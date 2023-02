Lockport Township High School District announces first semester honor roll

Lockport Township High School District 205 has announced its high honor roll and honor roll for the first semester of the 2022-23 academic year.

Senior high honor roll: Lamees Abdelrahman, Christopher Adamski, Grace Adelman, William Adolf, Tyler Albright, Willary Alburjas Naranjo, Payton Allen, Charles Altman, Jennavieve Andler, Anna Andretich, Christina Arens, Nathaniel Arient, Matas Avizonis, Robert Baranowski, Nicholas Barry, Bobbie Bartlaga, Elizabeth Berg, Kylie Beske, William Blankenship, Briana Bobko, Morgan Bosko, Payton Bough, Dylan Bozen, Samantha Bradley, Kevin Brennan, Zoraya Briseno, Kyle Brown, Lauren Brown, Mathew Brozovich, Abrinna Bruyneel, Abigail Budz, Gabriel Burcheri, Vincent Calabrese, Briana Calvillo, Gianna Camardo, John Camardo, Trinity Campins, Alyssa Cannatello, Shaw Carlson, Caitlin Cassello, Isabella Chimino, Audrey Chisholm, Mackenzie Christopher, Alexandria Chrusciel, Madison Cimino, Hunter Close, Katie Colarelli, Nicholas Coniglio, Camryn Cruz, Jessica Cudzich, Lily Daher, Bennett Davidson, JaVohn Davis, Frank Delelio, Gracie Deming, Quinn Digilio, Nya Ditter, Claudia Dobrzanski, Jack Doherty, Jack Dominow, Colleen Donnelly, Lauren Donnelly, Nathaniel Drong, Gracie Dumbauld, Melanie Dunaway, Jacob Duval, Delaney Dwyer, Edward Dzielski, Olivia Dziwisz, Isabelle Dzurney, Sophia Eallonardo, Camille Edgar, Aeriel Edwards, Chance Ericson, David Espinoza, Alaina Evans, Devin Everett, Jad Fakhreddine, Carter Ferricks, Alyssa Fiacchino, Jackson Fleege, Joel Flores, Benjamin Fluder, Addison Foster, Austin Freehauf, Juliet Friedl, Joseph Gabriel, Michael Gain, Jack Gallagher, Alycia Garcia, Ingrid Garcia, Stefany Garcia Olvera, Emma Garner, William Garrett, Jaxson Gauthier, Logan Gazdziak, Nicholas George, Philip Glecier, Libertad Gomez, Sarah Gorczowski, Brynn Grice, Brooke Gritzenbach, Noah Groenendal, Cedar Groenwoldt, Megan Hammer, Matthew Handzel, Joshua Hardt, Rayyad Hasan, Reagan Hayes, Graham Henderson, Maya Hernandez, Isabella Herrera, Pablo Herrera, Aric Hilger, Miranda Huerta, Quinton Hunter, Emily Ignasiak, Sabrene Jaber, Jenna Jawhar, Kamyah Jefferson, Cody Jensen, Raymond Jesse, Helen Jilek, Daniel Jimenez, Matthew Johnson, Jersie Joniak, Ava Judge, Evan Judge, Miranda Judge, Alexandra Jurusik, Logan Kaminski, Cecilia Kane, Benjamin Karabel, Troy Karuntzos, Alexa Katauskas, Ryan Kelty, Patricija Kilijonaite, Lauren Kinney, Jack Kirby, Kirstyn Klausegger, Darla Knaack, Emma Kocanda, Zachary Kofira, Matthew Kolasik, Cassandra Kontos, Christopher Kontos, Isabella Korgie, Gianna Kosi, Anna Kotlarz, Karley Kowalski, Zachariah Kozor, Ryan Kratz, Adrian Krozel, Mia Krsanac, Peyton Kryza, Alyssa Krzak, Nora Kube, Brandon Kuberski, Kyle Kuhn, John Kuncius, Clara Kwiatkowski, Jason Laba, Adam Labuda, Jennifer LaHa, Katie Langheld, Jessica Larson, Tina Larson, Madelyn Lave, Hana Lewis, Roman Lewis, Morgan LiCausi, Sydney Lochow, Ashley Loeza, Lillian Lubbers, Jacob Lyons, Tyler Lyons, Ava Magana, Joseph Manzo, Addison Markiewicz, David Markusic, Julian Marolda, Marissa Marra, Sean Marshall, Donald Marta, Grayson Massey, Nicholas Mastoras, Jacob McClain, Jake McEntee, Owen McGraw, Megan Mecher, Allyson Mendoza, Juan Mendoza Magana, Tristan Merkel, Delaney Mickiewicz, Karolina Mikulec, John Mildice, Hannah Miller, Reese Minogue, Sophia Misiurewicz, Jacob Moerman, Anthony Morgan, Audrey Mougammadou, EmilyAnne Mowery, Jeremy Murray, Ethan Murungi, James Nichols, Kamryn Nissen, Shane Nolan, Audrey Nonte, Chloe OConnor, Ryan OConnor, Claudia Ogrodny, Carter Olino, Heba Omira, Audrey Orban, Hannah Ostrander, Abby OSullivan, Jasmine Owens, Lyzette Pabon, Tyler Pahl, John Paradela, Angelique Pasciak, Zephyr Patton, Ryan Pavelka, Kristin Pawlowski, Carter Peetz, Allison Peloso, Nicholas Perez, Ava Pesavento, Brady Pfeiffer, Avery Pierre, Sean Pierson, Victoria Pikul, Charles Pluth, Corey Potempa, Kamryn Prebstle, Isabelle Purpura, Hanna Rasmussen, Rocco Rigoni, Fabiola Rosas, Ethan Rudman, Mary Ruff, Xander Ruiz, Alexander Sackett, Muhammad Salim, Nicole Sanchez, Brooke Sartin, Joseph Scaramuzzo, Keagan Schmeckpeper, Andrew Schmidt, Caden Schoolcraft, Abigail Schuldt, Maeve Scott, Hunter Sefcik, Kaitlyn Servin, Madison Seymour, Kaden Shea, Kayla Shea, Gavin Sherstad, Besnik Shuaipaj, Jerry Simek, Jasmine Simone, Jacob Skiba, Zachary Skiba, Monica Skibicki, Mason Skowron, Inara Smith, Emma Soderberg, Katelyn Sojka, Isabella Sola, Mason Solorsano, Elise Spencer, Saffron Squires, Peter Stack, Sydney Stewart, Jack Thies, Monica Thompson, Chloe Torres, Emerson Tremayne, Alexa Trower, Alexander Vance, Allison VanderVelde, Jessica Vanerka, Emily Vineyard, Ashley Vondra, Morgan Walczak, Michael Waterloo, Kylie Watson, Natalie Watzke, Aidan Weber, Michael Welcome, Madisen Wibiral, Collin Williams, Dominic Williams, Trevale Williams, Carlynn Willis, Katherine Winters, Adam Wirth, Patryk Wirth, Isaac Wynsma, Madeleine Yehling, Madison Young, Paige Zacavish, Morgan Zack, Veronica Zapotoczny, Emeli Zavala, Kylee Zimmerman, Carter Zimny, Kiera Zurek

