, FCW; Isiah Stephson, West Central; Micah Toms-Smith, Milledgeville; Dylan Vistine, Rockford Christian Life; Landon Whelchel, Amboy; Carson Wort, Pawnee.