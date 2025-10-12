Joliet District 86 recognizes students of the month for September

Joliet Public Schools District 86 announced its students of the month for September.
T.E. Culbertson Elementary
Elianna Barrera, Julieta Cerda, Christopher Gallardo García, Ariela Gómez, Lindsey González, Juan Hernández, Sofía Luna, Héctor Medina, Arleth Mendoza, Tommiyah Mitchell, Jennifer Murray, Sofía Saucedo, Leonardo Torres, Gerzain Zamudio Pulido
M.J. Cunningham Elementary
Leah Aguirre Rodríguez, Keith Berrios Rangel, Giselle Cabañas, Victoria Constantino-Terrazas, Paola Díaz Cárdenas, Jordin Dueñas, Abril Guzmán, Bibiana Jacobo, Alexander Jiménez, Grace Juárez, Leonardo Medina, Liam Mondragón, Lesly Ramírez, Alexander Ramírez González, Dianna Rizo, Arantza Salazar, Cody Sweat-Judd, Luis Tovar Mondragón, Genesis Zamudio Zapot
Eisenhower Academy
Arianna Campbell, Loretta Casillas, Sasha Davenport, Mckenna Most, Dakari Van
Farragut Elementary
Anahi Absil Beltran, Rihanna Appau, Jared Arellano, Frida Artega, Xavier Bell, Judah Blake, Kash Cooley, Xavier De Nieuwe, Lilliana Evans Castillo, Alayna Hughes, Jonatan Muñoz, Ethan Nambo-Caldera, Enzo Rowland, Milo Rowland, Kartier Smith, Valentina Totochenko
Gompers Junior High
Maripaz Ángeles Guzmán, Dominic Arcila Vergara, Emma Arrieta Carrasco, Rafael Arrieta Carrasco, Aldo García, Adasha Herrera, Jesse León Hernández, Sofía Pérez Camargo
Thomas Jefferson Elementary
Belden Akim, Cailin Arana Pasquier, Tony Bonilla, Alexis Brown, Jacob Chávez, Da’Vanae Epting, Araceli Granda, Amen Harris, Alexa Hernández, Gael Lorenzo, Julian Love, Sebastián Martínez, Olivia Marx, Elimar Nieves Troconis, Allison Ortiz, Isaac Ortiz García, Penelopea Paprock, Isabella Román Sáenz, Luna Rumbo Salas, Anna Sánchez, Mateo Urióstegui, Josué Vargas
Edna Keith Elementary
Mariah Baker, Calli Beaudry, Marquis Bolin, Jaylin Cardoza, Alejandra Córdova, Pedro Gallegos, Isabella Galmichi, Calvyn Holman, Jovonne Hooks, Leonardo Malito, Brandon Martínez Ramírez, Arleth Mazaba Castillo, Jholiette Oloarte Pérez, Dayana Pérez, Jordin Purnell, Nahiara Sánchez Colmenares, Delilah Sheppard, Xavier Zavala
Marycrest Early Childhood Center
Santiago Acosta, Julian Aikens, Layla Birsa, Naomi Bowen, Roberto Bustillos, Aleidah Carpintero-Salgado, Elías Chapa, Arabella Coates, Arianna Delaney, Austin Dore, Kehlani Galván, Gael Gamiño, Javier González, McKenna Harris, Itzel Jiménez, Anaelle Kasongo, Rossana Nava Martínez, Henry Owusu Achiaw, Elijah Quintero, Hailey Roberts, Danny Schultz, Tadeo Villalpando Azpeitia, Emerly Wiedman, Jayden Williams, Jeremiah Williams
Pershing Elementary
Aaliyah Acosta, Araceli Aguirre, Gabriel Alcantar, Eugene Allen, Gael Cortés, Adrian Franchini, Joel García, Viridiana Germán, Maliya Gilmer, Mateo Gutiérrez, Silvana Guzmán, Journee Harris, Lelani Hernández, Cecilia Ingram, Gabriel López Ramírez, Aubree Lyons, Kara Petrek, Natalie Riera, Alexander Rojas, Joseph Santana, Itzel Solano, Dulce Torres, Jahzara Tucker, Robert Velázquez, Penelope Watkins
Carl Sandburg Elementary
Maite Álvarez, Caia Anderson, Isabel Badu, Ivory Boateng, Ja’Leyah Gardner, Javier González, Chloe Griffin, Nathalie Murgo, Alani Reed, Daniela Ríos, Christie Tangu, Hunter Wallace
Isaac Singleton Elementary
Abraham Álvarez, Rene Ávalos Ángeles, Ramiro Ayala, Estefania Buitrago González, Sherlyn Cortez Tenorio, Yael González, Camrynn Lawler, Emily Martin, Lorenzo Martínez, Mauricio Medel, Gael Mendoza Ramírez, Giovanni Noyola, CeeJay Rice, Brianna Salazar, Ruth Salgado, Eden Vásquez
Taft Elementary
Emilia Bazán, Megan Benancio, Alondra Cárdenas, Valentina Del Bosque-Banks, Delilah Giggleman, Miley Guzmán Romo, Noah Harris, Cristian Hernández-López, Marabella Hylbert-Watkins, Humberto López, Ethan Nevárez, Dillon Roper, Juelz Sullivan
Lynne Thigpen Elementary
Nehemiah Adjekum, Esmeralda Álamos Anaya, Adrián Almazán, Ethan Arriaga, Irene Bush, A’Maya Cooley, Angelina Cruz, Averie Dembek Pruitt, Carter Dougherty, Lily Giardina, Sydney Gómez, Oliver Gómez-Rodríguez, Anthony Heredia, Sophia Ibarra, Nathalia Madrigal, Abraham Meléndez-Ortega, Mía Monroy Castellanos, Maximus Moon, Gianna Murry, Jacob Ortiz, Annabella Pérez, Xavier Rosete, La-Kay Smith, Oliver Steinlicht, Olivia Tapia, Santiago Villa, Klara Von Aulock, Irianna Walker, Jaleya Williamson
Woodland Elementary
Emily Alcantar Aguilera, Ruth Alvizo, Nevaeh Anguiano, Jouryne Armstrong, Ángel Ávalos Ayala, Deshawn Bew, A’Lyrica Bolton, Atreyu Chávez, Edward Colecio, Alysson Guzmán López, Josué Hernández, Yatziri Hernández-Vázquez, Ana López, Itzel López, Lenora McGhee, Leondra Moody, Alexa Pacheco, Mía Pérez, Juan Quito Fula, Xiomara Rodríguez, Gael Rodríguez Zarate, Antonella Serna Gómez, Natalie Vega, Xavier Willis