Junior high honor roll: Fayez AbdelJawad, Jackson Abdel-Razik, Yasmin Abusafieh, Joshua Ahrens, Daniel Altman, Samuel Alvarado, Deena Anagnopoulos, Ashleigh Andruch, Mia Angelo, Demetrios Asiouras, Klaudia Babel, Veronica Bafia, Jonathan Barajas, Andrew Barrios, Jacek Bartyczak, Ryan Bentivenga, Krysta Beske, Boden Bielik, Kaitlyn Billings, Lukas Bitneris, Nathan Blazewski, Delaney Blumka, Caitlin Bochantin, Jack Bogdan, Erik Boniecki, Gabrielle Brewer, Tyler Brown, Isabel Bucio, Olivia Bukowski, Heather Canny, Graham Carlson, Dominic Carrozza, John Carway, Joel Centeno, Kavin Chandarana, Owen Chaplin, Lara Andrea Chavez, Allison Chorley, Maya Chudoba, Madison Ciaccia, Luke Cibula, Jacob Cilella, Eleana Cipiti, Jameson Clark, Tyler Clausen, Steven Clawson, Ella Cline, Zoe Cocke, Shoshanna Cohen, Sophia Cohen, Delaney Coleman, Isabel Collins, Jenevieve Conley, Megan Consigny, Claudia Cronin, Claire Crosby, Douglas Cunningham, Emma Czech, Zaina Daghash, Claudia Danewicz, Jori Davidson, Gabrielle Davis, Jaden Davis, Max Daw, Braeden DeBlecourt, Isabel Deharo, Sophia Margarette Diamzon, Anna DiFilippo, Emily Do, Danica Dockstader, Colin Dorian, Mikayla Dragosh, Gabriela Drazek, Allyson Dudlo, Amanda Dudzik, Georgia Dykstra, Katelynn Dykstra, Evan Dziadkowiec, Ryan Ebert, Valerie Ehrman, Avril Elledge, Ian Ellsworth, Jesse Elsousou, Cameron Ephgrave, Gianna Ferenzi, Jacob Ferkaluk, Ryan Ficaro, Addyson Ficek, John Filipiak, Nina Fiorillo, Bailey Flaherty, Kate Flemming, Matthaeus Foltys, Zoey Foss, Grace Gad, Addison Galloy, Nathan Garnica, Olivia Gasienica, Jillian George, Connor Gilbertsen, Giuliana Giordano, William Glynn, Sidney Godzinski, Daniel Gonzalez-Solsona, Jordan Gragasin, Taylor Green, Keeley Grice, Victoria Gronski, Jonathon Hargis, Lylianah Harris, Misha Hassan, Maeve Heeney, Cristopher Hernandez, Jayden Hoffman, Catherine Holdman, Payton Holzhauser, Quy Huynh, Jessica Ing, Alia Jaber, Kulsoom Jafferi, Jozef Janik, Sasha Jarosik, Patrick Jerabek, Aiden Jonikas, Aayush Joshi, Patricia Jurzyk, Adam Kabat, Adam Kaczmarczyk, Martyna Kalinowska, Brenden Kaup, Brianna Kelderhouse, Karolis Kemeris, Ava Kies, Kaylin Klutcharch, Olivia Kokoszka, Ashley Kolz, Kadie Kontos, Lia Kosiek, Kira Kosieniak, Christina Kowalczyk, Ryan Krestel, Nicholas Krol, Samantha Krupa, Anna Kukula, Chloe Kuriger, Ava Labuda, Federico Lagunas, Joshua Lake, Lauren Lane, Gabriella Lange, Madilynn Lee, Riley Lerch, Allison Lewis, Francesca Lewis, Matthew Lewis, Vincenzo Lewis, Mikel Limoncello, Victoria Locacius, Grace Lorkiewicz, Madison Lynch, Abigail Mack, Meghan Mack, Izabella Magiera, Raegan Mahalik, Emily Maier, Andy Maka, Maxwell Maloney, Chase Manegold, Jake Marchese, Julia Marino, Rama Marridi, Razan Marridi, Connor Marshall, Valerie Martinez, Paige Matiasek, Madison Matthis, Liam McKee, Haley McManis, Allison McNulty, Ayden Mercado, Brayden Miller, Matthew Mitera, Evelyn Moan, Madelyn Morack, Luke Morfoot, Patrycja Mrowca, Alexandra Mrozik, Katelyn Munis, Meghan Murtaugh, Leah Muska, Nathan Nacino, Corinne Nowak, Parker Oldendorf, Antwaun Paige, Brent Paller, Akash Patel, Adrian Pawlikowski, Ava Peckler, Amelia Pencak, Joseph Perez, Julie Perretta, Katelyn Perritano, Sebastian Podgorski, Ava Pollard, Sarah Porrey, Rebecca Potrawski, Nathan Powley, Aidan Preciado, Daniel Przedpelski, Elizabeth Ramirez, Vincent Ramirez, Tessa Rarick, Sofia Reyes, Elena Rheingans, Bianca Richie, Cameron Riley, Delaney Riley, Melissa Riley, Natalie Rios, Jaden Roat, Paige Robinson, Hannah Roche, Jacob Rodeghero, Aldrin Rodriguez, Lola Rodriguez, Hannah Roede, Madelyn Rudman, Sol Ruiz, Kylie Ryan, Brian Sagon, Moira Sagon, Joseph Salcik, Grace Samuelson, Cris Santiago, Crystalyn Santucci, Ryan Schmitt, Kylee Schurig, Sarah Senzel, Cristian Serna, Dena Shehadeh, Imani Shehadi, Noor Shehadi, Maximus Siergiej, Sabrina Sinno, Samantha Sitterly, Ella Siwinski, Jacqueline Smith, Carter Sobotka, Ryan Soderstrom, Christian Sokol, Lilian Soszynski, Hannah Speechley, Thaddeus Spencer, Elisha Stack, Quinn Stanislawski, Allyson Stedman, Zachary Stephensen, Elizabeth Suerth, Erin Svoboda, Ava Swain, Emme Sweis, Thomas Szewczyk, Thomas Szwab, Brenna Thomas, Holly Timosciek, Gabriel Traina, Melissa Ulloa, Cameron Valcich, Samantha Varon, Ava Vitelli, Madison Volz, Allie Washington, Maddisen Wattenberg, Reece Wellsandt, Aaron Wendell, Sara Wepsiec, Skyler Wittenkeller, Aidan Wojciak, Krista Wojcikiewicz, Brandon Young, Amelia Zarowny, Jillian Zodrow, Natalie Zodrow, Gabriela Zubkovskis, Kaila Zuromskas, Alexia Zwolinski

