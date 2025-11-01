Birth announcements: Kankakee County - Nov. 1, 2025

Clinton Garner and Haley Jubin-Oswood, Kankakee, boy, Bryson Hayes, Oct. 19, first child.
Cesar Rivera and Margaret Hardy, Bradley, girl, Isabella Rose, Oct. 20, third child.
Mark Alan Smith Jr. and Imani Adell, Bourbonnais, boy, Kyrie Jeremiah Lee, Oct. 20, second child.
Eric and Taylor Zavala, Kankakee, girl, Emersyn Bea, Oct. 22, second child.
Patrick and Hannah Gliwa, Dwight, girl, Autumn Justine, Oct. 22, second child.
Lizeth Velazquez, Kankakee, boy, Liam Alexander, Oct. 23, second child.
Travis and Renee Turrell, Kankakee, girl, Harper Ann, Oct. 23, first child. The mother is the former Renee Brooker.
Brodie Foster and Uxi Manny, Saint Anne, boy, Keegan Grey, Oct. 26, second child.
Kylen and Brittany Rushbrook, Onarga, girl, Kuiper Charlie, Oct. 26, fifth child.