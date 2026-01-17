Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Daily Journal

Birth announcements: Kankakee County - Jan. 17, 2026

Birth announcements

Birth announcements (Shaw Local News Network)

By Shaw Local News Network

Christian Davis Jr and Alexis Kenworthy, Manteno, girl, Charlotte Rose, Jan. 5, third child.

Stephen Silva and Savannah Chose, Bourbonnais, girl, Sade Paige, Jan. 6, first child.

Damontay Liddell and Dana Adams, Kankakee, boy, Zyren Eugene, Jan. 7, Mother’s second child, Father’s first child.

Derek Heffernan and Brooke Zitnik, Kankakee, boy, Jack James, Jan. 8, second child.

Zyon Turner and Jilleyan Carter, Kankakee, boy, Zyon Kaizen, Jan. 9, first child.

Dustin Fleischauer and Leasha Kraai, Kankakee, boy, Dawson Hank, Jan. 10, first child.

Kankakee CountyKankakee County Front HeadlinesKankakeeBirths
Shaw Local News Network

Shaw Local News Network

Shaw Local News Network provides local news throughout northern Illinois