Sophomore high honor roll: Fatima Abdallah, Mohammad Abuhasna, Alexis Albright, Cheyenne Alexander, Julyssa Alfaro, Luke Andretich, Amanda Bagdonaite, Samantha Bagdonaite, Hannah Balonek, Marie Baranowski, Mohammed Bargach, Lillian Bielecki, Hayley Blocker, Jacob Bobek, Alexander Borello, Joseph Borowski, Max Brassfield, Natalia Brewer Tinoco, Natalie Buczak, Allison Budzynski, Sabina Bukowski, William Burkart Reyes, Daphne Burke, James Byers, Michael Byers, Carli Caprio, Summer Chesser, Adeline Chmielewski, Megan Chorley, Randy Christian-Hunter, Lydia Chrobak, Reina Chrobak, Victor Cieslak-Kaczmarczyk, Emma Ciszek, Halle Close, Averi Colella, Lyla Coleman, Megan Covelli, Joseph Crabbe, Jake Cruz, Marcy Curry, Graydon Czako, Erica Dahlberg, Joseph DalPonte, Zachary DeMarco, Sadie Denk, Grace DeSchaaf, John Diamond, Amanda Diaz, Damon Diaz, Michael Dierkes, Mia DiGiovanni, Samuel Dixon, Sarah Donnelly, Nathan Dunlap, Yamil Duran Toro, Anna Eagan, Leah Egelhof, Alayna Ellis, Alejandro Estrada, Ollie Evans, Andrew Farina, Brayden Finn, Alyssa Flood, Bryce Flood, Anya Fluder, Sydney Fontaine, Mia Fontanetta, Matthew Fox, Bella Franco, Isabella Francone, Gianna Frieri, Isabelle Fudala, Riley Gallagher, Ryan Gamagami, Ethan Gansel, Nicolas Gawron, Mia Gazdziak, Aidan Gerritsen, Vincent Gincauskas, Matthew Giorgetti, Julia Giovannetti, Kasten Goebbert, Saray Gomez-Martinez, Ivanna Gonzalez, Javier Gonzalez, Ashley Goodrich, Nathan Gorecki, Raena Green, Abigail Grice, Aubrey Groenendal, Karolina Gudynas, Jacob Habas, Lauren Hammer, Natalia Handzel, Alex Hareza, Brandon Herschbach, Jada Hill, Kevin Hippner, Bryan Hofferica, Abigail Hogan, Abigail House, Dylan Hughes, Lucy Hynes, Zaina Jaber, Jenna Jamros, Gabriella Jay, Maksymilian Jerantowski, Ann Jesse, Gavin Jones, Abigail Juers, Grace Juers, Jakub Kalata, Gianna Kamper, Jenna Karalow, Joshua Kelly, Ryan Kelly, Carter Kelso, Brooke Kemp, Dylan Kieswetter, Ella Kim, Katelyn Kleinmark, Emma Kliem, Cheyenne Klimkiewicz, Adam Knaack, Jenna Kolosta, Krzysztof Komorowski, Tegan Korhonen, Jessica Koscielniak, Tyler Kouba, Ava Kozak, Filip Kozakiewicz, Jacob Kozelka, Calvin Kozor, Natalie Krumdick, David Krzysiak, Mara Kubis, Owen Kuczero, Isabella Kuziel, Ava Lamb, Nolan Lamoureux, Julian Landeros, Elin Lappin, Cohen Lesniak, Owen Likins, Genevieve Lindeman, Camille Lippe, Ayden Locke, Madilyn Lopez, Ashley Lopez-Medina, Katie Maka, Jackson Maloney, Anthony Marcum-Heetel, Mykenzie Marusarz, Tara Mastorakos, Alexander Maturlak, Mason McCarter, Jenna McCarthy, Allyson McCrory, Alexandria McGrath, Emily McGraw, Kelcie McGraw, Seth McIntyre, Bryson Melgoza, Sophia Melody, Logan Mertens Smigielski, Sara Middleton, Sydney Milcarek, Alex Milker, Malia Molck, Gavin Monreal, Juanita Montoya, Samantha Moore, Evelyn Morack, Ryan Moran, Jacob Morandi, Wiktoria Mormol, Daniele Murray, Logan Nagle, Patricia Niemiec, Sophia Niemiec, Caden Nommensen, James Novak, Marlenne Nunez, Logan Nusko, McKenna OBrien, Chase Odom, Michael John Olegario, Margaret Olson, Julia Osobka, Noah Pajeau, Matina Papafotopoulos, Laura Pawlica, James Peery, Alaina Peetz, Giada Pellicane, Conley Pfeiffer, Olivia Piotrowski, Teagan Plouzek, Anthony Polselli, Tyler Pospisil, Julia Puckorius, Nica Pulciani, Allison Renehan, Stephen Reuter, Kylie Riff, Charley Ripley, Christopher Ripley, April Rivera, Mason Roberson, Payton Roberson, Elizabeth Rock, Elizabeth Rodriguez, Raven Rogers, Giada Roti, Ella Ruane, Addison Ruether, Ashley Rus, Elise Rusniak, Kaitlyn Rybicki, Nadia Safeeullah, Lauren Santana, Ashley Scales, Allison Schaefer, Allison Schmidt, Isabella Schuldt, Griffin Scott, Sophia Sedlock, Alexis Shea, Wazeera Shekoni, Cameron Shinkus, Arabella Simmons, Ava Sipek, Ella Slivinskas, Eric Slivinskas, Mya Smith, Benjamin Sochacki, Mary Sola, Julia Stachon, Gianna Stack, Joseph Stroner, Nicholas Szudy, Nolan Taylor, Kyler Teggelaar, Alexander Thomas, Kayden Tigges, Anthony To, Abel Torres, Gabriela Torres, Cassandra Unzueta, Julia Lauren Urbano, Alexander VanWingeren, Skye Vargas, Rowan Wallenberg, Makenzie Wengel, John Wesolowski, Kristen Wessel, Nathan Wilson, Abigail Winter, Jason Witek, Colton Witzig, Justin Worachek, Heaven Wyatt, Mackenzie Young, Abdulai Zakaria, Liam Zimmerman, Charlie Zimpelmann, Jackson Zych

