The Herald-News Boys Track and Field Honor Roll

The following is the Herald-News area Boys Track & Field Honor Roll, comprised of athletes who advanced to the state meet.
Class 3A
Bolingbrook: Edmond Akomah, jr., 400m; Mason Williams, so., long jump; 4x100 (Akomah, Caleb Wallace, Habib Taiwo, Devin Cathey); 4x400 (Ankomah, Tyshawn Harris, Yorachuku Ifeajeku, Jason Vervack)
Joliet Central: Nathaniel Gabriel, jr., 800m
Joliet West: Payton Hudson, sr., 800m; 4x200 (Tristan Jackson, Joshua Calvert, Robert Douglas, Christopher Williams III); 4x400 (Douglas, Calvert, Deven Triplett, Orrin Smith)
Lemont: Nathan Murray, jr., 400m, 200m; Daniel Juarez, sr., high jump;
Lincoln-Way West: Nicholas Dul, sr., 3,200m; Braydon McNulty, so., 110m hurdles; Hunter Spree, jr., 800m; Zaven Johnson, so., 400m; Anthony Lusciatti, sr., 300m hurdles; Jack Drozdek, sr., pole vault; Benjamin DeMaertelaere, so., triple jump; 4x100 (Charleston Harris, TaRyan Culbert, Gavin Woodmaster, Brandon Wolf); 4x200 (McNulty, Lusciatti, Caleb Terdic, Michael Kennedy); 4x400 (Johnson, Spree, Terdic, Lusciatti)
Lincoln-Way East: Brendan Hanrahan, so., 3,200m; Kayden Smith, sr., 400m; Charlie Palmer, jr., 300m hurdles; Conner Coleman, jr., 300m hurdles; Nathan Botanga, sr., high jump; Jimeto Okafor, jr., high jump; Tebit Okwen, jr., triple jump
Lincoln-Way Central: Ryan Zartler, so., 3,200m; Bryce Counihan, sr., 1,600m; 4x800 (Counihan, Mekhai Wright, Cian Scanlon, Cooper Camron)
Lockport: Cade Huessing, sr., pole vault; Hamdi Ayyash, jr., triple jump; 4x100 (Eziah McGee, Jacob Prawdzik, Shannon Jackson, Justin Williamson); 4x200 (Xavier Adeniyi, Jack Mertens, Michael Nicholson, Fope Omisore); 4x400 (Omisore, Adeniyi, Nicholson, Mertens)
Minooka: Cooper Bowman, sr., pole vault; Jaxson Waddell, jr., pole vault; 4x100 (Hayden Bowman, Giovanni Rycraft, Matthew Maffeo, Blake Larson); 4x200 (Bowman, Rycraft, Maffeo, Larson); 4x400 (Rycraft, Blake Davis, Alex Workman, Max Smith); 4x800 (Workman, Davis, Nate Schalk, Nico Cimino)
Plainfield Central: Jakub Banka, jr., triple jump
Plainfield East: Joe Owusu, sr., 100m; Nasir Robinson, sr., 400m, 200m; David Croom, jr., long jump; 4x100 (Croom, Robinson, Owusu, Josiah Wilcox) ; 4x200 (Croom, Wilcox, Robinson, Kaleb Hancock)
Plainfield North: Aidan Connors, sr., 3,200m, 1,600m; Thomas Czerwinski, sr., 1600m; Cameron Ring, jr., pole vault; 4x100 (Samuel Appiah, Jacob Wnek, Cristian Loyza, Jack Davis); 4x800 (Czerwinski, Jake Schmauderer, Dominic LaMontagna, Aidan Kyrychenko)
Plainfield South: Alex Batsala, jr., 3,200m; Austin Cory, sr., 3,200m; Kilan Callahan, so., 400m; Dylan Buturusis, jr., 1,600m; Kellan Hernandez, jr., 1,600m; Tramaine Jarrett-Turner, sr., triple jump
Romeoville: Shaun Alexander, sr., long jump, triple jump; Alex Adebayo, jr., triple jump
Class 2A
Coal City: Jonah Micetich, fr., 300m hurdles; Emmett Easton, jr., shot put; Keaton Berta, jr., shot put
Joliet Catholic: Craig Peacock, sr., 100m; Phil Larson, so., pole vault; Dylan Travis, jr., triple jump
Morris: Everett Swanson, jr., 3,200m, 1,600m; Cuyler Swanson, jr., 3200m, 1600m; Colin Zierman, sr., 110m hurdles, 300m hurdles; Martin Lauterbach, sr., pole vault; Owen Noon, sr., high jump
Providence Catholic: Christopher Mack, so., 400m; Jack Tiernan, jr., pole vault; Bryce Vlasak, jr., triple jump; 4x100 (Braylon White, Teagan O’Brien, Jaden Malone, Mitch Piano); 4x200 (White, Malone, Piano, Vlasak); 4x400 (White, Mack, Liam Gallagher, Kyle Szafranski)
Class 1A
Dwight: Joe Faris, jr., 800m, 1,600m; Tysen Walker, sr., 400m; Graham Meister, jr., shot put, discus; Collin Bachand, jr., triple jump
Peotone: Adam Murray, jr., high jump
Seneca: Liam Baima, fr., 1,600m; Matt Stach, sr., long jump; Trenton Powell, so., pole vault; Kaden Meents, fr., pole vault; Brayden Simek, sr., high jump; Zebediah Maxwell, sr., shot put; Jesus Govea, jr., shot put, discus; Ethan Hasselbring, jr., triple jump
Wilmington: Hunter Kaitschuck, sr., 110m hurdles; Billy Moore, sr., 100m, 200m; 4x100; 4x400