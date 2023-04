Joliet Public Schools District 86 names Students of the Month

Congratulations to the following Joliet Public Schools District 86 students who were named Students of the Month for March.

T.E. Culbertson Elementary

Camyia Abernathy, Madalyn Arias, Sofia Barcenas, Natalia Guzman, Macie Guzman Cardenas, Isaiah Henry, Ariel Lopez, Dilarieh Lopez, Jennifer Murray, Jayden Valadez

M.J. Cunningham Elementary

Karla Badillo, Alianna Cardenas, Sofia Cerrillo, Monserrat Cordoba, Emmanuel Curiel Palma, Violet Fraher, Angela Garcia, Alein Gutierrez, Emily Hernandez, Valentina Hernandez Fermin, Sophie Martinez, Vanessa Martinez Trejo, Miranda Medina, Danger Monzon Barreda, Abigail Mora, D’Angel Morales-Velasco, Damion Nabors, Magaly Rodriguez Candia, Brianna Rodriguez, Liliana Rodriguez, Cody Sweat-Judd, Hunter Sweat-Judd, Adaline Valadez, Genesis Zamudio Zapot

Dirksen Junior High

Christopher Banda, Daniel Barrios, Ja’Mya Caesar, Irene Garcia, Cristopher Hernandez, Kyla Hood, Antonio Manrique, Julian Marin, Camila Melero, Yanely Real, Abril Rodriguez, Cynthia Rojas, Jake Sanchez, Misael Trujillo Merino, Daniel Zarate

Thomas Jefferson Elementary

Jordyn Adams, Kyler Cialdella, Ava Currie, Yamileth Delgado, Jurnee Figueroa, Ruby Godinez, Marisol Gonzalez, Najed Guerrero-Almanzan, Dalary Gutierrez, Mateo Gutierrez, Emily Gutirrez Zavala, Miguel Guzman Alcantar, Jaydin Hernandez, Grettel Ibarra, Violetta Jaimes Aguilar, Axel Juarez, Kendrick King, Jayden Matilde, Rakiyah Richter, Aileen Rico, Leidy Rodriguez, Madelyn Rodriguez, Melissa Roman, Paullette Valdes, Lissy Valle Peraza, Briany Vargas, Diona Vargas, Kimberly Vivian

Edna Keith Elementary

Daniel Angeles, Ava Crumb, Amir Daniels, Hanija Gooch, Jameir Hill, Iiyas Hobbs, Lionel Marchan, Aurian Martinez-Long, Lavaliyah Mercer, Quetzalli Miranda, Alexandria Rios, Noe Torres, London Wiggins

A.O. Marshall Elementary

Evelyn Aguilar, Arianna Arias, Ailin Avila Martinez, Cherish Bass, Fernanda Camacho-Cisneros, Christian Carvajal, Eduardo Cervantes, Anthony Gonzalez-Meza, Julian Gutierrez, Brisa Guzman Reyes, Hector Herrera, Jade Martinez, Natalia Mejia, Christian Morens, Sofia Nataren Salguero, Yanely Ortega, Gabriel Patino, Jose T. Torres

Marycrest Early Childhood Center

Anthonia Agyeiwaah, Yahaira Cisneros, Sherlyn Cortez, Mariel Gooch, Camila Herrera, Brandon Martinez, Ruben Moreno, Jholiette Oloarte Lopez, Elisa Rosales Vazquez, Olivia Santiago, Aiden Stukel, Juan Carlos Trevino, Zariah Williams

Pershing Elementary

Akane Arreguin, Evelyn Carreon, Marley Green, Alexander Humman, Andrew Kelly-Knox, Aiden Melgoza, Juan Munoz, Anthony Pineda, Zi’Raine Scott

Sator Sanchez Elementary

Camila Alvarado, Emmanuel Amador, Axel Arteaga, Christopher Alvarez Palmerin, Emmanuel Camacho, Luis Corrales, Alyssa Garcia, Elijah Green, Alexander Hernandez, Dania Hernandez, Drake Justice, Jacqueline Leyva, Jocelyn Lopez, Jayden Luevano Lara, Jarytza Luna Rodriguez, Edwin Murillo, Sofia Partida, Jesse Pena, Thorin Pence, Brithany Pereira, Allison Ponce, Abbey Robinson, Diego Robles, Damian Rodriguez, Dilan Rojas, Chancellor Sims, Norissa Smith, Morgan Tennial, Anthony Torres, Israel Varela

Carl Sandburg Elementary

Erykah Badu, Deonte Daniels, Izaak Galvan, Nehemiah Hammond, Caressa O’Meara, Aiden Papesh, Aaron Pierce, Jayana Pruitt, Skylynn Reck, Raziah Robertson, Evaughn Russell, Kinsley Steele, Eliana Tinoco, Kehlani Zepeda

Isaac Singleton Elementary

Natalie Apostolou, Madyson Bailey, Kourtney Campbell, Daniel Castillo, Jayden Garcia, Gabriella Gomez, Gloria Gonzalez, Lindsey Gonzalez, Manuel Gutierrez, Jesus Guzman, Noah Hadley, Gabriel Hernandez, Alexa Lopez, Edwin Palafox, Juan Rubio, Yoselyn Ruiz Orozco, Ashley Salazar, Naydiel Solorzano, Zoe Valdovinos, Sofia Velez, Jennifer Zavala, Noe Zavala

Taft Elementary

Angel Alcantar, Samantha Cabrera, Celeste Carrillo, Makena Corlew, Edward Harris, Yeshua Ibarra, Leandro Maldonado, Lyric Scott, Mateo Torres, Peyton Williams

Woodland Elementary

Jeffrey Brown, Estefany Calderon, Yoatsin Castenada, Giavana Guerrero, Andrea Lopez, Skarlet Montenegro, Isabella Pantoja, Damion Porter, Emani Sharp, Connor Sifuentes