Freshman high honor roll: Faris AbdelJawad, Laila Abu-Nada, Angelina Adame, Giovanni Aguilar, Sadal AlFaqeeh, Carissa Alleman, Ian Allen, Cassian Amarandei, Eleni Anagnopoulos, Ava Anderson, Gavin Anderson, Joshua Arient, Genesis Arredondo, Coco Arriaga, Emmersyn Arroyo, Laura Arstikaitis, Brooke Ashley, Ella Athey, Ainius Avizonis, Talal Awwad, Lauren Bacys, Patrycja Bafia, Sami Bages, Andrew Bailey, Hayden Barnett, Mia Barone, Anabella Barrett, Abigail Basinger, Addyson Bauer, Emma Bazan, Ryan Beaumont, Isabel Benavides, Mylie Bennett, Samantha Benyon, Allyson Bergdolld, Alexandra Bernat, Natalia Biela, Ethan Bielski, Kurt Biggus, Hailey Bird, Jordan Birks, Sara Bizati, Matthew Blazewski, Meda Bliudziute, Brady Boaden, Veronica Bochenski, Thomas Boguslawski, Kennedi Boike-Bensfield, Luciana Bongiovanni, Brooke Booth, Rheagan Boucher, Dominic Brandolino, Owen Bratt, Shaelin Brigham, Kennedy Brooks, Kiera Brown, Trevor Buday, Sophia Bukowski, Dominic Burhans, Kennidie Byrdak, Javier Cabrera, Maggie Calabrese, Nicholas Camacho, Dominic Carriel, Abigail Carroll, Julianne Carway, Josslyn Casey, Mia Castellano, Yadhira Ceballos Garcia, Sebastian Celis, Logan Chesna, Addison Choate, Aaron Chrusciel, Sophia Chudoba, Elliana Churnovic, Angel Cinco, Izabelle Ciszek, Makenzie Clift, Haidyn Close, Hannah Close, Hannah Cmelo, Benjamin Cobbett, Brianna Collier, Charles Connor, Natalie Dado, Camille Dailey, Armante Dambrauskas, Sydney Danaher, Elizabeth Danewicz, Kate Depcik, Matthew DeSantis, Jack Dewey, Giavanna DiCiolla, Evan Digilio, Charles Dixon, Nola Dominik, Cameron Dominow, Colton Donath, Kaleb Dowdell, Dean Draper, Paulina Drazek, Emerson Duffy, Madisyn Dumbauld, Amy Dunaway, Dogbeda Dzukey, Madison Edwards, Grace Eliacostas, Alyna Elkayyal, Vade Elledge, Dominic Englehart, Jacob Estrada, Kyle Evans, Ginger Fabbi, Faith Fanello, Adriana Faria Lugo, Bianka Faron, Caroline Felczak, Zachary Felonk, Bridget Ferriter, Logan Fields, Kiley Fiffles, Antonio Fiordirosa, Carly Fiorillo, Lauren Flores Madera, Brennan Flynn, Benjamin Forbes, Ethan Foss, Jack Frampton, Casey Franciskovich, Brooke Fris, Natalia Fudala, Alexis Fuentes, Giada Furmanek, Katherine Gallagher, Kiera Gallagher, Aileen Garcia, Armando Garcia, Efrain Garcia, Nicolai Garcia, Caleb Gatz, Ethan Gernade, Olivia Gewont, Harrison Gilbert, Maximus Gilbert, Joseph Gincauskas, Andrew Giorgetti, Ryan Gleason, Sean Goacher, Kelly Godinez, Aubrey Gordon, Kyle Green, Cordae Grimes, Ethan Groenendal, Aaden Gruber, Haley Gruber, Sebastian Gryglak, Kaylee Guisto, Hayden Gusias, Jacob Hajnos, Minahil Hamdani, Izabella Handzel, Hayden Haran, Jacob Hareza, Keira Hari, Claudia Heeney, Abigail Heintz, Elizabeth Henderson, Ariana Herrera Chavez, Cade Heusing, Maeve Higham, Addyson Hill, Ava Hofstetter, Allison Husi, Sophia Hutera, Charles Ignasiak, Hailey Intravaia, Taylor Ivers, Adam Jaber, Sakina Jafferi, Angela Gabrielle Jainar, Reid Jarosik, Luis Juan, Payton Judd, Gordon Kairis, Eden Kane, Ryan Kane, Patrick Keblusek, Gabriella Kedzierski, Mary Kelleher, Sophie Kelner, Madison Kelso, Duncan Kenney-Benson, Doah Kim, Martin Kinnane, Kara Kinney, Makenna Klacko, Anja Klauser, Jordan Kleivo, Taylor Klimkiewicz, Ava Kliros, Michael Koenig, Chloe Korgie, Sean Kovacs, Julia Kowalik, Jack Krsanac, Joshua Kubiak, Nicole Kuchyt, Haley Kurczak, Angelica Kwak, Andre Labuda, Mark Lacek, Alani Lagunas, Brooke Laird, Taylor Lane, Gianna Lavaty, Eden Leise, Wojciech Leja, Tyler Lesniak, Austin LiCausi, Olivia Lillis, Erin Linder, Sofia Liotine, Samantha Livesey, Olivia Lonergan, Dominic Longo, Brianna Lopez, Jaydon Lopez, Jonathan Lopez, Jakub Ludwin, Jordyn Lyerla, Adrian Lys, Lucy Madrigal, Haley Malloy, Giuliana Mancini, Ethan Mandra, Zachariah Mandra, Joshua Marta, Eva Martinez, Gerardo Martinez, Jakub Marusarz, Zain Masood, Dessa Massey, George Mastorakos, Lilian McCarthy, Andrew McIntire, Samantha Meade, Hunter Meador, Lia Merkel, Finn Mersch, Julia Meyer, Valeria Meza Pajuelo, Maria Michalik, Emily Middleton, Dylan Mihalik, Gabrial Militello, Alexus Miller, Christopher Miller, Sophia Mizera, Soren Moan, Nicholas Moerman, Brody Molk, Eliana Mondrella, Jack Money, Jayden Monnett, Mason Moore, Isabel Moreno, Caleigh Morgan, Jayden Morrow, Kinga Moskalik, Taylor Mraz, Fhoennyx Muench, Anna Mungcal, Alexander Muniz, Aliza Munoz, Barry Murdock, Cillian Murphy, Kaylee Muszynski, Katelyn Nelson, Alyssa Nenoff, Evan Neumann, Tyler Nienhuis, Abigail