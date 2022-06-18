Joliet Public Schools District 86 recognizes May Students of the Month

Joliet — Congratulations to the following Joliet Public Schools District 86 students who were named Students of the Month for May.
MJ Cunningham Elementary: Serenity Bohringer, Jadde Bolivar Cardozo, Ezra Fleming, Samantha Franco, Bentley Garcia, Maria Gonzalez Garcia, Kate Gutierrez, Alexa Guzman Nino, Alyssa Hernandez, Vicdaly Jimenez, Jaylah Ocampo, Azariah Radcliffe, Aramza Rodriguez Mendez, Liliana Rodriguez, Zechariah Rodriguez, Nayeli Rojas, Jayden Tena, Karime Vazquez, Samantha Velazquez, Liam Vergara, Guadalupe Zamudio, Liliana Zamudio, Emily Zavala, Itxel Zurita
Dirksen Junior High: Emma Becker, Nehemiah Canete, Brandon Dawson, Angel Guevara, Nicholas Hicks, Jacob Hughes, Breanie Murphy, Sophia Ortiz, Dahlila Rodriguez, Keyli Ruiz, Valerie Ruiz Flores, Lucas Seabolt, Maye Villagomez
Thomas Jefferson Elementary: Natalie Bonilla, Angel Buitron, Duncan Burgess, Jordan Fleming-Ortiz, Jeancarlos Gonzalez, Dalary Gutierrez, Miguel Guzman-Alcantar, Julissa Hernandez, Carter Hines, Logan Johnson, Ivan Martinez, Samuel Martinez-Gonzalez, Natalie Mead, Leonel Mireles, Abigail Montalvo, Victoria Montilla, Jok Quinones Gonzalez, Daryian Ritter, Ivan Rodriguez, Maria Rodriguez, Sofia Salas, Yaritza Tinajero, Alejandra Valle Solis, Arianna Zavala
Edna Keith Elementary: Evelyn Chagoya, Eduardo Costilla Carlin, Cameron Edwards, Jacob Elizalde, Cailyn Evans, Camila Gallegos, Matthias Garcia, Diane Patiño, Lily Sixtos, Za’Kyria Walker
AO Marshall Elementary: Leslie Aguilar Ortiz, Emily Alcantar Aguilera, Ashley Andrade, Jaylynn Barrera, Derrick Brown, Leonel Garcia, Lizeth Gaytan Moreno, Daniel Gonzalez Angel, Yadihra Hernandez, Jesslyn Macias-Macias, Daniela Pacheco, Mia Rivera, Oryanna Vega Gomez, Alejandra Zavala Gamez, Manuel Zavala Gamez
Marycrest Early Childhood Center: Alvaro Escobedo, Arianna Padilla
Pershing Elementary: Olivia Blish, Mia Bonilla, Vanessa Cabrera, Edgar Delgado, Paul Erzinger, Xomali Esteban, Matthew Fergurson, Madelyn Grzywna, Crystal Guarduno, Aubrey Guzman, Mevelyn Guzman, Jordyn Laster, Stephanie Lemus, Israel Martinez, Evelyn Niedermeyer, Darwin Pitts, Yaritza Rodriguez, Demaris Rodriguez, Mia Santana, Eddie Sosa, Mia Urbano, Valeria Valeria Zarate, Ari Zavala
Sator Sanchez Elementary: Mauricio Aguilar, Mia Aguilera, Nathaniel Aldaco, Juan Aranda, Nazhly Bautista Juarez, Gary Bond, Janarl Cartwright, Kamila Centeno, Lena Cerventes, Teresa Christensen, Luis Corrales, Janayia Davis, Arturo Garcia, Jesus Garcia, Jocelyn Gomez, Nathaly Gomez, Sergio Gomez, Lizandro Gutierrez, Brizeth Herrera, Gerardo Jacobo, Melany Jaramillo, Alexis Juarez, Cristian Mares, Ariadne Martinez, Cesilia Mora, Haniel Moreno, Mary Nambo, Saul Nuñez, Andrew Ornelas, Jesse Pena, Allison Peñaloza, Abraham Perez Navar, Luis Perez, Maya Pina Pruitte, Elena Pizano, Montserrat Robles, Diego Ruiz, Santabella Sanchez, Abigail Sandoval, Mia Tapia, Carolina Valbuena, Gael Vazquez, Esmeralda Zamudio
Carl Sandburg Elementary: Mia Arjon, Noah Campbell, Arionna Kemp, Luis Mendoza, Daniela Rios, Jayden Sneed, Ny’ana Taylor, Mia Velez, Jaden Vermillon, Ashely Williams
Isaac Singleton Elementary: Luciano Alicea, Alexander Fletcher, Cristal Garcia, Kaylie Garza, Fatima Gonzalez, Manuel Gutierrez, Adrian Gutierrez, Cristian Guzman, Axel Herrera, Kolten Janzen, Zuleika Montenegro, Maira Moreno Zavala, Saul Navarro, Jonathan Palafox, Janeth Sanchez, Tunmise Somefun, Romeo Wiley
Taft Elementary: Sophia Alcala, Amelia Arroyo, Aylin Avelar, Valeria Duran, Rylen Eberle, Hezekiah Escalante, Abigail Farrar, Sofia Gonzalez, Noe Lozano, Jorja Pilprim, Honesti Scott, Da’Marion Thomas, Jayden Vallejo, Andrew Young
Lynne Thigpen Elementary: Aaron Aguillon, Jitzel Caballero, Gael Caballero, Arabelle Costilla, Miyir Daniels, Tristion-Marie Davis-Murray, Camden Deininger, Jakob Dewitt, Tristan Garcia, Ja’nyah Hopson, Kyrie Kristopher Gooch, Angel Lara, Santiago Magana, Edna Martin Del Campo, Alberto Martinez, Jordyn Mascote, Jonathan Olivo, Emmalyn Plewa, Maylinah Santiago, Jaime Segura, Kaylee Self, Kennedy Sims-Houston, Randy Tochihuitl-Ramirez, Alaina Toscano, Honesti Veasy, Sofia Zavala
Thompson Instructional Center: Lydia Granderson, Jaylyn Smith
Washington Junior High & Academy Program: Raymundo Almaraz-Salazar, Abril Barrientos, Trinity Godinez, Sophia Gonzalez, Camden Rande, Johan Rodriguez Zarate