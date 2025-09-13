Riverside welcomes Bhat to internal medicine team

Dr. Santosh Bhat recently joined Riverside Healthcare’s team of internal medicine providers.
Bhat earned his Master of Biomedical Science degree from Eastern Virginia Medical School in Norfolk, Virginia. He then received his Doctor of Osteopathic Medicine degree at Touro College of Osteopathic Medicine in New York.
In addition to his education, Bhat is board certified in internal medicine by the American Board of Internal Medicine.
Bhat is accepting new patients at Riverside Medical Group – Internal Medicine Bourbonnais, located at 400 Riverside Drive, Suite 2100, Bourbonnais.