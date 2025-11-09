Birth announcements: Kankakee County - Nov. 8, 2025

Nelson Hernandez and Kaleisha Washington, Kankakee, boy, Karson Nelson, October 27, fourth child.
Jacob Bolda and Samantha Blake, Bradley, girl, Audrey Jude, October 28, first child.
Kevin Beever and Sheyann Shaw, Kankakee, boy, Lincoln Wren, October 29, third child.
Alex Bucksath and Taylor Grimes, Bourbonnais, girl, Kaci Mae, October 29, first child.
Anthony Landa and Eileen Tellez, Kankakee, boy, Anthony Junior, October 30, first child.
Kyle and Kody Homan, Bourbonnais, girl, Kenzie Rae, October 30, second child.
John Moser and Aaliyah Varela, Kankakee, boy, Tatum Rome, October 31, first child.
Chris Bunnell and Kim Miller, Kankakee, girl, Miller Rose, November 1, first child.
Jessica and Olivia Janisse, Kankakee, boy, Milo Benjamin, November 1, first child.
Wasiq Abrar Mohammad Abdul and Khatija Bibi, Bourbonnais, boy, Daniyal Abrar, November 2, second child.
Tyler and Elizabeth Rasmussen, Clifton, boy, Leland Paul, November 2, third child.
Rayshaun and Shanice Winston, Kankakee, boy, Roman Calloway, November 3, fourth child.
Matthew Anders and Carlie Plechaty, Kankakee, girl, Myra Wren, November 3, second child.