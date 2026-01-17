Birth announcements: Kankakee County - Jan. 17, 2026

Christian Davis Jr and Alexis Kenworthy, Manteno, girl, Charlotte Rose, Jan. 5, third child.
Stephen Silva and Savannah Chose, Bourbonnais, girl, Sade Paige, Jan. 6, first child.
Damontay Liddell and Dana Adams, Kankakee, boy, Zyren Eugene, Jan. 7, Mother’s second child, Father’s first child.
Derek Heffernan and Brooke Zitnik, Kankakee, boy, Jack James, Jan. 8, second child.
Zyon Turner and Jilleyan Carter, Kankakee, boy, Zyon Kaizen, Jan. 9, first child.
Dustin Fleischauer and Leasha Kraai, Kankakee, boy, Dawson Hank, Jan. 10, first child.