Noel, Jenna Noel, Lilian Nonte, Adeline Normand, Carson Norton, Caitlynn Nowak, Gavin Nusko, Maximus Nuth, Katherine Nyssen, Dakota Obbish, Kyra OCallaghan, Anthony Ochoa, Madison OLeary, Soffia Oprzedek, Amy Ortiz, Antonio Ortiz, Sabina Osmani, Gabriella Pach, Kristan Pack, Gianna Palumbo, Logan Panos, Makaylah Parker, Malachi Parker, Mateo Pasciak, Mia Pasco, William Paske, Gabriella Pastrana, Evelyn Pastrick, Adam Pawlica, Adamari Payton, Shayn Peake, Ieva Peciulis, Madalynn Peksa, Jade Penzkofer, Angelina Perakis, Alejandra Perez, Alexine Perfetto, Matthew Peszek, Olivia Picciola, Luca Pierotti-Trost, Cheyenne Pierre, Cassidy Pierson, Claire Plese, Ryan Pochol, Alexandra Podgorski, Theodore Ponterio, Aliviah Popadowski, Timothy Porrey, Courtney Potrawski, Ema Povilaitis, Justin Pozen, Nicholas Purpura, Nicholas Quinn, Drew Radwan, Giana Ramirez, Madisyn Randolph, Alexandra Rathnau, Nicholas Rathnau, Alexander Rea, Matthew Reczek, Sophia Reed, Kennedy Reichman, Ray Gerard Reola, Juliana Reyes, Yuliana Reyes, Katrina Rheingans, Cole Rickerson, Anabelle Roach, Jose Julian Rodriguez, Liliana Rodriguez, Vincent Rodriguez, Ronni Rolston, Raquel Roszak, Aiden Rubalcaba, Mercedez Ruiz, Molly Rush, Liam Rusniak, Caden Russell, Callie Russell, Connor Ryan, Emily Ryan, Lola Ryan, Kiaria Rybak, Jakub Sadowski, Aiden Salcedo, Gabriella Salerno, Aaralyn Sammons, Immanuel Sanchez, Meleny Sanchez, Reilly Sanders, Kyan Santiago, Marko Savovich, Victoria Scarpa, Jack Schiek, Cooper Schreib, River Schrum, Stella Schultz, Tyler Sefcik, Gavin Segovich, Grace Seibt, Xochitl Sekiya, Jack Selle, Elizabeth Semlow, Heba Shehayber, Collin Sherstad, Blerta Shuaipaj, Molly Sichak, Monica Sieczka, Evelyn Siedlarczyk, Arianna Siedoff, Kacper Sikon, Drew Silzer, Jonathan Simokaitis, Jwana Sinno, Lillian Slowik, Nicholas Smart, Jessica Smith, Tristan Smith, Cadence Smorynski, Hailey Soderstrom, Julia Sokol, Raymond Soszynski, Halle Spasovski, Hayden Spodarek, Justin Stachacz, Kane Stanislawski, Vivian Stornello, Lilly Strama, Lucas Streeter, Tara Stremplewski, Lily Strickland, Brooke Stroud, Veronica Styrczula, Aman Sunbulli, Olivia Sweeney, Savannah Swistek, Joseph Szarzynski, Natalia Szczechowicz, Sylvia Szewczyk, Emma Tamulis, Andrael Tejeda, Katilyn Thomas, Keyra Thompson, Elisabeth Torbett, Samantha Tracy, Marissa Tramutolo, Zion Tucker, Isabelle Tuesta, Matthew Turcich, Jacob Turner, Veronika Tylka, Abbey Tyszko, William Utz, Isabelle Van Gorp, Alexis Vandertuuk, Aaron Vasquez, Lissette Vega, Rebecca Villasenor, Julia Visser, Caitlyn Vroom, Sariyah Wallace, Kenneth Washington, Addison Way, Jacquelyn Welch, Anna Westberg, Drew Whitkanack, Molly Wickman, Tyler Wingate, Caleb Worden, Abria Wright, Riley Wrobel, Franco Wrobleski, James Wyatt, Danya Yasin, Macie Young, Payton Zack, Gabriella Zadora, Kara Zambrano, Fatima Zamudio, Isaac Zimmerman, Lyla Zito, Kajus Zubelis, Elizabeth Zubkovskis

Senior honor roll: Muhammad Abdallah, Madison Adcock, Abigail Aguilar, Kimberly Alcala, Kasandra Aldape, Nicole Allen, Qamar Alshabani, Jason Alvarez, Joshua Alvarez, Gianna Aregbesola, Ayah Awwad, Aidan Bailey, Benjamin Baker, Kamil Banka, Alexandra Barnes, Dillon Barnett, Arlett Becerra, Thomas Berkey, Rocco Biamonte, Kamile Bickute, Madyson Blackburn, Karolina Bobek, Ethan Bocatcat, Santino Bonko, Brook Bowen, Deimante Braciulis, Ariel Broach, Francesca Bukowski, Brady Burdick, Jocelyn Burek, Leah Burian, Alex Bylina, Miguel Calimag, Madelyn Callahan, Christopher Cannatello, Martell Carrillo, Aileen Casey, Carole Castro Martinez, Seth Cavett, Daniela Chang, Marco Chupica Valencia, Bryan Collier, Nathan Cronin, Dylan Curry, Madilynn Dahlberg, Jacob Dankert, Avery Davison, Alexandra Demenis, Diana Denison, Victoria Dinh, Isabella Diorio, Alexzandria Disera, Michael Doneske, Alyssa Dulny, Ryan Dunagan, Hannah Eberly, Alexander Elgin, Sara ElHrisse, Jack Ellis, Kyle Ellison, JahMar Everette, Genevieve Ewers, Brandon Falat, Abigail Falbo, Antonino Ferrara, Sabas Figueroa, Eric Fite, Sean Flannery, Nicholas Floramo, Anthony Francone, Kaden Frankowski, Daniel Fudala, Kaitlin Gallagher, Diego Garcia, Jacob Garcia, Xavier Garcia, Jacob Gasienica-Bednarz, Samuel Gerches, Paige Gerritsen, Cecelia Gilbert, Veronica Glista, Emma Goacher, Easton Gotts, Mason Graman, Joseph Grimaldi, Dariana Guzman, Mohamed Hazama, Alexander Hernandez, Blanca Hernandez Navarro, Adrian Herrera, Evan Herzog, Danielle Hitchcock, Lori Hofer, Grace Holle, Carmelo Holman, Christian Ibarra, Kayleen Iniguez, Diego Islas, Faith Ivey, Elisa Jackowiak, Emily Jackowiak, Julian Jaime, Alexander Johnson, Deshunte Jones, Grace