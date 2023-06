Princeton Logan Junior High honor roll, 4th quarter 2022-23

Logan Junior High has announced its honor and high honor rolls for the fourth quarter of the 2022-23 school year. * Indicates straight A’s.

High honor roll

Fifth grade

Hawk Amy, Theodore Bonucci*, Bryce Brandt*, Ailyn Cano, Kipton Cook, Collin Dever*, Robert Edlebeck III, Emma Fenwick, Breanna Fetzer, Izaiah Fox*, Kalliope Gasperecz, Grant Hardy*, Sophie Harp, Emily Jaeger*, Jiam Johnson*, Michael Jones*, Elizabeth Keutzer*, Kendall Keutzer*, William Keutzer, Taleya Kinsley, David Kirkpatrick, Khloe Kleckner, Lydia Kyle *, Harper Linsey*, William Lyon, Talon Machida, Amy Maloy, Alexis Mecum, Brody Merkel, Ethan Meyer*, Layla Monier*, Sadie Ori, Ryder Paxton, Jena Petersen*, Mason Prunty, Telly Sanders, Harper Sayler, Annabelle Schlender*, Adleigh Seitz*, Kyrah Shipley, Cody Stalter, Elloise Stocker, Cooper Strickland, Tessa Thornton*, Ethan Turpen*, Fern Unzicker, Charley Wade, Chase Warling, Garrett widmer, Westyn Widmer, Matthew Yepsen*, Grant Zimmerman

Sixth grade

Leila Acker*, Kalena Arruda, Eve Boggs*, Bella Campbell, Eliana Carlson, Allison Cihocki*, Bryce Cochran, Sayge Compton, Emma Dye, Owen Elmore, Collyns etheridge, Parker Frueh, Nolan Funderberg*, Brady Gross, Albie Hartman, Gabriel Heaton*, Dylan Hicks, Lenora Hopkins*, Kiley Johnston, Blake Junis, George Keutzer*, Ethan Knaak, Paxton Knudsen, Chloe Kull, Ellie Longeville*, Carleigh Mack, Kolten McCarter, Misha Melnichenko, Ava Munson*, Olivia Murfin, Charlotte Nelson, Eli Ozburn, Reuel Pattar, Reece Pearson, Keegan Ramsey, Tristan Salazar, Dominick Sandoval*, Gabrielle Sandoval, Ulrike Schneider, Mason Scruggs, Madison Shaw*, Lizabeth Sierens*, Lillian Simpson*, Caleb Smith, Levi Sours, Dominick Strouss*, Jonah Taylor, Karter Transou*, Breelyn Unthank, Levi VandeVenter, Logan Walter, Amy Wilson, Devontae Wright, Mason Wright

Seventh grade

Rockne Berlinski, Tristan Borovick, Payton Brandt*, Corbin Brown*, Braylon Clevenger, Ethan Dunn, Brycen Fahnestock*, Kinley Fogarty, Lincoln Frost, Deacon Gutshall*, Noah Gutshall*, Piper Hansen*, Payten Harden, Avery Hassler, Caleb Johnson*, Travis Johnson, Illyana Jones*, Avaya Koning, Dominic Lewis, Lilly Mabry*, Chloe Moats, Trevyn Munson, Grace Nesbitt*, Jack Oester, Owen Schultz, Liberty Sousa, Andrew Stocking, Marissa Storm, Jocelyn Strouss*, Annie Thompson*, Melanie Zimmerman

Eighth grade

Ruby Acker*, Ethan Bacorn, Anna Boughton, Landon Bush, Mya Callison, Kyle Chin, Hanna Claiborne, Isabella Clevenger, Taylor Compton*, Mason Cooney, Addison Dever, Alex Diaz*, Jackson Drozda, Ava Hobson, Aiden Karpiel, Brinley Kloepping, Tricia Kloepping, Ava Kyle*, Luke LaPorte, Abram Longeville, Paityn Lucas, Natalie Meyer*, McKenzie Miatke, Chloe Moffitt, Stephanie Ni, Scarlett Nichols, Avah Oetrel, Yocelynn Robledo, Hayden Sayler, Braden Shaw, Aaliyah Shipley, Josie Sierens*, Isabella Simmering*, Meghan Smith, Ezra todd, Emma Wahlgren*, Philip Whited*

Honor Roll

Fifth grade

Vincent Alvarado, Zane Britton, Brevin Brokaw, Hadley Cole, Nashten Funderberg, Eric Giaquinto, Jeffrey Greenwell, Levi Hammond, Emma Hensley, Hallie Hollingsworth, Alijon Jusufi, Elijah Lasson, Aaron Marquis, Ellie Matlick, James McInnes, Natalie Michael, Pierce Molln, Irene Morales, Liam Pinter, Ean Quanstrom, Sadie Rutledge, Tucker Schafer, Diego Schirmer, Isabelle Sergeant, Kory Storm, Raquel Vires

Sixth grade

Tavin Affeldt, Millicent Arteaga, Griffin Breeding-Fulton, Pablo Castro, RayyLee DePauw, Jackson DeRose, Liam Fairbanks, Kory Fisher, Aiden Glubczynski, Vinni Gualandi, Kinzley Hansen, Marcella Isaacson, Aliana Jusufi, Samuel Lawrence, Chase Melcalf, Kylei Molln, Alexander Perry, Alexis Simmering, Keira Thompson, Aaliyah Unger, Van Waugamon, Jayme Wiley, Bentley Wolf, Emma Wooden

Seventh grade

Cooper Amy, Cayden Beaber, Anna Ellis, Andrew Giaquinto, Daphnie Grant, Samarrah Hoffman, Alexa Kuscsik, Bryson Love, Owen Mabry, Audra marquis, Kannon McCarter, Destiny Morre, Gracie Norman, Ella Ostrowski, Addison Parry, Fox Sanders, Martin Schillaci, Justice Segerstrom, Kaylee Tanner, Aidan Taylor, Alexis Weatherington, Giavanna Weyer, Jaiona Young

Eighth grade

Ayden Agushi, Keeley Cardosi, Emma Carlson, Felix Carmona, Jaydon Cooke, Jazzlyn DePauw, Payton Frueh, Lilith Gray, Jack Heaton, Jadeyn Klingenberg, Blake Miller, Addison Monaco, Brenden Neff, Rebekah Pearson, Cruz Rodriguez, Mia Sluis, Jonas Warling, Raivin Woodruff