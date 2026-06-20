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The Herald-News

The Herald-News Boys Track and Field Honor Roll

Minooka’s Blake Larson beats out Plainfield East’s Joe Owusu in the 4x100 Meter Relay in the Southwest Prairie Conference boys track and field championship on Wednesday, May 13, 2026 at Joliet West High School.

Minooka’s Blake Larson beats out Plainfield East’s Joe Owusu in the 4x100 Meter Relay in the Southwest Prairie Conference boys track and field championship on Wednesday, May 13, 2026 at Joliet West High School. (Gary Middendorf)

By Hart Pisani

The following is the Herald-News area Boys Track & Field Honor Roll, comprised of athletes who advanced to the state meet.

Class 3A

Bolingbrook: Edmond Akomah, jr., 400m; Mason Williams, so., long jump; 4x100 (Akomah, Caleb Wallace, Habib Taiwo, Devin Cathey); 4x400 (Ankomah, Tyshawn Harris, Yorachuku Ifeajeku, Jason Vervack)

Joliet Central: Nathaniel Gabriel, jr., 800m

Joliet West: Payton Hudson, sr., 800m; 4x200 (Tristan Jackson, Joshua Calvert, Robert Douglas, Christopher Williams III); 4x400 (Douglas, Calvert, Deven Triplett, Orrin Smith)

Lemont: Nathan Murray, jr., 400m, 200m; Daniel Juarez, sr., high jump;

Lincoln-Way West: Nicholas Dul, sr., 3,200m; Braydon McNulty, so., 110m hurdles; Hunter Spree, jr., 800m; Zaven Johnson, so., 400m; Anthony Lusciatti, sr., 300m hurdles; Jack Drozdek, sr., pole vault; Benjamin DeMaertelaere, so., triple jump; 4x100 (Charleston Harris, TaRyan Culbert, Gavin Woodmaster, Brandon Wolf); 4x200 (McNulty, Lusciatti, Caleb Terdic, Michael Kennedy); 4x400 (Johnson, Spree, Terdic, Lusciatti)

Lincoln-Way East: Brendan Hanrahan, so., 3,200m; Kayden Smith, sr., 400m; Charlie Palmer, jr., 300m hurdles; Conner Coleman, jr., 300m hurdles; Nathan Botanga, sr., high jump; Jimeto Okafor, jr., high jump; Tebit Okwen, jr., triple jump

Lincoln-Way Central: Ryan Zartler, so., 3,200m; Bryce Counihan, sr., 1,600m; 4x800 (Counihan, Mekhai Wright, Cian Scanlon, Cooper Camron)

Lockport: Cade Huessing, sr., pole vault; Hamdi Ayyash, jr., triple jump; 4x100 (Eziah McGee, Jacob Prawdzik, Shannon Jackson, Justin Williamson); 4x200 (Xavier Adeniyi, Jack Mertens, Michael Nicholson, Fope Omisore); 4x400 (Omisore, Adeniyi, Nicholson, Mertens)

Minooka: Cooper Bowman, sr., pole vault; Jaxson Waddell, jr., pole vault; 4x100 (Hayden Bowman, Giovanni Rycraft, Matthew Maffeo, Blake Larson); 4x200 (Bowman, Rycraft, Maffeo, Larson); 4x400 (Rycraft, Blake Davis, Alex Workman, Max Smith); 4x800 (Workman, Davis, Nate Schalk, Nico Cimino)

Plainfield Central: Jakub Banka, jr., triple jump

Plainfield East: Joe Owusu, sr., 100m; Nasir Robinson, sr., 400m, 200m; David Croom, jr., long jump; 4x100 (Croom, Robinson, Owusu, Josiah Wilcox) ; 4x200 (Croom, Wilcox, Robinson, Kaleb Hancock)

Plainfield North: Aidan Connors, sr., 3,200m, 1,600m; Thomas Czerwinski, sr., 1600m; Cameron Ring, jr., pole vault; 4x100 (Samuel Appiah, Jacob Wnek, Cristian Loyza, Jack Davis); 4x800 (Czerwinski, Jake Schmauderer, Dominic LaMontagna, Aidan Kyrychenko)

Plainfield South: Alex Batsala, jr., 3,200m; Austin Cory, sr., 3,200m; Kilan Callahan, so., 400m; Dylan Buturusis, jr., 1,600m; Kellan Hernandez, jr., 1,600m; Tramaine Jarrett-Turner, sr., triple jump

Romeoville: Shaun Alexander, sr., long jump, triple jump; Alex Adebayo, jr., triple jump

Class 2A

Coal City: Jonah Micetich, fr., 300m hurdles; Emmett Easton, jr., shot put; Keaton Berta, jr., shot put

Joliet Catholic: Craig Peacock, sr., 100m; Phil Larson, so., pole vault; Dylan Travis, jr., triple jump

Morris: Everett Swanson, jr., 3,200m, 1,600m; Cuyler Swanson, jr., 3200m, 1600m; Colin Zierman, sr., 110m hurdles, 300m hurdles; Martin Lauterbach, sr., pole vault; Owen Noon, sr., high jump

Providence Catholic: Christopher Mack, so., 400m; Jack Tiernan, jr., pole vault; Bryce Vlasak, jr., triple jump; 4x100 (Braylon White, Teagan O’Brien, Jaden Malone, Mitch Piano); 4x200 (White, Malone, Piano, Vlasak); 4x400 (White, Mack, Liam Gallagher, Kyle Szafranski)

Class 1A

Dwight: Joe Faris, jr., 800m, 1,600m; Tysen Walker, sr., 400m; Graham Meister, jr., shot put, discus; Collin Bachand, jr., triple jump

Peotone: Adam Murray, jr., high jump

Seneca: Liam Baima, fr., 1,600m; Matt Stach, sr., long jump; Trenton Powell, so., pole vault; Kaden Meents, fr., pole vault; Brayden Simek, sr., high jump; Zebediah Maxwell, sr., shot put; Jesus Govea, jr., shot put, discus; Ethan Hasselbring, jr., triple jump

Wilmington: Hunter Kaitschuck, sr., 110m hurdles; Billy Moore, sr., 100m, 200m; 4x100; 4x400

Boys Track and FieldPremiumDwight PrepsProvidence PrepsSeneca PrepsPeotone PrepsWilmington PrepsMorris PrepsJoliet Catholic PrepsCoal City PrepsRomeoville PrepsPlainfield South PrepsPlainfield Central PrepsPlainfield North PrepsPlainfield East PrepsMinooka PrepsLockport PrepsLincoln-Way West PrepsLincoln-Way East PrepsLincoln-Way Central PrepsLemont PrepsJoliet West PrepsJoliet Central PrepsBolingbrook Preps
Hart Pisani

Hart Pisani

Hart Pisani is a sports reporter for the Joliet Herald-News. A New Orleans native, he's been with the JHN since March of 2024. He formerly reported on sports in Texas, Iowa, Alaska, Colorado and New Orleans. He's twice been recognized by the Associated Press Sports Editors for his work in Amarillo.