Juergens, Daniel Jurkowski, Matthew Kajmowicz, Madison Keasling, Declan Kelly, Hannah Kelly, Riley Kempa, John Kielczynski, Emily Kim, Emma King, Logan Klaus, Teegan Knapik, Natalia Krawczyk, Jackson Kundrat, Brenna Labus, Amber LaMorte, Tenya Langheld, John Lee, Kamile Lekavicius, Sebastian Lesnicki, Teagan Lilleberg, Alex Lukaszczyk, Daniel Maka, Natalie Maka, Liyana Malley, Jacob Malzone, David Mancini, Noah Mandra, Aidan Marcinkewicz, Benjamin Markham, Elle Marquardt, Ahmed Marridi, Liliana Martinez, Emily Martinez Liera, Abigail McCarthy, Lucas McCartney, Josephine Mensik, Robert Meyers, Jakub Michalik, Ryan Mikols, Abigail Miller, Caden Miller, Emmy Mizwicki, Jack Moran, Julian Moreno, Fatima Mosqueda, Zachary Mueller, Ryan Murray, Cheyenne Needy, Christopher Nixon, Aidan Nolting, Nathan Odeen, Gabia Odinas, Vanessa Ortega, Andy Ortiz Elvir, Jacqueline Owens, Alyssa Papesh, Dev Patranabish, Emily Patterson, Marek Pawlica, Kaydence Peebles, Jeremiah Porrey, Anthony Prosapio, Ellet Pryor, Gabriela Przedpelski, Jennessa Puga, Alex Quigley, Moizuddin Qureshi, Eric Rac, Juan Ramos Puentes, Saleemah Rasheed, Samantha Reese, Jacob Regan, Andrew Reifel, Karol Rejczak, Thomas Ringelsten, Alexander Rodriguez, Ximena Rodriguez, Yeidy Rodriguez, Mia Roman Perez, Marcel Rzucek, Kathryn Schaefer, Jacob Schindler, Nicholas Sem, Dean Shamah, Gabriella Shouse, Aidan Siewert, Gabriele Silinskas, Aleksandra Simkus, Riley Simmons, Quinn Simpson, Sophia Simpson, Gianna Siniscalchi, Riley Siwinski, Gabriela Skiba, Nicholas Skiba, Makenna Skoczylas, Dylan Slager, Jonathan Slezak, Emily Slota, Mitchell Sobotka, Alyssa Soroko, Sarah Spatz, Matthew Specht, Heather Sponaugle, Timothy Spore, Michael Stavropoulos, Mackenzie Stevens, Michael Stonis, Nicholas Storcz, Tryston Straub, Jacob Stricklin, Elli Swanson, Layla Sweis, Damian Szaflarski, Rylie Szafran, Victoria Szczerbiak, David Szymaszek, Yazan Taha, Patricija Tamasauskas, Grace Tanguay, Roberto Tapia, Cadence Taylor, Courtney Tedesco, Nawapan Thawithaphairot, Raymond Thompson, Kayla Thurner, Alyssa Tollard, Michael Trahey, Emma Tramutolo, Konrad Trebunia, Bilal Useini, Emilio Valencia, Samantha Vargo, Jett Velligan, Yarissa Vila, Jaime Volz, Elyse Vroom, Robert Vukobratovich, Cassandra Waldvogel, Kelli Watkins, Lauren Wattawa, Jeremy Weinstein, Jossalyn Welch, Elijah Wellman, Tyler Wells, Gabrielle Wilczak, Grace Wilczak, Abigail Wolf, Calie Wood, Nicholas Wood, Allison Worst, Alexis Wrona, Giovani Zaragoza, Brooke Zmucki, Jonah Zwit

Junior honor roll: Jena Abdelrahman, Austin Abney, Raven Nicole Abrogar, Peyton Albert, Stephanie Albores, Nicolas Alexandros, Melody Alleman, Hanan AlShuaibi, Abby Andrews, Collin Arnold, Jayden Athey, Majd Awad, Weronika Bafia, Sadeel Bages, Jacob Balitewicz, Derek Ballard, Sebastian Banka, Mary Baxter, Elijah Beltran, Devin Bennefield, Molly Bergdolld, Isabella Bizzieri, Carter Blake, Joshua Bluhm, Adam Bogun, Lydia Bos, Hailey Brazao, Benjamin Brizuela, Caleb Brownlee, Sarah Bruyneel, Isabella Buday, Mary Burnette, Isabella Calvo, Ethan Cannon, Taijon Carpenter, Jacob Carping, William Carroll, Emily Castillo Sanchez, Tanis Ceballos Garcia, Anette Cervantes, Reanna Chico, Jaden Chionis, Milo Christian-Hunter, Austin Cichon, Dominic Cioe, Adam Cios, Jack Conway, Jordan Conway, Antonio Corral, Kevin Crane, Chase Creed, Sean Crowley, Jack Cunningham, Maximilian Czerwinski, Nikolas Czerwosz, Julia Czubiak, Zachary Dallavia, Victoria DalPonte, Christopher Daly, Shiaire Davis, Madison Denning, Alec DeYoung, Vincent DiIulio, Matthew Dillon, Abigail Dingels, Quinn Dosen, Raymond Dryier, Rees Dubiel, Milica Dulkan, Ali Elshareif, Morgan Erickson, Fernanda Espinoza, Alexa Fiffles, Niko Fiffles, Sophia Filipek, Antonietta Fiordirosa, Emma Fitzgerald, Jeremy Fletcher, Brooklyn Flynn, Erika Frecke, Alex Furczon, Liliana Furmanek, Addison Gaffney, Devin Galeher, Kathy Gancarczyk, Ryan Gannon, Madigan Ganser, Griffin Garrett, Mackayla Gaston, Timothy Gedminas-Miskell, Kylie Gibbons, Samantha Golden, Elijah Gonzales, Armani Gonzalez, Erik Gonzalez, Kelsey Gordon, Dallas Gorski, Jack Greaney, Eron Green, Lainey Green, Matthew Habada, Elizabeth Hajnos, Jack Harris, Thomas Hasso, Emily Hejl, Abraham Hernandez, Alexis Hernandez-Gomez, Jackson Hillman, Andrew Hofstetter, Kevin Holland, Emily Hughes, Madeline Hughes, Svea Hylaszek, Ellyce Jackson, Alexis Jagodzinski, Sabina Janik, Jamilynn Jankiewicz, Brady Johnson, Delaney Johnson, Lindsey Kajmowicz, Ava Kane, Zachary Karpinski, Ava Kaspar, Michael Keblusek, Grace Kelleher, MacKenzie Kelso, Imagin Kemp, Justin Kemp, Spencer Kenney-Benson, Maggie King, Thomas Kirinovic, Justin Knezevich, Max Knezevich, Skylar Koch, Caroline Kogut, Cal Korosa, Alexander Koziol, Selena Kranz, Benjamin Krysinski, Michelle Krzyzak, Kayla Kubiszyn, Nina Kundrat, Sydney Kurdziel, Ryan Kutz, Amelie Lagunas Gomez, Jessica LaHa, Kevin Lakawitch, Ricardo Lara, Dennis Lee, Haven Leise, Bartosz Leja, Emily Lesczynski, Daniel Likins, Elizabeth Locacius, George Lopez, Larissa Lukasiewicz, Dylan Lukaszewski, Nahomy Luna Carriedo, Iryna Lytvynenko, Mariam Maali, Katelynn Maicach, Morgan Maier, Tyler Malczewski, Payton Malinoski, Neil Mamparo, Mayte Manteca, Dana Mantooth, Frank Markett, Paige Martin, Michael Martinez, Brandon McCarthy, Connor McDowell, Niamh McDowell, Brinlee McNabb, Ava Meisinger, Nicole Mikols, Aaron Miller, Anna Mizera, Anthony Mleczko, Anneka Moats, Luidymar Molina, Gabriel Musial, Trinity Muszynski, Dylan Nagle, Charles Nelson, Christina Novak, Pablo Oceguera, Chancelle Imelda Oke, Matthew Oprondek, McKenna Orrico, Destiny Osborne, Chelsea Osei, Mevlan Osmani, Jessica Parsons, Danielle Pavlik, Matthew Pawyza, Patryk Pazdziora, Erik Pelayo, Leah Pfeiffer, Joseph Picciola, Xavier Pimentel, Drew Piper, Ashton Plebanek, Micah Porrey, Josiah Posey, Megan Posmer, Raymond Prodehl, Emily Pubentz, Taylor Pulak, Zachary Rabe, Natalie Rabka, Kyle Rada, Jacob Rafacz, Ameer Rahman, Ashley Ramirez, Ceid Ramirez, Jazmin Ramirez, Joyre Ratliff, William Reiniche, Ava Reyes, William Richardson, Alan Riegler, Samantha Rios, Logan Roach, David Rodriguez, Marisol Rodriguez, Emmanuel Rojas, Elliana Roppo-Picard, Rachel Rosier, Colton Rubar, Hunter Saenger, Abigail Sanford, Brianna Sanford, Kaitlyn Scelonge, Alyssa Schaffer, Jacquelynn Schmieder, Sophia Schorr, Benjamin Schroeder, Breanne Schultz, Hamza Shihadeh, Jazmine Shoevlin, Jenna Simek, Oskar Skurski, Joseph Sluzas, David Slysz, Haley Smith, Cassidy Sopczak, Gabriela Spencer, Morgan Spodarek, Morgan Spratt, Isabella Steffgen, Allison Stephens, Daniel Stevens, Madison Strom, Ruud Sutphen, Emily Swiech, Patricia Szaflarski, Caden Tantayakom-Sullivan, Logan Thompson, Dominick Tucci, Tess Usher, Kaida Valdez, Alexis Valenti, Danielle VanGorp, Cole VanLonkhuyzen, Maria Vavaroutsos, Anthony Veloz, Luis Ventura, Sarah Viar, Clover Voulgaris, William Wagner, Colin Weingart, Wade Welke, Zoie West, Sarah Westerhausen, Eric Wildhirt, Nicholas Williams, Nadia Winkler, Abigail Worker, LeeAnn Yousef, Adrian Zamudio

Sophomore honor roll: Hayden Adcock, Tino Aguirre, Viviana Alanis, Haneen Alhasi, Sharon Alumona, Dayanna Arambula Rodriguez, Jose Arroyo, Francisco Balbuena-Mendoza, Rokas Barniskis, Dakota Beaver, Amin Beiram, Dominic Benevice, Justyn Boyce, Grace Brannigan, Rylee Brasher, Brianna Brogan, Chelsea Brooks, Brittany Budds, Brooke Burhans, Michelle Calderon, Julian Cervantes, Molly Cibula, Paul Cimino, John Cios, Deja Coleman, Gabby Costello, Yazmin Criollo, Connor Cronin, Wade Cronwall, Isabella Crudo, Marianna Cuevas, Mikayla Cvitanovich, Magdalena Czubiak, Leila De Leon, Azul Delgado-Santillan, Carlo DiOrio, Maha Dissi, Angelina Dockery, Natalie Doctor-Maluta, Cecelia Doehler, Ryan Donohue, Samuel Drong, Lily Duval, Matthew Dwyer, Sarah Eaton, Noelani Ehimen, Taylor Elder, Saul Enriquez, Vincent Fabbi, Keanna Fennessy, Colin Ferrentino, Kaitlyn Flynn, Ava Fox, Jason Francis, William Garbis, Haley Garcia, Isaiah Garcia, Nehemiah Gavin, Thomas Gentile, Adam Gieser, Santana Gomez, Lilah Gonzalez, Siclali Gonzalez, Christian Gotts, Ruby Groenwoldt, Alejandra Gutierrez Martinez, Faith Hagemann, Paul Harris, Isabelle Hasso, Charles Healy, Macy Helis, Saja Heshmeh, Madeline Hindhaugh, Izabella Hosaniak, Marshall Hughes, Paige Ignasiak, Jordan Jadzak, Liliana Janeczko, Michal Janik, Joseph Jankowicz, Jacob Jessup, Abraham Jimenez, Jarivette Jimenez, Haley Johnson, Jeraldine Juarez, Julia Kaczmarczyk, Joshua Kane, Joshua Karamoshos, Ethan Kelderhouse, Noah Kevo, Matthew Khamou, Robert Knox, Logan Koncel, Anthony Kosi, Elizabeth Kostecki, David Krejczyk, Matthew Kuffel, Alison Kwiatkowski, Brian Kwiatkowski, Elizabeth Lange, Jovany Lara, Victor Laughlin, Jacob Leary, Caleb Lenz, Dylan Lesniak, Vaughn Leverich, Morgan Lindemann, Kaitlyn Long, Shelby Lopez, Jack LoPresti, Emily Makinney, Michael Mane, Lucero Martinez, Natalie Martinez, Tyler Massey, Perry Matalas, Kenese McCollum, Leah McElligott, Ryan McElwee, James Micucci, Davin Mikulcik, Collin Miller, Owen Miller, Emma Minorini, Lauren Mitera, Eryk Molek, Mina Moody, Imola Moreno, Kailey Motto, Salvador Munoz, Abigail Murray, Malgorzata Myrda, Danyah Nofal, Mahmoud Nofal, Damian Nowak, Maya Ogrodny, Avery Ohern, Faith Osborne, Michal Pajak, Andrea Pardo, Nicholas Patton, Mark Pavelka, Pascale Pawlicki, Ella Pehlke, Norah Peloso, Jeremy Penzkofer, Wyatt Petit, Zachary Piechocinski, Ella Pleshar, Mariano Ponce, Gina Quintana, Hannah Quintero, Natalia Rac, Jennasei Ramirez, Edward Rasp, Joseph Redmond, Peyton Reiniche, Cheyenne Roach, Alexander Roberts, Roman Rodriguez, Maggie Ruhnke, Marius Ruzys, Malik Salah, Benjamin Sang, Julie Sass, Hannah Schneider, Nikki Serevino, John Sherrod, Demarco Shields, Daniel Shouse, Lorelei Siergiej, Mia Sierra, Ashton Siewert, Gabrielle Silzer, Rheanna Slavicek, Kevin Smolinski, Declan Sojka, Jake Soroko, Gabriel Sot, Riley Southard, Henry Spence, Kit Spriesch, Gabrielle Stevens, Kyle Stevens, Natalie Strejc, Sebastian Szubert, Danielle Szymanski, Natalie Tapia, Qadrea Tharpe, Emma Thomas, Emily Thompson, Nicole Thornton, Mateusz Toczek, Bryce Turner, Taylor Urban, Lillian Vahl, Justin VanderTuuk, Alexandria Vaughn, Jack Vaught, Gavin Vieceli, Lucia Villamizar, Dominic Vukobratovich, Kayla Wagner, Klaudia Walkosz, Izabella Walter, Declan Weber, Hannah Wolf, Maya Wozniak, Emily Wrona, Jaxon Wynsma, Mahmoud Yasin, Olivia Young, Milynda Zambrano, Karla Zavala, Natalie Zavala, Elizabeth Zubek, Valerie Zurita

Freshman honor roll: Sara Abdelnabi, Adam Abukhaled, Nuh Abukhudair, Ronald Aldous, Riley Ambrosini, Sydney Amschler, Jessica Anderson, Ethan Andrews, Samantha Arroyo, Kylan Baker, Brodie Bartels, Colton Benaitis, Morgan Berg, William Berg, Carson Billquist, Hunter Blase, Janessa Bonilla, Stephen Brown, Estelle Brownlee, Maximus Vinz Buenafe, Ethan Buss, Camryn Byers, Linah Calvillo, Ava Camacho, Nathan Camarena, Everett Campins, Yazmine Campos, Kilian Cantoran, Nina Cappello, Janice Carpenter, Kristian Carrero Concepcion, Alfredo Casas, Daniel Castaneda, Cesar Celis, Ahyan Chaudhry, Rayden Cherco, Kaylee Chlebicki, Aubree Collins, Poppy Costello, Anthony Crow, Mia Cruz, Edward Demenis, Bianca Demetrio, Gaylia Deters, Nolan Dillman, Drew Dockery, Sienna Donner, Brayden Dwyer, Morgan Ebert, Adam Eghnaim, Addison Enders, Tyrone Evans, Ayat Farhan, Hunter Fash, Evan Fiskow, Nicolas Forgue, Leah Foss, Maxymilian Gal, Jacob Gallagher, Neo Galvan, Cavan Gebar, Marissa Giamarusti, Carlie Girup, Aevin Gondek, Graciela Gonzalez, Kyleigh Green, Cleveland Grimes, Austyn Gross, Nicholas Gruber, Hamza Harb, Lynne Harb, Layth Hasan, Andrew Hasso, Vivian Henderson, Jaylen Hernandez, Eric Hernandez Zarao, Alfredo Herrera, Luke Herrmann, Ethan Hlavacek, Ava Holzhauser, Mia Hubbard, Anna Huerta, Jennifer Huerta, Dartagnon Humphries, Kamil Janik, Jordan Jeffries, Morgan Jones, Victoria Josifovski, Lily Kelleher, Gavin Klages, Dylan Knapp, Landon Koncel, Joshua Kost, Samantha Kosta, Nicholas Kowalczyk, Makayla Kresek, Emilia Krol, Caleb Kumah, Adam Kuncius, David Kundrat, Christian Kuropas, Tyler Langer, Ava LaRocco, Ava Lechtenberg, Dominic Lencioni, Gavin Leone, Andrew Lindstrom, Juan Loera, Brendon Looby, Crystal Lopez, Joseph Luczak, Olivia Maier, Caden Malczewski, Brooklyn Malert, Dewatha Malone, Madeline Marcinkewicz, Isabella Markiewicz, Ramon Martinez, Juan Mata, James Matalas, Nina Mccain, Dash McCarthy, Jace McCarthy, Alyssa McClain, Khloe McDonald, Sara McGraw, Wyatt McKeown, Olivia Melerski, Jonas Mensik, Chase Miller, Patrycja Mlyniec, Jonathan Mohica, Jack Molaschi, William Mougammadou, Dylan Mrzena, Julianna Mulica, Andrew Nash, Dafne Navarro, Kaicee Nissen, Piper Novotny, Emily Nowobilski, Lexie Nunez, Jason Nykaza, Chloe Odehnal, Connor OHagan, Madelynn OHalloran, Xavier Orizaba, Grace Parker, Cody Pass, Karolina Pawlikowski, Blake Penzkofer, Benjamin Perez, Zachariah Pitchford, Esmeralda Pliego, Anthony Pozo, Amanda Presi, Lunden Pruitt, Natalie Rada, Corey Rak, Jerry Ramirez, Emily Rasmussen, Grace Ratliff, Benzi Reyes, Heydi Reyes Navarro, Jason Rhodes, Brooklynn Richardson, Johan Riniker, Yankiel Rodriguez, Emma Ruiter, Mason Russell, Dominic Sala, Sara Salim, Arabella Sanchez, Alexia Sandoval, Trace Schaaf, Alexis Segura, Ella Shiffer, Gia Sicaras, Wyatt Sikora, Ethan Simkins, Isla Simpson, Logan Sinks, Nojus Slivskis, Emily Smart, Gabriela Smith, Jacob Soderstrom, Klaudia Stasik, Richard Stedman, Annabelle Stojanovic, Johnathan Stump, Cole Sullivan, Ethan Sydnor, Serene Taha, Ava Tompkins, Marissa Torres, Kamil Turziak, Hayden Vallera, Grace Vance, Andreja Variakojis, Uriel Vazquez, Emily Velazquez, Raymond Walker, Liam Ward, Owen Wilczak, Austin Williams, Shelby Williams, Christian Winters, Carolyn Wittman, Kaylee Wolniakowski, Kylie Worker, Ava Young-Medina, Melissa Zavala, Samuel Zavala, Nicole Zimmerman, Adam Zolnierowicz